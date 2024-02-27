Красота и мощь кавказской природы не оставит равнодушным даже самого маленького туриста, а разнообразная творческая программа сохранит теплые воспоминания на весь грядущий учебный год.
июн
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Легенды об Эльбрусе и треккинг к озеру Гижгит
7:20 Встречаемся в Минеральных Водах, знакомимся с инструктором и на трансфере отправимся к точке начала первого приключения по Приэльбрусью.
Нас ждет треккинг к озеру Гижгит, одному из самых живописных озер в Баксанском ущелье.
После этого едем в гостиницу.
Размещаемся в забронированных номерах.
Послушаем пару легенд об Эльбрусе, проведем игры на знакомство.
После ужина прочтем сказку на ночь и отправимся спать.
Нужно набраться сил перед новыми горными приключениями.
Протяженность пешего маршрута: 4 км.
Прогулка к Долине Нарзанов
Подъем, энергичная зарядка и вкусный завтрак.
Сегодня нам важно расходиться и акклиматизироваться.
Нас ждет увлекательная прогулка к Долине Нарзанов.
Прогуляемся по эко-тропе вдоль реки Баксан.
Попробуем натуральный нарзан из разных источников, отведаем блюда местной кухни.
Вернемся в отель вечером и после ужина прочтем сказку на ночь.
Протяженность пешего маршрута: 10 км.
Набор высоты: 10 м.
Водопад Девичьи косы
После завтрака и зарядки собираем радиальные рюкзачки и отправляемся на прогулку к водопаду Девичьи косы.
Когда доберемся до него, увидим, что водопад, и правда, похож на распущенные из косы волосы.
А по пути будут открываться невероятные горные пейзажи.
Сегодня будет достаточно крутой склон, поэтому инструктор расскажет об особенностях горных подъемов и спусков.
Пообедаем рядом с шумным водопадом и к вечеру вернемся в отель.
После отдыха и водных процедур поиграем, а после ужина покажем настоящий театр теней!
Протяженность пешего маршрута: 12 км.
Набор высоты: 550 м.
По эко-тропе к подножию горы Чегет
Ура, сегодня у нас первое восхождение!
Хорошо подкрепившись, по экотропе отправляемся к подножию горы Чегет.
Подниматься будем по канатной дороге.
На станции Ай (2750 м) отдохнем, акклиматизируемся и поедем дальше, на станцию Чегет-3 (3083 м).
Если детям будет по силам, то отправимся еще выше пешком.
Сверху увидим знакомый нам водопад Девичьи косы, обсерваторию и озеро Донгуз-Орун-Кель.
Ах, да, и сам Эльбрус как на ладони.
Отдохнуть и поесть можно будет в кафе, как наверху, так и у подножия горы их много, как и сувенирных лавочек.
Для тех у кого остались силы, можно прогуляться до красивейшего озера Донгуз-Орун-Кель и от него спуститься пешком к подножью горы.
Возвращаемся в отель по экотропе, отдыхаем, ужинаем и традиционно читаем сказку на ночь.
Протяженность пешего маршрута: 4 км или 8 км.
Набор высоты: 885 м.
Отдых в термальных источниках
К сегодняшнему дню мы уже столько успели!
Поэтому устроим себе день релакса с местным колоритом, чтобы быть готовыми ко второй части активного похода.
Наше тело очень хорошо потрудилось, поэтому едем отдыхать в термальных источниках.
На нашу группу будет отдельная зона с горячим и холодным бассейном.
Также мы посетим большие бассейны с аквагорками и гидромассажем, где сможем все вместе весело поплавать.
Ну, а вечером в отеле настольные игры и сказка на ночь.
Трекинг по ущелью Терскол
После отдыха – очередной активный день.
Завтрак, веселая зарядка.
Сегодня у нас трекинг по ущелью Терскол.
Идем по подъему вдоль реки, а за спиной виднеется гора Донгуз Орун и знаменитый ледник Семерка.
Дойдем до водопада Терскол (Мужские слезы), похожего на оргАн или огромную библиотеку.
На обратном пути остановимся в беседке с видом на горы, здесь можно попробовать местную кухню: айран, джугурт, хычины и сыр.
К вечеру возвратимся в отель, поужинаем и прочтем сказку на ночь.
Протяженность пешего маршрута: 12 км.
Набор высоты: 600 м.
Эльбрус и вершина горы Гара-Баши
Можно ли побывать в Приэльбрусье и не подняться на сам Эльбрус?
Наверно, да, но это не для нас.
К подножью знаменитой горы идем по эко-тропе вдоль реки Баксан до поляны Азау.
Идти будем небыстро, потому что вдоль дороги растет земляника, черника и иван-чай.
Для настоящего восхождения нужна серьезная подготовка и хорошая спортивная форма.
Но нам поможет подъемник.
Отправимся к вершине на канатной дороге до Гара-Баши.
Но наша первая остановка – станция Мир.
Здесь гуляем и проходим дополнительную акклиматизацию, привыкаем к высоте.
Отсюда открываются виды на ледник Семерка, гору Чегет и, при ясной погоде, на высшую точку Грузии – гору Ушба.
А уже на Гара-Баши можно прокатиться на снегоходе или ратраках, отдохнуть после нагрузки можно будет в кафе, которое здесь так кстати.
А полноценно пообедать можем сразу после спуска, у подножия горы.
По желанию можно организовать вечернюю баньку.
Протяженность пешего маршрута: 8 км.
Набор высоты: 1680 м.
Ущелье Ирикчат вдоль реки Ирик
После завтрака и бодрящей зарядки за нами заедет трансфер, чтобы отвезти к началу нового маршрута.
