К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Мин. Вод

Откройте для себя захватывающие виды Кавказа: Язык тролля, Голубое озеро и Черекская теснина. На джипе через горы к лучшим местам региона
Экскурсия предлагает путешествие к самым впечатляющим местам Кабардино-Балкарии. Язык тролля с видами на пятитысячники, загадочное Голубое озеро и суровая Черекская теснина. Путешествие на джипе по горным серпантинам подарит незабываемые впечатления. В завершение - отдых в термальных источниках. Индивидуальный маршрут позволяет адаптировать программу под ваши предпочтения
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды на горы-пятитысячники
  • 🗺️ Индивидуальный маршрут и гибкость
  • 🚙 Комфортное путешествие на джипе
  • 💧 Расслабление в термальных источниках
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фото
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Мин. Вод
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Мин. Вод
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Мин. Вод
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Язык тролля
  • Нижнее Голубое озеро
  • Черекская теснина
  • Шато Эркен

Описание экскурсии

Знакомство с горной Кабардино-Балкарией

Стартуем в 7 утра, ведь дорога из Минеральных Вод хоть и живописная, но не близкая, а увидеть без спешки хочется многое. Опытный гид заберёт вас на джипе и по дороге поделится любопытными фактами и легендами о местном крае. Расписание, которое вы видите, ориентировочное: экскурсия индивидуальная, маршрут и время пребывания на локациях могут быть скорректированы в соответствии с вашими пожеланиями.

8:30 — первая, техническая, остановка на границе с Кабардино-Балкарией. Если вы не успели позавтракать до выезда, то сделать это можно здесь в кафе.
10:00Шато Эркен посреди озера. Неожиданно оказываемся в Европе, любуемся замком на воде, лебедями, утками и прочей живностью в вольерах.
10:30 — выдвигаемся в высокогорный посёлок Безенги.
12:30Язык тролля. Это место захватывает дух не меньше, чем норвежский выступ. С него открывается вид на пики гор-пятитысячников, Безенгийскую стену и одноимённый ледник. У вас будет час, чтобы насладиться всей этой красотой. Здесь же пообедаем в местном кафе с национальной кухней (ещё полчаса).
14:00Нижнее Голубое озеро, или Церик-Кёль. Оно привлекает, как можно догадаться, своим необычайно красивым цветом воды. А его глубина составляет целых 320 метров — это одно из глубочайших озёр в России.
15:00Черекская теснина. По серпантину доедем до этого сурового ущелья, 1000-метровые скалы которого буквально нависают над дорогой. 20-30 мин. на прогулку и фото.
16:00Термальные источники Аушигер (опционально). Здесь вы расслабитесь после насыщенного дня в минеральной водичке с температурой 40-50 градусов. Затем мы отправимся в обратный путь.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
  • Мы заберём вас из отеля и по окончании отвезём обратно
  • Мы будем передвигаться на комфортабельном шестиместном джипе
  • Мы не несем ответственности за погодные условия. Погода в горах переменчива — перед поездкой, пожалуйста, посмотрите прогноз.
  • Обратите внимание: погода в горах очень быстро меняется. В феврале и марте проезд к Языку тролля может засыпать, в таком случае мы поменяем маршрут и поедем в Верхнюю Балкарию к сторожевым башням братьев Абаевых 17 века.

Дополнительные расходы

  • Завтрак и обед в кафе
  • Вход в Шато Эркен — 100 руб. /чел.
  • Термальные источники — 350-450 руб. /чел. за час

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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И
5 дек 2024
Добрый день.
Были на инд. экскурсии 23 ноября с гидом Александром. Ездили на Эльбрус. Машина комфортная Land Rover.
Экскурсия яркая, интересная, запоминающая, комфортная, а гид Александр умный, интересный, пунктуальный, профессионал своего дела.
Спасибо большое за этот незабываемый день!

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