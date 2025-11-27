Приглашаем в путешествие по маршруту, о котором мечтают все, кто влюблён в горы.
Вас ждёт подъём на труднодоступное плато Бермамыт, прогулка по древнему аулу и поездка среди величественных хребтов к Джилы-Су — краю целебных нарзанов и диких водопадов.
Здесь, среди кавказских пейзажей, вы не только полюбуетесь природой, но и почувствуете, как отступает суета повседневной жизни.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Ежедневно в 06:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Шатзатмаз
- Скалы-Аватары
- Инстадорога
- Урочище ДжилыСу
- Малый Бермамыт
- Большой Бермамыт
- Скалы Монахи
- Амфитеатр
- Мост над пропастью
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Питание
- Экологические сборы
- Сувенирная продукция
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Минеральных Водах
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
