1 чел.
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скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
Погрузитесь в красоты Кабардино-Балкарии! В программе: Язык Тролля, Голубое озеро, Черекская теснина, термальные источники и замок Шато-Эркен
Начало: По вашему адресу в Минводах
«Дополнительные расходы: посещение термальных источников — 200 руб»
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00, 07:15, 07:30 и 07:45
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
64705 500₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
На внедорожнике отправимся в Кабардино-Балкарию. Увидим замки, водопады, термальные источники и сделаем фото на Языке дракона
Начало: От вашего места пребывания
«Аушигерские термальные источники — одни из лучших термальных источников Кабардино-Баркарской республики»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Самые яркие места Кабардино-Балкарии: путешествие из Минеральных Вод
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, наслаждаясь красотой горных вершин и богатой историей
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники Аушигер — вы окунётесь в целебную горячую воду и зарядитесь энергией перед обратной дорогой»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
21 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Захватывающие виды перевала Гум-Баши, магия древнего Шоанинского храма и расслабление в термальных источниках ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В любом удобном для вас месте
«Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсионный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай: путешествие по Кавказу
Путешествие из аэропорта Минеральные Воды в Домбай превратится в захватывающее приключение с экскурсиями по уникальным местам Северного Кавказа
Начало: в аэропорту Минеральных Вод
«Уже через час после выезда мы окажемся в комплексе термальных источников «Жемчужина Кавказа»»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение из Минеральных Вод
Откройте для себя красоту Кавказа и встретьтесь лицом к лицу с его милыми обитателями - горными сусликами, в незабываемой экскурсии из Минеральных Вод
«Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана2 июня 2024Были в этой поездке 1 июня 2024. Тур брали у Анастасии. Большое спасибо за организацию. Все очень профессионально. Природа просто
- ЮЮлия28 мая 2024Поездка очень понравилась, несмотря на то, что не очень повезло с погодой, было довольно пасмурно, но и в тумане и
- ТТатьяна13 мая 2024Огромное спасибо за эту невероятную экскурсию! Верхняя Балкария действительно незабываемая! Всю поездку нас сопровождали виды, от которых захватывало дух. Спасибо организатору Анастасии и экскурсоводу Далхату за эту поездку.
- ИИрина7 мая 2024Спасибо организаторам и водителю Андрею, путешествие было увлекательным, рекомендую!
- ССергей21 апреля 2024Экскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по таким великолепным местам, казалось что все не реально, будто нарисовано на заднем фоне! Экскурсию рекомендую всем! Спасибо гиду Николаю, умеет удивить, все на высшем уровне!
- ММарина3 апреля 2024Все прошло отлично! Комфортабельная машина, интересные рассказы, юмор и доброжелательность. А невероятные, захватывающие дух пейзажи останутся в воспоминаниях надолго. На несколько часов просто выпадаете из забот и открываете для себя новый мир. Рекомендую всем! Спасибо организаторам!
- ЮЮлия2 января 2024Спасибо Николаю за эту поездку! Дал выбрать короткий, но экстримальный подъем в горы, а не длинный и скучный👍 Никуда не торопил, давал
- ЮЮлия21 августа 2023Великолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали по местам, от которых просто
- ИИрина16 марта 2023Я выбрала повторно эту экскурсию с Олегом спустя год, потому что мне она особенно запомнилась. Решила сделать себе подарок в
- ЛЛариса24 ноября 2022На 23.10.2022еще до поездки из Иркутска, заказала экскурсию на троих: перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за один день
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Термальные источники»
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