оригиналы документов — Российский паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении;

удобную спортивную обувь и одежду;

крем от загара и солнцезащитные очки;

отличное настроение и фотоаппарат.

Что вас ожидает: Кармадонское ущелье Узкий и глубокий горный каньон, расположенный на высоте от 750 до 1200 метров над уровнем моря. Свою печальную славу ущелье обрело после трагедии, когда в Сентябре 2002 года, сошедший ледник Колка уничтожил поселок Верхний Кармадон и унес более ста человеческих жизней, в том числе и съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего. Кармадон часто посещают туристы, которые хотят увидеть своими глазами место катастрофы и почтить память всенародно любимого «Брата». Даргавс — «Город Мёртвых» Это самая загадочная и самая известная достопримечательность Северной Осетии. Представляет собой крупнейший сохранившийся некрополь на Кавказе, предположительно XIV – XVIII вв. Погребальный комплекс, состоит из 97 каменных двух и четырехэтажных склепов и усыпальниц. Небесные качели Великолепное место, с невероятно красивыми горными видами, здесь можно любоваться ими до бесконечности. Качели установлены высоко в горах, и покататься на них может любой человек, если захочет почувствовать себя парящим в облаках и выше облаков. Лавочка счастья «Счастье не за горами — оно в горах» гласит надпись на скамейке, которая установлена на горе Садон Ахцак на высоте 2.100 метров над уровнем моря. Отсюда открывается величественная панорама заснеженных вершин Главного Кавказского хребта и открывается потрясающий вид на всю панораму Куртатинского ущелья. Это место вы не забудете никогда, неповторимые селфи и уникальные фото гарантированы! Башня Курта — сторожевая башня в Куртатинском ущелье Эту башню называют башней Курта, по имени родоначальника и основателя Куртатинского общества. Это настоящая жемчужина Куртатинского ущелья. Старинное сооружение не только привлекает туристов, но и является родовым замком для великого множества осетин. Горное селение Цмити Одно из древнейших селений Северной Осетии представляющее собой сегодня настоящий археологический комплекс, музей средневековой истории под открытым небом. Здесь башни стоят в живописных но, увы, руинах. Хотя для любителей перемещаться во времени самое это оно. Только что вы покупали лимонад во вполне современном гастрономе, и вжух — перенеслись в эпоху расцвета средневековых царств. Вам точно понравится. Дзивгиская наскальная крепость Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно XV веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов. Кадаргаванская теснина Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон. На этом же валуне расположился уникальный арт-объект — «Зеркальный Барс». Важная информация: В поездке с собой обязательно надо иметь: