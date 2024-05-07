Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод

На внедорожнике отправимся в Кабардино-Балкарию. Увидим замки, водопады, термальные источники и сделаем фото на Языке дракона
На комфортабельном внедорожнике отправитесь в Кабардино-Балкарию.

Увидите замок Шато-Эркен с винным погребом, замок Жабоевых, водопад Тыжинты и Аушигерские термальные источники. Прогуляетесь по Черекской теснине, посетите башню Амирхановых и древние поселения. Сделаете впечатляющие фотографии на Языке дракона.

В завершение путешествия посетите знаменитые Голубые озёра, исследованные Жак-Ивом Кусто, и окунётесь в термальные источники Аушигер
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🚗 Комфортабельный внедорожник
  2. 🏰 Уникальные замки
  3. 🌊 Живописные водопады
  4. 📸 Впечатляющие фотолокации
  5. 🛁 Термальные источники
  6. 🏞️ Природные красоты

Что можно увидеть

  • Замок Шато-Эркен
  • Замок рода Жабоевых
  • Водопад Тыжинты
  • Черекская теснина
  • Башня Амирхановых
  • Замок Курнаят
  • Трёхъярусная крепость Зылги-Кала
  • Старинные сооружения Малкар-Кала и Карча-Кала
  • Голубые озёра
  • Аушигерские термальные источники
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Замок Шато-Эркен

Внешне он выглядит как французский замок 11–12 веков в романском стиле. Это высокие, остроконечные башни, зубчатые стены с бойничными окнами. На этом схожесть заканчивается, так как технология строительства и материалы — современные. Замок располагается на воде, а его подвальная часть — на глубине 20 м ниже уровня воды искусственного озера. А там — винный погреб с широким ассортиментом.

Замок рода Жабоевых

Его второе название — Замок людоеда. Постройка 12–13 века, уникальное строение для республики. Он неоднократно достраивался, предположительно с 15 века руинирован. На противоположной стороне раньше находился аул Верхний Хулам. Там можно рассмотреть полуразрушенные сакли, найти следы захоронений начала 19 века и гораздо более ранних.

Водопад Тыжинты и стихи Мечиева

По дороге к Карасу вы полюбуетесь живописными буковыми лесами. На месте вас ждёт небольшой карстовый водопад под названием Тыжинты («Вода, выдавливаемая из скал») и мемориальный камень со стихами Кязима Мечиева. Склон, по которому текут струи воды, имеет естественную ступенчатую структуру, поэтому любители красивых видов могут взобраться выше и осмотреть водопад поближе. Главное не забывать об осторожности — там очень скользко.

Черекская теснина, Язык дракона и обед

Вы оцените виды на величественную красоту кавказской природы со смотровой площадки в ущелье. Прогуляетесь по природному мостику между тоннелями и вдоль теснины. А затем мы отвезём вас в одну из самых впечатляющих фотолокаций на Кавказе — к скальному выступу, с которого вам откроются потрясающие пейзажи аула Хулама и окрестностей.

Здесь у нас будет обед в местном кафе. По желанию вы самостоятельно приготовите хычины.

Башни и древние поселения

Башня Амирхановых — Амирхан-Кала — на окраине покинутого селения Шканты сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек в регионе. Вы осмотрите башню, стоящую на огромном валуне с 17 века, и с её подножия взглянете на окрестные аулы.

Мы заедем в замок Курнаят, трёхъярусную крепость Зылги-Кала, старинные сооружения Малкар-Кала и Карча-Кала, разные семейные усыпальницы и могильники. К сожалению, захоронения давно разграбили, и от величественных древних построек остались руины.

Голубые озёра

Мы доберёмся до знаменитых древних озёр Чирик-Кёль, которые исследовал Жак-Ив Кусто. В горной реке, вытекающей из Нижнего озера (самого глубокого карстового озера в России и второго по глубине в мире) обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых не менее 180 млн лет.

Горячие источники «Аушигер»

Аушигерские термальные источники — одни из лучших термальных источников Кабардино-Баркарской республики. Они подарены природой и несут в себе красоту и здоровье.

Величественная и красивая гора Эльбрус уже много лет стоит на страже благословенного уголка природы — термального источника. Она также является своеобразным обогревателем вод, которые идут из недр земли.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из любого удобного вам места в Минеральных Водах и после экскурсии привезём обратно
  • Дополнительные расходы: обед (по желанию) — 600–700 руб. /чел.
  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 07:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
7 мая 2024
Спасибо организаторам и водителю Андрею, путешествие было увлекательным, рекомендую!
М
3 апр 2024
Все прошло отлично! Комфортабельная машина, интересные рассказы, юмор и доброжелательность. А невероятные, захватывающие дух пейзажи останутся в воспоминаниях надолго. На несколько часов просто выпадаете из забот и открываете для себя новый мир.
Рекомендую всем! Спасибо организаторам!
Все прошло отлично! Комфортабельная машина, интересные рассказы, юмор и доброжелательность. А невероятные, захватывающие дух пейзажи останутся

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