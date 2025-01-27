Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия на Эльбрус: Путешествие к вершине России и Европы
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив горное озеро, водопады и город-призрак. Узнайте о традициях и попробуйте блюда местной кухни
Начало: Ваше место пребывания в Минеральных Водах
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
25 апр в 07:00
4200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Кавказская сказка: Кисловодск и Кавказ
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, исследуя Кисловодск и его окрестности. Восхитительные виды на Эльбрус и кавказские хребты ждут вас в этом путешествии
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Смотрите свободные даты
15 мая в 07:00
24 мая в 07:00
20 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Детальный однодневный тур по КМВ: обзор пяти городов-курортов
Погрузитесь в удивительный мир Кавказских Минеральных Вод с экскурсией, охватывающей пять городов-курортов и их сокровища
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
15 мая в 07:00
24 мая в 07:00
17 500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Пять лучших мест Кабардино-Балкарии за один день
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 07:00
25 апр в 07:00
19 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
«Золотое кольцо» Северной Осетии: путешествие в сердце Кавказа
Погрузитесь в уникальный мир Северной Осетии: от древних некрополей до величественных горных пейзажей
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Расписание: ежедневно в 07-00
Завтра в 07:00
25 апр в 07:00
24 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Минеральных Вод
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завтра в 14:00
25 апр в 14:00
25 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия в Архыз
Начало: Ваше место пребывания в Пятигорске
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
25 апр в 07:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Северная Осетия: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
25 апр в 07:00
26 апр в 07:00
22 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений27 января 2025Увидели все лучшее в КМВ. Понравилось.
- ООлеся5 января 2025Интересная, насыщенная экскурсия! Приятный, эрудированный гид - Аркадий. Комфортабельный автомобиль. Учитывались все наши пожелания. Рекомендуем!)
- ТТарасова24 сентября 2024Наш гид Карен прекрасно провел экскурсию, мы побывали в интересных и красивых местах, слушая его захватывающий рассказ об исторических фактах
- ААльмира7 июля 2024Как всегда, всё на высшем уровне🤩 Огромная благодарность Аркадию, за отличное путешествие, которое прошло на одном дыхании, за интереснейшие истории
- ААнна5 мая 2024Места очень красивые! Природа шикарная. Сняла звезду за кафе «Маяк» на обратном пути, очень долгое ожидание, еще и невкусно.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Краеведческий музей Минеральных Вод»
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