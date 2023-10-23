Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков

Групповой тур в Минеральных Водах
5
3 отзыва
Акция! На заезды, которые начинаются с 01.09.2024 г., действует скидка раннего бронирования — 7% (при внесении предоплаты до 30.04.2024 г.).Активный тур проводится на Северном Кавказе, на территории Кабардино-Балкарии.

Приэльбрусье — один из самых известных и любимых туристических регионов! Пешеходные маршруты в этих местах проходят по сосновым лесам и живописным ущельям, украшенным ледниками и водопадами.

В июле здесь всеми красками цветут альпийские луга, а в августе и сентябре Приэльбрусье подарит нам самые спелые ягоды черники, малины и брусники. Изюминкой тура является подъем по канатной дороге на горы Чегет и Эльбрус!
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Ближайшие даты:
5
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Что вас ожидает:

Термальные источники «Гедуко»
Термальные источники «Гедуко»
Искупаемся в термальной воде, которая очищает организм человека, снимает стресс, омолаживает и дарит заряд энергии
Ущелье Терскол
Ущелье Терскол
Путешествия по этим местам подарят незабываемые впечатления и чувство покорения мира
Гора Чегет
Гора Чегет
Она прекрасна и горда, а также, помимо паутины горнолыжных трасс, хранит среди своих склонов и отрогов несколько примечательных секретов
Эльбрус
Эльбрус
Гора богов и героев, сотни раз воспетая в поэмах и выступающая объектом покорения для мужественных альпинистов
Песчаные замки Ирик-Чат
Песчаные замки Ирик-Чат
Над их созданием «трудились» ветер и вода, солнце и снег, чтобы сотворить из горной породы интересный архитектурный объект
Водопад Азау
Водопад Азау
Один из самых удивительных водопадов Приэльбрусья

Программа тура по дням

1 день

Термальные источники «Гедуко», Баксанское ущелье

До 11:30 сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).

Наша сегодняшняя цель — Баксанское ущелье.

По пути в эти места едем смотреть на достопримечательности Приэльбрусья.

Термальные источники «Гедуко».

Здесь оборудованы бассейны на открытом воздухе, где можно искупаться в термальной воде.

Температура воды достигает 50С и выходит на поверхность из глубины около 4000 метров.

Вода очень богата калием, кальцием, натрием и бромом.

Она очищает организм человека, снимает стресс, омолаживает и дарит заряд энергии!

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.

Переезд в Баксанское ущелье (2,5-3 часа), поселение в гостинице.

Термальные источники «Гедуко», Баксанское ущельеТермальные источники «Гедуко», Баксанское ущельеТермальные источники «Гедуко», Баксанское ущельеТермальные источники «Гедуко», Баксанское ущельеТермальные источники «Гедуко», Баксанское ущельеТермальные источники «Гедуко», Баксанское ущелье
2 день

Водопад и ледник Терскол

Тур начинается с пешего маршрута по ущелью Терскол.

Тропинка бежит вдоль реки, справа и слева – великолепный сосновый лес.

Впереди уже виднеется белоснежный ледник Терскол, который плавно сползает с отрога Эльбруса.

Длина этого ледника 7 км!

В солнечный день ледник сверкает, искрится и радует наш глаз своими изумрудными пиками.

А если обернуться назад — увидим Главный Кавказский хребет и потрясающий ледник «Семерка».

Несколько раз по мостикам перейдем реку, увидим каменные туры и вскоре выйдем к водопаду.

Он очень шумный, живописный, полноводный!

Украшением этих мест являются потрясающая базальтовая стена, по которой с огромной силой стекает этот каскад.

Обязательно делаем фото этих мест на память.

На все маршруты тура в Приэльбрусье туристы ходят с рюкзаками 20-30 л, с собой только дождевик, фотоаппарат и еда на обед, которую инструктор выдает туристам.

Активная часть тура: 14 км пешком, перепад высот 2180-2790 м, продолжительность треккинга 6 часов.

