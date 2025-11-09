Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Плато Бермамыт — настоящая шкатулка с сокровищами.



Относительно небольшая высота горных пиков потрясает причудливостью рельефа: совершенно несимметричные склоны, резные каньоны, каменные столбы на западе гряды.



Большой и Малый Бермамыт соединены друг с другом седловиной, ширина которой измеряется буквально в десятках метров. Сюда едут за тишиной и особым внутренним состоянием умиротворения и единения с силами природы.

Описание экскурсии Фактически Бермамыт представляет собой часть Скалистого хребта около верховья двух рек: Кума и Малка. Главная часть плато (так называемый Большой Бермамыт) расположена на высоте 2591 метр над уровнем моря. Скромный скалистый выступ рядом — Малый Бермамыт (его высота 2643 метров). Об экскурсии: Плато Бермамыт — на удивление мало известное чудо природы в Карачаево-Черкессии. На удивление потому, что по мощности оставляемого впечатления оно вполне способно сравниться с Гранд Каньоном в США. До плато не так просто добраться, что создает вокруг этого места дополнительный ореол недоступности и тайны. Название плато пришло из тюркских языков и означает «кривое колено». Хотя есть и другие версии: например, жители окрестностей говорят, что на самом деле название нужно произносить как «Бурмамыт», что значит «кудрявый», такое количество кучевых курчавых облаков обитает в этих краях. Еще говорят, что плато — это своего рода «кухня природы»: именно здесь формируются местные мощные грозы. Фактически Бермамыт представляет собой часть Скалистого хребта около верховья двух рек: Кума и Малка. Главная часть плато (так называемый Большой Бермамыт) расположена на высоте 2591 метр над уровнем моря. Скромный скалистый выступ рядом — Малый Бермамыт (его высота 2643 метров). На вершине Плато Относительно небольшая высота горных пиков потрясает причудливостью рельефа: совершенно несимметричные склоны, резные каньоны, каменные столбы на западе гряды. Большой и Малый Бермамыт соединены друг с другом седловиной, ширина которой измеряется буквально в десятках метров. Сюда едут за тишиной и особым внутренним состоянием умиротворения и единения с силами природы. Настоящей оглушающей тишиной, которая так благотворно влияет на психику современного человека, ежедневно погруженного в водоворот городов и связанных с ними стрессов.

