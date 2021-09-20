Восхождение на Эльбрус с юга

Экскурсионный тур «Восхождение на Эльбрус с юга» на 9 дней

4.7
3 отзыва
Восхождение на Эльбрус с юга
Восхождение на Эльбрус с юга
Восхождение на Эльбрус с юга
Восхождение на Эльбрус с юга
Восхождение на Эльбрус с юга
Восхождение на Эльбрус с юга
Восхождение на Эльбрус с юга
Восхождение на Эльбрус с юга
Восхождение на Эльбрус с юга
Восхождение на Эльбрус с юга
Восхождение на Эльбрус с юга
Восхождение на Эльбрус с юга
Ближайшие даты:
25
июн
06
авг

Описание

Осуществи мечту! Покори высшую точку России и Европы – 5 642 метра над уровнем моря!

Преимущества этого путешествия:

  • программа разработана таким образом, что взойти на вершину по силам даже людям без опыта горных восхождений;
  • радиальные выходы позволят вам получить правильную акклиматизацию и побывать в самых красивых местах в непосредственной близости от Эльбруса;
  • все ночевки по программе в гостиницах и горных приютах (никаких палаток);
  • вам практически не придется носить на себе тяжелые рюкзаки, а это значит, что наслаждаться великолепными горными пейзажами будет гораздо приятнее;
  • опытные гиды будут сопровождать вас на протяжении всего маршрута, чтобы обеспечить безопасное восхождение на вершину;
  • мы не даем пустых обещаний, что вы взойдете на вершину 100%, для нас главное – это ваша безопасность. Организм у всех по-разному реагирует на высоту, никто вам заранее не скажет, как вы будете себя чувствовать.

Программа тура по дням

1 день
Минеральные воды – Терскол – водопад Азау

Встреча группы в городе Минеральные Воды с 10:00 до 11:00 и в 11:30 на ЖД Минеральные Воды по местному времени. 

Мы можем встретить вас и там и там, при необходимости. 

Садимся в комфортабельный микроавтобус и переезжаем в поселок Терскол (180 км). 

В пути сделаем остановку в кафе.

Прибытие в поселок, размещение в гостинице.

Прогулка по сосновому бору, по экотропе до водопада Азау. 

Мы в больших горах и этот масштаб и величие чувствуется сразу. Непередаваемые ощущения, особенно для тех, кто в первый раз в больших горах. 

Терскол находится на высоте свыше 2-х тысяч метров над уровнем моря, поэтому акклиматизация у нас уже началась.

Вечером сходим в кафе, чтобы поужинать.

В гостинице нас ждет информационный брифинг, инструктаж и знакомство с участниками.

Также гиды проверят снаряжение и экипировку, которую вы привезли с собой.

Расстояние: 180 км  авто, 8 км  пешком налегке.

Минеральные воды – Терскол – водопад АзауМинеральные воды – Терскол – водопад АзауМинеральные воды – Терскол – водопад Азау
2 день
Поселок Терскол – водопад Девичьи косы – обсерватория Терскол – поселок Терскол

Встав пораньше и плотно позавтракав, мы отправимся в наш первый радиальный выход до обсерватории «Терскол», которая находится на высоте 3 150 метров над уровнем моря.

Берем с собой маленький штурмовой рюкзак, куда можно положить термос, дождевик, фотоаппарат и теплую куртку. 

По дороге мы посетим красивейший водопад Девичьи косы — растекающийся по скале и падающий с высоты 30 метров горный ручей. 

Самые смелые могут принять контрастный высокогорный душ!

Возвращение в гостиницу.

Расстояние: 16 км  пешком налегке, набор высоты 950 метров.

Поселок Терскол – водопад Девичьи косы – обсерватория Терскол – поселок ТерсколПоселок Терскол – водопад Девичьи косы – обсерватория Терскол – поселок ТерсколПоселок Терскол – водопад Девичьи косы – обсерватория Терскол – поселок Терскол
3 день
Поселок Терскол – гора Чегет – поселок Терскол

Нас ждет следующий радиальный выход — на гору Чегет. 

Всем необходимо взять с собой паспорта, это важно! 

На верху приграничная зона, и мы можем встретить пограничников, которые обязательно должны проверить наши документы. 

На этот раз мы поднимемся на высоту 3 400 метров над уровнем моря. 

В пути потренируем технику хождения и дыхания в горах. 

