Альпийские луга, заснеженные вершины, стремительные реки и бурные водопады никого не оставят равнодушным.
Но настоящей драгоценностью Архыза являются высокогорные озёра, которые отличаются редкой красотой
Программа тура по дням
Трансфер на курорт Архыз, термальные источники
Ваше путешествие начинается в г. Минеральные Воды.
Внимание: если вы прибываете до начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).
Прибытие в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00. Сбор группы.
12:30 Групповой трансфер в Архыз без гида.
Остановка на обед (самостоятельно).
По пути — посещение термального комплекса «Жемчужина Кавказа», состоящего из 8 бассейнов с гидромассажными установками. Вода в бассейнах разной температуры: от + 25 до +41 градусов. На территории комплекса имеются раздевалки, душевые кабинки, хамам, сауна, кафе. В комплексе есть магазин, где можно купить одноразовые тапочки, полотенца, купальники.
Дополнительно оплачивается входной билет от 550 рублей с человека (оплата наличными на месте).
Размещение в отеле в п. Архыз.
Ужин (самостоятельно).
Дуккинские озера - жемчужины Карачаево-Черкесии
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом в отеле. Заброска на транспорте повышенной проходимости к началу маршрута.
Дуккинские озера – один из самых известных маршрутов Архыза. Мы посетим три красивых и популярных озера бассейна реки Малая Дукка.
Треккинг начинается с путешествия по пологой приятной тропе, которая приводит к излучине реки Малая Дукка. Потом тропа начинает круче забирать вверх, но вскоре снова выглаживается.
Мы остановимся на отдых у быстрого ручья, который течет в окружении альпийского разноцветья. Но расслабляться не стоит, ведь впереди самый сложный участок – крутой подъем к нижнему озеру Рыбка.
Не поленитесь и поднимитесь на второе озеро, Аркасарское. Несмотря на то, что между двумя озерами меньше ста метров перепада, выглядят они совершенно по-разному: верхнее озеро более суровое в окружении горных пиков.
Обед (сух. паек).
Если остались силы, можно вернуться другим путем, через третье озеро, которое носит название «Сказка Кавказа».
Возвращение в отель.
Ужин (самостоятельно).
- Продолжительность: 5-6 часов
- Перепад высот: 500 метров
Возможна замена на треккинг к Лунному озеру.
Софийское ущелье. Водопад Ак-Айры
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Заброска на транспорте повышенной проходимости в верховья Софийского ущелья на высоту 2 000 м над уровнем моря. Это вступительная часть программы, потому как джиппинг по руслу горной реки достоин отдельной экскурсии.
Далее мы предлагаем два радиальных выхода, оба примерно одинаковой сложности и продолжительности.
Первая часть маршрута – посещение знаменитых Софийских водопадов, которые видны уже с дороги. Для подхода к ним поднимемся по хорошей тропе около 300 м. Эта группа водопадов берет начало в Софийском Восточном леднике, который отступает со значительной скоростью, обнажая заглаженные скалы – «бараньи лбы» и открывая нам новые ветви водопадов.
Обед (сухой паек).
После обеда мы посетим водопады Ак-Айры, которые менее известны и не видны с дороги. До них также ведет хорошая тропа, с аналогичным набором высоты. Самый высокий водопад берет начало на леднике Софийский Западный, а каскад водопадов поменьше – на леднике Соловьёва, который стекает с вершины Надежда.
Возвращение в отель.
Ужин – самостоятельно.
- Продолжительность: 5-6 часов
- Перепад высот: 300 метров
Треккинг на скалы Пастухова. Обсерватория
Завтрак в отеле. Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Часть маршрута мы проедем на транспорте повышенной проходимости по ущелью р. Большой Зеленчук и поднимемся по серпантину на высоту 2070 метров над уровнем моря. Далее нас ждет простой, но очень видовой треккинг к скалам Пастухова. Перепад высот 700 м, прекрасные виды и возможность восхождения за один день - основные преимущества маршрута, которые делают его доступным для всех физически подготовленных людей. Не требует применения специального снаряжения.
Обед (сух. паек).
После обеда посещение обсерватории.
