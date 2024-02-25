Мы проведём весь день в горах. Прогуляемся по руинам древних селений, в окружении доломитовых скал. Пройдёмся по дороге над трехсотметровой пропастью и погрузимся в тайны бездонного Голубого озера. Конечно же, попробуем Верхнюю Балкарию на вкус, отведав блюда национальной кухни. Сделаем потрясающие снимки и головокружительные селфи с Балкарского «Языка Тролля».
Ну, а в конце дня окунёмся в воды природного целебного термального источника, смоем усталость и зарядимся энергией гор.
Ну, а в конце дня окунёмся в воды природного целебного термального источника, смоем усталость и зарядимся энергией гор.
Ближайшие даты:
25
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26
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Что вас ожидает:
- Нижнее Голубое озеро
- Черекская теснина
- Тоннель у старой дороги
- Селение Верхняя Балкария
- Аул Кюнлюм и башня Абаевых
- Балкарский «Язык Тролля»
- Горячие источники в селении Аушигер
Описание
Что вас ожидает: Аул Верхняя Балкария — уникальное место, объединившее в себе красоту горных вершин, вековую историю, древние башни и современные блага цивилизации. Это небольшой посёлок высоко в горах с особенным климатом, местными укладом и неспешным ритмом жизни. Голубые озера Одну из визитных карточек Кабардино-Балкарии. Разведанная глубина нижнего озера 292 метра и оно является самым глубоким карстовым озером в мире. А в России уступает по глубине только Байкалу. Здесь бывал с экспедицией даже сам легендарный Жак Ив Кусто, заинтересованный тайнами бездонного голубого озера. Черекская теснина Каньон практически вертикальных скал высотой более 500 м, где глубоко внизу, в ущелье протекает Черек Балкарский. С высоты 250-300 м. бурная река кажется ручейком. Одним из самых ярких этапов экскурсии будет прогулка по старой дороге над пропастью, которая выбита в конце 19 века прямо в отвесной скале. Именно здесь проходили съёмки знаменитых сцены из фильма «Война» режиссера Алексея Балабанова. Аул Верхняя Балкария Колыбель балкарского народа. Здесь, в долине между хребтами Кавказских гор почти всегда светит солнце и тепло. Сразу же взгляд привлекают живописные развалины древних горских аулов и сторожевых башен. Тут мы прогуляемся по древним улочкам одного из селений и узнаем его печальную судьбу при сталинской депортации. «Язык Тролля» Небольшой скальный выступ, который в последние годы пользуется большой популярностью у туристов. Его прозвали Кавказским Языком тролля — по аналогии со знаменитым камнем на горе Скьеггедаль в Норвегии. Балкарский же вариант гораздо скромнее скандинавского, но с определенного ракурса он очень эффектно выглядит на снимках — этим и объясняется его слава. Кроме того, с выступа открывается потрясающий живописный вид на окрестные горы, высокогорное село Безенги и пасущиеся на лугах стада овечек. Аушигер Термальные источники в одноимённом селении, на базе которых функционирует развивающийся курорт, с открытым озером и большим бассейном. Целебные свойства аушигерской минеральной воды при купании и дозированном питье поправляют здоровье, заряжают энергией, а также повышают жизненный тонус. Эта горячая вода содержит в своем составе гидрокарбонаты, хлор, натрий, калий и уже давно привлекает сюда туристов и местных жителей. Важная информация: В поездке с собой обязательно надо иметь:
- оригиналы документов — Российский паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении;
- наличные деньги;
- купальную одежду для посещения термальных источников • удобную спортивную обувь и одежду;
- крем от загара и солнцезащитные очки;
- отличное настроение и фотоаппарат.
Ежедневно с 06-00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на комфортном внедорожнике
- Полное экскурсионное сопровождение
- Чаепитие с красивым видом
- Что не входит
- Экологические сборы
- Питание (кафе)
- Входные билеты в музеи и на выставки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санаторияЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 06-00Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов — Российский паспорт детям до 14 лет — свидетельство о рождении
- Наличные деньги
- Купальную одежду для посещения термальных источников
- Удобную спортивную обувь и одежду
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Отличное настроение и фотоаппарат
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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