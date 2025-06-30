читать дальше

часов. Поездка доставила большое удовольствие - было интересно и познавательно. Гид старался учесть пожелания каждого, много показал, объяснил, отвечал на все возникающие вопросы со знанием дела. Так что сама экскурсия вызвала только чувства восторга и восхищения. Немного подпортила настроение организатор Александра - после бронирования никаких сообщений от неё не было, ни ответа на письмо, ни на звонок. Но менеджеры из Трипстера помогли быстро решить этот вопрос, спасибо им. Хотя опять же при этом Александра мне сообщила, что "Вас много, а я одна". Осадочек.