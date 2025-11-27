Мои заказы

Туда, где начинаются горы: плато Бермамыт и Джилы-Су (из Минеральных Вод)

Туда, где начинаются горы
Приглашаем в путешествие по маршруту, о котором мечтают все, кто влюблён в горы.

Вас ждёт подъём на труднодоступное плато Бермамыт, прогулка по древнему аулу и поездка среди величественных хребтов к Джилы-Су — краю целебных нарзанов и диких водопадов.

Здесь, среди кавказских пейзажей, вы не только полюбуетесь природой, но и почувствуете, как отступает суета повседневной жизни.
Описание экскурсии

Ежедневно в 06:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Плато Шатзатмаз
  • Скалы-Аватары
  • Инстадорога
  • Урочище ДжилыСу
  • Малый Бермамыт
  • Большой Бермамыт
  • Скалы Монахи
  • Амфитеатр
  • Мост над пропастью
Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
  • Питание
  • Экологические сборы
  • Сувенирная продукция
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Минеральных Водах
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Минеральных Вод

