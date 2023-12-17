Сырные пещеры, Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу и захватывающие виды с канатной дороги
В Карачаево-Черкесии хранится немало природных сокровищ, но немногие из них могут посостязаться с Домбаем — краем необыкновенных горных пейзажей, кристальных рек и заповедных лесов. В путешествии вы оцените красоту курортного посёлка и его окрестностей.
А по пути посетите необычные пещеры, увидите древний храм и отведаете целебной воды из ледниковой реки.
А по пути посетите необычные пещеры, увидите древний храм и отведаете целебной воды из ледниковой реки.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Наш путь пройдёт через завораживающий перевал Гум-Баши высотой до 2144 м. Отсюда открываются панорамы Большого Кавказского хребта.
- По дороге остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус.
- Следующая наша локация — фактурные Сырные пещеры из пористого песчаника. Вы сможете осмотреть их снаружи и изнутри.
- Далее в программе Шоанинский храм 10 века. Вы познакомитесь с историей и архитектурой памятника, а также сможете загадать желание при звоне колоколов.
- Впереди у нас река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых в Европе! Кроме того, её ледниковая вода ещё и полезная, так как богата серебром.
- Прибыв в Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими горными вершинами и ледниками.
- На обратном пути по желанию группы можно будет заехать в термальные бассейны, где вы отдохнёте после насыщенного путешествия.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных кроссоверах или внедорожниках. В нашем автопарке Toyota Land Cruiser 100, Toyota Land Cruiser Prado 120, Geep Grand Cherokee, УАЗ Патриот, Mitsubishi Pajero.
- В стоимость включён трансфер и сопровождение гида.
- Дополнительные расходы (опциональные, по желанию):
— Тебердинский заповедник — 200 руб. с человека
— канатная дорога в Домбае — 1300 руб. с человека на все три высоты
— входные билеты термальный комплекс — 350 руб. с человека
— еда и напитки (средний чек 300-500 руб. с человека).
- Программа актуальна круглый год. В холодную погоду нужны тёплые вещи в горах.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 06:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном вам месте в Минводах
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:30Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Минеральных Водах
Провела экскурсии для 261 туриста
Приветствуем тебя, путник! Уже несколько лет наша команда гидов организует и проводит джип-туры для путешественников в горах Северного Кавказа. Мы объединили свои знания и опыт для организации программ, насыщенных культурой, историей, невероятными пейзажами и традиционной кавказской кухней. Мы проводим однодневные экскурсии и многодневные джип-туры, а также практикуем активный отдых. Круглый год мы готовы предложить вам разнообразный ассортимент экскурсий и показать захватывающие локации нашего региона. И всё это — в дружеской и надёжной компании наших гидов. Ждём встречи с вами!
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