В Архызе работает уникальная, самая большая в России обсерватория для наблюдения за глубоким космосом. Она была образована во второй половине 1960-х годов и расположена у подножия горы Пастухова (Карачаево-Черкессия).
Обсерватория представляет собой грандиозное сооружение, ее главный купол виден за несколько километров с дороги в Архыз. Наш путь будет проходить по горному серпантину протяженностью 10 км, который соединяет Нижний Архыз с научной площадкой на горе Пастухова.
Главный объект внимания – большой азимутальный телескоп, который является крупнейшим оптическим телескопом во всей Евразии и вторым в мире после телескопа КЕКА (США).
Возвращение в отель.
Ужин (самостоятельно).
- Продолжительность: 5-6 часов.
- Перепад высот: 700 метров.
Нижне-Архызское городище. Трансфер в Домбай
Завтрак в отеле. Свободное время на курорте.
По дороге вас ждет увлекательная экскурсия и двухчасовая прогулка по Нижне-Архызскому городищу, на территории которого сохранились до наших дней христианские храмы, построенные еще до крещения Руси. Так же у вас будет возможность подняться к Лику Христа – монументальной иконе, написанной на скале в Х веке.
Трансфер в Домбай без гида.
Обед самостоятельно.
18:00 Ориентировочное время прибытия в Домбай.
Размещение в отеле.
Ужин самостоятельно.
Треккинг на Русскую поляну и к Чучхурским водопадам
Завтрак в отеле.
09:00 Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Главными спутниками сегодняшнего путешествия станут хвойные леса, субальпийские луга, чистейшие горные родники. С Русской поляны открывается вид на величественные горы, покрытые снегом и льдом.
Популярность Домбая среди горнолыжников началась именно в этой точке: первые любители данного вида спорта катались только на Русской поляне, о чём напоминают остатки прежних бугельных подъемников. Уже в позднее время началось освоение склонов Мусса-Ачитара.
Путь через ущелье Домбай-Ульген, по высокогорному лугу среди горных массивов — к Чучхурским водопадам: они состоят из трёх каскадов, что обрушиваются на землю с высоты 12 м. Вы услышите песнь бушующей стихии и попробуете настоящую ледниковую воду.
Обед (сух. паёк).
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
- Продолжительность: 5 часов.
- Перепад высот: 500 метров.
Треккинг в ущелье Алибек или в ущелье Птыш
Вариант 1:
Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Трансфер к Алибекскому ущелью, пешая прогулка-треккинг. Вы увидите Алибекский водопад, а также одноименный ледник (проход к леднику ограничен – о возможности подойти к леднику будет известно только по факту, в день программы, так как решение принимают пограничные органы и управление Национального Парка) и выйдете к берегу Турьего озера (2 200 м).
Вам откроется панорама Главного Кавказского хребта с вершинами Эрцог, Белала-Кая и Сулахат.
Если посчастливится, вы также увидите местных туров: они выходят к воде, когда не чувствуют опасности; именно этот факт дал озеру его современное название.
Обед (сух. паёк).
- Продолжительность: 6-7 часов.
- Перепад высот: 300 метров.
Вариант 2 (альтернативный маршрут):
Трекинг в ущелье Птыш.
Птышский ледник – третий по величине среди многочисленных ледников Тебердинского заповедника. Площадь его равна 6,2 тыс. квадратных метров. Ежегодно ледник отступает на 12,5-13 метров. Ледяной язык окружен склонами вершин Джугутурлучат (3921 м), Птыш (3688 м) и Домбай-Ульген (4046 м).
Дорога к леднику поначалу повторяет пешеходный маршрут по ущелью Домбай-Ульген, но вас совершенно не должно это расстраивать, ведь вы снова сможете насладиться видами альпийских лугов и главными горными вершинами Домбая. Долина по праву считается одной из самых красивых в окрестностях Домбая. После перехода реки мы попадаем в ущелье Птыш, которое также богато красивыми альпийскими лугами с редкими видами цветов. Именно тут растут уникальные розовые рододендроны.
Обед сух. паек.
Прогулка к Птышским водопадам или, как их еще называют, водопадам «Девичьи косы», где несколько потоков спадают с высоты около 15 метров. Самые бурные и полноводные струи бывают весной и летом, во время активного таяния ледника. Осенью же водопад практически замирает, оставив лишь несколько скромных, тоненьких ручейков.