А также посетим знаменитое кафе «Ай» – первое высокогорное кафе Советского Союза, где часто любил гостить Юрий Визбор, где готовят самые вкусные хычины – лепешки с картошкой и сыром или мясом и подают облепиховый чай. 

По дороге нам откроются живописные панорамы могучего Эльбруса и ледника «Семерка», названного так за характерную форму.

ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуем перед подъемом взять билеты на кресельную канатку, чтобы спуститься на ней (доп. плата). 

Тем самым мы немного сэкономим время, силы и наши коленки, которые нам еще обязательно пригодятся. 

Расстояние: 12 км  пешком налегке, набор высот 1 200 м.

Поселок Терскол – гора Чегет – поселок ТерсколПоселок Терскол – гора Чегет – поселок Терскол
4 день
Поляна Азау – канатная дорога – станция Мир – скалы МЧС – Поляна Азау

Утром мы поднимемся по маятниковой канатной дороге до высоты 3 500 м и совершим переход до скал МЧС до высоты 4400 м. 

Подниматься будем по склону Эльбруса, а за спиной откроется грандиозная панорама Большого Кавказского хребта. 

Научимся правильно ходить и дышать на высоте. 

К вечеру спустимся обратно на поляну Азау и переедем в гостиницу.

Расстояние: 4 км  пешком налегке, набор высоты 900 м.

Поляна Азау – канатная дорога – станция Мир – скалы МЧС – Поляна Азау
5 день
Поляна Азау – канатная дорога – станция Гара-Баши – скалы Пастухова – приют

Уже со всем снаряжением поднимемся до самой высокой в Европе канатной станции — Гара-Баши (3 850м)

Отсюда налегке поднимемся пешком до нашего горного приюта на высоте 4 100 м. 

Размещение в горном приюте. 

После чего нам предстоит контрольный акклиматизационный выход до высоты 4800-5000, в зависимости от состояния группы и погодных условий.

Вечером готовим ужин, ночевка на приюте.

Расстояние: 10 км – пешком налегке, набор высоты 1 100.

Поляна Азау – канатная дорога – станция Гара-Баши – скалы Пастухова – приютПоляна Азау – канатная дорога – станция Гара-Баши – скалы Пастухова – приютПоляна Азау – канатная дорога – станция Гара-Баши – скалы Пастухова – приют
6 день
День отдыха

День отдыха перед штурмом.

Мы проведем снежно-ледовую тренировку на которой познакомимся ближе со снаряжением, потренируемся ходить в кошках и научимся правильно осуществлять самозадержание с помощью ледоруба.

Сегодня мы ляжем спать как можно раньше, потому что завтра – долгожданный штурм вершины.

Вечером готовим ужин, ночевка на приюте.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыха
7 день
Штурм вершины

Ночной подъем ориентировочно в 00:00 по местному времени. 

Сегодня самый важный день – день штурма вершины.

Мы долго ждали и готовились к этому, и вот он наступил.

Как можно плотнее подкрепившись и проверив снаряжение, стартуем. 

При свете фонаря мы медленно, но верно начинаем подъем.

Наблюдая рассвет на высоте почти 5 000 м понимаешь, что это непередаваемо, по новому испытываешь вкус к жизни, заряжаешься эмоциями и силами, которые сегодня понадобятся как никогда в твоей жизни.

И вот, долгожданная вершина!

Сделав памятные снимки, незамедлительно спускаемся вниз, потому что погода в горах очень непредсказуема. 

Расстояние: 15 км  пешком налегке, набор высоты 1 500 м.

Штурм вершины
8 день
Запасной день

Запасной день на случай непогоды.

Вечером устроим праздничный ужин в кафе с наградами и сувенирами.

Запасной день
9 день
Отъезд

Прощание с Эльбрусом и участниками, которые стали как родные.

Отъезд в г. Минеральные воды.

Внимание! График восхождения может быть скорректирован гидом на месте в зависимости от погоды и состояния группы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в горных приютах (5 ночей) и гостиницах (3 ночи). Подробности узнавайте при бронировании.

В гостинице в Терсколе 2-3-х местные номера с раздельными кроватями, 2-х местные с одной кроватью. Продуктовые магазины, кафе, аптека — в шаговой доступности.

