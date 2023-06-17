Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье

Отдохнуть душой и телом в одном из самых красивых мест России - у подножия горы Эльбрус

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О гиде
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Ответы на вопросы
Мы собрали самые шикарные природные достояния Приэльбрусья и подобрали практики, которые подойдут человеку, не занимающемуся йогой.

Эти практики помогут избавиться от стресса и ограничивающих убеждений, которые порой так нам мешают жить той жизнью, о которой мы мечтаем.

Вы получите уникальные знания и инструменты, которые помогут самосовершенствоваться каждый день и сможете применять их в своей повседневности.

Вдохновившись красотой природы, будем рисовать горы на мастер-классе и слушать волшебные звуки поющих тибетских чаш, а по вечерам будем париться в бане на дровах в сосновом лесу и купаться в горном озере.
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Ближайшие даты:
17
июн
19
авг
23
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

ЧЕК-ЛИСТ ПО СБОРАМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
Все нижеперечисленные вещи обязательны для твоего комфорта в горах, так как погода в горах непредсказуема.

Всё остальное на твоё усмотрение. Помни, что в горах нужно одеваться не «красивенько и стильно», а удобно и практично. Если возникнет вопрос по вещам, напиши нам, мы поможем разобраться.

ОДЕЖДА

ОДЕЖДА ДЛЯ ЙОГИ В ЖАРКУЮ И ПРОХЛАДНУЮ ПОГОДУ
футболка с коротким или длинным рукавом / толстовка
легинсы / шаровары / спортивные штаны / шорты не выше середины бедра / велосипедки

ДЛЯ ТРЕКИНГА
шорты / легинсы / велосипедки
футболка – 2 шт для жаркой погоды (желательно синтетические влагоотводящие, если таких нет, ничего страшного, можно любые удобные не стесняющие движения)
брюки / штаны для прохладной погоды (желательно, но не обязательно на мембране)
мембранная куртка или софт-шел которая не продувается и не промокает под дождем (хорошо если закрывает ягодицы)
если есть, тёплое термо-бельё тоже бери
осенне-весенняя шапка и перчатки, и если есть тоненькая пуховка
флисовая кофта
2 пары термо-носков, влагоотводящих (одни на вас, вторые запасные)

ДЛЯ ВЫЕЗДОВ И ЭКСКУРСИЙ
любая комфортная одежда, в которой и в пещеру можно залезть, и на внедорожнике прокатиться, и в кафе посидеть (для жаркой и прохладной погоды)

ДЛЯ ДОМА, ОТЕЛЯ И ГЛЭМПИНГА
шорты / штаны / футболка / кофта – это одежда для дома
обычные носки 2 пары для дома, 1 пара тёплых носков
одежда для сна, лучше пижама подлиннее
3-4 комплекта нижнего белья

ДЛЯ БАНИ И КУПАНИЯ В ВОДОЕМАХ
купальник
В Дагестан лучше брать слитный (стринги, танго точно нет)

ЧТО ТОЧНО НЕ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЕ
джинсовые шорты, блузки, пиджаки, юбки
Помните, что вы едите в гости в республику к другому народу, где есть свои традиции и устои.
Это не значит что нужно надевать одежду в пол и покрывать голову платком. Но важно не оголять тело откровенно.
Просим относиться с пониманием и уважением, и тогда республика гостеприимно и тепло вас встретит!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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