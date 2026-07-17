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актуален. Очень красивые виды на перевале Гум Баши и на озере в Теберде. Но я бы подумала стоит ли это длительной дороги в несколько часов только в одну сторону. наверное да, но есть сомнения.



Из минвод ехать далеко, поэтому подъем очень ранний. В итоге всю экскурсию, как бы не было интересно слушать, то и дело клонило в сон.



Очень удобно, что приезжают и забирают тебя с твоей точки, но как то так вышло, что я была логистически первая, кого забирали, и последняя, кого отвозили. Суммарно 3 часа из экскурсии я просто катаюсь по минводам с гидом и подбираю людей. Сказали бы мне сразу, я бы отказалась. Не понравилось тратить свое драгоценное время в отпуске на это. Я бы лучше к 7-8 утра подъехала сама к последней точке сбора.