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Авторский тур
6 дней
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 янв в 10:00
5840049 640₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
6 дней
Новый год в Ингушетии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Вы когда-нибудь встречали Новый год в горах»
2 янв в 10:00
6480051 840₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Первая достопримечательность, которую туристы увидят на Новый год в Северной Осетии – знаменитый Чёртов мост»
2 янв в 10:00
55 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур на Новый год в Архыз
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Вы встретите Новый год в замечательной компании, побываете на винодельне, где продегустируете несколько образцов, расслабитесь в горячих источниках и попаритесь в бане, после которого вас будет ждать горный чай с травами»
4 янв в 10:00
69 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Домбай: снежный Новый год
Начало: г. Минеральные Воды
«Снежные шапки Главного Кавказского хребта, густые хвойные леса, чистейший воздух, горные реки, замерзшие водопады — и всё это под такой теплый и знакомый запах глинтвейна, хычинов и мандаринового Нового года»
30 дек в 10:00
69 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
- ДДанетта5 марта 2024Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ДДмитрий22 января 2024Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
- ДДмитрий22 января 2024Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
- ЮЮлия21 января 2024Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
- ГГалина13 января 2024Нашим гидом в путешествии по Южному Уралу была Ирина Рыжова! За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой. Наша группа
- ТТимур2 декабря 2023Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся погодные условия. Трансферы -
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Новогодние туры 2024»
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Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 5 авторских туров от 49 640 до 69 900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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