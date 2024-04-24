Программа тура по дням
Встреча, дорога до Домбая
10.00 Встреча группы в аэропорту г. Минеральные воды.
Отправляемся в наше путешествие!
По дороге до Домбая мы заедем в окрестности села Коста Хетагурова для посещения Шоанинского и Сентинского храмов. Кроме древних храмов мы увидим каменную «костницу» — гробницу-мавзолей.
По прибытию в Домбай разместимся в нашем уютном доме.
Остаток дня мы с вами проведем, гуляя по светящимся новогодним улочкам посёлка.
Обязательно заглянем на мост Поцелуев — место, где две реки Алибек и Домбай сливаются в одну реку Аманауз.
После возвращения в дом готовимся встречать самый яркий, активный и увлекательный Новый год на Кавказе.
Авто: 210 км.
Пешком: 5 км
Проживание: гостевой дом.
Питание: новогодний стол.
Хребет Муса-Ачитара / свободный день для катания
Мы с вами на одном из лучших горнолыжных курортов нашей страны, так как не провести этот день на склонах?
В Домбае каждый горнолыжник любого уровня найдет для себя подходящий вариант.
С теми, кто предпочтет активностям более спокойный отдых, мы отправимся на прогулку на хребет Муса-Ачитара.
Канатка поднимет нас на высоту 3200 м над уровнем моря. Здесь открывается потрясающий вид: прямо перед нами заснеженные шапки Главного Кавказского хребта.
Внизу извиваются домбайские ущелья — Алибек, Домбай-Ульген, Аманауз, с мощных глыб массива Джугутурлючат свисают ледники, а наш взор цепляет самая высокая гора Западного Кавказа — Домбай-Ульген.
Пешком: 1,5 км.
Проживание: гостевой дом.
Питание: завтрак.
Ущелье Алибек / свободный день для катания
После завтрака желающие покорять горные склоны отправляются на трассы горнолыжного курорта.
А с остальными мы отправимся в живописное и хорошо доступное в зимнее время место — ущелье Алибек.
Широкая дорога, белые ветви хвойных деревьев и свежий воздух позволят нам ощутить себя как в сказке.
По пути, буквально в получасе ходьбы от поселка, мы посетим Кладбище Альпинистов. Несколько десятков могил и памятников всего за несколько десятков лет напоминают путникам о том, что Домбай — это хоть и приветливые, но большие горы, которые нельзя недооценивать.
Пройдя еще несколько километров выше по ущелью, мы забредем на то, что осталось от альплагеря Алибек. Здесь зарождался советский альпинизм, писались лучшие бардовские песни, отсюда уходили на штурм неприступных вершин.
От лагеря остались только развалины и память. Но время не стоит на месте, и сейчас здесь есть база, кафе и даже вольер с оленями, которых мы сможем покормить морковкой или хлебом.
Пешком: 10 км.
Проживание: гостевой дом.
Питание: завтрак.
Ущелье Аманауз / свободный день для катания
После совместного завтрака проводим горнолыжников на склоны, и отправимся к самому высокому водопаду Домбая!
Прогулка нас ждет интересная, но не самая лёгкая.
Наш маршрут начнется с тропы вдоль реки Аманауз. По пути сможем запечатлеть снежные мосты над реками от сходящих лавин, виды на Домбай и долину.
Наша первая цель — каньон Чертова мельница. В этом месте вода пытается выбраться из каньона реки Аманауз и кружит быстрым водоворотом, чтобы исчезнуть в глубине снежников и скальных теснин.
Но самое главное сокровище ущелья Аманауз еще впереди — огромный Суфруджинский водопад. Летом вода падает с огромной высоты, рассеивая кругом искристые радуги.
Мы же увидим это красоту в необычном обличии, когда водопад превращается в ледяную глыбу причудливой формы. Сделаем красивые фото и насладимся невероятными пейзажами.
Пешком: 8 км.
Проживание: гостевой дом.
Питание: завтрак.
Ущелье Домбай-Ульген / сувенирный рынок/ свободное время для катания
Сегодня любители кататься на лыжах и сноубордах могут немного времени провести на склонах.
С остальными отправляемся в ущелье Домбай-Ульген.
Прогуляемся до поляны ЛИИ, а дальше сквозь сказочный зимний лес мы попадем на Русскую поляну. Отсюда открывается панорамный вид на хребет Муса-Ачитара с одной стороны, и Главный Кавказский хребет — с другой.
Прямо по ходу движения виднеется массив Домбай-Ульген, а совсем рядом замерли водопады Джугутурлючат.
В завершение тура рекомендуем прогуляться по сувенирному рынку. Домашнее варенье из горной черники, чай из домбайских трав, магнитики, шали ручной работы, сувенирные кружки… Здесь есть все что угодно!
После посещения рынка прощаемся с Домбаем.
Нас ждет переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
Ориентировочно в 19:00 — прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды.
Билеты рекомендуем брать с вылетом после 21.00.
Авто: 210 км.
Пешком: 5 км.
Проживание: гостевой дом.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает 2-, 3-, 4-местное размещение в гостевом доме/коттедже с удобствами.
Варианты проживания
Гостевой дом в п. Домбай
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Домбай - Минеральные воды, Минеральные воды - Домбай
- Проживание в доме с удобствами (2-, 3 - и 4-местное размещение)
- Питание: завтраки (кроме 1-го дня), новогодний стол
- Оплата пребывания в заповеднике «Тебердинский»
- Сопровождение гидом компании
- Групповая аптечка
- Фирменный теплый бафф
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Ски-пассы/подъемы на канатной дороге (однодневный ски-пасс на гондольную канатную дорогу - ориентировочно 2 500 руб., один подъем на кресельной канатной дороге - ориентировочно 500 р.)
- Прокат горнолыжного снаряжения (600-1 500 руб. /сутки)
- Инструктор по горным лыжам/сноуборду на месте (от 2 000 руб. /час)
- Питание: обеды (от 500 руб. /прием), ужины
- Экскурсии, не предусмотренные программой
- Страховка от н/с
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
"Не бывает плохой погоды, бывает плохо подобранная экипировка".
Зимой в Домбае может быть от 0 до -15, поэтому важно взять собой теплые вещи.
Снаряжение:
- рюкзак/сумка/чемодан для транспортировки личных вещей;
- небольшой рюкзак 15-20 л для прогулок;
- хоба (сидушка на резинке);
- химические грелки для рук и ног.
Одежда и обувь:
- ботинки для активного отдыха утепленные;
- куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная);
- штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон);
- куртка утепленная (пуховик);
- шапка утепленная, теплый бафф;
- комплект термобелья;
- кофта утепленная (флисовая);
- носки треккинговые (синтетика, 2-3 пары);
- носки шерстяные и х/б (по 1 паре);
- балаклава (возможно маска ветрозащитная);
- варежки утепленные, ветрозащитные+перчатки флисовые;
- комплект горнолыжного снаряжения: лыжи/сноуборд, палки, ботинки, маска, шлем и т. д. (можно взять в прокат на месте).
Что взять еще:
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, принадлежности для девочек и пр.);
- термос (0,5-1 литр);
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем (степень защиты не менее SPF 30);
- фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек;
- зарядные устройства.
Документы:
- паспорт;
- деньги на кафе, сувениры, подъемники, прокат (от 5000 руб.).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.