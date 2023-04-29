Увидеть "ледовое сердце Кавказа" с дикими турами, цветами, кавказским "Языком Тролля" и водопадами
Оставив позади альпийские луга с дикими любопытными турами и цветочные поляны, окажемся совсем близко к 15-километровой стене из льда и снега. Устроим пикник на природе, отдохнём от города и увидим альпинистские ночёвки на высоте 3200 м. Сфотографируемся на «Языке Тролля» и загадаем желание в скальной арке. Сможем оставить детей с воспитателем внизу, а сами забраться повыше и вернуться обновлёнными.
июн
июн
июн
июл
июл
июл
июл
даты
Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Для треккинга по данного туристическому региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону. Для граждан России инструктор оформляет пропуск в первый день тура.
Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в туре, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Минеральные воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокзал в 11:30Завершение: Минеральные воды, ж. - д. вокзал в 12:30 и аэропорт в 13:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.