Частыми гостями здесь бывают горные туры – редкий вид скальных козлов.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
- Продолжительность: 5-6 часов.
- Перепад высот: 1300 метров.
Трекинг к Бадукским озёрам
Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж. Трансфер к началу маршрута.
Переправа через реку Теберда по подвесному мосту.
Маркированная тропа (также её называют «королевской дорогой») проведет вас через заросли пихтовых и лиственных деревьев. Путь непрост, но каждый путешественник способен преодолеть его. По его завершении, на вершине горы, вы сможете почувствовать себя «королём» или «королевой», покорившими дикие горные пространства.
Далее вы посетите одно из Бадукских озёр (всего их три; они спускаются каскадами и образованы рекой Бадук) — первое, самое маленькое: его диаметр составляет 80 м, а глубина не превышает 5 м. Каскадом озёра поднимаются в гору: второе находится на 260 м выше, и диаметр его составляет 200 м. Но самое большое озеро — третье: его площадь составляет 3,5 гектара, а глубина достигает 9 м. Чистота озера и его размеры способствуют фауне: в его водах водится форель.
Обед (сух. паёк) на берегу озера, во время которого вы услышите легенды, связанные с озёрами.
Возвращение в гостиницу.
Вечером — совместная встреча на ужине, во время которого вы поделитесь впечатлениями от путешествия на Домбае.
- Продолжительность: 5-6 часов.
- Перепад высот: 600 метров.
Гора Мусса-Ачитара и каньон «Чертова мельница»
Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Подъём на гору Мусса-Ачитара (3 000 м) на канатной дороге (с доплатой за билет). С этой высоты открывается великолепный вид на домбайские вершины, сверкающие ледники, бурные реки и звенящие водопады. А если вам повезет с погодой, среди горных вершин вы увидите двуглавого исполина Эльбруса.
Обед на курорте (самостоятельно).
Во второй половине дня вас ждет прогулка на каньон «Чертова мельница».
Путь начинается от реки Аманауз — основной реки, протекающей по территории Домбайской поляны. Выше посёлка русло реки сужается и начинает походить на глубокий каньон: когда-то давно вода пробила себе путь через высокие гранитные скалы. В одном месте даже образовался водоворот, который местные жители называют «Чёртовой мельницей».
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
- Продолжительность: 6-7 часов.
- Перепад высот: 600-1350 метров.
Окончание программы
Завтрак в отеле. Освобождение номеров до 12:00.
Свободное время на курорте.
14:00 Трансфер в аэропорт к рейсам, вылетающим после 19:00 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание:
- в гостинице 4* или аналогичного уровня в п. Архыз (4 ночи с завтраком);
- в гостинице 3* или аналогичного уровня в п. Домбай (5 ночей с завтраком);
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное*
|Одноместное
|Доп. место
«Вертикаль SKI&SPA Resort» 4* (п. Архыз)
«Gold Star» 3* (п. Домбай)
|83500
|110000
|81000
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Вертикаль SKI and SPA Resort» 4
Отель «Вертикаль» с бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в селе Архыз. К услугам гостей номера с видом на горы и помещение для хранения лыж.
В каждом номере установлен платяной шкаф, а в некоторых из них также имеется мини-кухня с микроволновой печью. Среди удобств в номерах гостиницы «Вертикаль» — телевизор и фен.
В ресторане «Барит» подают блюда европейской и кавказской кухонь. В гостинице работает спа-комплекс с фито-бочкой и гидромассажной ванной.
Для гостей организуется прокат лыжного снаряжения, так как окрестности отлично подходят для занятий лыжным спортом. В распоряжении гостей детская игровая площадка.
Расстояние от гостиницы «Вертикаль» до Домбая составляет 42 км.
«Gold Star» 3
Отель «Gold Star» расположен в Домбае, то есть, в поселке городского типа, который является самом популярным горно-лыжным курортом России. Из окон открывается прекрасный вид на горы.
Номерной фонд составляет 20 просторных номеров. Все комнаты оформлены в классическом стиле. В каждой есть собственный санузел с душем, туалетом, раковиной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Также на территории работает ресторан, подающий местные блюда, а так же русские и европейские.
