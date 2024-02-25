оригиналы документов — Российский паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении;

наличные деньги;

купальную одежду для посещения термальных источников • удобную спортивную обувь и одежду;

крем от загара и солнцезащитные очки;

отличное настроение и фотоаппарат.

Что вас ожидает: Аул Верхняя Балкария — уникальное место, объединившее в себе красоту горных вершин, вековую историю, древние башни и современные блага цивилизации. Это небольшой посёлок высоко в горах с особенным климатом, местными укладом и неспешным ритмом жизни. Голубые озера Одну из визитных карточек Кабардино-Балкарии. Разведанная глубина нижнего озера 292 метра и оно является самым глубоким карстовым озером в мире. А в России уступает по глубине только Байкалу. Здесь бывал с экспедицией даже сам легендарный Жак Ив Кусто, заинтересованный тайнами бездонного голубого озера. Черекская теснина Каньон практически вертикальных скал высотой более 500 м, где глубоко внизу, в ущелье протекает Черек Балкарский. С высоты 250-300 м. бурная река кажется ручейком. Одним из самых ярких этапов экскурсии будет прогулка по старой дороге над пропастью, которая выбита в конце 19 века прямо в отвесной скале. Именно здесь проходили съёмки знаменитых сцены из фильма «Война» режиссера Алексея Балабанова. Аул Верхняя Балкария Колыбель балкарского народа. Здесь, в долине между хребтами Кавказских гор почти всегда светит солнце и тепло. Сразу же взгляд привлекают живописные развалины древних горских аулов и сторожевых башен. Тут мы прогуляемся по древним улочкам одного из селений и узнаем его печальную судьбу при сталинской депортации. «Язык Тролля» Небольшой скальный выступ, который в последние годы пользуется большой популярностью у туристов. Его прозвали Кавказским Языком тролля — по аналогии со знаменитым камнем на горе Скьеггедаль в Норвегии. Балкарский же вариант гораздо скромнее скандинавского, но с определенного ракурса он очень эффектно выглядит на снимках — этим и объясняется его слава. Кроме того, с выступа открывается потрясающий живописный вид на окрестные горы, высокогорное село Безенги и пасущиеся на лугах стада овечек. Аушигер Термальные источники в одноимённом селении, на базе которых функционирует развивающийся курорт, с открытым озером и большим бассейном. Целебные свойства аушигерской минеральной воды при купании и дозированном питье поправляют здоровье, заряжают энергией, а также повышают жизненный тонус. Эта горячая вода содержит в своем составе гидрокарбонаты, хлор, натрий, калий и уже давно привлекает сюда туристов и местных жителей. Важная информация: В поездке с собой обязательно надо иметь: