4 день

Домбай, Мусса Ачитара, Тебердинский заповедник

После завтрака мы с вами отправляемся в Домбай — здесь его называют «Сердцем гор».

Канатная дорога поднимет вас на смотровую площадку горы Мусса-Ачитара. С неё открывается захватывающий вид на горы. В любое время года здесь невероятно красиво.

С высоты 3200 м откроется панорама, равную которой найти трудно, — таково великолепие захватывающих дух горных пейзажей. Со склона Мусса-Ачитара отлично обозреваются Главный Кавказский Хребет.

А на северо-востоке в ясную погоду видна главная гора Кавказа – спящий вулкан Эльбрус. Домбайские панорамы прекрасны в любое время года.

Далее у нас по маршруту Тебердинский Биосферный заповедник.

В заповеднике обитают множество представителей мира животных и растений, некоторые из которых занесены в Красную книгу России. Например: зубр, кавказская выдра, сапсан, бородач, махаон, аполлон и другие.