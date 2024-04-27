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скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
«Завершим день в «Суворовских» термальных источниках, где вы сможете расслабиться в горячих минеральных водах с уникальным составом, оказывающих успокаивающее действие, способствующих регенерации и восполнению положительных эмоций»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3400030 600₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
7 дней
Архыз PRO. Треккинг по горным озёрам
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«После сбора группы, едем в поселок Архыз, а по пути посетим термальные источники»
14 июля в 10:00
4 авг в 10:00
4790043 110₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Отправляемся в Приэльбрусье, по пути с удовольствием заедем на термальные источники «Гедуко»»
8 дек в 10:00
19 янв в 10:00
4140035 190₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
7 дней
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«По пути сделаем остановку на термальных источниках»
2 фев в 10:00
9 фев в 10:00
5240044 540₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
6 дней
Новый год в Ингушетии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«По пути остановка на 1-1,5 часа на термальных источниках)»
2 янв в 10:00
6480051 840₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
«Проедем по главным улицам Пятигорска, а затем вас ждёт купание в «Суворовских термальных источниках»»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3150028 350₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Подняться к языческому храму на высоту 2560 м, увидеть пейзажи «Игры престолов» и Цей-Лоам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Обновимся в термальных источниках, пообедаем с видом на Главный Кавказский хребет и у водопада, которым когда-то любовался учёный Менделеев»
15 сен в 11:00
6 окт в 11:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
Поймать дзен в уединённых местах, побывать на Эльбрусе и полетать на параплане
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, время зависит от вре...
«По пути заедем на термальные источники «Гедуко», где желающие смогут искупаться»
Завтра в 12:00
23 июня в 12:00
77 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
Погулять по горам и ущельям и расслабиться в термальных источниках
Начало: В аэропорту города Минеральные Воды (MRV) в 13:00 ...
«А почти ежедневно у вас будет возможность нежиться в тёплых и полезных термальных источниках»
8 сен в 08:00
22 сен в 08:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
«Искупаетесь в горячих термальных источниках и устроите фотосессию в «кавказской Тоскане» — замке Шато-Эркен»
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Подняться на Эльбрус, отдохнуть в термальном источнике и увидеть яков
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 9:50
«После обеда вас ждёт релакс в термальном источнике под открытым небом»
3 авг в 10:00
35 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра27 апреля 2024Интересная и насыщенная программа тура организована отлично. Размещение, трансфер, питание - все продумано до мелочей так, что без суеты всего
- ЕЕлена20 апреля 2024Совершенно замечательная поездка! Остались одни положительные эмоции и впечатления. Огромное спасибо организатору Анне за внимание и оперативное решение вопросов. А также отдельная благодарность гидам - Наталье и Марии! Комфортность, лёгкость и позитив от такой поездки! Удачи вам ребята!!
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
- ИИван19 марта 2024Отличный тур для лыжников и сноубордистов путешествующих в одиночку, отличный вариант завести новые знакомства. Собралась хорошая и теплая компания, отлично
- ДДанетта5 марта 2024Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
- ААндрей27 февраля 2024Детское ПриэльбрусьеСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ССветлана20 февраля 2024Добрый день друзья была в туре Архыз Домбай с 11 февраля по 17 февраля хочу отметить замечательную работу принимающей стороны
- ААнастасия19 февраля 2024Хороший комбинированный тур. Отличная возможность посетить сразу два горнолыжных курорта. Комфортные гостиницы для проживания. Удобный трансфер. Все понравилось. Рекомендую.
- ЧЧемерис14 февраля 2024Замечательный тур! Два курорта за раз, интересно не надоедает. Проживание комфортное, ГИД постоянно присутствовала с группой.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Термальные источники»
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