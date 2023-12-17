Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе

Групповая экскурсия в Минеральных Водах

Сырные пещеры, Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу и захватывающие виды с канатной дороги

В Карачаево-Черкесии хранится немало природных сокровищ, но немногие из них могут посостязаться с Домбаем — краем необыкновенных горных пейзажей, кристальных рек и заповедных лесов. В путешествии вы оцените красоту курортного посёлка и его окрестностей.

А по пути посетите необычные пещеры, увидите древний храм и отведаете целебной воды из ледниковой реки.
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
Из Минвод в сказочный Домбай - в мини-группе
Ближайшие даты:
17
дек
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Наш путь пройдёт через завораживающий перевал Гум-Баши высотой до 2144 м. Отсюда открываются панорамы Большого Кавказского хребта.
  • По дороге остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус.
  • Следующая наша локация — фактурные Сырные пещеры из пористого песчаника. Вы сможете осмотреть их снаружи и изнутри.
  • Далее в программе Шоанинский храм 10 века. Вы познакомитесь с историей и архитектурой памятника, а также сможете загадать желание при звоне колоколов.
  • Впереди у нас река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых в Европе! Кроме того, её ледниковая вода ещё и полезная, так как богата серебром.
  • Прибыв в Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими горными вершинами и ледниками.
  • На обратном пути по желанию группы можно будет заехать в термальные бассейны, где вы отдохнёте после насыщенного путешествия.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных кроссоверах или внедорожниках. В нашем автопарке Toyota Land Cruiser 100, Toyota Land Cruiser Prado 120, Geep Grand Cherokee, УАЗ Патриот, Mitsubishi Pajero.
  • В стоимость включён трансфер и сопровождение гида.
  • Дополнительные расходы (опциональные, по желанию):
    — Тебердинский заповедник — 200 руб. с человека
    — канатная дорога в Домбае — 1300 руб. с человека на все три высоты
    — входные билеты термальный комплекс — 350 руб. с человека
    — еда и напитки (средний чек 300-500 руб. с человека).
  • Программа актуальна круглый год. В холодную погоду нужны тёплые вещи в горах.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 06:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном вам месте в Минводах
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеСвятые местаВыездныеНа весь деньМонастыри, церкви, храмыКарачаево-ЧеркессияДля студентовСамое главноеПопулярные местаСоборы и храмыПещерыКанатная дорогаПрирода и пейзажи

Похожие туры из Минеральных Вод

Большое путешествие по Домбаю
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
18 отзывов
Большое путешествие по Домбаю
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
17 000 за всё до 7 чел.
В Домбай по незабываемому маршруту
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
В Домбай по незабываемому маршруту
Познакомиться с заповедными местами без спешки и в своё удовольствие
в Железноводске или Минеральных водах
Сегодня
Завтра
18 дек
19 дек
1700015 300 за всё до 3 чел.
Поездка в Домбай
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
20 отзывов
Поездка в Домбай
Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Завтра
18 дек
19 дек
20 дек
4 700 за человека
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