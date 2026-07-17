В Карачаево-Черкесии хранится немало природных сокровищ, но немногие из них могут посостязаться с Домбаем — краем необыкновенных горных пейзажей, кристальных рек и заповедных лесов. В путешествии вы оцените красоту курортного посёлка и его окрестностей.
А по пути посетите необычные пещеры, увидите древний храм и отведаете целебной воды из ледниковой реки.
А по пути посетите необычные пещеры, увидите древний храм и отведаете целебной воды из ледниковой реки.
Описание экскурсии
- Наш путь пройдёт через завораживающий перевал Гум-Баши высотой до 2144 м. Отсюда открываются панорамы Большого Кавказского хребта.
- По дороге остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на Эльбрус.
- Следующая наша локация — фактурные Сырные пещеры из пористого песчаника. Вы сможете осмотреть их снаружи и изнутри.
- Далее в программе Шоанинский храм 10 века. Вы познакомитесь с историей и архитектурой памятника, а также сможете загадать желание при звоне колоколов.
- Впереди у нас река Уллу-Муруджу — одна из самых чистых в Европе! Кроме того, её ледниковая вода ещё и полезная, так как богата серебром.
- Прибыв в Домбай, вы подниметесь по канатной дороге, полюбуетесь могучими горными вершинами и ледниками.
- * Финальная локация — озеро Кара-Кёль.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных кроссоверах или внедорожниках. В нашем автопарке Toyota Land Cruiser 100, Toyota Land Cruiser Prado 120, Geep Grand Cherokee, УАЗ Патриот, Mitsubishi Pajero.
- В стоимость включён трансфер и сопровождение гида.
- Дополнительные расходы (опциональные, по желанию):
— подъём к Шоанинскому храму — 300 ₽ за чел.
— заезд в ущелье Гоначхир и озеро Туманлы-Кель — 1500 за чел. (по согласованию со всеми участниками группы)
— канатная дорога в Домбае — 3300 ₽/взрослый
— еда и напитки (средний чек 500–800 ₽ за чел.).
- Программа актуальна круглый год. В холодную погоду нужны тёплые вещи в горах.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию).
- Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин.
- В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям.
ежедневно в 06:00 и 06:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте в Минводах
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00 и 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7487 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 58 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Хотим поблагодарить Михаила за незабываемый день на Домбае! Поездка прошла на одном дыхании. Михаил — отличный водитель и прекрасный гид, который знает самые красивые ракурсы и интересные факты. Горы покорили, а благодаря комфортной организации мы просто отдыхали и наслаждались моментом. Спасибо!
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Поездка с Ильясом была комфортная😃
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Замечательная экскурсия, отличный гид и потрясающая природа на протяжении всего маршрута! Обязательно вернёмся!
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К
По сути самое стоящее в этой экскурсии - Домбай. Но экскурсия не первоочередной важности - лучше поехать на Эльбрус. А если были на Эльбрусе, то сам Домбай уже будет не
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Очень здорово! Безумно красиво!
Гид-водитель клёвый: всё было чётко, интересно и по делу. Моё почтение.
В Домбай всем ехать обязательно! ☝🏻
Гид-водитель клёвый: всё было чётко, интересно и по делу. Моё почтение.
В Домбай всем ехать обязательно! ☝🏻
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Е
Гид просто супер, историю всех населённых пунктов рассказывает доступно. Учитывая, что впервые в регионе, смогли составить общее впечатление от края, всех его достопримечательностях.
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Входит в следующие категории Минеральных Вод
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