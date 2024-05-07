Увидите замок Шато-Эркен с винным погребом, замок Жабоевых, водопад Тыжинты и Аушигерские термальные источники. Прогуляетесь по Черекской теснине, посетите башню Амирхановых и древние поселения. Сделаете впечатляющие фотографии на Языке дракона.
В завершение путешествия посетите знаменитые Голубые озёра, исследованные Жак-Ивом Кусто, и окунётесь в термальные источники Аушигер
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортабельный внедорожник
- 🏰 Уникальные замки
- 🌊 Живописные водопады
- 📸 Впечатляющие фотолокации
- 🛁 Термальные источники
- 🏞️ Природные красоты
Что можно увидеть
- Замок Шато-Эркен
- Замок рода Жабоевых
- Водопад Тыжинты
- Черекская теснина
- Башня Амирхановых
- Замок Курнаят
- Трёхъярусная крепость Зылги-Кала
- Старинные сооружения Малкар-Кала и Карча-Кала
- Голубые озёра
- Аушигерские термальные источники
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Замок Шато-Эркен
Внешне он выглядит как французский замок 11–12 веков в романском стиле. Это высокие, остроконечные башни, зубчатые стены с бойничными окнами. На этом схожесть заканчивается, так как технология строительства и материалы — современные. Замок располагается на воде, а его подвальная часть — на глубине 20 м ниже уровня воды искусственного озера. А там — винный погреб с широким ассортиментом.
Замок рода Жабоевых
Его второе название — Замок людоеда. Постройка 12–13 века, уникальное строение для республики. Он неоднократно достраивался, предположительно с 15 века руинирован. На противоположной стороне раньше находился аул Верхний Хулам. Там можно рассмотреть полуразрушенные сакли, найти следы захоронений начала 19 века и гораздо более ранних.
Водопад Тыжинты и стихи Мечиева
По дороге к Карасу вы полюбуетесь живописными буковыми лесами. На месте вас ждёт небольшой карстовый водопад под названием Тыжинты («Вода, выдавливаемая из скал») и мемориальный камень со стихами Кязима Мечиева. Склон, по которому текут струи воды, имеет естественную ступенчатую структуру, поэтому любители красивых видов могут взобраться выше и осмотреть водопад поближе. Главное не забывать об осторожности — там очень скользко.
Черекская теснина, Язык дракона и обед
Вы оцените виды на величественную красоту кавказской природы со смотровой площадки в ущелье. Прогуляетесь по природному мостику между тоннелями и вдоль теснины. А затем мы отвезём вас в одну из самых впечатляющих фотолокаций на Кавказе — к скальному выступу, с которого вам откроются потрясающие пейзажи аула Хулама и окрестностей.
Здесь у нас будет обед в местном кафе. По желанию вы самостоятельно приготовите хычины.
Башни и древние поселения
Башня Амирхановых — Амирхан-Кала — на окраине покинутого селения Шканты сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек в регионе. Вы осмотрите башню, стоящую на огромном валуне с 17 века, и с её подножия взглянете на окрестные аулы.
Мы заедем в замок Курнаят, трёхъярусную крепость Зылги-Кала, старинные сооружения Малкар-Кала и Карча-Кала, разные семейные усыпальницы и могильники. К сожалению, захоронения давно разграбили, и от величественных древних построек остались руины.
Голубые озёра
Мы доберёмся до знаменитых древних озёр Чирик-Кёль, которые исследовал Жак-Ив Кусто. В горной реке, вытекающей из Нижнего озера (самого глубокого карстового озера в России и второго по глубине в мире) обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых не менее 180 млн лет.
Горячие источники «Аушигер»
Аушигерские термальные источники — одни из лучших термальных источников Кабардино-Баркарской республики. Они подарены природой и несут в себе красоту и здоровье.
Величественная и красивая гора Эльбрус уже много лет стоит на страже благословенного уголка природы — термального источника. Она также является своеобразным обогревателем вод, которые идут из недр земли.
Организационные детали
- Мы заберём вас из любого удобного вам места в Минеральных Водах и после экскурсии привезём обратно
- Дополнительные расходы: обед (по желанию) — 600–700 руб. /чел.
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 000 ₽
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