3 день

Восхождение на Чегет 3461 м

Акклиматизационное восхождение, подъём проходит сначала по тропе в сосновом лесу, затем по грунтовой дороге среди альпийских лугов и по тропе скального гребня.

По пути сделаем остановки для отдыха, на станции канатной дороги есть кафе с отличными пирожками и чаем из облепихи и барбариса.

Спускаемся по грунтовой дороге.

Высота Чегета 3461 метр, набор высоты 1400 метров, продолжительность подъёма 5-6 часов, спуска 3 часа.