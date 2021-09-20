Осуществи мечту! Покори высшую точку России и Европы – 5 642 метра над уровнем моря!

Программа тура по дням

1 день Минеральные воды – Терскол – водопад Азау

Встреча группы в городе Минеральные Воды с 10:00 до 11:00 и в 11:30 на ЖД Минеральные Воды по местному времени. Мы можем встретить вас и там и там, при необходимости. Садимся в комфортабельный микроавтобус и переезжаем в поселок Терскол (180 км). В пути сделаем остановку в кафе. Прибытие в поселок, размещение в гостинице. Прогулка по сосновому бору, по экотропе до водопада Азау. Мы в больших горах и этот масштаб и величие чувствуется сразу. Непередаваемые ощущения, особенно для тех, кто в первый раз в больших горах. Терскол находится на высоте свыше 2-х тысяч метров над уровнем моря, поэтому акклиматизация у нас уже началась. Вечером сходим в кафе, чтобы поужинать. В гостинице нас ждет информационный брифинг, инструктаж и знакомство с участниками. Также гиды проверят снаряжение и экипировку, которую вы привезли с собой. Расстояние: 180 км – авто, 8 км – пешком налегке.

2 день Поселок Терскол – водопад Девичьи косы – обсерватория Терскол – поселок Терскол

Встав пораньше и плотно позавтракав, мы отправимся в наш первый радиальный выход до обсерватории «Терскол», которая находится на высоте 3 150 метров над уровнем моря. Берем с собой маленький штурмовой рюкзак, куда можно положить термос, дождевик, фотоаппарат и теплую куртку. По дороге мы посетим красивейший водопад Девичьи косы — растекающийся по скале и падающий с высоты 30 метров горный ручей. Самые смелые могут принять контрастный высокогорный душ! Возвращение в гостиницу. Расстояние: 16 км – пешком налегке, набор высоты 950 метров.

3 день Поселок Терскол – гора Чегет – поселок Терскол

Нас ждет следующий радиальный выход — на гору Чегет. Всем необходимо взять с собой паспорта, это важно! На верху приграничная зона, и мы можем встретить пограничников, которые обязательно должны проверить наши документы. На этот раз мы поднимемся на высоту 3 400 метров над уровнем моря. В пути потренируем технику хождения и дыхания в горах. А также посетим знаменитое кафе «Ай» – первое высокогорное кафе Советского Союза, где часто любил гостить Юрий Визбор, где готовят самые вкусные хычины – лепешки с картошкой и сыром или мясом и подают облепиховый чай. По дороге нам откроются живописные панорамы могучего Эльбруса и ледника «Семерка», названного так за характерную форму. ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуем перед подъемом взять билеты на кресельную канатку, чтобы спуститься на ней (доп. плата). Тем самым мы немного сэкономим время, силы и наши коленки, которые нам еще обязательно пригодятся. Расстояние: 12 км – пешком налегке, набор высот 1 200 м.

4 день Поляна Азау – канатная дорога – станция Мир – скалы МЧС – Поляна Азау

Утром мы поднимемся по маятниковой канатной дороге до высоты 3 500 м и совершим переход до скал МЧС до высоты 4400 м. Подниматься будем по склону Эльбруса, а за спиной откроется грандиозная панорама Большого Кавказского хребта. Научимся правильно ходить и дышать на высоте. К вечеру спустимся обратно на поляну Азау и переедем в гостиницу. Расстояние: 4 км – пешком налегке, набор высоты 900 м.

5 день Поляна Азау – канатная дорога – станция Гара-Баши – скалы Пастухова – приют

Уже со всем снаряжением поднимемся до самой высокой в Европе канатной станции — Гара-Баши (3 850м). Отсюда налегке поднимемся пешком до нашего горного приюта на высоте 4 100 м. Размещение в горном приюте. После чего нам предстоит контрольный акклиматизационный выход до высоты 4800-5000, в зависимости от состояния группы и погодных условий. Вечером готовим ужин, ночевка на приюте. Расстояние: 10 км – пешком налегке, набор высоты 1 100.

6 день День отдыха

День отдыха перед штурмом. Мы проведем снежно-ледовую тренировку на которой познакомимся ближе со снаряжением, потренируемся ходить в кошках и научимся правильно осуществлять самозадержание с помощью ледоруба. Сегодня мы ляжем спать как можно раньше, потому что завтра – долгожданный штурм вершины. Вечером готовим ужин, ночевка на приюте.

7 день Штурм вершины

Ночной подъем ориентировочно в 00:00 по местному времени. Сегодня самый важный день – день штурма вершины. Мы долго ждали и готовились к этому, и вот он наступил. Как можно плотнее подкрепившись и проверив снаряжение, стартуем. При свете фонаря мы медленно, но верно начинаем подъем. Наблюдая рассвет на высоте почти 5 000 м понимаешь, что это непередаваемо, по новому испытываешь вкус к жизни, заряжаешься эмоциями и силами, которые сегодня понадобятся как никогда в твоей жизни. И вот, долгожданная вершина! Сделав памятные снимки, незамедлительно спускаемся вниз, потому что погода в горах очень непредсказуема. Расстояние: 15 км – пешком налегке, набор высоты 1 500 м.

8 день Запасной день

Запасной день на случай непогоды. Вечером устроим праздничный ужин в кафе с наградами и сувенирами.

9 день Отъезд