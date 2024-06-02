Экскурсии на горячие термальные источники в Минеральных Водах

Найдено 6 экскурсий в категории «Термальные источники» в Минеральных Водах, цены от 5 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
19 отзывов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
Погрузитесь в красоты Кабардино-Балкарии! В программе: Язык Тролля, Голубое озеро, Черекская теснина, термальные источники и замок Шато-Эркен
Начало: По вашему адресу в Минводах
«Дополнительные расходы: посещение термальных источников — 200 руб»
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00, 07:15, 07:30 и 07:45
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
64705 500 за человека
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
На внедорожнике отправимся в Кабардино-Балкарию. Увидим замки, водопады, термальные источники и сделаем фото на Языке дракона
Начало: От вашего места пребывания
«Аушигерские термальные источники — одни из лучших термальных источников Кабардино-Баркарской республики»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000 за человека
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
8 отзывов
Самые яркие места Кабардино-Балкарии: путешествие из Минеральных Вод
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, наслаждаясь красотой горных вершин и богатой историей
Начало: У вашего отеля
«Термальные источники Аушигер — вы окунётесь в целебную горячую воду и зарядитесь энергией перед обратной дорогой»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
21 000 за всё до 4 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
Захватывающие виды перевала Гум-Баши, магия древнего Шоанинского храма и расслабление в термальных источниках ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В любом удобном для вас месте
«Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
20 000 за всё до 3 чел.
Из аэропорта Минеральных Вод - в Домбай: экскурсия-трансфер
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Экскурсионный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай: путешествие по Кавказу
Путешествие из аэропорта Минеральные Воды в Домбай превратится в захватывающее приключение с экскурсиями по уникальным местам Северного Кавказа
Начало: в аэропорту Минеральных Вод
«Уже через час после выезда мы окажемся в комплексе термальных источников «Жемчужина Кавказа»»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение из Минеральных Вод
Откройте для себя красоту Кавказа и встретьтесь лицом к лицу с его милыми обитателями - горными сусликами, в незабываемой экскурсии из Минеральных Вод
«Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
    Были в этой поездке 1 июня 2024. Тур брали у Анастасии. Большое спасибо за организацию. Все очень профессионально. Природа просто
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    УДИВИТЕЛЬНАЯ! Ни какие фотографии не передадут красоту гор!!! Язык Тролля конечно хорош, но дорога к нему это отдельное приключение!!! Этот серпантин на краю пропасти я никогда не забуду:) Отдельное спасибо водителю Владимиру! Мы много путешествовали в горах, но такая красота просто уникальна! Мне понравилось, что места эти ещё не испорчены цивилизацией и туристами. Я в восторге!

  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
    Поездка очень понравилась, несмотря на то, что не очень повезло с погодой, было довольно пасмурно, но и в тумане и
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    облаках горы невероятно красивы и атмосферны. Язык Тролля застали без дождя и облаков, после обеда набежали облака. Обед был вкусным в месте с потрясающими видами. Совсем близко видели орлов, сусликов и овечек. Понравилось, что группа была совсем небольшой, мы все комфортно разместились в мерседесе, водитель-гид Владимир очень внимательный, переживал, вдруг мы расстроились из-за дождя, везде помогал, по просьбам делал небольшие остановки, притормаживал, если мы хотели сделать видео из люка, помог купить дождевики. Фото, конечно же, вообще не передают красоту.

