1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в сердце Кавказа: Приэльбрусье и его тайны
Завораживающая экскурсия в Приэльбрусье: поляна Эммануэля, водопады и закат с видом на Эльбрус
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3500031 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
Путешествие по живописным местам Северного Приэльбрусья. Увидите водопады, минеральные источники, альпийские луга и Эльбрус. Комфортный транспорт и гид-водитель
Начало: В Минводах
«Но Джилы-Су и дорога к нему особенно живописны»
Расписание: ежедневно в 06:50, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:50
10 июня в 06:50
57004 560₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Джилы-Су, водопады и поляна Эммануэля: приключение в Минеральных Водах
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су. Вас ждут водопады, каменные грибы, поляна Эммануэля и дружелюбные суслики
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
«Приглашаем вас в уникальное урочище Джилы-Су, где водопады обрушиваются мощными потоками с высоких скал, среди рисованных пейзажей растут «каменные грибы», а горы и плато завораживают своим спокойствием»
Сегодня в 10:00
Завтра в 06:00
16 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на Джипе к Эльбрусу: горные вершины и целебные источники
Откройте величие Кавказа в джип-путешествии к Эльбрусу с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
«Чудеса природы в урочище Джилы-Су и у подножия Эльбруса»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод
Вас ждет путешествие в урочище Джилы-су, где мифы оживают среди величественных гор и целебных источников
Начало: По договоренности с туристом
«В Джилы-су есть свой Рай, плато Ирахитюз, есть «Калинов мост» и река «Смородина» — Кызыл-кол»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Экскурсия к водопадам Джилы-Су: великолепие природы и древние легенды
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, где вас ждут удивительные природные красоты и тайны древности
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Что вас ждет: Джилы-Су (иногда называют Джилысы, Джылы-Су, Жылысу) — природное урочище в Кабардино-Балкарии»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 700₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Жемчужина Кавказа: Поездка к водопадам Джилы-Су
Начало: По договоренности
«Урочище Джилы-Су, расположенное в Зольском районе Кабардино-Балкарии у северного склона горы Эльбрус, славится своими термальными источниками и невероятной природой»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Урочище Джилы-Су - удивительные пейзажи и водопады
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
«Джилы-Су — одно из самых красивых мест на Кавказе»
Расписание: Ежедневно в 06:30, 7:00, 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Северное Приэльбрусье: Джилы-Су и плато Шаджатмаз - экскурсия мечты
Откройте для себя чудеса Северного Приэльбрусья: от теплых минеральных источников до величественного Эльбруса и живописных водопадов
Начало: Минеральные воды
«Урочище Джилы-Су — чудесное место у северных склонов Эльбруса, где бьют многочисленные теплые источники минеральных вод»
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
26 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение из Минеральных Вод
Откройте для себя красоту Кавказа и встретьтесь лицом к лицу с его милыми обитателями - горными сусликами, в незабываемой экскурсии из Минеральных Вод
«В путешествии вы проедете по одной из самых живописных дорог России, ведущей из Кисловодска в Джилы-Су»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Минвод
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
«В стоимость входит: трансфер, экскурсионное обслуживание, экосбор в урочище Джилы-Су»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 390₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Минеральных вод
Начало: От места вашего места проживания
«Сегодня мы отправимся в одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии в урочище Джилы Су Урочищем называют местность, которая резко отличается от окружающего ландшафта»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа в поездке из Минеральных Вод
Начало: По вашему адресу
«, экологический сбор в урочище Джилы-Су — 100 руб»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
28 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина3 июня 2024Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим гидом был Роман -
- ООксана2 июня 2024Была на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что то можем "недополучить". Напрасно! С
- ДДенис31 мая 2024Спасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда дело касалось каких то просьб,
- ССергей29 мая 2024Спасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, которая в полной мере смогла
- ИИнна28 мая 2024Это самый лучший гид!!! Спасибо Дмитрию Напоил, покормил, заботился о нас!!! Очень много нереальных фотографий и куча впечатлений
- ААлександр22 мая 2024Отличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла свои коррективы и мы застали
- ДДенис20 мая 2024Не плохая экскурсия, но в ней очень важная погода! Если пасмурно или облачно не стоит ехать, так как изюменка этого
- ООльга13 мая 2024Считаю, что нам многократно и несказанно повезло с гидом Александром и Еленой, бесподобной экскурсией, отличной погодой и попутчиками, очень внимательные
- ААлександра9 мая 2024Потрясающая экскурсия!
- ТТатьяна5 мая 2024Хочу сказать огромное спасибо Сергею!! За удивительную красоту и величие природы, до которой не каждый может добраться. За величие гор
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Джилы-су»
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