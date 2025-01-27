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из жизни кавказских народов, о старинных зданиях и их создателях и занимательные легенды о горах КМВ. Пообедали в кафе Железноводска с вкуснейшими кавказскими блюдами,а напоследок искупались в термальных ваннах с минеральной водой. Всю экскурсию гид был внимателен к нам, прекрасно управлял автомобилем. Мы с подругой остались довольны. Спасибо!