Туры на горячие термальные источники в Минеральных Водах

Найдено 12 туров в категории «Термальные источники» в Минеральных Водах, цены от 22 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
«Завершим день в «Суворовских» термальных источниках, где вы сможете расслабиться в горячих минеральных водах с уникальным составом, оказывающих успокаивающее действие, способствующих регенерации и восполнению положительных эмоций»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3400030 600 за человека
Архыз PRO. Треккинг по горным озёрам
🚶 Пешая
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Архыз PRO. Треккинг по горным озёрам
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«После сбора группы, едем в поселок Архыз, а по пути посетим термальные источники»
14 июля в 10:00
4 авг в 10:00
4790043 110 за человека
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
🚶 Пешая
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Отправляемся в Приэльбрусье, по пути с удовольствием заедем на термальные источники «Гедуко»»
8 дек в 10:00
19 янв в 10:00
4140035 190 за человека
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«По пути сделаем остановку на термальных источниках»
2 фев в 10:00
9 фев в 10:00
5240044 540 за человека
Новый год в Ингушетии
🚶 Пешая
скидка
20%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый год в Ингушетии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«По пути остановка на 1-1,5 часа на термальных источниках)»
2 янв в 10:00
6480051 840 за человека
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
«Проедем по главным улицам Пятигорска, а затем вас ждёт купание в «Суворовских термальных источниках»»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3150028 350 за человека
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Подняться к языческому храму на высоту 2560 м, увидеть пейзажи «Игры престолов» и Цей-Лоам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Обновимся в термальных источниках, пообедаем с видом на Главный Кавказский хребет и у водопада, которым когда-то любовался учёный Менделеев»
15 сен в 11:00
6 окт в 11:00
58 000 за человека
Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
🚶 Пешая
🪂 На параплане
Авторский тур
8 дней
Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
Поймать дзен в уединённых местах, побывать на Эльбрусе и полетать на параплане
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, время зависит от вре...
«По пути заедем на термальные источники «Гедуко», где желающие смогут искупаться»
Завтра в 12:00
23 июня в 12:00
77 000 за человека
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
Погулять по горам и ущельям и расслабиться в термальных источниках
Начало: В аэропорту города Минеральные Воды (MRV) в 13:00 ...
«А почти ежедневно у вас будет возможность нежиться в тёплых и полезных термальных источниках»
8 сен в 08:00
22 сен в 08:00
43 900 за человека
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
«Искупаетесь в горячих термальных источниках и устроите фотосессию в «кавказской Тоскане» — замке Шато-Эркен»
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800 за человека
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
59 900 за человека
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Авторский тур
4 дня
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Подняться на Эльбрус, отдохнуть в термальном источнике и увидеть яков
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 9:50
«После обеда вас ждёт релакс в термальном источнике под открытым небом»
3 авг в 10:00
35 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    27 апреля 2024
    Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
    Интересная и насыщенная программа тура организована отлично. Размещение, трансфер, питание - все продумано до мелочей так, что без суеты всего
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    за 5 дней мы посмотрели и курортные города и горы и много других интересных мест, даже купались в нескольких минеральных источниках. Отдельная благодарность гиду Марии, она показала Кавказ так, что хочется вернуться туда еще.

  • Е
    Елена
    20 апреля 2024
    Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
    Совершенно замечательная поездка! Остались одни положительные эмоции и впечатления. Огромное спасибо организатору Анне за внимание и оперативное решение вопросов. А также отдельная благодарность гидам - Наталье и Марии! Комфортность, лёгкость и позитив от такой поездки! Удачи вам ребята!!
  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Новый год в Ингушетии
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
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    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Новый год в Ингушетии
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
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    гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Горнолыжный тур в Приэльбрусье
    Отличный тур для лыжников и сноубордистов путешествующих в одиночку, отличный вариант завести новые знакомства. Собралась хорошая и теплая компания, отлично
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    проводили совместно время. Поход в баню после катания, кафе и просто прогулки по поселку "Трескол". Сбалансированный по времени тур, 4 дня полноценного катания вполне хватило оторваться от души на склонах Эльбруса и Чегета. Один день посветили прогулке по ущелью с классными видами и остановками для приятного созерцания на ледники и водопады, с кружечкой чая. Понравилось проживание в отеле "Седьмой регион", все чисто, тепло и довольно комфортно. В номере не хватило ночников или каких либо прикроватных светильников. Проживание по 3 человека, когда выключают свет, а один не спит, не хватает освещения рядом с кроватью, но есть розетки. Можно собой брать походный светильник. В общем ЦЕНА = КАЧЕСТВО.

  • Д
    Данетта
    5 марта 2024
    Новый год в Ингушетии
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Детское Приэльбрусье
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • С
    Светлана
    20 февраля 2024
    Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
    Добрый день друзья была в туре Архыз Домбай с 11 февраля по 17 февраля хочу отметить замечательную работу принимающей стороны
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    и организация всё чётко всё вовремя всё вкусно всё просто и замечательно замечательная природа особенно хочу отметить Лялю её замечательной улыбкой умница красавица всем желаю воспользоваться услугами этих профессионалов.

    Добрый день друзья была в туре Архыз Домбай с 11 февраля по 17 февраля хочу отметитьДобрый день друзья была в туре Архыз Домбай с 11 февраля по 17 февраля хочу отметитьДобрый день друзья была в туре Архыз Домбай с 11 февраля по 17 февраля хочу отметитьДобрый день друзья была в туре Архыз Домбай с 11 февраля по 17 февраля хочу отметитьДобрый день друзья была в туре Архыз Домбай с 11 февраля по 17 февраля хочу отметитьДобрый день друзья была в туре Архыз Домбай с 11 февраля по 17 февраля хочу отметить
  • А
    Анастасия
    19 февраля 2024
    Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
    Хороший комбинированный тур. Отличная возможность посетить сразу два горнолыжных курорта. Комфортные гостиницы для проживания. Удобный трансфер. Все понравилось. Рекомендую.
  • Ч
    Чемерис
    14 февраля 2024
    Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
    Замечательный тур! Два курорта за раз, интересно не надоедает. Проживание комфортное, ГИД постоянно присутствовала с группой.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Термальные источники»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
  2. Архыз PRO. Треккинг по горным озёрам
  3. Горнолыжный тур в Приэльбрусье
  4. Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
  5. Новый год в Ингушетии
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
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