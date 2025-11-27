Отправляемся в Ингушетию — край, где заброшенные аулы, усыпальницы и древние башни окружены фантастической горной природой.
Вам предстоит поразиться красоте альпийских лугов и затерянных ущелий, проникнуть в историю народа «галгаи», как называют себя ингуши. И увидеть замковый комплекс, который входит в список «Семи чудес России».
Описание экскурсииСокровища горной Ингушетии В ходе путешествия вы увидите живописные пейзажи Джейрахского ущелья, где с Цей-Лоамского перевала открываются великолепные горные панорамы, а в хорошую погоду можно разглядеть вершину Казбека. Вы познакомитесь с башенными комплексами Ингушетии, каждый из которых уникален по-своему. Эрзи впечатляет масштабами: восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, окруженных каменными стенами. В Эгикале, средневековой столице региона, сохранилось более ста построек различных типов. Вовнушки поражают архитектурным решением — их башни, сложенные из камня, кажутся естественным продолжением скал. Этот комплекс стал финалистом конкурса "Семь чудес России". Вы также посетите покинутый аул Таргим с его уникальными сооружениями и древнейший христианский храм России — Тхаба-Ерды, происхождение которого окутано тайнами и легендами. На протяжении всего пути вас будут сопровождать увлекательные истории, древние предания и величественная природа этих мест. Важная информация: В поездку обязательно возьмите с собой паспорт гражданина РФ
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Джейрахское ущелье
- Эрзи
- Эгикал
- Вовнушки
- Таргим
- Храм Тхаба-Ерды
Что включено
- Транспорт - комфортабельный внедорожник
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание - 500-600 руб. /чел.
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По адресу туриста
Завершение: Ваше место пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- В поездку обязательно возьмите с собой паспорт гражданина РФ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минеральных Вод
