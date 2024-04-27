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проводили совместно время. Поход в баню после катания, кафе и просто прогулки по поселку "Трескол". Сбалансированный по времени тур, 4 дня полноценного катания вполне хватило оторваться от души на склонах Эльбруса и Чегета. Один день посветили прогулке по ущелью с классными видами и остановками для приятного созерцания на ледники и водопады, с кружечкой чая. Понравилось проживание в отеле "Седьмой регион", все чисто, тепло и довольно комфортно. В номере не хватило ночников или каких либо прикроватных светильников. Проживание по 3 человека, когда выключают свет, а один не спит, не хватает освещения рядом с кроватью, но есть розетки. Можно собой брать походный светильник. В общем ЦЕНА = КАЧЕСТВО.