В горном приюте 6-10 местные комнаты с деревянными двухуровневыми настилами вместимостью до 5 человек на уровне. На настилах матрасы с подушками без белья. Комнаты не отапливаются. Общее пространство для приготовление и приема пищи отапливается по вечерам. Есть возможность зарядки гаджетов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Минеральные воды – с. Терскол – г. Минеральные воды
  • Проживание в гостинице и горном приюте
  • Подъем и спуск на канатной дороге 2 раза
  • Вкуснейшие завтраки
  • Питание на маршруте во время проживания в горном приюте (обеды перекусом)
  • Сопровождение гидами (на штурм 1 гид на 4-5 человек)
  • Групповое снаряжение (котлы, газовое оборудование и баллоны)
  • Групповая аптечка
  • 1 попытка восхождения (попыткой считается ночной выход группы из лагеря)
  • Регистрация группы в МЧС
  • Взносы и разрешения в национальном парке Приэльбрусье
  • Мониторинг уровня кислорода в крови у участников гидами
  • Сертификат о восхождении на вершину Эльбруса
  • Фирменная футболка
  • Консультация по покупке билетов, оформлению страховки (по запросу)
  • Консультация инструктора по покупке и прокату снаряжения, физической подготовке (по запросу)
  • Предоставление программы подготовки к восхождению с нуля на 8 недель от мирового рекордсмена по скоростному восхождению на Эльбрус – Евгения Маркова (по запросу)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание в дороге
  • Обеды и ужины во время проживания в гостинице в Терсколе (примерно 500 руб. за прием пищи)
  • Канатка на спуск с радиального подъема на гору Чегет (по желанию) – 900 руб.
  • Альпинистское снаряжение (кошки, ледоруб, обвязка, усы самостраховки)
  • Альпинистская страховка от н/с
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Личное снаряжение должно весить не больше 15 кг. Помните, что в рюкзаке еще должна остаться пустой примерно 1/3 объема для общественного снаряжения (около 5 кг на человека). Этот список поможет вам собраться:

Снаряжение:

  • Рюкзак 80-100 л (либо большой баул, огромная сумка или гигантский чемодан, при условии заброски вещей до приюта на ратраке)
  • Рюкзак 30 л с системой крепления палок или ледового инструмента (для радиальных выходов и на штурм)
  • Накидка на рюкзак от дождя
  • Спальный мешок (температура комфорта 0-+5)
  • Усы самостраховки+2 карабина с муфтой (можно взять у нас в прокат)
  • Альпинистские кошки (можно взять у нас в прокат)
  • Ледоруб (можно взять у нас в прокат)
  • Страховочная система (можно взять у нас в прокат)
  • Треккинговые палки (можно взять у нас в прокат)
  • Хоба (пенозад, сидушка туристическая)

Одежда и обувь:

  • Ботинки горные (можно взять в прокат на месте) или ботинки для жесткого треккинга высокие с фиксацией голеностопа
  • Гамаши ("фонарики")
  • Сандалии спортивные
  • Куртка штормовка (непродуваемая, она же и влагозащитной, лучше мембрана, как минимум 10000/10000)
  • Штаны ветрозащитные/влагозащитные (мембрана)
  • Пуховик (теплая куртка), куртка очень теплая, но занимающая мало места и веса
  • Кофта флисовая
  • Термобельё
  • Футболка либо рубашка с длинным рукавом
  • 1-2 футболки
  • Штаны ходовые легкие (как спортивные штаны), можно ещё шорты
  • Варежки теплые - непродуваемые (верхонки с утеплителем). Таким образом, чтобы они не продувались и могли одеваться на перчатки.
  • Перчатки флисовые
  • Балаклава + маска ветрозащитная
  • Панама, шапка флисовая, перчатки х/б
  • Носки треккинговые 2 пары, теплые носки, обычные носки
  • Нижнее бельё

Что ещё взять:

  • Посуда (тарелка, кружка, ложка, нож)
  • Средства личной гигиены. Зубная паста и щётка, маленькое мыло, шампунь в разовых пакетиках, маленький дезодорант, туалетная бумага, средства гигиены для женщин, бритвенный станок, мочалка, влажные салфетки.)
  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний + 1 эластичный бинт, 2 стерильных бинта, перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
  • Очки солнцезащитные не пропускающие ультрафиолет (минимум 3 кат.)
  • Маска горнолыжная с темной линзой
  • Хороший фонарь налобный + комплект запасных батареек
  • Крем от загара (SPF начиная от 50-60)
  • Помада гигиеническая с SPF
  • Термос 0,7 -1 л
  • Индивидуальная бутылка для воды 1 л или гидратор

Документы:
• Паспорт
• Медицинский полис
• Деньги на дополнительные расходы (кафе, сувениры и пр.)

