Страна башен: в Ингушетию из Минеральных Вод
Путешествие в Ингушетию подарит вам незабываемые впечатления от древних башен, заброшенных аулов и фантастических горных пейзажей
Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии
Страна башен: едем в Ингушетию из Минвод
Сокровища горной Ингушетии В ходе путешествия вы увидите живописные пейзажи Джейрахского ущелья, где с Цей-Лоамского перевала открываются великолепные горные панорамы, а в хорошую погоду можно разглядеть вершину Казбека
Горная Ингушетия: в краю легенд и башен
Один из древнейших в Ингушетии
Ирина30 июня 2025Заявленный маршрут был выполнен не в полном объеме: Эрзи проехали мимо (закрыт к посещению), и ещё в один заброшенный поселок
Лариса5 мая 2025Посетила экскурсию в Ингушетию. Совершенно потрясающий гид Иван, интересный рассказчик и отличный водитель. Экскурсия продолжительная, дальше, чем Эльбрус, более 12
Ян23 сентября 2024Отличная экскурсия с обзором большого количества разнообразных мест, маршрут частично радиальный и потому в горах постоянно видишь что-то новое. Очень душевный гид Алий -- подаренный им арбуз стал особой изюминкой путешествия)
Константин3 мая 2024Интересный маршрут, восхитительные виды, но очень сильно зависит от погоды. Можно попасть в туман и вместо Казбека увидеть красивую и очень густую облачность
