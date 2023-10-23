Приэльбрусье — один из самых известных и любимых туристических регионов! Пешеходные маршруты в этих местах проходят по сосновым лесам и живописным ущельям, украшенным ледниками и водопадами.
В июле здесь всеми красками цветут альпийские луга, а в августе и сентябре Приэльбрусье подарит нам самые спелые ягоды черники, малины и брусники. Изюминкой тура является подъем по канатной дороге на горы Чегет и Эльбрус!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Термальные источники «Гедуко», Баксанское ущелье
До 11:30 сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).
Наша сегодняшняя цель — Баксанское ущелье.
По пути в эти места едем смотреть на достопримечательности Приэльбрусья.
Термальные источники «Гедуко».
Здесь оборудованы бассейны на открытом воздухе, где можно искупаться в термальной воде.
Температура воды достигает 50С и выходит на поверхность из глубины около 4000 метров.
Вода очень богата калием, кальцием, натрием и бромом.
Она очищает организм человека, снимает стресс, омолаживает и дарит заряд энергии!
Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.
Переезд в Баксанское ущелье (2,5-3 часа), поселение в гостинице.
Водопад и ледник Терскол
Тур начинается с пешего маршрута по ущелью Терскол.
Тропинка бежит вдоль реки, справа и слева – великолепный сосновый лес.
Впереди уже виднеется белоснежный ледник Терскол, который плавно сползает с отрога Эльбруса.
Длина этого ледника 7 км!
В солнечный день ледник сверкает, искрится и радует наш глаз своими изумрудными пиками.
А если обернуться назад — увидим Главный Кавказский хребет и потрясающий ледник «Семерка».
Несколько раз по мостикам перейдем реку, увидим каменные туры и вскоре выйдем к водопаду.
Он очень шумный, живописный, полноводный!
Украшением этих мест являются потрясающая базальтовая стена, по которой с огромной силой стекает этот каскад.
Обязательно делаем фото этих мест на память.
На все маршруты тура в Приэльбрусье туристы ходят с рюкзаками 20-30 л, с собой только дождевик, фотоаппарат и еда на обед, которую инструктор выдает туристам.
Активная часть тура: 14 км пешком, перепад высот 2180-2790 м, продолжительность треккинга 6 часов.
Канатная дорога на гору Чегет и озеро Донгузорун
В этот день поднимаемся выше, выше и еще выше!
По канатной дороге Чегет едем туда, где живут облака Приэльбрусья!
Мы проедем две очереди и окажемся на высоте 3000 м.
Перед нами, как на ладони, главный Кавказский хребет с его безупречными вершинами Донгуз-орун, Накра-тау, Когутаи.
Продолжаем смотреть вокруг: с одной стороны сверкает ледник «Семерка», с другой стороны — гордо возвышается главная гора Кавказа — белоснежный Эльбрус.
Вместе будем любоваться на его снежные вершины и сделаем десятки фотографий на память.
Затем спустимся по канатной дороге на одну очередь вниз и пойдем по комфортной тропе в сторону озера Донгузорун, путь займет около 40-50 минут.
Дойдя до конца маршрута, увидим во всей красе Донгузорун-кёль, которое окружают высокие горы и огромные ледники.
До 15-20 мая озеро еще может быть покрыто снегом и льдом.
Спустившись с горы Чегет, попадаем на огромный сувенирный рынок.
Здесь инструктор всегда терпеливо ждет, чтобы группа смогла купить все-все-все сувениры.
Цены здесь — от самых высоких до весьма скромных.
Торгуйтесь — и сможете дешево приобрести понравившийся сувенир.
Активная часть тура: 14 км пешком, перепад высот 2180-2100 м; подъем по канатной дороге – перепад высот 2100-3045 м; продолжительность треккинга 6-7 часов.
Треккинг по ущелью Ирик-чат, Песчаные замки, долина реки Ирик
Сегодня едем в поселок Эльбрус, где находится еще одно интересное ущелье — Ирик-Чат.
В самом начале пути увидим живописный каньон, образованный рекой Ирик.
Идем дальше и выше!
Тропа ведет нас за собой по сосновому лесу, мимо зарослей можжевельников, цветущих лугов и источника нарзана.
Внизу остается поселок, над которым постепенно поднимаются вершины Главного Кавказского хребта.
Походы в этих местах невозможно представить без прогулки к Песчаным замкам.
Это живописные останцы из желтого песчаника, которые гордо возвышаются над долиной.
Некоторые из них похожи на гигантские каменные грибы, а некоторые напоминают настоящие, сказочные замки.
Оставив позади каменные грибы, поднимаемся еще выше.
Зеленая долина реки Ирик расширяется и предстает перед нами во всей красе: с одной стороны видны отроги Эльбруса, с другой стороны — вершины ущелья Адыл-Су.
