Путешествие для желающих просыпаться рядом со снежными вершинами, много гулять налегке и увидеть лучшие природные локации Приэльбрусья без отрыва от цивилизации. Дойдём до 30-метрового водопада «Девичьи косы», приюта альпинистов, 7-километрового ледника Терскол. Посмотрим не только на вершины Главного Кавказского хребта, но и найдём горы Грузии. Поднимемся на канатной дороге на склон Эльбруса на высоту 3850 метров. Выпьем травяной чай на Чегете и насытимся богатым железом нарзаном. Побалуем себя в термальных источниках и сырными хычинами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)