Водопад и ледник ТерсколВодопад и ледник ТерсколВодопад и ледник ТерсколВодопад и ледник ТерсколВодопад и ледник Терскол
3 день

Канатная дорога на гору Чегет и озеро Донгузорун

В этот день поднимаемся выше, выше и еще выше!

По канатной дороге Чегет едем туда, где живут облака Приэльбрусья!

Мы проедем две очереди и окажемся на высоте 3000 м.

Перед нами, как на ладони, главный Кавказский хребет с его безупречными вершинами Донгуз-орун, Накра-тау, Когутаи.

Продолжаем смотреть вокруг: с одной стороны сверкает ледник «Семерка», с другой стороны — гордо возвышается главная гора Кавказа — белоснежный Эльбрус.

Вместе будем любоваться на его снежные вершины и сделаем десятки фотографий на память.

Затем спустимся по канатной дороге на одну очередь вниз и пойдем по комфортной тропе в сторону озера Донгузорун, путь займет около 40-50 минут.

Дойдя до конца маршрута, увидим во всей красе Донгузорун-кёль, которое окружают высокие горы и огромные ледники.

До 15-20 мая озеро еще может быть покрыто снегом и льдом.

Спустившись с горы Чегет, попадаем на огромный сувенирный рынок.

Здесь инструктор всегда терпеливо ждет, чтобы группа смогла купить все-все-все сувениры.

Цены здесь — от самых высоких до весьма скромных.

Торгуйтесь — и сможете дешево приобрести понравившийся сувенир.

Активная часть тура: 14 км пешком, перепад высот 2180-2100 м; подъем по канатной дороге – перепад высот 2100-3045 м; продолжительность треккинга 6-7 часов.

Канатная дорога на гору Чегет и озеро ДонгузорунКанатная дорога на гору Чегет и озеро ДонгузорунКанатная дорога на гору Чегет и озеро ДонгузорунКанатная дорога на гору Чегет и озеро Донгузорун
4 день

Треккинг по ущелью Ирик-чат, Песчаные замки, долина реки Ирик

Сегодня едем в поселок Эльбрус, где находится еще одно интересное ущелье — Ирик-Чат.

В самом начале пути увидим живописный каньон, образованный рекой Ирик.

Идем дальше и выше!

Тропа ведет нас за собой по сосновому лесу, мимо зарослей можжевельников, цветущих лугов и источника нарзана.

Внизу остается поселок, над которым постепенно поднимаются вершины Главного Кавказского хребта.

Походы в этих местах невозможно представить без прогулки к Песчаным замкам.

Это живописные останцы из желтого песчаника, которые гордо возвышаются над долиной.

Некоторые из них похожи на гигантские каменные грибы, а некоторые напоминают настоящие, сказочные замки.

Оставив позади каменные грибы, поднимаемся еще выше.

Зеленая долина реки Ирик расширяется и предстает перед нами во всей красе: с одной стороны видны отроги Эльбруса, с другой стороны — вершины ущелья Адыл-Су.

Порой в этой зеленой долине пасутся лошади или острожные горные туры. Чуть дальше по ущелью полюбуемся на небольшой каскад, пообедаем и отправимся в обратный путь.

Активная часть тура: 17 км пешком, перепад высот 1780-2360 м, продолжительность похода 6-7 часов.

Треккинг по ущелью Ирик-чат, Песчаные замки, долина реки ИрикТреккинг по ущелью Ирик-чат, Песчаные замки, долина реки ИрикТреккинг по ущелью Ирик-чат, Песчаные замки, долина реки ИрикТреккинг по ущелью Ирик-чат, Песчаные замки, долина реки ИрикТреккинг по ущелью Ирик-чат, Песчаные замки, долина реки Ирик
5 день

Водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус

Именно этот день наши туристы всегда ждут с особым нетерпением!

С утра отправляемся в путешествие на гору Эльбрус. Скипасс — это заветная путевка на Эльбрус, благодаря ему, отправляемся в самое поднебесье.

Канатные дороги быстро поднимаются на высоту 3850 м.

В этих местах будем долго гулять и любоваться потрясающими видами, которые открываются на Главный Кавказский хребет.