Порой в этой зеленой долине пасутся лошади или острожные горные туры. Чуть дальше по ущелью полюбуемся на небольшой каскад, пообедаем и отправимся в обратный путь.
Активная часть тура: 17 км пешком, перепад высот 1780-2360 м, продолжительность похода 6-7 часов.
Водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус
Именно этот день наши туристы всегда ждут с особым нетерпением!
С утра отправляемся в путешествие на гору Эльбрус. Скипасс — это заветная путевка на Эльбрус, благодаря ему, отправляемся в самое поднебесье.
Канатные дороги быстро поднимаются на высоту 3850 м.
В этих местах будем долго гулять и любоваться потрясающими видами, которые открываются на Главный Кавказский хребет.
Прямо перед нами главные вершины Приэльбрусья — гора Чегет, Шхельда и Ушба, видны горы Грузии, знаменитая Безенгийская стена и так любимая нашими туристами гора Уллу-Тау.
Виды здесь заоблачные, фотографии будут великолепные!
Кстати, не забывайте подпопники, сегодня покатаемся на них по снежным горкам.
Также сегодня по пути посетим 70-метровый водопад Азау, это один из самых высоких местных водопадов.
Активная часть тура: путь к горе Эльбрус и обратно – 13,5 км пешком, перепад высот 2180-2380 м; подъем по канатной дороге - перепад высот 2380-3850 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Водопад "Девичьи косы", обсерватория "Пик Терскол"
Сегодня поднимаемся по широкой дороге на отрог Эльбруса.
По пути выйдем на несколько отличных смотровых площадок и полюбуемся живописными базальтовыми скалами.
Водопад «Девичьи косы» рождается из ледника Гара-Баши и падает с высоты 30 метров.
Шумный, полноводный, искрящийся на солнце и сверкающий радугами — именно такой этот каскад.
Смельчаки смогут даже зайти за потоки воды и постоять внутри водопада.
Да, будет мокро, будет свежо! Зато какие фото здесь получаются!
Идем выше!
Комфортная дорога приведет нас к обсерватории «Пик Терскол».
Это место интересно, прежде всего, своими панорамными видами.
Отсюда полюбуемся на Баксанскую долину, северные склоны Эльбруса и с нового ракурса увидим Главный Кавказский хребет.
Обратите внимание! Инструктор принимает решение о посещение обсерватории «Пик Терскол» исходя из физического состояния группы.
Активная часть тура «Девичьи косы»: 10,2 км пешком, перепад высот 2180-2760 м, продолжительность треккинга 4-5 часов.
Активная часть тура «Девичьи косы и обсерватория Приэльбрусья»: 18 км пешком, перепад высот 2180-3150 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Возвращение в г. Минеральные Воды. Поляна нарзанов в Приэльбрусье
Покидая гостеприимное Баксанское ущелье, остановимся на поляне нарзанов.
Нарзан — это вода слабой минерализации, обогащенная микроэлементами.
На Поляне нарзанов выходят на поверхность сразу несколько источников.
В наших нарзанах очень большое содержание железа, о чем свидетельствует рыжий цвет вокруг.
Берите с собой пустые бутылки, возьмем нарзан в дорогу!
Переезд на микроавтобусе из Приэльбрусья в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).
12:30-13:30 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в поселке Терскол. Экскурсии и пешие маршруты начинаются именно из этого поселка.
При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы. Доплата указана за весь период отдыха:
- Гостиница «7 регион»: 13 000 руб. на майские праздники (период с 28 апреля по 11 мая), 12 000 руб. в остальные даты;
- Гостиница «Салам»: 16 000 руб.
Доплата указана за весь период отдыха.
Детская скидка – 20%. Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.
- Гостиница «Седьмой регион» или гостиница аналогичного класса. Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi. Фен можно попросить у администратора. На 1 этаже гостиницы есть термопот, можно взять кипяток. В гостинице имеется прачечная, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).
- Гостиница «Салам», или гостиница аналогичного класса: двух-, трехместные номера, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi.
|Гостиница «Седьмой регион» или гостиница аналогичного класса
|Гостиница «Салам», или гостиница аналогичного класса
|45 000 руб.
|47 800 руб.
|48 800 руб.
Весна
Лето
Осень
Весна
Июнь
Июль
Август
Варианты проживания
Гостевой дом «Седьмой регион»
Гостевой дом «Седьмой Регион» находится на территории национального парка Приэльбрусье, всего в 3 км от горы Эльбрус и склонов поляна "Чегет" и поляна "Азау".
К услугам гостей светлые номера с телевизором, с плоским экраном и собственной ванной комнатой.
В числе прочих услуг бесплатный WiFi. В нашем кафе подают домашние блюда русской и кавказской кухни.
