1 день

Трансфер на курорт Архыз, термальные источники

Ваше путешествие начинается в г. Минеральные Воды.

Внимание: если вы прибываете до начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).

Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00. Сбор группы.

12:30 Групповой трансфер в Архыз без гида.

Остановка на обед (самостоятельно).

По пути — посещение термального комплекса «Жемчужина Кавказа», состоящего из 8 бассейнов с гидромассажными установками. Вода в бассейнах разной температуры: от + 25 до +41 градусов. На территории комплекса имеются раздевалки, душевые кабинки, хамам, сауна, кафе. В комплексе есть магазин, где можно купить одноразовые тапочки, полотенца, купальники.

Дополнительно оплачивается входной билет от 550 рублей с человека (оплата наличными на месте).

Размещение в отеле в п. Архыз.

Ужин (самостоятельно).