Сегодня отправляемся в ущелье Ирикчат вдоль реки Ирик.
Часть трекинга проходит сквозь сосновый лес, мимо нарзанного минерального источника и песчаных замков к горному водопаду.
При хорошей погоде мы вновь увидим вершину Эльбруса.
Протяженность пешего маршрута: 12 км.
Набор высоты: 520 м.
Отъезд
Наше путешествие по Приэльбрусью завершилось.
Сегодня утром трансфер отвезет нас на вокзал.
Увидимся в следующем походе!
Вылет обратно не ранее 16:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в комфортном отеле, размещение будет семейное, т. е. 2-3-4-местные номера, в зависимости от состава семьи. Душ и туалет в номере.
Стоимость тура — 59 800 руб.
Стоимость тура для детей от 5 до 17 лет — 49 800 руб.
Варианты проживания
Зима-лето
Гостевой дом «Зима-Лето Терскол» расположен в Терсколе. Перед сном есть возможность прогуляться вдоль главных достопримечательностей. Неподалёку: Двухкресельная канатная дорога, Однокресельная канатная дорога Чегет-1 и Обсерватория Пик Терскол.
В гостевом доме: общая кухня оборудована для самостоятельного приготовления пищи. На территории работает бесплатный Wi-Fi. Для путешественников на машине организована бесплатная парковка.
Дополнительно: гладильные услуги.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от вокзала до гостиницы в первый день похода
- Трансфер от гостиницы до вокзала после похода
- Трансферы на маршруте
- Проживание в отеле
- Завтраки и ужины
- Подъем и спуск на новом канатном подъемнике на г. Эльбрус
- Подъем и спуск на канатном подъемнике на г. Чегет
- Отдых в комплексе с термальными источниками
- Экологические взносы за пользования рекреационными ресурсами
- Страховка от н. с
- Услуги инструкторов
- Творческие занятия и мастер-классы для детей и взрослых
- Творческий реквизит
- Групповая аптечка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Прокат личного снаряжения
- Обеды
- Личные расходы
- Внеплановый досуг (конные прогулки, ратрак, баня)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для детского похода. Правильно подобранное оборудование – залог вашего хорошего настроения и комфорта.
На выезде мы не будем ходить под рюкзаком, поэтому можно не беспокоиться о размере и весе вещей и даже приехать с чемоданом.
Снаряжение:
- очки солнцезащитные (степень защиты не меньше 3);
- подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- рюкзак штурмовой (20-35 литров).
Одежда:
- одежда для сна;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
- шапочка лёгкая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- тапочки;
- треккинговые ботинки.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- многоразовая бутылка;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада (Чем выше в горах вы находитесь, тем выше должна быть степень защиты от солнца, на восхождениях не ниже 50);
- предметы личной гигиены (Зубная щетка и паста, шампунь, крем от солнца, гигиеническая помада. Пожалуйста, не берите с собой влажные салфетки, они очень вредят природе. Лучше замените их на влажную туалетную бумагу. Гигиена – это важно, а от косметики нужно смело отказаться.);
- медицинский полис.
- детская индивидуальная аптечка (Личная аптечка в твердой непромокаемой упаковке (бинт 1 шт, лейкопластырь рулон 1 шт, лейкопластырь бактерицидный 1 уп., эластичный бинт 1 шт.) + личные лекарства необходимые ребенку (если есть). К личным лекарствам просьба приложить записку с рекомендациями по использованию и заранее предупредить руководителей похода. Помните, на маршруте/в лагере есть большая общая аптечка со всем необходимым на случай травм, простуды и прочих возможных проблем.)
Рекомендуем добавить:
- термос (1 л.);
- набор посуды (КЛМН – кружка, ложка, миска, нож. Лёгкие, прочные, вместительные. В походах не нужны керамические кружки, чугунные тарелки, плоские блюдца, одноразовая посуда, вилки. Всё это можно сложить в мешочек ("жорик") для удобства.);
- пластиковая бутылка;
- блокнот и ручка;
- бэкпэкерский рюкзак (35-45 литров);
- платье (В походах получаются самые красивые фоточки! Важные характеристики:легкое, не мнётся).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Будет ли в походе возможность поплавать (озёра, реки, кратеры)?
Можно будет встать под водопад в ущелье Ирикчат и поплавать в холодном озере или бассейне, когда поедете в баню. Недалеко от отеля находится кемпинг, где в одном месте можно окунуться в реку, но только окунуться. А в один из дней похода в распоряжении группы будут бассейны с холодной и горячей термальной водой.
Радиальные рюкзаки нужны насколько большие? Только на свою одежду в них или еду мы несем с собой и распределяем между туристами?
Еду (перекус) каждая семья несёт на себя. Также понадобится водичка, дождевик, солнцезащитный крем и что-то из вещей по ситуации. Для этого вполне подойдёт небольшой рюкзак.
Какое питание в туре?
В отеле в нашем распоряжении будет кухня. Завтрак готовит дежурная семья, помогает один из инструкторов. Недалеко есть магазины, в которых можно купить необходимые продукты.
Перекус/обед, ужин - не входят в стоимость тура.
Чаще всего обед берем с собой в виде перекуса (заранее его надо купить в магазине), если не перекус, то либо самостоятельно готовим в отеле (можно объединиться с кем-то и приготовить один суп на несколько семей), либо кушаем в кафе. Ужин по той же схеме (кафе-отель/кухня). Стоимость продуктов в магазинах и еды в кафе примерно такая же, как и в Москве и Петербурге.
В кафе очень разные блюда.
В среднем:
Хитин или чебурек (они большие (очень) и сытные) — 150 р
Чай с шишками/вареньем - 80-100 р
Суп - 200-350 р
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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