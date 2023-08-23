Восхождение на Эльбрус с юга технически несложное и подходит даже новичкам, которые впервые приезжают в горы.
На южном склоне проложены канатные дороги, есть несколько приютов для восходителей, мобильная связь работает, практически, на всём маршруте. За восхождение мы выдаем сертификаты и номерные значки, учреждённые ФАР.
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Программа тура по дням
Поход в Терскольское ущелье
Встреча в МинВодах в 10:00-12:00. Трансфер с 10:00 до 11:00 на ж/д, с 11:30 до 12:00 в аэропорту.
Трансфер в Баксанское ущелье в поселок Терскол, высота 2100 метров.
Заселяемся в гостиницу или кемпинг.
Здесь начинается этап предварительной акклиматизации, который займет 4 дня.
После обеда прогулка на Терскольский водопад.
Набор высоты 600 метров, продолжительность 2-3 часа вверх, 1 час 30 минут вниз.
Треккинг на пик Терскол
Поход займёт практически весь день.
Через два часа после выхода мы подойдём к водопаду Девичьи Косы 2700 метров.
Продолжая подъём по грунтовой дороге мы поднимемся к обсерватории Терскол, высота 3100 метров.
Отличная обзорная точка на Эльбрус, Чегет, Донгуз-Орун.
Здесь длинный привал, обед и спуск в гостиницу или кемпинг.
Восхождение на Чегет 3461 м
Акклиматизационное восхождение, подъём проходит сначала по тропе в сосновом лесу, затем по грунтовой дороге среди альпийских лугов и по тропе скального гребня.
По пути сделаем остановки для отдыха, на станции канатной дороги есть кафе с отличными пирожками и чаем из облепихи и барбариса.
Спускаемся по грунтовой дороге.
Высота Чегета 3461 метр, набор высоты 1400 метров, продолжительность подъёма 5-6 часов, спуска 3 часа.
Восхождение на Иткол-Баши 3531 м
Вершина находится над поселком Терскол, с неё открываются отличные виды и на Эльбрус, и на Главный Кавказский Хребет.
Поднимаемся по тропе в лесу, затем по травянистому склону и по осыпному гребню.
Технически подъём сложнее восхождения на Чегет, это служит хорошей подготовкой для последующего восхождения на Эльбрус.
Высота пика Иткол 3531 метр, набор высоты ~1500 метров, продолжительность подъёма 5-6 часов, спуска 2-3 часа.
Подъем на Эльбрус 3900 м
С поляны Азау на новой канатной дороге поднимемся до станции Гара-баши высота 3850 м.
Заселяемся в приют (или палатки), самый лучший и комфортный на Эльбрусе, рядом вышка сотовой связи МТС (мобильный интернет), электричество круглосуточно, обогреватели в 4-х местных номерах, отдельные кухни-столовые.
Выходим на ледник и учимся ходить в кошках, поднимаемся до начала скальной гряды, месторасположение бывшего Приюта Одиннадцати.
Физическая нагрузка минимальная, путь вверх занимает около 1 часа, вниз 30 минут.
Акклиматизационный выход на высоту 5000 м
Главный акклиматизационный выход.
Подъём до скал Пастухова 4700 метров задача минимум, желательно подняться до "брошенного ратрака" высота 4950 метров.
Идём налегке, в рюкзаке только горячий чай, энергетическое питание и тёплая куртка.
Этот день покажет насколько мы готовы к восхождению.
Продолжительность подъёма 5-6 часов, спуск занимает ~2 часа.
День отдыха - подготовка к восхождению
День отдыха перед штурмом вершины.
В первой половине дня прогулка совмещенная со снежно-ледовыми занятиями.
Отработаем как пользоваться ледорубом, верёвкой, как ходить в связках.
Собираем рюкзаки и снаряжение для восхождения.
Спать ложимся рано.
Восхождение на вершину Эльбрус Западная 5642 м
Выход на штурм вершины в полночь.
Пришла пора сделать то к чему мы готовились все эти дни!
Рассвет на высоте 5000 метров – незабываем.
Восхождение займёт порядка 10 часов.
После восхождения спуск в приют и в гостиницу.
Возможна заброска группы или части группы на ратраке или снегоходе (в стоимость не входит).
Резервный день
Если погода хорошая и восхождение уже сделано, можно организовать экскурсию на Чегемские водопады, термальные источники или конную прогулку (экскурсии оплачиваются отдельно).
Можно просто отдохнуть, пройтись по местным рынкам с сувенирами, посетить Поляну нарзанов или водопад Терскол.
Отъезд
Тур заканчивается, участникам вручаются фирменные сертификаты о совершённом восхождении.
Уставшие, но полные впечатлений и счастливые мы отправляемся в Минеральные Воды.
Трансфер в первой половине дня.
Проживание
Тур предусматривает проживание в зависимости от категории на выбор:
- Услуги гида – проживание не входит в стоимость тура;
- Стандарт – проживание в палатке в кемпинге на высоте 2100 м / в приюте на высоте 3900 м (в палатках проживание 1-4 и 9-10 дни, остальное в приюте).