Прямо перед нами главные вершины Приэльбрусья — гора Чегет, Шхельда и Ушба, видны горы Грузии, знаменитая Безенгийская стена и так любимая нашими туристами гора Уллу-Тау.

Виды здесь заоблачные, фотографии будут великолепные!

Кстати, не забывайте подпопники, сегодня покатаемся на них по снежным горкам.

Также сегодня по пути посетим 70-метровый водопад Азау, это один из самых высоких местных водопадов.

Активная часть тура: путь к горе Эльбрус и обратно – 13,5 км пешком, перепад высот 2180-2380 м; подъем по канатной дороге - перепад высот 2380-3850 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Водопад Азау, канатная дорога на ЭльбрусВодопад Азау, канатная дорога на ЭльбрусВодопад Азау, канатная дорога на ЭльбрусВодопад Азау, канатная дорога на ЭльбрусВодопад Азау, канатная дорога на Эльбрус
6 день

Водопад "Девичьи косы", обсерватория "Пик Терскол"

Сегодня поднимаемся по широкой дороге на отрог Эльбруса.

По пути выйдем на несколько отличных смотровых площадок и полюбуемся живописными базальтовыми скалами.

Водопад «Девичьи косы» рождается из ледника Гара-Баши и падает с высоты 30 метров.

Шумный, полноводный, искрящийся на солнце и сверкающий радугами — именно такой этот каскад.

Смельчаки смогут даже зайти за потоки воды и постоять внутри водопада.

Да, будет мокро, будет свежо! Зато какие фото здесь получаются!

Идем выше!

Комфортная дорога приведет нас к обсерватории «Пик Терскол».

Это место интересно, прежде всего, своими панорамными видами.

Отсюда полюбуемся на Баксанскую долину, северные склоны Эльбруса и с нового ракурса увидим Главный Кавказский хребет.

Обратите внимание! Инструктор принимает решение о посещение обсерватории «Пик Терскол» исходя из физического состояния группы.

Активная часть тура «Девичьи косы»: 10,2 км пешком, перепад высот 2180-2760 м, продолжительность треккинга 4-5 часов.

Активная часть тура «Девичьи косы и обсерватория Приэльбрусья»: 18 км пешком, перепад высот 2180-3150 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Водопад "Девичьи косы", обсерватория "Пик Терскол"Водопад "Девичьи косы", обсерватория "Пик Терскол"Водопад "Девичьи косы", обсерватория "Пик Терскол"Водопад "Девичьи косы", обсерватория "Пик Терскол"Водопад "Девичьи косы", обсерватория "Пик Терскол"
7 день

Возвращение в г. Минеральные Воды. Поляна нарзанов в Приэльбрусье

Покидая гостеприимное Баксанское ущелье, остановимся на поляне нарзанов.

Нарзан — это вода слабой минерализации, обогащенная микроэлементами.

На Поляне нарзанов выходят на поверхность сразу несколько источников.

В наших нарзанах очень большое содержание железа, о чем свидетельствует рыжий цвет вокруг.

Берите с собой пустые бутылки, возьмем нарзан в дорогу!

Переезд на микроавтобусе из Приэльбрусья в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).

12:30-13:30 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.

Возвращение в г. Минеральные Воды. Поляна нарзанов в ПриэльбрусьеВозвращение в г. Минеральные Воды. Поляна нарзанов в ПриэльбрусьеВозвращение в г. Минеральные Воды. Поляна нарзанов в ПриэльбрусьеВозвращение в г. Минеральные Воды. Поляна нарзанов в Приэльбрусье

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в поселке Терскол. Экскурсии и пешие маршруты начинаются именно из этого поселка.

При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы. Доплата указана за весь период отдыха:

  • Гостиница «7 регион»: 13 000 руб. на майские праздники (период с 28 апреля по 11 мая), 12 000 руб. в остальные даты;
  • Гостиница «Салам»: 16 000 руб.

Доплата указана за весь период отдыха.

Детская скидка – 20%. Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.

