2 день

Поездка на снегоходах/квадроциклах по Джамагатскому ущелью. Катание на лыжах и тюбингах

Просыпайтесь, вас ждет завтрак и активнейший день!

Сегодня вы отправитесь в Джамагатское ущелье.

Мало того, что вы поедете туда на квадроциклах, там мы устроим гонки на лыжах.

Помните водные лыжи? Здесь роль катера исполнит квадроцикл, а вы будете снежным лыжником.

Скорость, ветер в лицо, снежные волны и брызги, море адреналина, даже если вы будете кататься не на лыжах, а на «ватрушках»!

В этом ущелье есть несколько нарзанных источников, поэтому нужно обязательно продегустировать нарзан.

Погуляв и повеселившись возвращаемся в Теберду, где для Вас готова баня.

Согласитесь это – прекрасное завершение веселого и активного дня!

Питание: завтрак и ужин в гостевом доме, обед на маршруте.