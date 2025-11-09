Плато Бермамыт — настоящая шкатулка с сокровищами.
Описание экскурсииФактически Бермамыт представляет собой часть Скалистого хребта около верховья двух рек: Кума и Малка. Главная часть плато (так называемый Большой Бермамыт) расположена на высоте 2591 метр над уровнем моря. Скромный скалистый выступ рядом — Малый Бермамыт (его высота 2643 метров). Об экскурсии: Плато Бермамыт — на удивление мало известное чудо природы в Карачаево-Черкессии. На удивление потому, что по мощности оставляемого впечатления оно вполне способно сравниться с Гранд Каньоном в США. До плато не так просто добраться, что создает вокруг этого места дополнительный ореол недоступности и тайны. Название плато пришло из тюркских языков и означает «кривое колено». Хотя есть и другие версии: например, жители окрестностей говорят, что на самом деле название нужно произносить как «Бурмамыт», что значит «кудрявый», такое количество кучевых курчавых облаков обитает в этих краях. Еще говорят, что плато — это своего рода «кухня природы»: именно здесь формируются местные мощные грозы. Фактически Бермамыт представляет собой часть Скалистого хребта около верховья двух рек: Кума и Малка. Главная часть плато (так называемый Большой Бермамыт) расположена на высоте 2591 метр над уровнем моря. Скромный скалистый выступ рядом — Малый Бермамыт (его высота 2643 метров). На вершине Плато Относительно небольшая высота горных пиков потрясает причудливостью рельефа: совершенно несимметричные склоны, резные каньоны, каменные столбы на западе гряды. Большой и Малый Бермамыт соединены друг с другом седловиной, ширина которой измеряется буквально в десятках метров. Сюда едут за тишиной и особым внутренним состоянием умиротворения и единения с силами природы. Настоящей оглушающей тишиной, которая так благотворно влияет на психику современного человека, ежедневно погруженного в водоворот городов и связанных с ними стрессов.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большое Плато Бермамыт
- Малое Плато Бермамыт
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт внедорожник УАЗ Патриот
Что не входит в цену
- Обед, средний чек 1000р/чел. (по желанию).
- Дополнительные локации по согласованию с гидом (500р-1000р/чел.)
Место начала и завершения?
Ваше место проживания, аэропорт, жд вокзал (Минводы, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