  • Гостиница «Седьмой регион» или гостиница аналогичного класса. Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi. Фен можно попросить у администратора. На 1 этаже гостиницы есть термопот, можно взять кипяток. В гостинице имеется прачечная, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).
  • Гостиница «Салам», или гостиница аналогичного класса: двух-, трехместные номера, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi.
Гостиница «Седьмой регион» или гостиница аналогичного классаГостиница «Салам», или гостиница аналогичного класса
45 000 руб. 47 800 руб. 48 800 руб.

Весна

  • 21-27 апреля
  • 12-18 мая
  • 19-25 мая
  • 26 мая - 01 июня

Лето

  • 02-08 июня
  • 09-15 июня
  • 16-22 июня
  • 23-29 июня
  • 30 июня - 06 июля
  • 07-13 июля
  • 14-20 июля
  • 21-27 июля
  • 28 июля - 03 августа
  • 04-10 августа
  • 11-17 августа
  • 18-24 августа
  • 25-31 августа

Осень

  • 01-07 сентября
  • 08-14 сентября
  • 15-21 сентября
  • 22-28 сентября
  • 29 сентября - 05 октября
  • 06-12 октября
  • 13-19 октября
  • 20-26 октября
  • 27 октября - 02 ноября
  • 03-09 ноября

Весна

  • 28 апреля - 04 мая
  • 05-11 мая

Июнь

  • 30 июня - 06 июля

Июль

  • 07-13 июля
  • 14-20 июля
  • 21-27 июля
  • 28 июля - 03 августа

Август

  • 04-10 августа
  • 11-17 августа
  • 18-24 августа

Варианты проживания

Гостевой дом «Седьмой регион»

6 ночей

Гостевой дом «Седьмой Регион» находится на территории национального парка Приэльбрусье, всего в 3 км от горы Эльбрус и склонов поляна "Чегет" и поляна "Азау".

К услугам гостей светлые номера с телевизором, с плоским экраном и собственной ванной комнатой.

В числе прочих услуг бесплатный WiFi. В нашем кафе подают домашние блюда русской и кавказской кухни.

В гостевом доме «Седьмой Регион» к вашим услугам прокат лыжного снаряжения, настольный теннис и бильярд.

Гостевой дом «Седьмой регион»Гостевой дом «Седьмой регион»Гостевой дом «Седьмой регион»Гостевой дом «Седьмой регион»Гостевой дом «Седьмой регион»Гостевой дом «Седьмой регион»Гостевой дом «Седьмой регион»

Гостиница «Салам»

6 ночей

Двух-, трехместные номера, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в гостинице п. Терскол
  • Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-4, 6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка
  • Входные билеты на термальные источники
  • Экосбор в Нацпарке Приэльбрусье
  • Билеты на канатную дорогу Эльбрус
  • Билеты на канатную дорогу Чегет
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Обеды: во время трансфера (день 1,5, 7) ужины. Поужинать можно в нашей гостинице, также рядом есть несколько кафе. Стоимость ужина - 300-400 руб
  • При необходимости доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - от 12 000 руб
  • Регистрация в гостинице иностранных граждан (Украина, Беларусь, Израиль и др.) - 300 рублей за весь период отдыха
  • Страховка (не обязательна)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Список снаряжения для туров с 20 апреля по 19 мая и с 21 сентября по 15 ноября:

Температура воздуха в этот период:

  • рано утром и вечером 0… +3С;
  • днём +5… +9С (с 20 апреля по 19 мая, после 15 октября).
  • днём +10… +12С (с 21 сентября до 15 октября).

Если зима была снежная, в мае в ущельях еще будем ходить по снегу. В середине октября в ущельях уже может выпадать первый снег. В этом случае следует иметь утепленную треккинговую обувь. На горах Эльбрус и Чегет выше 2000 м (куда мы поднимемся по канаткам) на майские праздники и в конце октября всегда лежит снег.

Актуальную информацию о погоде в Приэльбрусье и наличии снега в ущельях уточняйте у инструктора за неделю до тура.

Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ даже для ходьбы в гостинице.

