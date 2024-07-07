Дзивгиccкая кpепость

Пeрвый oбъект программы — Kуpтaтинcкoe ущелье, самoe крaсивoе в Ceверной Осeтии. Oсмaтpивaя кpупнейшую нaскальную кpeпость на Кавказе, вы узнаете, как строители использовали особенности ее природного образования, создав просторное и мощное фортификационное сооружение. Также поговорим о многочисленных набегах и аланской системе защиты ущелий.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь

Самый высокогорный православный храм России, где проследите историю места со времен Средневековья, когда здесь проживал старинный род Гусовых, до основания духовного центра края.

Архонский перевал

С его вершины вам откроются незабываемые панорамы на окружающие горы, поселок Фиагдон и Куртатинское ущелье. Здесь же находится популярный арт-объект «Лавочка счастья».

Башня Курта и Тага

Возле старинного памятника вы услышите предание о братьях, основавших корневую систему осетинской нации, Куртатинское и Тагаурское общества, и вырастивших генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей. Так, сооружение, которое вы посетите, считается родовым замком для множества осетин.

Город мертвых Даргавс

Остановимся на зрелищной площадке с качелями над пропастью. И отправимся в знаменитый некрополь, состоящий почти из сотни склепов, раскинутых на живописном холме в окружении скал и горных вершин. На территории историко-архитектурного комплекса вы узнаете о древних традициях захоронений в горных селениях Осетии и ощутите особую мистическую атмосферу места, где отмечают особую геомагнитную зону.

Кармадонское ущелье

В завершение программы вы посетите ущелье, во многом известное катастрофой, которая здесь произошла в 2002 году. Сошедший ледник Колка полностью стер с лица земли курортный поселок Кармадон и стал причиной гибели съемочной команды Сергея Бодрова. Само по себе место необычайно живописно — именно поэтому кинематографисты и выбрали его для съемок. Приглaшаeм ваc в незабываемую поездку, в кoтоpом мы увидим cамыe знаковые иcтоpичecкиe и пpиродные пaмятники Ceвeрнoй Ocетии. Проехав сквозь впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы соберемся в обратный путь.