Для проведения бизнес-встреч и других мероприятий имеется конференц-зал с сопутствующим оборудованием.
Рядом несколько канатных дорог. Центр города отдалился на 0,4 км. Ближайший аэропорт находится на расстоянии 157 км., а ж/д вокзал — 159,9 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы «аэропорт или ж/д вокзал Минеральные Воды - Архыз - аэропорт или ж/д вокзал Минеральные Воды»
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту
- Услуги горного гида
- Проживание: 4 ночи в п. Архыз и 5 ночей в п. Домбай
- Посещение спа-центра отеля в часы работы (Архыз)
- Питание по программе тура: 9 завтраков в отеле, 6 обедов (сух. паёк)
- Входные билеты на экскурсионные объекты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Приглашение для иностранных граждан - 1500 руб. /чел
- Канатная дорога в Архызе - от 700 рублей
- Канатная дорога в Домбае - от 2000 рублей
- Питание, не включенное в программу тура
- Дополнительные сервисы в гостиницах (баня, сауна, бильярд и пр.)
- Дополнительные экскурсии
- Спиртные напитки
- Аренда личного туристического снаряжения
- Страховка от несчастных случаев
- Рафтинг, конные прогулки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветрозащитная куртка;
- трекинговые брюки;
- трекинговые ботинки;
- термобелье;
- кофта (флисовая);
- перчатки и шапка для подъёма на канатной дороге;
- рюкзак (объём до 30 литров);
- накидка от дождя (дождевик) для тела и рюкзака;
- солнцезащитные очки и крем (SPF50);
- индивидуальная аптечка;
- пенополиуретановая «сидушка»;
- термос;
- трекинговые палки.
Для посещения термального комплекса:
- купальник;
- резиновые тапочки;
- полотенце.
Каждый турист должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность — паспорт, для детей — свидетельство о рождении.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организована встреча и проводы в туре?
Встреча:
Групповой трансфер из аэропорта или ж/д вокзала г. Минеральные Воды осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту на выходе из зала прилёта туристов встречает гид с табличкой с названием тура. От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 12:00.
Проводы:
Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к рейсам, отправляющимся после 19:00 часов по местному времени. Автобус отправляется за 6 часов до вылета. Для туристов, приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату — от 6000 рублей.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли платить картой в туре?
Денежная единица – российский рубль. На маршруте лучше иметь наличные деньги – расплачиваться карточкой возможно только в городах – Минеральные Воды, и др.
Что надо знать о гидах?
На протяжении всего тура вас будут сопровождать высококвалифицированные гиды, имеющие многолетний опыт работы в регионе. Мы считаем, что благодаря нашим гидам тур стал таким насыщенным и богатым на открытия. Их профессионализм, открытость и дружелюбие помогут Вам почувствовать древнее дыхание этой земли.
Говорят, что без гида любой, даже короткий переезд – всего лишь преодоление расстояний, с гидом – это уже путешествие.
Турист должен знать, что гид имеет право: принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, вплоть до изменения маршрута или досрочного завершения программы в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а также, в случае необходимости, оказания помощи пострадавшему. Производить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из реального наличия сил и средств, конкретной обстановки и максимальной вероятности выполнения задач по ликвидации аварии.
Есть ли ограничения по участию в туре?
Возрастное ограничение для участников тура – не моложе 10 лет и не старше 65 лет. Если возраст туриста превышает 65 лет, то решение о его участии в программе тура принимается на основании анкет. При бронировании тура просим максимально точно отразить в анкете сведения о своем здоровье и физической подготовке.
От участников требуется хорошая физическая форма и отсутствие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам (сердечно-сосудистые заболевания и пр).
Основные заболевания, при которых не рекомендуется ездить в горы:
Индивидуальная непереносимость недостатка кислорода, стенокардия III-IV функционального класса, гипертоническая болезнь 3 ст., хроническая почечная недостаточность, острые стадии соматических заболеваний (инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, гипертонический криз, астматический статус при бронхиальной астме и др.), сердечно-сосудистые заболевания, легочные заболевания, стадия обострения хронических воспалительных процессов, острые инфекционные заболевания.