  • Шапка, перчатки;
  • Куртка. Температура воздуха в ущельях рано утром и вечером 0… +3С, днём +5… +7С. На горе Эльбрус и Чегет (выше 2000 м) температура воздуха может колебаться в диапазоне -8С… 0С.;
  • Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
  • Футболка;
  • Термобелье;
  • Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор или шарф.;
  • Теплые ходовые брюки;
  • Нижнее белье;
  • Носки;
  • Треккинговая обувь по щиколотку и выше;
  • Самонагревающиеся грелки для ног (не обязательно);
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • Купальник, полотенце (для купания в термальных источниках);
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
  • Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО;
  • При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • Расческа;
  • Солнцезащитные очки;
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • Кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
  • Влажные салфетки;
  • Нитка, иголка;
  • Рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, термос и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • Подпопник;
  • Сушилки для обуви;
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
  • Термос объем 0,5-0,75 л;
  • Наличные деньги;
  • Налобный фонарик. Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.

Список снаряжения для туров с 20 мая по 20 сентября:

  • Кепка / панамка;
  • Куртка. Температура воздуха в ущельях рано утром и поздно вечером +8… +12С. На горе Эльбрус (выше 3000 м) температура воздуха может колебаться в диапазоне -5С… +6С.;
  • Флиска. В мае и осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна - для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице;
  • Футболка;
  • Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • Ходовые брюки;
  • Нижнее белье;
  • Носки;
  • Треккинговая обувь по щиколотку и выше;
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • Купальник, полотенце (для купания в термальных источниках);
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
  • Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО;
  • При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • Расческа;
  • Солнцезащитные очки;
  • Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • Кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
  • Влажные салфетки;
  • Нитка, иголка;
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • Подпопник;
  • Сушилки для обуви;
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
  • Шапка, перчатки (для поездок в сентябре, октябре);
  • Термос объем 0,5-0,75 л;
  • Наличные деньги;
  • Налобный фонарик. Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет.

Инфраструктура на маршруте

В поселке Терскол есть продуктовые магазины, кафе, аптека, отделение почты, банкоматы. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита.

Где начинается и заканчивается тур?

Район путешествия: РФ, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье.

Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:30 МСК.

Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 12:30-13:30 МСК.

Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, в г. Минеральные Воды можно остановиться в минигостинице «Теплый стан» или гостинице «АртХолл Отель». Также есть возможность снять квартиру на сутки (1000-1200 руб. сутки).

Есть ли скидки для детей?

Скидка для детей – 20%. Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно., которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
23 окт 2023
Добрый день! Поездка ВЕЛИКОЛЕПНАЯ!!!!!!!! Замечательный гид Равиль, отличная организация походов, прекрасные маршруты и погода! Спасибо!!!
Т
4 окт 2023
Ставлю 5 звёздочка так как всё супер ☺и команда собралась хорошая и отдельное спасибо инструктору Равилю за его терпения всё хорошо 👌надеюсь ещё посетить этот тур зимой 💋
Ставлю 5 звёздочка так как всё супер ☺и команда собралась хорошая и отдельное спасибо инструктору Равилю
В
12 сен 2023
Трекинг в Приэльбрусье.

Потрясающий отдых, наполненный положительными эмоциями и подаривший множество новых впечатлений.
Во-первых, хочу отметить организацию тура: всё было продумано, дни интенсивной нагрузки сменялись на относительно расслабленные дни. При этом, физическая усталость - приятная!
Во-вторых, умение работать с группой. Алексей, наш гид-инструктор, умел найти подход к каждому в группе, хотя все были очень разные и по уровню подготовки, и по физическим возможностям.
Отдельная благодарность за Эльбрус! Алексей устроил эмоциональный взрыв для всей команды! Это останется в памяти навсегда!
Инструктор Ляля, которая к нам со своей группой присоединилась на подъёме на Эльбрус тоже заслуживает упоминания - невероятно позитивный человек!
Трекинг в Приэльбрусье.Трекинг в Приэльбрусье.Трекинг в Приэльбрусье.Трекинг в Приэльбрусье.Трекинг в Приэльбрусье.Трекинг в Приэльбрусье.Трекинг в Приэльбрусье.Трекинг в Приэльбрусье.Трекинг в Приэльбрусье.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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