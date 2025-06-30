Мои заказы

Экскурсии в Ингушетию из Минеральных Вод

Найдено 3 экскурсии в категории «Ингушетия» в Минеральных Водах, цены от 5760 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Страна башен: в Ингушетию из Минеральных Вод
На машине
13 часов
-
10%
4 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
Путешествие в Ингушетию подарит вам незабываемые впечатления от древних башен, заброшенных аулов и фантастических горных пейзажей
Начало: Адрес туриста
«Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
31 авг в 07:00
5850 ₽6500 ₽ за человека
Страна башен: едем в Ингушетию из Минвод
На машине
12 часов
-
20%
Мини-группа
до 7 чел.
Начало: По адресу туриста
«Сокровища горной Ингушетии В ходе путешествия вы увидите живописные пейзажи Джейрахского ущелья, где с Цей-Лоамского перевала открываются великолепные горные панорамы, а в хорошую погоду можно разглядеть вершину Казбека»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
31 авг в 07:00
5760 ₽7200 ₽ за человека
Горная Ингушетия: в краю легенд и башен
14 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Один из древнейших в Ингушетии»
Расписание: ежедневно с 06:00
Завтра в 07:00
31 авг в 07:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    30 июня 2025
    Страна башен: в Ингушетию из Минеральных Вод
    Заявленный маршрут был выполнен не в полном объеме: Эрзи проехали мимо (закрыт к посещению), и ещё в один заброшенный поселок
    не заезжали. Возможно, гид Расул был и прав- башен в Ингушетии очень много, и они в основной массе очень похожи. Провели прекрасное время с панорамными видами в Цей Лоам, интересные рассказы ждали нас в Егикал и Вовнушки. Сделали много фото, посмеялись. Комфортно провели время в долгом переезде.

  • Л
    Лариса
    5 мая 2025
    Страна башен: в Ингушетию из Минеральных Вод
    Посетила экскурсию в Ингушетию. Совершенно потрясающий гид Иван, интересный рассказчик и отличный водитель. Экскурсия продолжительная, дальше, чем Эльбрус, более 12
    часов. Поездка доставила большое удовольствие - было интересно и познавательно. Гид старался учесть пожелания каждого, много показал, объяснил, отвечал на все возникающие вопросы со знанием дела. Так что сама экскурсия вызвала только чувства восторга и восхищения. Немного подпортила настроение организатор Александра - после бронирования никаких сообщений от неё не было, ни ответа на письмо, ни на звонок. Но менеджеры из Трипстера помогли быстро решить этот вопрос, спасибо им. Хотя опять же при этом Александра мне сообщила, что "Вас много, а я одна". Осадочек.

  • Я
    Ян
    23 сентября 2024
    Страна башен: в Ингушетию из Минеральных Вод
    Отличная экскурсия с обзором большого количества разнообразных мест, маршрут частично радиальный и потому в горах постоянно видишь что-то новое. Очень душевный гид Алий -- подаренный им арбуз стал особой изюминкой путешествия)
  • К
    Константин
    3 мая 2024
    Страна башен: в Ингушетию из Минеральных Вод
    Интересный маршрут, восхитительные виды, но очень сильно зависит от погоды. Можно попасть в туман и вместо Казбека увидеть красивую и очень густую облачность

Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в августе 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Ингушетия" можно забронировать 3 экскурсии от 5760 до 24 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