- Комфорт – в гостинице на высоте 2100 м / в приюте на высоте 3900 м;
- Все включено – в гостинице на высоте 2100 м / в приюте на высоте 3900 м, плюс данная категория позволяет приехать без одежды, снаряжения и обуви для гор, всё получите в прокате, затраты включены в стоимость.
На 1-10 мая на тур места есть только в кемпинге.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранной категории, руб:
|Категория
|Стоимость при бронировании менее чем за 60 дней до начала тура
|Стоимость при бронировании более чем за 60 дней до начала тура
|Услуги гида
|14 000
|14 000
|Стандарт
|32 000
|27 000
|Комфорт
|43 000 Чыран / 47 000 Легенда 3*
|38 000 Чыран / 42 000 Легенда 3*
|Все включено
|+ 21 000 (к тарифу Комфорт)
|+ 21 000 (к тарифу Комфорт)
- 21.07.24
- 01.08.24
- 11.08.24
- 21.08.24
Различия между категориями (что входит / не входит (+ / –) в стоимость пакета):
|Перечень услуг
|Услуги гида
|Стандарт
|Комфорт
|Всё включено
|Услуги гида, регистрация восхождения в МЧС, обеспечение связи и безопасности во время восхождения
|+
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|Всесторонняя консультация и подготовка к восхождению
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|Альп Снаряжение (кошки, система страховочная, ледоруб)
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|Канатная дорога – подъём и спуск
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|Трансфер
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|Питание
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|Проживание
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|Кемпинг / Палатка
|Гостиница Чыран или Легенда/ Приют
|Гостиница/ Приют
|Расширенный набор снаряжения – с собой ничего не надо!
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Варианты проживания
Палатка
Проживание в кемпинге в палатках на высоте 2100 метров и в палатках на высоте 3900 метров.
Проживание Гостиница / Приют
В туре восхождение на Эльбрус с юга есть два места размещения. С первого по четвертый день мы живëм в гостинице Чыран Чегет или Легенда.
Приют в котором мы размещаемся находится в пяти минутах ходьбы от верхней станции канатной дороги. Практически на территории стоит вышка МТС, в приюте круглосуточное электричество, всегда можно включить обогреватель и зарядить гаджеты. Комфортные четырех местные комнаты, кухни в отдельных вагончиках, в конце сезона 2020 появился душ!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Питание, указанное в программе
- Проживание, указанное в программе (согласно выбранной категории)
- Услуги гида, регистрация восхождения в МЧС, обеспечение связи и безопасности во время восхождения
- Всесторонняя консультация и подготовка к восхождению
- Альпснаряжение (кошки, система страховочная, ледоруб) (согласно выбранной категории)
- Канатная дорога - подъём и спуск (согласно выбранной категории)
- Расширенный набор снаряжения (в категории все включено)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Прокат личного и прочего снаряжения
- Дополнительные экскурсии
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы
- паспорт;
- полис обязательного медицинского страхования;
Снаряжение походное
- Рюкзак 65-80 литров с жесткой спиной и возможностью прикепить снаружи коврик и ледоруб. Накидка на рюкзак от дождя (аренда 9 дней – 300 руб. /сутки);
- Спальный мешок. Температура комфорта -5…. -10 С, лучше с синтетическим наполнителем (аренда 5 дней – 300 руб/сутки.);
- При размещении в приюте – самый легкий и маленький, в приюте есть отопление, одеяла и подушки, спальник нужен только в качестве постельного белья (аренда 5 дней – 300 руб/сутки.);
- Треккинговые палки (аренда 9 дней – 150 руб. /сутки);
- Коврик туристический (каремат, пенка) (аренда 5 дней – 40 руб. /сутки)
- Палатка (аренда 600 руб. /сутки);
Снаряжение для восхождения
- Спортивные очки или горнолыжная маска, фактор защиты от УФ 3 и более (аренда горнолыжной маски 4-5 дней – 120 руб. /сутки);
- Рюкзак 25-35 литров на восхождение (аренда 4-5 дей – 150 руб. /сутки)
- Кошки с мягким креплением (предоставляются);
- Беседка страховочная, два карабина, ус. самостраховки (предоставляются);
- Ледоруб (применяется для самостраховки при подъеме на вершину) (предоставляются).
- Каска.