    Поездка очень понравилась, несмотря на то, что не очень повезло с погодой, было довольно пасмурно, ноПоездка очень понравилась, несмотря на то, что не очень повезло с погодой, было довольно пасмурно, ноПоездка очень понравилась, несмотря на то, что не очень повезло с погодой, было довольно пасмурно, ноПоездка очень понравилась, несмотря на то, что не очень повезло с погодой, было довольно пасмурно, ноПоездка очень понравилась, несмотря на то, что не очень повезло с погодой, было довольно пасмурно, ноПоездка очень понравилась, несмотря на то, что не очень повезло с погодой, было довольно пасмурно, ноПоездка очень понравилась, несмотря на то, что не очень повезло с погодой, было довольно пасмурно, но
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Минвод в мини-группе
    Огромное спасибо за эту невероятную экскурсию! Верхняя Балкария действительно незабываемая! Всю поездку нас сопровождали виды, от которых захватывало дух. Спасибо организатору Анастасии и экскурсоводу Далхату за эту поездку.
  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
    Спасибо организаторам и водителю Андрею, путешествие было увлекательным, рекомендую!
  • С
    Сергей
    21 апреля 2024
    Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
    Экскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по таким великолепным местам, казалось что все не реально, будто нарисовано на заднем фоне! Экскурсию рекомендую всем! Спасибо гиду Николаю, умеет удивить, все на высшем уровне!
    Экскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по такимЭкскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по такимЭкскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по такимЭкскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по такимЭкскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по такимЭкскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по такимЭкскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по такимЭкскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по такимЭкскурсия супер Крутая! Виды гор завораживают и относят ваши души выше небес! Проезжая по по таким
  • М
    Марина
    3 апреля 2024
    Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Минвод
    Все прошло отлично! Комфортабельная машина, интересные рассказы, юмор и доброжелательность. А невероятные, захватывающие дух пейзажи останутся в воспоминаниях надолго. На несколько часов просто выпадаете из забот и открываете для себя новый мир. Рекомендую всем! Спасибо организаторам!
    Все прошло отлично! Комфортабельная машина, интересные рассказы, юмор и доброжелательность. А невероятные, захватывающие дух пейзажи останутся
  • Ю
    Юлия
    2 января 2024
    Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
    Спасибо Николаю за эту поездку! Дал выбрать короткий, но экстримальный подъем в горы, а не длинный и скучный👍 Никуда не торопил, давал
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    нам столько времени, сколько нам было нужно. Информацию предоставлял без лишних воды, всё по факту. Отдельное спасибо за фото и видео, которые сделал сам! А ещё он сделал для нас лучшее 31 декабря, благодаря ему проводили год в горах с шампанским, горным чаем с авторскими печеньками!!!!

    Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!Спасибо Николаю за эту поездку!
  • Ю
    Юлия
    21 августа 2023
    Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Минеральных Вод
    Великолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали по местам, от которых просто
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    замирает сердце. Тепло, внимание, забота, дружелюбие, гостеприимство, живые рассказы о крае, фантастическое вождение и, конечно, сами маршруты - 100 из 10. Мы очень рады, что наше знакомство с Северным Кавказом началось именно так и именно с этими людьми. Благодарим снова и снова и желаем гидам приятных гостей, которые будут приезжать с открытым сердцем и уважением к вашему региону.

    Великолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали поВеликолепная получилась поездка в Кабардино-Балкарию. Мы провели с гидами этой команды два чудесных дня. Проехали по
  • И
    Ирина
    16 марта 2023
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    Я выбрала повторно эту экскурсию с Олегом спустя год, потому что мне она особенно запомнилась. Решила сделать себе подарок в
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    день рождения. В этот раз экскурсия была ещё лучше и интереснее. В конце экскурсии Олег спонтанно организовал пикник с шашками и печеной картошкой в горах. Спасибо ему огромное. Это был мой самый лучший день рождения.

  • Л
    Лариса
    24 ноября 2022
    Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
    На 23.10.2022еще до поездки из Иркутска, заказала экскурсию на троих: перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за один день
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    (сюрприз для сестры-в этот день она отмечала день рождения). С некоторыми волнениями ждали день экскурсии,т. к. погода по прибытию на Кавказские минеральные воды нас не баловала, было пасмурно, временами дождливо. Но перед выходными погода всё таки подарила нам подарок: было солнечно, по летнему тепло. В назначенный день нас забрали в семь утра прямо от санатория, в котором мы отдыхали. И прямо с этого момента начались начались наши приятные впечатления: водитель Олег- приятный, общительный молодой человек, всю дорогу рассказывал нам о местах где проезжали или останавливались, ни разу не ограничил нас во времени на остановках! Машина- чистенькая, комфортная, просто класс люкс,что немаловажно при длительных путешествиях (а проехали мы не меньше 300км). Экскурсия: дорога к перевалу -виды завораживающие! такое количество осенних красок на фоне уже побелевших вершин Кавказского хребта! Шоанинский храм! Это вообще какое-то чудо природы и трудолюбивых рук человека! Место силы! (Никак не хотелось уезжать). По дороге Олег делал небольшие остановки: по выпить чаю из горных трав с мёдом у гостеприимного хозяина,то напиться холодненького нарзана бьющего прямо из-под земли, то полюбоваться "сырными" горами или горой "кольцо", отведать осетинских пирогов в придорожном, по-домашнему уютном кафе. По дороге, между делом, приобретали разные вкусности на подарки для семьи. В конце экскурсии нас ждало полуторачасовое купание в термальных источниках! Прекрасный день! Море впечатлений и фотографий! Спасибо, команда Трипстер!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Термальные источники»

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