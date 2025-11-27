Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем в путешествие по маршруту, о котором мечтают все, кто влюблён в горы.



Описание экскурсии Приглашаем в путешествие по маршруту, о котором мечтают все, кто влюблён в горы. Вас ждёт подъём на труднодоступное плато Бермамыт, прогулка по древнему аулу и поездка среди величественных хребтов к Джилы-Су — краю целебных нарзанов и диких водопадов. Здесь, среди кавказских пейзажей, вы не только полюбуетесь природой, но и почувствуете, как отступает суета повседневной жизни.

