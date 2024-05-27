Встречаем Новый Год 2024 в Минеральных Водах

Найдено 5 туров в категории «Новогодние 2024» в Минеральных Водах, цены от 49 640 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
2 янв в 10:00
5840049 640 за человека
Новый год в Ингушетии
🚶 Пешая
скидка
20%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый год в Ингушетии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Вы когда-нибудь встречали Новый год в горах»
2 янв в 10:00
6480051 840 за человека
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Первая достопримечательность, которую туристы увидят на Новый год в Северной Осетии – знаменитый Чёртов мост»
2 янв в 10:00
55 800 за человека
Тур на Новый год в Архыз
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тур на Новый год в Архыз
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Вы встретите Новый год в замечательной компании, побываете на винодельне, где продегустируете несколько образцов, расслабитесь в горячих источниках и попаритесь в бане, после которого вас будет ждать горный чай с травами»
4 янв в 10:00
69 900 за человека
Домбай: снежный Новый год
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Домбай: снежный Новый год
Начало: г. Минеральные Воды
«Снежные шапки Главного Кавказского хребта, густые хвойные леса, чистейший воздух, горные реки, замерзшие водопады — и всё это под такой теплый и знакомый запах глинтвейна, хычинов и мандаринового Нового года»
30 дек в 10:00
69 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
    Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Новый год в Ингушетии
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
    читать дальше

    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Новый год в Ингушетии
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
    читать дальше

    гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

  • Д
    Данетта
    5 марта 2024
    Новый год в Ингушетии
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Домбай: снежный Новый год
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Домбай: снежный Новый год
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий
    читать дальше

    - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Домбай: снежный Новый год
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт -
    читать дальше

    огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • Ю
    Юлия
    21 января 2024
    Тур на Новый год в Архыз
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсииНе первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии
  • Г
    Галина
    13 января 2024
    Тур на Новый год в Архыз
    Нашим гидом в путешествии по Южному Уралу была Ирина Рыжова! За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой. Наша группа
    читать дальше

    (6 человек) очень сдружилась. Мы помогали в любой ситуации друг другу. Ирина была впереди всех и для всех! Она и поддерживала морально, и помогала физически. Ирочка - добрый, чуткий, знающий свое дело Профессионал! Интересный, начитанный, с чувством юмора Человек! Я счастлива, что познакомилась с Ириной, Женечкой, Мишей, Ингой и Ермолаем! Благодарю за великолепное путешествие!

  • Т
    Тимур
    2 декабря 2023
    Тур на Новый год в Архыз
    Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся погодные условия. Трансферы -
    читать дальше

    удобные. Проживание - комфортное. Программа - увлекательная. Во многом, всё вышесказанное заслуга гида - Наталии Михеевой, которая показала, рассказала, организовала; за что ей отдельное спасибо. Кратко говоря, твёрдые пять с плюсом.

    Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Новогодние 2024»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
  2. Новый год в Ингушетии
  3. Новый Год в Осетии. Путешествие в Дигорию
  4. Тур на Новый год в Архыз
  5. Домбай: снежный Новый год
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Новогодние 2024" можно забронировать 5 авторских туров от 49 640 до 69 900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Минеральных Водах? У нас есть туры и туры на новогодние праздники Минеральных Вод, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам