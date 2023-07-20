Экскурсионный тур «Семейные выходные в Домбае» на 5 дней
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Что вас ожидает:
Описание
Остановить время и побыть с собой, побывать на экоферме, узнать, что такое Сырные пещеры — всё это программа семейного тура в Домбае.
А ещё это классная возможность увидеть старейшие храмы, построенные в X веке, прокатиться по канатной дороге в Домбае и полюбоваться Эльбрусом и животными, занесёнными в Красную книгу.
Программа тура по дням
Встреча и трансфер Минеральные Воды - Айдин Эль
Добро пожаловать на Кавказ, друзья! По прибытии мы встречаем вас в аэропорту или на ж/д вокзале Минеральных Вод. Мы направляемся в Карачаево-Черкесию и заселяемся в гостинице на семейной экоферме Aydin El. Которая находится в живописнейшем месте, в ущелье гор.
У вас есть время отдохнуть после дороги и подготовиться к насыщенным экскурсионным дням.
Пешая экскурсия к Сырным пещерам и Мариинскому нарзану
Сегодня у вас будет пешая экскурсия по окрестностям эко-фермы.
После завтрака мы отправляемся на экскурсию к Сырным пещерам. Эта пещера состоит из песчаника и по виду действительно напоминает пористый сыр. Она растянута примерно на десять метров в глубину и представляет собой несколько полостей, связанных естественным узким коридором.
После пещер мы с вами спустимся к Мариинскому нарзану.
Сентинский и Шоанинский храмы
Этот экскурсионный день у нас посвящен двум старейшим Аланским храмам, которые были построены еще в Х веке нашей эры, во времена расцвета Великой Аланской империи.
Сентинский храм построен на скалистой горе с выровненной вершиной над селом Нижняя Теберда (древнее название — Сенты). Стены христианской святыни, сложенные из блоков песчаника, закрепленных известковым раствором, сохранили следы фресок.
На территории храма находится каменный мавзолей, предположительно, — место для захоронения высшего духовенства.
Следующий храм — Шоанинский собор св. Георгия Победоносца сооружен на отроге горы Шоана (Святилище) близ осетинского селения.
Вечером возвращаемся в гостиницу и отдыхаем.
Домбай, Мусса Ачитара, Тебердинский заповедник
После завтрака мы с вами отправляемся в Домбай — здесь его называют «Сердцем гор».
Канатная дорога поднимет вас на смотровую площадку горы Мусса-Ачитара. С неё открывается захватывающий вид на горы. В любое время года здесь невероятно красиво.
С высоты 3200 м откроется панорама, равную которой найти трудно, — таково великолепие захватывающих дух горных пейзажей. Со склона Мусса-Ачитара отлично обозреваются Главный Кавказский Хребет.
А на северо-востоке в ясную погоду видна главная гора Кавказа – спящий вулкан Эльбрус. Домбайские панорамы прекрасны в любое время года.
Далее у нас по маршруту Тебердинский Биосферный заповедник.
В заповеднике обитают множество представителей мира животных и растений, некоторые из которых занесены в Красную книгу России. Например: зубр, кавказская выдра, сапсан, бородач, махаон, аполлон и другие.
Трансфер Айдин Эль - Минеральные воды
На этом завершается ваше путешествие по Карачаево-Черкесии. Трансфер отвезет вас в аэропорт/ на жд вокзал ко времени вашего рейса. А мы желаем вам хорошей дороги и до новых встреч на Кавказе!
Программа может быть изменена в зависимости от состояния группы и погодных условий. Возможны изменения в маршруте на месте из-за погодных условий и невозможности прохождения части маршрутов!
Организаторы оставляют за собой право прекращения мероприятия в случае угрозы безопасности жизни и здоровья группы (отдельного участника).
В этом туре можно забронировать любое количество дней! Для этого необходимо обратиться к менеджеру за перерасчетом.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице на семейной экоферме Aydin El.
Стоимость тура, руб:
|1 взрослый + 1 ребёнок (трансфер: легковое авто)
|66 000
|1 взрослый + 2 ребёнка (трансфер: легковое авто)
|75 500
|1 взрослый + 3 ребёнка (трансфер: легковое авто)
|84 500
|2 взрослых + 1 ребенок (трансфер: легковое авто)
|76 400
|2 взрослых + 2 детей (трансфер: минивен)
|84 000
|2 взрослых + 3 детей (трансфер: минивен)
|95 000
Эта программа рассчитана на семейный отдых с детьми. Ребенок от 3-х до 12-ти лет.
Варианты проживания
Гостевой дом Aydin El
Гостевой дом «Aydin El» расположен в Карачаевском районе, в лесу Чегетмара. Здесь, в окружении величественных гор и зелени, гости насладятся свежим воздухом, тишиной и живописными видами.
К размещению представлены просторные номера с плазменным телевизором, хорошим Wi-Fi, местом для хранения вещей, удобной мебелью и ванной комнатой с душем, косметическими средствами и полотенцами.
В номерах категории «Апартаменты» имеется кухонная зона с плитой, микроволновой печью, чайником, холодильником и посудой. В стоимость проживания включен вкусный завтрак.
Среди местных популярны горные походы и конные прогулки. До железнодорожной станции «Черкесск» 67 км, до аэропорта «Минеральные Воды» 124 км.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Питание: завтраки
- Проживание в семейном фермерском хозяйстве «Aуdin El» в 2-х / 3-х местных комнатах со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
- Услуги гида-водителя
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Минеральных вод и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Катание на лошадях
- Питание: обеды
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Место начала и завершения?
- Ставропольский край, Минеральные Воды
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой транспорт в туре?
Легковые авто, минивены или микроавтобусы в зависимости от количества туристов.
- Возможны ли изменения в программе?
Программа может быть изменена в зависимости от состояния группы и погодных условий. Возможны изменения в маршруте на месте из-за погодных условий и невозможности прохождения части маршрутов!
Организаторы оставляют за собой право прекращения мероприятия в случае угрозы безопасности жизни и здоровья группы (отдельного участника).
Также в этом туре можно забронировать любое количество дней! Для этого необходимо обратиться к менеджеру за перерасчетом.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Огромное спасибо нашему гиду - Нурмахамаду! Молодой, ответственный, увлеченный историей своего края парень! И огромное спасибо принимавшей нас в селе Гоцатль семье: Ирайганат, Магомеду(нашему водителю) и их дочкам! Досыта кормили домашней едой, заботились и много интересного рассказывали! Прекрасная дружная семья, принимали нас как родных! Условия размещения прекрасные! Группа подобралась тоже очень дружная!
Тур не сложный, особой подготовки не требует, но интересный. Однозначно рекомендую!!!