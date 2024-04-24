1 день

Встреча, дорога до Домбая

10.00 Встреча группы в аэропорту г. Минеральные воды.

Отправляемся в наше путешествие!

По дороге до Домбая мы заедем в окрестности села Коста Хетагурова для посещения Шоанинского и Сентинского храмов. Кроме древних храмов мы увидим каменную «костницу» — гробницу-мавзолей.

По прибытию в Домбай разместимся в нашем уютном доме.

Остаток дня мы с вами проведем, гуляя по светящимся новогодним улочкам посёлка.

Обязательно заглянем на мост Поцелуев — место, где две реки Алибек и Домбай сливаются в одну реку Аманауз.

После возвращения в дом готовимся встречать самый яркий, активный и увлекательный Новый год на Кавказе.

Авто: 210 км.

Пешком: 5 км

Проживание: гостевой дом.

Питание: новогодний стол.