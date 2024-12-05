5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды на горы-пятитысячники
- 🗺️ Индивидуальный маршрут и гибкость
- 🚙 Комфортное путешествие на джипе
- 💧 Расслабление в термальных источниках
- 📸 Возможность сделать потрясающие фото
Что можно увидеть
- Язык тролля
- Нижнее Голубое озеро
- Черекская теснина
- Шато Эркен
Описание экскурсии
Знакомство с горной Кабардино-Балкарией
Стартуем в 7 утра, ведь дорога из Минеральных Вод хоть и живописная, но не близкая, а увидеть без спешки хочется многое. Опытный гид заберёт вас на джипе и по дороге поделится любопытными фактами и легендами о местном крае. Расписание, которое вы видите, ориентировочное: экскурсия индивидуальная, маршрут и время пребывания на локациях могут быть скорректированы в соответствии с вашими пожеланиями.
8:30 — первая, техническая, остановка на границе с Кабардино-Балкарией. Если вы не успели позавтракать до выезда, то сделать это можно здесь в кафе.
10:00 — Шато Эркен посреди озера. Неожиданно оказываемся в Европе, любуемся замком на воде, лебедями, утками и прочей живностью в вольерах.
10:30 — выдвигаемся в высокогорный посёлок Безенги.
12:30 — Язык тролля. Это место захватывает дух не меньше, чем норвежский выступ. С него открывается вид на пики гор-пятитысячников, Безенгийскую стену и одноимённый ледник. У вас будет час, чтобы насладиться всей этой красотой. Здесь же пообедаем в местном кафе с национальной кухней (ещё полчаса).
14:00 — Нижнее Голубое озеро, или Церик-Кёль. Оно привлекает, как можно догадаться, своим необычайно красивым цветом воды. А его глубина составляет целых 320 метров — это одно из глубочайших озёр в России.
15:00 — Черекская теснина. По серпантину доедем до этого сурового ущелья, 1000-метровые скалы которого буквально нависают над дорогой. 20-30 мин. на прогулку и фото.
16:00 — Термальные источники Аушигер (опционально). Здесь вы расслабитесь после насыщенного дня в минеральной водичке с температурой 40-50 градусов. Затем мы отправимся в обратный путь.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
- Мы заберём вас из отеля и по окончании отвезём обратно
- Мы будем передвигаться на комфортабельном шестиместном джипе
- Мы не несем ответственности за погодные условия. Погода в горах переменчива — перед поездкой, пожалуйста, посмотрите прогноз.
- Обратите внимание: погода в горах очень быстро меняется. В феврале и марте проезд к Языку тролля может засыпать, в таком случае мы поменяем маршрут и поедем в Верхнюю Балкарию к сторожевым башням братьев Абаевых 17 века.
Дополнительные расходы
- Завтрак и обед в кафе
- Вход в Шато Эркен — 100 руб. /чел.
- Термальные источники — 350-450 руб. /чел. за час
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Отзывы и рейтинг
Были на инд. экскурсии 23 ноября с гидом Александром. Ездили на Эльбрус. Машина комфортная Land Rover.
Экскурсия яркая, интересная, запоминающая, комфортная, а гид Александр умный, интересный, пунктуальный, профессионал своего дела.
Спасибо большое за этот незабываемый день!