Одежда для треккинга 1-4 день
- Футболка;
- Термофутболка средней плотности с длинными рукавами;
- Термоштаны;
- Тёплая флисовая кофта (аренда 9 дней – 200 руб. /сутки);
- Ветро-влагозащитная куртка с капюшоном. Если куртка может промокнуть, то ещё плащ-дождевик (аренда мембранной куртки 9 дней – 400-600 руб. /сутки);
- Ветро-влагозащитные штаны, лучше с мембраной (аренда мембранных штанов 9 дней – 300 руб. /сутки);
- Треккинговые ботинки или кроссовки. Могут использоваться и на восхождении (аренда 4-9 дней – 400 руб. /сутки);
- Тёплая шапка;
- Тонкие перчатки 2 пары;
- Панама, кепка или бафф, для защиты от солнца;
- Носки для походов (треккинга) 2-3 пары;
- Сандалии или лёгкие кроссовки для лагеря;
- Плавки или купальник;
Одежда для восхождения 5-9 день
- Пуховик лёгкий с капюшоном, должен одеваться под ветрозащитную куртку (аренда 4-9 дней – 300 руб. /сутки);
- Пуховка высотная, обязательна весной и осенью выше 5000 метров (аренда 4-5 дней – 400 руб. /сутки);
- Ботинки альпинистские утеплённые (аренда пластиковых двойных ботинок 4-5 дней – 400-600 руб. /сутки);
- Бахилы утеплённые, позволяют использовать треккинговые ботинки на восхождении (аренда 4-5 дней – 150 руб. /сутки);
- Гамаши на ноги от попадания в обувь снега и грязи (аренда 4-5 дней – 100 руб. /сутки);
- Маска, бафф или балаклава для защиты лица от ветра;
- Тёплые непродуваемые перчатки, лучше варежки (аренда 4-5 дней – 150 руб. /сутки);
Прочее
- Налобный фонарик с 1 запасом батареек (аренда 4-9 дней – 100 руб. /сутки);
- Средства гигиены: мыло, шампунь пробник, зубная паста и щетка, туалетная бумага,полотенце(не большое),влажные салфетки;
- Кружка, ложка, миска, нож. Пластик, либо металл;
- Термос. 500-800 мл. (аренда термоса 700 мл. 4-9 дней – 100 руб. /сутки);
- Бутылка для воды. 0,5-1 литр;
- Сидушка (желательно) (аренда 4-9 дней – 20 руб. /сутки)
- Пакеты 100-120 литров 2шт. Дополнительная защита вещей в рюкзаке от намокания;
- Фотоаппарат;
Личная аптечка
- Гигиеническая помада (защита от обветривания губ, лучше солнцезащитная);
- Крем от загара (максимальной защиты);
- Витамины, лучше в шипучих таблетках;
- Аспирин, лучше в шипучих таблетках;
- Парацетамол;
- Пластырь (заклеивать ноги для профилактики мозолей);
- От расстройства желудка;
- Лекарства от своих болезней;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что входит в общее групповое снаряжение?
Снаряжение
- Радиостанции для связи внутри группы;
- Верёвка основная;
- GPS навигатор;
- Пульсоксиметр – определение кислорода в крови;
- Газовое оборуование для пригоовления пищи;
Аптечка
- Спазган;
- Уголь активированый;
- Лоперамид – противодиарейное;
- Аспирин – легкое обезболивающие + разжижение крови;
- Диакарб от отеков и горняшки;
- Гипоксен;
- Парацетамол – жаропонижающее;
- Кетанов – мощное обезболивающее;
- Ацикловир;
- Дексаметазон – против шока/аллергии/горняшки;
- Диклофенак – обезболивающее;
Как организовано питание в туре?
Трёхразовое питание включает завтрак, дневной перекус во время выхода и ужин.
При желании можно дополнительно сходить в кафе с национальной кухней, которых множество поблизости с нашим коттеджем и есть даже рядом с приютом на высоте 3900 метров.
Сколько гидов в туре?
Один гид на 4 участника
Список снаряжения, включенного в пакет "Всё включено"
№
Наименование
|Обязательно
Стоимость аренды в
сутки
Кол-во дней аренды
|СНАРЯЖЕНИЕ ПОХОДНОЕ
1
Рюкзак 80-85 литров с жесткой спиной и возможностью прикепить
снаружи коврик и ледоруб. Накидка на рюкзакот дождя.
+
Бесплатно
9
2
|Спальный мешок. Температура комфорта -0…. -5 С
+
Бесплатно
3-4
3
|Треккинговые палки
+
Бесплатно
9
4
|Очки спортивные
+
Бесплатно
9
5
|Фонарь налобный
+
Бесплатно
3-4
|СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ ВОСХОЖДЕНИЯ
6
|Маска горонолыжная
+
Бесплатно
3-4
7
|Кошки с мягким креплением
+
Бесплатно
3-4
8
|Карабин альпинистский 2шт.
+
Бесплатно
3-4
9
|Беседка страховочная, два карабина, ус самостраховки
+
Бесплатно
3-4
10
|Ледоруб - применяется для самостраховки при подъеме на вершину
+
Бесплатно
3-4
|ОДЕЖДА ДЛЯ ТРЕККИНГА (1-4 дни тура)
11
|Пончо накидка от дождя
+
Бесплатно
12
|Ветро-влагозащитная куртка с капюшоном.
+
Бесплатно
9
13
|Ветро-влагозащитные штаны.
+
Бесплатно
9
14
|Флисовая кофта
+
Бесплатно
9
15
|Альпинистские ботинки.
+
Бесплатно
4-9
|ОДЕЖДА ДЛЯ ВОСХОЖДЕНИЯ (5-9 дни тура)
16
|Пуховка
+
Бесплатно
3-4
17
Бахилы утеплённые, позволяют использовать однослойные
альпинистские и треккинговые ботинки на восхождении
-/+
Бесплатно
4-5
18
|Тёплые пуховые варежки (верхонки)
+
Бесплатно
4-5