Осуществи мечту! Покори высшую точку России и Европы – 5 642 метра над уровнем моря!
Преимущества этого путешествия:
Встреча группы в городе Минеральные Воды с 10:00 до 11:00 и в 11:30 на ЖД Минеральные Воды по местному времени.
Мы можем встретить вас и там и там, при необходимости.
Садимся в комфортабельный микроавтобус и переезжаем в поселок Терскол (180 км).
В пути сделаем остановку в кафе.
Прибытие в поселок, размещение в гостинице.
Прогулка по сосновому бору, по экотропе до водопада Азау.
Мы в больших горах и этот масштаб и величие чувствуется сразу. Непередаваемые ощущения, особенно для тех, кто в первый раз в больших горах.
Терскол находится на высоте свыше 2-х тысяч метров над уровнем моря, поэтому акклиматизация у нас уже началась.
Вечером сходим в кафе, чтобы поужинать.
В гостинице нас ждет информационный брифинг, инструктаж и знакомство с участниками.
Также гиды проверят снаряжение и экипировку, которую вы привезли с собой.
Расстояние: 180 км – авто, 8 км – пешком налегке.
Встав пораньше и плотно позавтракав, мы отправимся в наш первый радиальный выход до обсерватории «Терскол», которая находится на высоте 3 150 метров над уровнем моря.
Берем с собой маленький штурмовой рюкзак, куда можно положить термос, дождевик, фотоаппарат и теплую куртку.
По дороге мы посетим красивейший водопад Девичьи косы — растекающийся по скале и падающий с высоты 30 метров горный ручей.
Самые смелые могут принять контрастный высокогорный душ!
Возвращение в гостиницу.
Расстояние: 16 км – пешком налегке, набор высоты 950 метров.
Нас ждет следующий радиальный выход — на гору Чегет.
Всем необходимо взять с собой паспорта, это важно!
На верху приграничная зона, и мы можем встретить пограничников, которые обязательно должны проверить наши документы.
На этот раз мы поднимемся на высоту 3 400 метров над уровнем моря.
В пути потренируем технику хождения и дыхания в горах.
А также посетим знаменитое кафе «Ай» – первое высокогорное кафе Советского Союза, где часто любил гостить Юрий Визбор, где готовят самые вкусные хычины – лепешки с картошкой и сыром или мясом и подают облепиховый чай.
По дороге нам откроются живописные панорамы могучего Эльбруса и ледника «Семерка», названного так за характерную форму.
ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуем перед подъемом взять билеты на кресельную канатку, чтобы спуститься на ней (доп. плата).
Тем самым мы немного сэкономим время, силы и наши коленки, которые нам еще обязательно пригодятся.
Расстояние: 12 км – пешком налегке, набор высот 1 200 м.
Утром мы поднимемся по маятниковой канатной дороге до высоты 3 500 м и совершим переход до скал МЧС до высоты 4400 м.
Подниматься будем по склону Эльбруса, а за спиной откроется грандиозная панорама Большого Кавказского хребта.
Научимся правильно ходить и дышать на высоте.
К вечеру спустимся обратно на поляну Азау и переедем в гостиницу.
Расстояние: 4 км – пешком налегке, набор высоты 900 м.
Уже со всем снаряжением поднимемся до самой высокой в Европе канатной станции — Гара-Баши (3 850м).
Отсюда налегке поднимемся пешком до нашего горного приюта на высоте 4 100 м.
Размещение в горном приюте.
После чего нам предстоит контрольный акклиматизационный выход до высоты 4800-5000, в зависимости от состояния группы и погодных условий.
Вечером готовим ужин, ночевка на приюте.
Расстояние: 10 км – пешком налегке, набор высоты 1 100.
День отдыха перед штурмом.
Мы проведем снежно-ледовую тренировку на которой познакомимся ближе со снаряжением, потренируемся ходить в кошках и научимся правильно осуществлять самозадержание с помощью ледоруба.
Сегодня мы ляжем спать как можно раньше, потому что завтра – долгожданный штурм вершины.
Вечером готовим ужин, ночевка на приюте.
Ночной подъем ориентировочно в 00:00 по местному времени.
Сегодня самый важный день – день штурма вершины.
