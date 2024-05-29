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Авторский тур
7 дней
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
Гулять по живописным горным тропинкам, пить нарзан и любоваться звездным небом
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
11 июня в 12:00
21 июня в 12:00
21 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке в Безенги с комфортом
Увидеть "ледовое сердце Кавказа" с дикими турами, цветами, кавказским "Языком Тролля" и водопадами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
30 июня в 11:00
7 июля в 11:00
56 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
Завтра в 11:00
16 июня в 11:00
45 200₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
2 июля в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Поход по горам Архыза
Переночевать у высокогорного озера Семицветное и покорить перевал Айюлю
Начало: Встретим вас в г. Минеральные Воды и привезём в Ар...
12 июля в 06:00
2 авг в 06:00
12 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
31 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Чарующий Архыз. Треккинг тур
Начало: Минеральные Воды
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 85 920₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
Начало: Г. Минеральные Воды
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
73 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Начало: г. Минеральные Воды
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Северной Осетии. Дигория
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
8 сен в 10:00
29 сен в 10:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 53 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 43 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Перезагрузка на Архызе. Сокращенный треккинг тур
Начало: г. Минеральные Воды
14 июля в 10:00
18 авг в 10:00
от 38 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка в Домбае. Треккинг-тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
17 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 39 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
23 июня в 10:00
25 авг в 10:00
от 5280047 520₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка на Архызе. Треккинг тур
Начало: г. Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 43 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг-тур «Перезагрузка в Домбае»
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 36 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Архыз PRO. Треккинг по горным озёрам
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
14 июля в 10:00
4 авг в 10:00
4790043 110₽ за человека
Авторский тур
10 дней
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
18 июля в 10:00
15 авг в 10:00
61 800₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Верхней Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
4 авг в 10:00
22 сен в 10:00
5100045 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи
Экскурсионный тур «Треккинг в Приэльбрусье для всей семьи» на 7 дней
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 000₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Зимний треккинг в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
26 янв в 10:00
от 4440037 740₽ за человека
Авторский тур
7 дней
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
Начало: Г. Минеральные Воды - жд вокзал, аэропорт
Расписание: Согласно расписанию
16 июня в 11:00
30 июня в 11:00
29 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Искупаться в переливающихся оттенками водоёмах, подняться повыше и уйти подальше
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
14 июля в 11:00
4 авг в 11:00
47 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От Псебая до Красной Поляны: поход по горам с выходом к морю
Подышать хвойным ароматом лесов, полюбоваться горами и насладиться блеском звёзд и искр костра
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал, 6:00
26 июня в 06:00
17 июля в 06:00
19 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
27 июня в 12:10
25 июля в 12:10
42 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Прогулки по Домбаю: ущелья, горы и озёра
Пройти по заповедным местам, увидеть знаменитые достопримечательности и укромные уголки
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
14 июля в 08:00
21 июля в 12:30
44 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Проснуться среди гор вдали от цивилизации и подняться к ледникам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
28 июля в 11:00
18 авг в 11:00
52 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Комфортный Архыз: по горам налегке
Жить в уютном гостевом доме и каждый день совершать треккинги к захватывающим видовым точкам
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
7 июля в 12:30
14 июля в 12:30
44 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Посетить места силы, подняться на 3380 метров, зарядиться энергией и искупаться в нарзанных ваннах
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
31 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
Начало: Невинномысск, железнодорожная станция
21 июля в 08:00
18 авг в 08:00
50 715₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Поиграть в снежки на Эльбрусе, выпить горный чай у водопада и увидеть, где живут облака
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
30 июня в 11:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Загадать желания в местах силы, зарядиться энергией у Живого озера и искупаться в серебряной воде
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
32 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Семейный треккинг в Дигории с комфортом
Увидеть ледники, прокатиться на внедорожниках к башням и поплавать в бассейне среди гор
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
8 сен в 11:00
29 сен в 11:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Подняться выше облаков, поплавать в ледниковых озёрах и увидеть 70-метровые водопады
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
1 сен в 11:00
29 сен в 11:00
62 400₽ за человека
скидка
25%
Авторский тур
4 дня
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
Пожить вдали от цивилизации, прокатиться по бездорожью и искупаться в реках, озёрах и водопадах
Начало: Минеральные Воды (аэропорт) / Пятигорск (ст. «Лерм...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3900029 250₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Подняться к языческому храму на высоту 2560 м, увидеть пейзажи «Игры престолов» и Цей-Лоам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
15 сен в 11:00
6 окт в 11:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Прогулки по Приэльбрусью
Гулять по горам и ущельям и наслаждаться природой, не пренебрегая комфортом
Начало: Аэропорт города Минеральные Воды (MRV) в 13:00. Пр...
23 июня в 08:00
30 июня в 08:00
50 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка в Безенги с проживанием в палатках: треккинг к ледникам, водопадам и диким турам
Полежать на альпийских лугах, выпить чай рядом со снежниками и налюбоваться звёздным небом
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:30 и ж. - д. вокза...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
30 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
Побывать в 3 видовых ущельях, куда редко доходят туристы, и погулять по Эльбрусу на высоте 3850 м
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
23 июня в 11:00
25 авг в 11:00
52 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Прокатиться по канатной дороге, побывать в заповедных местах и увидеть «летающую тарелку»
Начало: В аэропорту г. Минеральные Воды в 12:30. Прилететь...
1 ноя в 12:30
28 100₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Поход к Имеретинским озёрам в Кавказском заповеднике
Увидеть 5 чистейших горных водоёмов, 2 водопада и полежать на альпийских лугах
Начало: г. Минеральные Воды, вокзал или аэропорт, до 12:00
6 авг в 11:00
29 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССтанислава29 мая 2024В конце мая 2024 года были с мужем в туре «Притяжение Эльбруса». Все очень понравилось, очень насыщенная программа. Рекомендую внимательно с
- ДДмитрий27 мая 2024Даже не знаю, как описать восхищение этим туром! Каждый день в туре подарил незабываемые эмоции! Прекрасно подобранные маршруты и локации, сотни фотографий и только восхищение от проведенного времени! Алексей прекрасный инструктор, начитанный, грамотный. Часы увлекательных историй и рассказов не давали заскучать.
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ддиана20 мая 2024Спасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всем необходимым 🌞 шикарные виды и воздух
- ЕЕлена15 мая 2024Всё классно. Спасибо) Природа потрясающая. Нагрузки умеренные. Гостиница прекрасная (Седьмой регион). Инструкторы - нормальные люди, адекватные, вежливые, компетентные. Было облачно почти всё
- ЕЕлена15 мая 2024Всё чётко и по плану) Спасибо!
- ДДамира12 мая 2024Мне очень понравилось путешествовать с Денисом, открытый и позитивный человек! Никто не останется без внимания и поддержки) А кулинарные способности приближаются к высокой кухне в походных условиях ❤️ все понравилось и даже очень ✅
- ТТатьяна8 мая 2024Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные впечатления от поездки. Всё понравилось, буду планировать следующую поездку.
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Треккинг и походы»
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