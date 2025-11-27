Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправляемся в Ингушетию — край, где заброшенные аулы, усыпальницы и древние башни окружены фантастической горной природой.



Вам предстоит поразиться красоте альпийских лугов и затерянных ущелий, проникнуть в историю народа «галгаи», как называют себя ингуши. И увидеть замковый комплекс, который входит в список «Семи чудес России».







Описание экскурсии Сокровища горной Ингушетии В ходе путешествия вы увидите живописные пейзажи Джейрахского ущелья, где с Цей-Лоамского перевала открываются великолепные горные панорамы, а в хорошую погоду можно разглядеть вершину Казбека. Вы познакомитесь с башенными комплексами Ингушетии, каждый из которых уникален по-своему. Эрзи впечатляет масштабами: восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, окруженных каменными стенами. В Эгикале, средневековой столице региона, сохранилось более ста построек различных типов. Вовнушки поражают архитектурным решением — их башни, сложенные из камня, кажутся естественным продолжением скал. Этот комплекс стал финалистом конкурса "Семь чудес России". Вы также посетите покинутый аул Таргим с его уникальными сооружениями и древнейший христианский храм России — Тхаба-Ерды, происхождение которого окутано тайнами и легендами. На протяжении всего пути вас будут сопровождать увлекательные истории, древние предания и величественная природа этих мест. Важная информация: В поездку обязательно возьмите с собой паспорт гражданина РФ