Дополнительно:
• Полиэтиленовые или другие плотные непромокаемые мешки для сохранения вещей в сухости

Можно взять, но это лишний груз:
• Фотоаппарат, видеокамера
• Зарядные устройства

Необходимая физическая форма

Маршрут на Эльбрус с юга имеет категорию трудности 1Б по альпинистской классификации, но с опытным инструктором он проходим для людей, не имеющих альпинистского опыта и проблем со здоровьем.

Чем лучше ваша физическая форма, тем вам будет легче в походе, и вы будете идти и наслаждаться видами гор.
Поэтому начинать физически готовиться нужно минимум за два месяца до поездок, в идеале за полгода.

Да, можно взойти на пятитысячник, не имея за спиной годы тренировок, НО если вы хотите не просто взойти, а насладиться походом, запечатлеть в памяти невероятные пейзажи гор, а не погибать от усталости и "горняшки", то нужно тренироваться. Как говорится, в горах физической подготовки слишком много не бывает.

Иногда можно услышать истории о том, что человек не тренируется и спокойно ходит на высотные восхождения лучше спортсменов. Что же, легенды можно пересказывать и пересказывать. Для успешного восхождения важна, прежде всего, выносливость, готовность сердца, легких и мышц к длительной работе. Как готовиться?

  • Бегай - так ты разовьешь дыхательную систему – это очень важно на подъемах, где неподготовленному организму часто не хватает кислорода. Бегай не спеша, но много. Старайся выбираться в лес и бегать по пересеченной местности, это очень сильно продвинет тебя в подготовке к походу.
  • Не любишь бегать, ходи много и долго, в гору и желательно с рюкзаком (перед Казбеком можно сходить в треккинг, например на Иремель (14 км в одну сторону)
  • Приседай - мышцы ног испытывают наибольшую нагрузку при подъёме в гору.
  • Закаляйся - так ты укрепишь свой организм и будешь устойчив к температурным нагрузкам.
  • Откажись от лифта - ходи по лестнице пешком вверх-вниз, это будет имитацией подъема и спуска.
  • Не забывай про рюкзак, к нему ты должен привыкать уже сейчас.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Почему нужно идти с группой или гидом?

Соло-восхождения участь мастеров либо суицидников. Если вы начинаете свое погружение в мир альпинизма – доверьте это дело профессионалам.
В случае любой чрезвычайной ситуации вам будет нужна помощь людей. Зачем нужен гид? Если вы хотите делать свои первые шаги в альпинизме осмысленно и правильно, а также с должным уровнем безопасности, то гид вам, несомненно нужен. И очень важно, чтобы это был хороший гид, который сможет не просто затащить вас на веревке на вершину, но и привить правильное отношение к горам и альпинизму, научить правильной технике и подсказать дальнейшие пути спортивного совершенствования.

Что произойдет, если кто-то не сможет идти дальше на восхождении?

На штурм всегда идут несколько гидов, если кто-то не сможет или не захочет продолжить восхождение второй гид будет спускать его, а оставшиеся продолжат подъём.

Когда лучше идти?

Сезон начинается с апреля и заканчивается в октябре. Но самые благоприятные месяцы, когда держится хорошая погода и высокое давление – с июня по август.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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3
2
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М
20 сен 2021
Только приятные воспоминания! Понравилась хорошая организация тура. Программа акклиматизации безупречна, на мой взгляд. Грамотная работа гидов. Отличные условия проживания. Все возникающие проблемы решались оперативно. Грамотные и своевременные советы от гидов, доброжелательная атмосфера. Огромная благодарность гидам за предоставленный шанс восхождения в резервный день, во время сложных погодных условий - полагаю, решение рождалось не просто… Я доволен всем: гидами; составом группы; состоявшимся восхождением. Думаю, могу порекомендовать вас знакомым в качестве организатора туров. Благодарю за осуществление своей мечты побывать на вершине Эльбруса.
С
3 авг 2021
Сам тур мне понравился, программа было хорошо рассчитана, насыщенная и интересная.
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!

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