Мы долго ждали и готовились к этому, и вот он наступил.
Как можно плотнее подкрепившись и проверив снаряжение, стартуем.
При свете фонаря мы медленно, но верно начинаем подъем.
Наблюдая рассвет на высоте почти 5 000 м понимаешь, что это непередаваемо, по новому испытываешь вкус к жизни, заряжаешься эмоциями и силами, которые сегодня понадобятся как никогда в твоей жизни.
И вот, долгожданная вершина!
Сделав памятные снимки, незамедлительно спускаемся вниз, потому что погода в горах очень непредсказуема.
Расстояние: 15 км – пешком налегке, набор высоты 1 500 м.
Запасной день на случай непогоды.
Вечером устроим праздничный ужин в кафе с наградами и сувенирами.
Прощание с Эльбрусом и участниками, которые стали как родные.
Отъезд в г. Минеральные воды.
Внимание! График восхождения может быть скорректирован гидом на месте в зависимости от погоды и состояния группы.
Тур предусматривает проживание в горных приютах (5 ночей) и гостиницах (3 ночи). Подробности узнавайте при бронировании.
В гостинице в Терсколе 2-3-х местные номера с раздельными кроватями, 2-х местные с одной кроватью. Продуктовые магазины, кафе, аптека — в шаговой доступности.
В горном приюте 6-10 местные комнаты с деревянными двухуровневыми настилами вместимостью до 5 человек на уровне. На настилах матрасы с подушками без белья. Комнаты не отапливаются. Общее пространство для приготовление и приема пищи отапливается по вечерам. Есть возможность зарядки гаджетов.
Личное снаряжение должно весить не больше 15 кг. Помните, что в рюкзаке еще должна остаться пустой примерно 1/3 объема для общественного снаряжения (около 5 кг на человека). Этот список поможет вам собраться:
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что ещё взять:
Документы:
• Паспорт
• Медицинский полис
• Деньги на дополнительные расходы (кафе, сувениры и пр.)
Дополнительно:
• Полиэтиленовые или другие плотные непромокаемые мешки для сохранения вещей в сухости
Можно взять, но это лишний груз:
• Фотоаппарат, видеокамера
• Зарядные устройства
Маршрут на Эльбрус с юга имеет категорию трудности 1Б по альпинистской классификации, но с опытным инструктором он проходим для людей, не имеющих альпинистского опыта и проблем со здоровьем.
Чем лучше ваша физическая форма, тем вам будет легче в походе, и вы будете идти и наслаждаться видами гор.
Поэтому начинать физически готовиться нужно минимум за два месяца до поездок, в идеале за полгода.
Да, можно взойти на пятитысячник, не имея за спиной годы тренировок, НО если вы хотите не просто взойти, а насладиться походом, запечатлеть в памяти невероятные пейзажи гор, а не погибать от усталости и "горняшки", то нужно тренироваться. Как говорится, в горах физической подготовки слишком много не бывает.
Иногда можно услышать истории о том, что человек не тренируется и спокойно ходит на высотные восхождения лучше спортсменов. Что же, легенды можно пересказывать и пересказывать. Для успешного восхождения важна, прежде всего, выносливость, готовность сердца, легких и мышц к длительной работе. Как готовиться?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Соло-восхождения участь мастеров либо суицидников. Если вы начинаете свое погружение в мир альпинизма – доверьте это дело профессионалам.
В случае любой чрезвычайной ситуации вам будет нужна помощь людей. Зачем нужен гид? Если вы хотите делать свои первые шаги в альпинизме осмысленно и правильно, а также с должным уровнем безопасности, то гид вам, несомненно нужен. И очень важно, чтобы это был хороший гид, который сможет не просто затащить вас на веревке на вершину, но и привить правильное отношение к горам и альпинизму, научить правильной технике и подсказать дальнейшие пути спортивного совершенствования.
На штурм всегда идут несколько гидов, если кто-то не сможет или не захочет продолжить восхождение второй гид будет спускать его, а оставшиеся продолжат подъём.
Сезон начинается с апреля и заканчивается в октябре. Но самые благоприятные месяцы, когда держится хорошая погода и высокое давление – с июня по август.