В гостевом доме «Седьмой Регион» к вашим услугам прокат лыжного снаряжения, настольный теннис и бильярд.
Гостиница «Салам»
Двух-, трехместные номера, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в гостинице п. Терскол
- Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-4, 6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка
- Входные билеты на термальные источники
- Экосбор в Нацпарке Приэльбрусье
- Билеты на канатную дорогу Эльбрус
- Билеты на канатную дорогу Чегет
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Обеды: во время трансфера (день 1,5, 7) ужины. Поужинать можно в нашей гостинице, также рядом есть несколько кафе. Стоимость ужина - 300-400 руб
- При необходимости доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - от 12 000 руб
- Регистрация в гостинице иностранных граждан (Украина, Беларусь, Израиль и др.) - 300 рублей за весь период отдыха
- Страховка (не обязательна)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список снаряжения для туров с 20 апреля по 19 мая и с 21 сентября по 15 ноября:
Температура воздуха в этот период:
- рано утром и вечером 0… +3С;
- днём +5… +9С (с 20 апреля по 19 мая, после 15 октября).
- днём +10… +12С (с 21 сентября до 15 октября).
Если зима была снежная, в мае в ущельях еще будем ходить по снегу. В середине октября в ущельях уже может выпадать первый снег. В этом случае следует иметь утепленную треккинговую обувь. На горах Эльбрус и Чегет выше 2000 м (куда мы поднимемся по канаткам) на майские праздники и в конце октября всегда лежит снег.
Актуальную информацию о погоде в Приэльбрусье и наличии снега в ущельях уточняйте у инструктора за неделю до тура.
Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ даже для ходьбы в гостинице.
- Шапка, перчатки;
- Куртка. Температура воздуха в ущельях рано утром и вечером 0… +3С, днём +5… +7С. На горе Эльбрус и Чегет (выше 2000 м) температура воздуха может колебаться в диапазоне -8С… 0С.;
- Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
- Футболка;
- Термобелье;
- Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор или шарф.;
- Теплые ходовые брюки;
- Нижнее белье;
- Носки;
- Треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- Самонагревающиеся грелки для ног (не обязательно);
- Шлепки (для ходьбы в гостинице);
- Купальник, полотенце (для купания в термальных источниках);
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО;
- При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- Фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- Расческа;
- Солнцезащитные очки;
- Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- Кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
- Влажные салфетки;
- Нитка, иголка;
- Рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, термос и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- Подпопник;
- Сушилки для обуви;
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
- Термос объем 0,5-0,75 л;
- Наличные деньги;
- Налобный фонарик. Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
Список снаряжения для туров с 20 мая по 20 сентября:
- Кепка / панамка;
- Куртка. Температура воздуха в ущельях рано утром и поздно вечером +8… +12С. На горе Эльбрус (выше 3000 м) температура воздуха может колебаться в диапазоне -5С… +6С.;
- Флиска. В мае и осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна - для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице;
- Футболка;
- Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- Ходовые брюки;
- Нижнее белье;
- Носки;
- Треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- Шлепки (для ходьбы в гостинице);
- Купальник, полотенце (для купания в термальных источниках);
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО;
- При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- Фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- Расческа;
- Солнцезащитные очки;
- Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- Кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
- Влажные салфетки;
- Нитка, иголка;
- Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- Подпопник;
- Сушилки для обуви;
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
- Шапка, перчатки (для поездок в сентябре, октябре);
- Термос объем 0,5-0,75 л;
- Наличные деньги;
- Налобный фонарик. Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Есть ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет.
Инфраструктура на маршруте
В поселке Терскол есть продуктовые магазины, кафе, аптека, отделение почты, банкоматы. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита.
Где начинается и заканчивается тур?
Район путешествия: РФ, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье.
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 12:30-13:30 МСК.
Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, в г. Минеральные Воды можно остановиться в минигостинице «Теплый стан» или гостинице «АртХолл Отель». Также есть возможность снять квартиру на сутки (1000-1200 руб. сутки).
Есть ли скидки для детей?
Скидка для детей – 20%. Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно., которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Потрясающий отдых, наполненный положительными эмоциями и подаривший множество новых впечатлений.
Во-первых, хочу отметить организацию тура: всё было продумано, дни интенсивной нагрузки сменялись на относительно расслабленные дни. При этом, физическая усталость - приятная!
Во-вторых, умение работать с группой. Алексей, наш гид-инструктор, умел найти подход к каждому в группе, хотя все были очень разные и по уровню подготовки, и по физическим возможностям.
Отдельная благодарность за Эльбрус! Алексей устроил эмоциональный взрыв для всей команды! Это останется в памяти навсегда!
Инструктор Ляля, которая к нам со своей группой присоединилась на подъёме на Эльбрус тоже заслуживает упоминания - невероятно позитивный человек!