Экскурсии Джилы-су из Минеральных Вод – путешествуй по горам, водопадам и урочищам!

Найдено 13 экскурсий в категории «Джилы-су» в Минеральных Водах, цены от 4 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Минеральных вод. Горы в сердце, а сердце - в горах
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Путешествие в сердце Кавказа: Приэльбрусье и его тайны
Завораживающая экскурсия в Приэльбрусье: поляна Эммануэля, водопады и закат с видом на Эльбрус
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3500031 500 за всё до 4 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
7 отзывов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
Путешествие по живописным местам Северного Приэльбрусья. Увидите водопады, минеральные источники, альпийские луга и Эльбрус. Комфортный транспорт и гид-водитель
Начало: В Минводах
«Но Джилы-Су и дорога к нему особенно живописны»
Расписание: ежедневно в 06:50, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:50
10 июня в 06:50
57004 560 за человека
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Джилы-Су, водопады и поляна Эммануэля: приключение в Минеральных Водах
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су. Вас ждут водопады, каменные грибы, поляна Эммануэля и дружелюбные суслики
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
«Приглашаем вас в уникальное урочище Джилы-Су, где водопады обрушиваются мощными потоками с высоких скал, среди рисованных пейзажей растут «каменные грибы», а горы и плато завораживают своим спокойствием»
Сегодня в 10:00
Завтра в 06:00
16 500 за всё до 7 чел.
Джип-путешествие из Минеральных Вод к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Экскурсия на Джипе к Эльбрусу: горные вершины и целебные источники
Откройте величие Кавказа в джип-путешествии к Эльбрусу с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
«Чудеса природы в урочище Джилы-Су и у подножия Эльбруса»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод
Вас ждет путешествие в урочище Джилы-су, где мифы оживают среди величественных гор и целебных источников
Начало: По договоренности с туристом
«В Джилы-су есть свой Рай, плато Ирахитюз, есть «Калинов мост» и река «Смородина» — Кызыл-кол»
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Тур к водопадам Джилы-Су
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
28 отзывов
Экскурсия к водопадам Джилы-Су: великолепие природы и древние легенды
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, где вас ждут удивительные природные красоты и тайны древности
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Что вас ждет: Джилы-Су (иногда называют Джилысы, Джылы-Су, Жылысу) — природное урочище в Кабардино-Балкарии»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 700 за человека
Жемчужина Кавказа: Поездка к водопадам Джилы-Су
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Жемчужина Кавказа: Поездка к водопадам Джилы-Су
Начало: По договоренности
«Урочище Джилы-Су, расположенное в Зольском районе Кабардино-Балкарии у северного склона горы Эльбрус, славится своими термальными источниками и невероятной природой»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека
Урочище Джилы-Су - удивительные пейзажи и водопады
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Урочище Джилы-Су - удивительные пейзажи и водопады
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
«Джилы-Су — одно из самых красивых мест на Кавказе»
Расписание: Ежедневно в 06:30, 7:00, 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800 за человека
Северное Приэльбрусье - Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое
Индивидуальная
9 часов
Северное Приэльбрусье: Джилы-Су и плато Шаджатмаз - экскурсия мечты
Откройте для себя чудеса Северного Приэльбрусья: от теплых минеральных источников до величественного Эльбруса и живописных водопадов
Начало: Минеральные воды
«Урочище Джилы-Су — чудесное место у северных склонов Эльбруса, где бьют многочисленные теплые источники минеральных вод»
Расписание: каждый день в 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
26 000 за всё до 6 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение из Минеральных Вод
Откройте для себя красоту Кавказа и встретьтесь лицом к лицу с его милыми обитателями - горными сусликами, в незабываемой экскурсии из Минеральных Вод
«В путешествии вы проедете по одной из самых живописных дорог России, ведущей из Кисловодска в Джилы-Су»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Минвод
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Минвод
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
«В стоимость входит: трансфер, экскурсионное обслуживание, экосбор в урочище Джилы-Су»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 390 за человека
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Минеральных вод
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Минеральных вод
Начало: От места вашего места проживания
«Сегодня мы отправимся в одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии в урочище Джилы Су Урочищем называют местность, которая резко отличается от окружающего ландшафта»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 900 за всё до 7 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Посетить лучшие видовые места Северного Кавказа в поездке из Минеральных Вод
Начало: По вашему адресу
«, экологический сбор в урочище Джилы-Су — 100 руб»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
28 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
    Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим гидом был Роман -
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    очень энергичный и общительный мужчина, отвечал на все вопросы, видно, что любит свои родные края. Всегда было достаточно времени на локациях, нас не торопили, если кто-то задерживался, всегда всех ждали. Попробовали очень вкусные хычины и нереальный чай в придорожном кафе, там же ужинали, еда вкусная и недорогая. Виды сказочные, все время пути было не оторвать взгляд от видов из окна, хотелось беспрерывно все снимать и фотографировать, очень красиво! Суслики милейшие создания, поразило то, как аккуратно они брали морковку из наших рук. Спасибо Роману, что подготовил для них угощение. Очень яркая и красивая экскурсия! Большое спасибо!

    Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим
  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
    Была на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что то можем "недополучить". Напрасно! С
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    первой минуты гид Владимир окружил заботой и вниманием. Большой молодец! Мы как будто с близким родственником путешествовали. А ещё он очень профессиональный водитель и опытный гид. Знает когда лучше прибыть на локацию, с какого ракурса сделать лучшие фотографии. Но про шикарную природу даже говорить не стоит. Организаторам тура тоже большое спасибо. Локации выбраны разнообразные, тут и Эльбрус, и водопады, и красивая дорога!!! Очень понравилось, что группа была маленькая, всего 6 человек. Поэтому все было очень гибко и мобильно. Опять же спасибо организаторам! Друзья, если вы ещё раздумываете ехать или не ехать, то однозначно ЕХАТЬ!!!!!!

    Была на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что тоБыла на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что тоБыла на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что тоБыла на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что то
  • Д
    Денис
    31 мая 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
    Спасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда дело касалось каких то просьб,
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    относился к нам с терпением, когда мы где то задерживались. Маршрут также очень понравился, особенно окрестности Эльбруса. Единственное, что немного омрачило поездку, это внезапный град, но горы на то и горы, что погода в них непредсказуема

    Спасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда делоСпасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда делоСпасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда делоСпасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда делоСпасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда дело
  • С
    Сергей
    29 мая 2024
    Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
    Спасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, которая в полной мере смогла
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    познакомить нас с красотами региона. Водопады, суслики, горы и Альпаки, успели посмотреть все! Очень советую бронировать тур/экскурсию именно у Сергея, так как человек, действительно профилонил своего дела!

    Спасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, котораяСпасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, котораяСпасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, котораяСпасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, котораяСпасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, котораяСпасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, котораяСпасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, котораяСпасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, которая
  • И
    Инна
    28 мая 2024
    Тур к водопадам Джилы-Су
    Это самый лучший гид!!! Спасибо Дмитрию Напоил, покормил, заботился о нас!!! Очень много нереальных фотографий и куча впечатлений
  • А
    Александр
    22 мая 2024
    Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Минеральных вод. Горы в сердце, а сердце - в горах
    Отличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла свои коррективы и мы застали
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    все времена года, поездка стала более атмосферней. Единственное разочарование не увидели Эльбрус ближе. Семён отлично знает местность и историю этих мест. Маршрут помимо красивых видов сопровождался интересными историями и разговорами. На поляну Эммануэля не попали из-за снега но компенсировали заездом на ферму альпак.

    Отличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла своиОтличная поездка, отличный маршрут. За один день совместили две предлагаемые другими гидами экскурсии. Природа внесла свои
  • Д
    Денис
    20 мая 2024
    Тур к водопадам Джилы-Су
    Не плохая экскурсия, но в ней очень важная погода! Если пасмурно или облачно не стоит ехать, так как изюменка этого
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    тура виды на Эльбрус. К сожалению мы из за погоды его не видели. Но в любом случае красивые места, одна из самых красивых дорог считается)

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Урочище Джилы-Су - удивительные пейзажи и водопады
    Считаю, что нам многократно и несказанно повезло с гидом Александром и Еленой, бесподобной экскурсией, отличной погодой и попутчиками, очень внимательные
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    гиды, великолепная машина, получили массу положительных эмоций и отличные фото на память. Мы для себя решили, что путешествовать по Кавказу будем только с этим агенством. Экскурсию и агенство советую, благополучия вам и процветания!

  • А
    Александра
    9 мая 2024
    Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
    Потрясающая экскурсия!
  • Т
    Татьяна
    5 мая 2024
    Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
    Хочу сказать огромное спасибо Сергею!! За удивительную красоту и величие природы, до которой не каждый может добраться. За величие гор
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    и водопадов! За возможность почувствовать себя ребенком кормя сусликов😊. Времени хватало на все: и подышать горным воздухом, и сделать фото, и рассмотреть цветы и растения. Рекомендую экскурсию всем кто хочет уйти от городской суеты, домашних дел!

    Хочу сказать огромное спасибо Сергею!! За удивительную красоту и величие природы, до которой не каждый можетХочу сказать огромное спасибо Сергею!! За удивительную красоту и величие природы, до которой не каждый можетХочу сказать огромное спасибо Сергею!! За удивительную красоту и величие природы, до которой не каждый можетХочу сказать огромное спасибо Сергею!! За удивительную красоту и величие природы, до которой не каждый можетХочу сказать огромное спасибо Сергею!! За удивительную красоту и величие природы, до которой не каждый можетХочу сказать огромное спасибо Сергею!! За удивительную красоту и величие природы, до которой не каждый можетХочу сказать огромное спасибо Сергею!! За удивительную красоту и величие природы, до которой не каждый можетХочу сказать огромное спасибо Сергею!! За удивительную красоту и величие природы, до которой не каждый можетХочу сказать огромное спасибо Сергею!! За удивительную красоту и величие природы, до которой не каждый может

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Джилы-су»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Нестандартная поездка в Приэльбрусье из Минеральных вод. Горы в сердце, а сердце - в горах
  2. Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
  3. Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
  4. Джип-путешествие из Минеральных Вод к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
  5. Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Самое главное
  5. Плато Бермамыт
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Парк Цветник
  10. Грот Дианы
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Джилы-су" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 4 200 до 31 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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