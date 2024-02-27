Детское Приэльбрусье

Групповой тур в Минеральных Водах
5
3 отзыва
Семейный выезд в Приэльбрусье для активных детей и родителей. Мы проведем 9 насыщенных дней у подножья горы Эльбрус. Нас ждут прогулки в горы, треккинг к озеру Гижгит, мини-восхождения на Чегет и Эльбрус. В середине похода – релакс-день в термальных источниках.

Красота и мощь кавказской природы не оставит равнодушным даже самого маленького туриста, а разнообразная творческая программа сохранит теплые воспоминания на весь грядущий учебный год.
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Детское Приэльбрусье
Ближайшие даты:
29
июн
27
июл

Что вас ожидает:

Сказки на ночь
Сказки на ночь
Будем читать сказки на ночь перед сном
Термальные источники
Термальные источники
Посетим большие бассейны с аквагорками и гидромассажем, где сможем все вместе весело поплавать
Энергия водопадов
Энергия водопадов
Посетим несколько водопадов. Сможем напитаться их силой и легкостью
Подъем на Эльбрус
Подъем на Эльбрус
Поднимемся на канатной дороге до станции Гарабаши (3847м)
Мастер-классы
Мастер-классы
Разнообразные идеи ждут своих участников. Будет творить вместе!
Отдых с детьми
Отдых с детьми
Отдохнем всей семьей в путешествии по Приэльбрусью

Программа тура по дням

1 день

Легенды об Эльбрусе и треккинг к озеру Гижгит

7:20 Встречаемся в Минеральных Водах, знакомимся с инструктором и на трансфере отправимся к точке начала первого приключения по Приэльбрусью.

Нас ждет треккинг к озеру Гижгит, одному из самых живописных озер в Баксанском ущелье.

После этого едем в гостиницу.

Размещаемся в забронированных номерах.

Послушаем пару легенд об Эльбрусе, проведем игры на знакомство.

После ужина прочтем сказку на ночь и отправимся спать.

Нужно набраться сил перед новыми горными приключениями.

Протяженность пешего маршрута: 4 км.

Легенды об Эльбрусе и треккинг к озеру ГижгитЛегенды об Эльбрусе и треккинг к озеру ГижгитЛегенды об Эльбрусе и треккинг к озеру ГижгитЛегенды об Эльбрусе и треккинг к озеру Гижгит
2 день

Прогулка к Долине Нарзанов

Подъем, энергичная зарядка и вкусный завтрак.

Сегодня нам важно расходиться и акклиматизироваться.

Нас ждет увлекательная прогулка к Долине Нарзанов.

Прогуляемся по эко-тропе вдоль реки Баксан.

Попробуем натуральный нарзан из разных источников, отведаем блюда местной кухни.

Вернемся в отель вечером и после ужина прочтем сказку на ночь.

Протяженность пешего маршрута: 10 км.
Набор высоты: 10 м.

Прогулка к Долине НарзановПрогулка к Долине НарзановПрогулка к Долине НарзановПрогулка к Долине Нарзанов
3 день

Водопад Девичьи косы

После завтрака и зарядки собираем радиальные рюкзачки и отправляемся на прогулку к водопаду Девичьи косы.

Когда доберемся до него, увидим, что водопад, и правда, похож на распущенные из косы волосы.

А по пути будут открываться невероятные горные пейзажи.

Сегодня будет достаточно крутой склон, поэтому инструктор расскажет об особенностях горных подъемов и спусков.

Пообедаем рядом с шумным водопадом и к вечеру вернемся в отель.

После отдыха и водных процедур поиграем, а после ужина покажем настоящий театр теней!

Протяженность пешего маршрута: 12 км.
Набор высоты: 550 м.

Водопад Девичьи косыВодопад Девичьи косыВодопад Девичьи косыВодопад Девичьи косы
4 день

По эко-тропе к подножию горы Чегет

Ура, сегодня у нас первое восхождение!

Хорошо подкрепившись, по экотропе отправляемся к подножию горы Чегет.

Подниматься будем по канатной дороге.

На станции Ай (2750 м) отдохнем, акклиматизируемся и поедем дальше, на станцию Чегет-3 (3083 м).

Если детям будет по силам, то отправимся еще выше пешком.

Сверху увидим знакомый нам водопад Девичьи косы, обсерваторию и озеро Донгуз-Орун-Кель.

Ах, да, и сам Эльбрус как на ладони.

Отдохнуть и поесть можно будет в кафе, как наверху, так и у подножия горы их много, как и сувенирных лавочек.

Для тех у кого остались силы, можно прогуляться до красивейшего озера Донгуз-Орун-Кель и от него спуститься пешком к подножью горы.

Возвращаемся в отель по экотропе, отдыхаем, ужинаем и традиционно читаем сказку на ночь.

Протяженность пешего маршрута: 4 км или 8 км.
Набор высоты: 885 м.

