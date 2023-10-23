3 день

Канатная дорога на гору Чегет и озеро Донгузорун

В этот день поднимаемся выше, выше и еще выше!

По канатной дороге Чегет едем туда, где живут облака Приэльбрусья!

Мы проедем две очереди и окажемся на высоте 3000 м.

Перед нами, как на ладони, главный Кавказский хребет с его безупречными вершинами Донгуз-орун, Накра-тау, Когутаи.

Продолжаем смотреть вокруг: с одной стороны сверкает ледник «Семерка», с другой стороны — гордо возвышается главная гора Кавказа — белоснежный Эльбрус.

Вместе будем любоваться на его снежные вершины и сделаем десятки фотографий на память.

Затем спустимся по канатной дороге на одну очередь вниз и пойдем по комфортной тропе в сторону озера Донгузорун, путь займет около 40-50 минут.

Дойдя до конца маршрута, увидим во всей красе Донгузорун-кёль, которое окружают высокие горы и огромные ледники.

До 15-20 мая озеро еще может быть покрыто снегом и льдом.

Спустившись с горы Чегет, попадаем на огромный сувенирный рынок.

Здесь инструктор всегда терпеливо ждет, чтобы группа смогла купить все-все-все сувениры.

Цены здесь — от самых высоких до весьма скромных.

Торгуйтесь — и сможете дешево приобрести понравившийся сувенир.

Активная часть тура: 14 км пешком, перепад высот 2180-2100 м; подъем по канатной дороге – перепад высот 2100-3045 м; продолжительность треккинга 6-7 часов.