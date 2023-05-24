Манящее, загадочное и мистическое урочище Джилы-су — словно другая планета, где время и физика подчиняются другим законам. Чтобы проникнуть в тайны этой местности, мы отправимся к северному подножию Эльбруса. Приготовьтесь встретиться с неземными водопадами, покорить красивейшие горные плато и испить воды из источников, о свойствах которых ходят легенды.

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Описание

Что вас ожидает

Таинственный мир Северного Приэльбрусья

Путь наш лежит в край, с давних времен наполненный легендами и поверьями: именно здесь располагалась мистическая Русколань и находилось главное святилище задолго до нашей эры. В Джилы-су есть свой Рай, плато Ирахитюз, есть «Калинов мост» и река «Смородина» — Кызыл-кол. Есть и Олимп — загадочная гора Сирх, где проводились древние ритуалы. Вы погрузитесь в пробирающую до мурашек атмосферу этих мест: увидите рукотворную гору-пирамиду Тузлук и Долину замков (Лавовые пальцы) — локации с аномально сильной энергетикой. Полюбуетесь Эльбрусом с плато Шатджатмаз и встретитесь с горными водопадами Султан, Эмир, Тузлук-шапа и Кара-кая-су, которые завершают неземные пейзажи Джилы-су.

Секреты нарзанных источников

Вам откроются необъяснимые свойства и целебная сила 14 разных по составу нарзанов местности Джилы-су. Попробуем выяснить, почему источник Серебряный пробивается на поверхность всего 2-3 месяца в году, а его температура не поднимается выше +4 градусов. Разберемся, какие источники исцеляют болезни печени и почек и почему нарзан Джилы-су залечивает раны буквально на глазах. И, конечно, вы сможете принять нарзанные ванны в воде, которая круглый год держит температуру +22 градуса.

Организационные детали