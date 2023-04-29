Треккинг налегке в Приэльбрусье с проживанием в гостинице

Поиграть в снежки на Эльбрусе, выпить горный чай у водопада и увидеть, где живут облака

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Путешествие для желающих просыпаться рядом со снежными вершинами, много гулять налегке и увидеть лучшие природные локации Приэльбрусья без отрыва от цивилизации. Дойдём до 30-метрового водопада «Девичьи косы», приюта альпинистов, 7-километрового ледника Терскол. Посмотрим не только на вершины Главного Кавказского хребта, но и найдём горы Грузии. Поднимемся на канатной дороге на склон Эльбруса на высоту 3850 метров. Выпьем травяной чай на Чегете и насытимся богатым железом нарзаном. Побалуем себя в термальных источниках и сырными хычинами.
Треккинг налегке в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Треккинг налегке в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Треккинг налегке в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Треккинг налегке в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Треккинг налегке в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Треккинг налегке в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Треккинг налегке в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Треккинг налегке в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Треккинг налегке в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Треккинг налегке в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Треккинг налегке в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Треккинг налегке в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Треккинг налегке в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Треккинг налегке в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Треккинг налегке в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропорт в 11:30
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт в 12:30 и ж. - д. вокзал в 13:30
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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