По эко-тропе к подножию горы ЧегетПо эко-тропе к подножию горы ЧегетПо эко-тропе к подножию горы ЧегетПо эко-тропе к подножию горы Чегет
5 день

Отдых в термальных источниках

К сегодняшнему дню мы уже столько успели!

Поэтому устроим себе день релакса с местным колоритом, чтобы быть готовыми ко второй части активного похода.

Наше тело очень хорошо потрудилось, поэтому едем отдыхать в термальных источниках.

На нашу группу будет отдельная зона с горячим и холодным бассейном.

Также мы посетим большие бассейны с аквагорками и гидромассажем, где сможем все вместе весело поплавать.

Ну, а вечером в отеле настольные игры и сказка на ночь.

Отдых в термальных источникахОтдых в термальных источникахОтдых в термальных источникахОтдых в термальных источниках
6 день

Трекинг по ущелью Терскол

После отдыха – очередной активный день.

Завтрак, веселая зарядка.

Сегодня у нас трекинг по ущелью Терскол.

Идем по подъему вдоль реки, а за спиной виднеется гора Донгуз Орун и знаменитый ледник Семерка.

Дойдем до водопада Терскол (Мужские слезы), похожего на оргАн или огромную библиотеку.

На обратном пути остановимся в беседке с видом на горы, здесь можно попробовать местную кухню: айран, джугурт, хычины и сыр.

К вечеру возвратимся в отель, поужинаем и прочтем сказку на ночь.

Протяженность пешего маршрута: 12 км.
Набор высоты: 600 м.

Трекинг по ущелью ТерсколТрекинг по ущелью ТерсколТрекинг по ущелью ТерсколТрекинг по ущелью Терскол
7 день

Эльбрус и вершина горы Гара-Баши

Можно ли побывать в Приэльбрусье и не подняться на сам Эльбрус?

Наверно, да, но это не для нас.

К подножью знаменитой горы идем по эко-тропе вдоль реки Баксан до поляны Азау.

Идти будем небыстро, потому что вдоль дороги растет земляника, черника и иван-чай.

Для настоящего восхождения нужна серьезная подготовка и хорошая спортивная форма.

Но нам поможет подъемник.

Отправимся к вершине на канатной дороге до Гара-Баши.

Но наша первая остановка – станция Мир.

Здесь гуляем и проходим дополнительную акклиматизацию, привыкаем к высоте.

Отсюда открываются виды на ледник Семерка, гору Чегет и, при ясной погоде, на высшую точку Грузии – гору Ушба.

А уже на Гара-Баши можно прокатиться на снегоходе или ратраках, отдохнуть после нагрузки можно будет в кафе, которое здесь так кстати.

А полноценно пообедать можем сразу после спуска, у подножия горы.

По желанию можно организовать вечернюю баньку.

Протяженность пешего маршрута: 8 км.
Набор высоты: 1680 м.

Эльбрус и вершина горы Гара-БашиЭльбрус и вершина горы Гара-БашиЭльбрус и вершина горы Гара-БашиЭльбрус и вершина горы Гара-Баши
8 день

Ущелье Ирикчат вдоль реки Ирик

После завтрака и бодрящей зарядки за нами заедет трансфер, чтобы отвезти к началу нового маршрута.

Сегодня отправляемся в ущелье Ирикчат вдоль реки Ирик.

Часть трекинга проходит сквозь сосновый лес, мимо нарзанного минерального источника и песчаных замков к горному водопаду.

При хорошей погоде мы вновь увидим вершину Эльбруса.

Протяженность пешего маршрута: 12 км.
Набор высоты: 520 м.

Ущелье Ирикчат вдоль реки ИрикУщелье Ирикчат вдоль реки ИрикУщелье Ирикчат вдоль реки ИрикУщелье Ирикчат вдоль реки Ирик
9 день

Отъезд

Наше путешествие по Приэльбрусью завершилось.

Сегодня утром трансфер отвезет нас на вокзал.

Увидимся в следующем походе!

Вылет обратно не ранее 16:00.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в комфортном отеле, размещение будет семейное, т. е. 2-3-4-местные номера, в зависимости от состава семьи. Душ и туалет в номере.

Стоимость тура — 59 800 руб.

Стоимость тура для детей от 5 до 17 лет — 49 800 руб.

Варианты проживания

Зима-лето

8 ночей

Гостевой дом «Зима-Лето Терскол» расположен в Терсколе. Перед сном есть возможность прогуляться вдоль главных достопримечательностей. Неподалёку: Двухкресельная канатная дорога, Однокресельная канатная дорога Чегет-1 и Обсерватория Пик Терскол.

В гостевом доме: общая кухня оборудована для самостоятельного приготовления пищи. На территории работает бесплатный Wi-Fi. Для путешественников на машине организована бесплатная парковка.

Дополнительно: гладильные услуги.