В горах на высоте от 3500 метров воздух более разреженный, в нем меньше кислорода. Поэтому у некоторых туристов возникают симптомы “высотной (горной) болезни”: слабость, вялость, учащенное сердцебиение, легкое головокружение, бессонница, потеря аппетита, одышка, тошнота, рвота и т. д. Эти симптомы могут проявиться на высоте от 3500 метров над уровнем моря. В случае осложнения снять симптомы может помочь снижение высоты.
У детей горная болезнь случается не чаще чем у взрослых, но диагностировать ее гораздо труднее, так как не все дети могут адекватно объяснить, что их тревожит. Любое недомогание стоит принимать за горную болезнь и предпринимать меры, пока не найдется настоящий источник плохого состояния.
Беременные женщины могут переносить высоту до 2500 метров над уровнем моря. Но все же им не стоит участвовать в восхождениях на гору, так как чрезмерные физические нагрузки могут спровоцировать выкидыш, а также есть риск несчастного случая.
Пожилые люди переносят горную болезнь без дополнительных осложнений, но могут тяжелее переносить физические нагрузки. Турист несет полную ответственность за намеренно скрытую от организаторов информацию о заболеваниях, которые могут привести к необратимым последствиям. Мы не имеем права контролировать состояние Вашего здоровья. Поэтому мы не несем ответственности за происшествия, наступившие вследствие реакции Вашего организма на перепад высот и кислородное голодание, возникшие в горах.
Какие есть меры предосторожности и правила поведения в активном туре?
Вы приобрели путевку и знаете, что горы являются местом повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, сильные ветра, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки. На человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.
- Необходимо защищать себя от воздействия солнца. Помните, что в горах высокий уровень солнечной радиации. Ожог можно получить даже в пасмурный день. Глаза необходимо защищать с помощью солнцезащитных очков с уровнем защиты не ниже 3. Обязательно ежедневное нанесение перед выходом на маршрут солнцезащитного крема с максимальным фактором защиты на все открытые участки тела (руки, лицо, уши).
- Не допускайте перегрева или переохлаждения. Вы должны быть одеты соответственно текущим погодным и температурным условиям.
- Выходя на маршрут, даже в солнечный день, обязательно берите с собой дождевик. Погода в горах может резко меняться.
- Берегите ноги! Принимайте заблаговременно меры против натирания мозолей: берите для трекинга только удобную, разношенную обувь; перед выходом на маршрут в качестве превентивной меры заранее наклеивайте пластырь на все проблемные зоны. Используйте специальные треккинговые ботинки с прочной подошвой и поддержкой щиколотки, для сведения к минимуму риска травм при ходьбе по сильно пересеченной местности.
- Будьте осторожны среди зарослей борщевика (когда его листья намокают от росы, это растение становится крайне ядовито. Можете получить химический ожог, который долго и болезненно проходит). Нужно иметь закрытую одежду, длинные рукава, штаны, чтобы не получить ожогов, это же спасет и от солнечных ожогов.
- Своевременно сообщайте гиду-инструктору об отклонениях Вашего самочувствия от нормального. Имейте при себе личную аптечку, сформированную с учетом Ваших индивидуальных потребностей.
- Во время путешествия не рекомендуется употребление спиртных напитков, а также запрещено употребление наркотических и психотропных веществ. Это может привести к резкому ухудшению Вашего самочувствия в условиях высокогорья, нарушению процесса акклиматизации и другим неблагоприятным последствиям. В случае нарушения указанного правила, ответственность за последствия возлагается на туриста.
- Тщательно мойте овощи и фрукты. Не употребляйте в пищу мясные блюда, не подвергшиеся термальной обработке. Если Вы питаетесь в ресторане, учитывайте, что национальная кухня может быть острой, жирной и неподходящей для вашего желудка. Не употребляйте в пищу грибы, ягоды и другие растения.
- С особой осторожностью покупайте алкогольные напитки не заводского производства (домашнее вино) у частных лиц, поскольку они могут быть низкого качества и нанести вред здоровью. Просим Вас соблюдать умеренность в употреблении спиртного.
- Не отправляйтесь без сопровождения на прогулки, на пикники или в гости к малознакомым людям.