Зима-летоЗима-летоЗима-летоЗима-летоЗима-летоЗима-лето

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от вокзала до гостиницы в первый день похода
  • Трансфер от гостиницы до вокзала после похода
  • Трансферы на маршруте
  • Проживание в отеле
  • Завтраки и ужины
  • Подъем и спуск на новом канатном подъемнике на г. Эльбрус
  • Подъем и спуск на канатном подъемнике на г. Чегет
  • Отдых в комплексе с термальными источниками
  • Экологические взносы за пользования рекреационными ресурсами
  • Страховка от н. с
  • Услуги инструкторов
  • Творческие занятия и мастер-классы для детей и взрослых
  • Творческий реквизит
  • Групповая аптечка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Прокат личного снаряжения
  • Обеды
  • Личные расходы
  • Внеплановый досуг (конные прогулки, ратрак, баня)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для детского похода. Правильно подобранное оборудование – залог вашего хорошего настроения и комфорта.

На выезде мы не будем ходить под рюкзаком, поэтому можно не беспокоиться о размере и весе вещей и даже приехать с чемоданом.

Снаряжение:

  • очки солнцезащитные (степень защиты не меньше 3);
  • подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • треккинговые палки;
  • рюкзак штурмовой (20-35 литров).

Одежда:

  • одежда для сна;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • лёгкая кофта (тельник, термо);
  • теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
  • шапочка лёгкая;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • тапочки;
  • треккинговые ботинки.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • многоразовая бутылка;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада (Чем выше в горах вы находитесь, тем выше должна быть степень защиты от солнца, на восхождениях не ниже 50);
  • предметы личной гигиены (Зубная щетка и паста, шампунь, крем от солнца, гигиеническая помада. Пожалуйста, не берите с собой влажные салфетки, они очень вредят природе. Лучше замените их на влажную туалетную бумагу. Гигиена – это важно, а от косметики нужно смело отказаться.);
  • медицинский полис.
  • детская индивидуальная аптечка (Личная аптечка в твердой непромокаемой упаковке (бинт 1 шт, лейкопластырь рулон 1 шт, лейкопластырь бактерицидный 1 уп., эластичный бинт 1 шт.) + личные лекарства необходимые ребенку (если есть). К личным лекарствам просьба приложить записку с рекомендациями по использованию и заранее предупредить руководителей похода. Помните, на маршруте/в лагере есть большая общая аптечка со всем необходимым на случай травм, простуды и прочих возможных проблем.)

Рекомендуем добавить:

  • термос (1 л.);
  • набор посуды (КЛМН – кружка, ложка, миска, нож. Лёгкие, прочные, вместительные. В походах не нужны керамические кружки, чугунные тарелки, плоские блюдца, одноразовая посуда, вилки. Всё это можно сложить в мешочек ("жорик") для удобства.);
  • пластиковая бутылка;
  • блокнот и ручка;
  • бэкпэкерский рюкзак (35-45 литров);
  • платье (В походах получаются самые красивые фоточки! Важные характеристики:легкое, не мнётся).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Будет ли в походе возможность поплавать (озёра, реки, кратеры)?

Можно будет встать под водопад в ущелье Ирикчат и поплавать в холодном озере или бассейне, когда поедете в баню. Недалеко от отеля находится кемпинг, где в одном месте можно окунуться в реку, но только окунуться. А в один из дней похода в распоряжении группы будут бассейны с холодной и горячей термальной водой.

Радиальные рюкзаки нужны насколько большие? Только на свою одежду в них или еду мы несем с собой и распределяем между туристами?

Еду (перекус) каждая семья несёт на себя. Также понадобится водичка, дождевик, солнцезащитный крем и что-то из вещей по ситуации. Для этого вполне подойдёт небольшой рюкзак.

Какое питание в туре?

В отеле в нашем распоряжении будет кухня. Завтрак готовит дежурная семья, помогает один из инструкторов. Недалеко есть магазины, в которых можно купить необходимые продукты.

Перекус/обед, ужин - не входят в стоимость тура.

Чаще всего обед берем с собой в виде перекуса (заранее его надо купить в магазине), если не перекус, то либо самостоятельно готовим в отеле (можно объединиться с кем-то и приготовить один суп на несколько семей), либо кушаем в кафе. Ужин по той же схеме (кафе-отель/кухня). Стоимость продуктов в магазинах и еды в кафе примерно такая же, как и в Москве и Петербурге.

В кафе очень разные блюда.

В среднем:
Хитин или чебурек (они большие (очень) и сытные) — 150 р
Чай с шишками/вареньем - 80-100 р
Суп - 200-350 р

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
27 фев 2024
Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
Ю
10 янв 2024
Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
Всё прошло отлично!!!
Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
К
29 авг 2023
Отлично спланированный маршрут.
Грамотно подобранные сопровождающие

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ПешеходныеМожно с детьмиМастер-классыТермальные источникиПрирода и пейзажиВсе туры

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