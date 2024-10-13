Программа соединяет в себе конные прогулки и экскурсионную поездку на известный горноклиматический курорт Домбай — один из самых красивых в мире. Нас ожидают ежедневные радиальные маршруты на лошадях, горный воздух и вкусная кавказская еда.
Программа тура по дням
Прибытие. Эко-ферма
Мы встречаем вас в аэропорту или на ж/д вокзале и отправляемся в Карачаево-Черкесию.
По прибытии на экоферму вы заселяетесь в уютных номерах и сможете отдохнуть после дороги.
Тайминг дня:
- встреча: в 12:00 — прибытие в туристический комплекс к 15:30-16:00;
- встреча: в 18:00 — прибытие в туристический комплекс к 21:30-22:00.
Размещение: туристический комплекс Aydin El.
Питание: ужин.
Конная база. Обучение верховой езде - подбор лошади. Конная прогулка по ущелью реки Мара
После вкусного завтрака отправляемся знакомиться с лошадьми.
Обучение верховой езде как изучение нового искусства требует сосредоточенности и терпения.
Сегодня для каждого из вас будет подобрана своя лошадь которая будет закреплена за вами на протяжении всей недели.
Каждая из них обладает своим уникальным характером и особенностями, поэтому важно найти идеальное слияние с вашими личными качествами.
После вы научитесь как правильно нужно за ней ухаживать, вычищать шерсть.
Узнаете, как верно нужно подходить к лошади, надевать седло и садиться на лошадь.
Вас ожидает небольшая прогулка на манеже под руководством инструктора: вы будете улучшать ваше сидение в седле, исправлять недочеты и придавать грациозности каждому движению.
Небольшой перерыв на обед, а потом вас ждет грандиозное завершение дня — конная прогулка по ущелью реки Мара.
Тайминг дня:
- 9:00 завтрак;
- 10:00 выход на маршрут;
- 13:00 обед;
- 17:00 возвращение в гостиницу;
- 19:00 ужин.
Размещение: туристический комплекс Aydin El.
Питание: завтрак, обед и ужин в гостинице.
Обучение верховой езде. Конная прогулка вдоль ущелья реки до сырных пещер и водопада
Сегодня экскурсия преподнесет вам не только незабываемые впечатления, но и позволит закрепить ваше умение управлять лошадью.
В этой конной прогулке вдоль ущелья реки вы сможете насладиться великолепными видами природы и чудесными пейзажами, окружающими вас.
Конечной точкой нашего пути станут сырные пещеры и водопад, где у вас будет возможность оценить величие природы, насладиться красотами и сделать прекрасные фотографии.
По возвращении на базу вас ждет вкусный обед и заслуженный отдых в окружении новых друзей.
Тайминг дня:
- 9:00 завтрак;
- 10:00 выход на маршрут;
- 13:00-14:00 обед;
- 19:00 ужин.
Размещение: туристический комплекс Aydin El.
Питание: завтрак, обед и ужин в гостинице.
Конный поход в урочище Арба-Къо
Сразу после завтрака вы выходите на следующий конный маршрут, который будет пролегать по удивительным тропам в окружении первозданной природы к урочищу правого притока реки Мары — Арба-Къол, что в переводе с карачаевского означает «балка, куда можно въехать на арбе».
Пообедав на маршруте взятыми с собой припасами и вдоволь налюбовавшись великолепием окружающих нас гор, и конечно же, сделав множество фотографий, мы возвращаемся обратно в туристический комплекс.
Тайминг дня:
- 9:00 завтрак;
- 10:00 выход на маршрут;
- 13:00-14:00 обед;
- 17:00 возвращение в гостиницу;
- 19:00 ужин.
Размещение: туристический комплекс Aydin El.
Питание: завтрак, и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Выезд на смотровую площадку
Позавтракав и набравшись сил, мы выходим на маршрут на смотровую площадку к «Одинокой сосне».
Добравшись до места назначения перед вами открывается завораживающий вид.
В этом месте, на высотах, вихрь волнений и тревог остается далеко позади, а душа окутывается благоговением перед величественной красотой мира.
Пообедав и насладившись прекрасными видами, мы возвращаемся обратно в гостиницу.
Здесь у вас будет время чтобы отдохнуть перед ужином.
Тайминг дня:
- 9:00 завтрак;
- 10:00 выход на маршрут;
- 13:00-14:00 обед;
- 17:00 возвращение в гостиницу;
- 19:00 ужин.
Размещение: туристический комплекс Aydin El.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Верховой поход в березовую рощу
В этом верховом походе ваш путь лежит по живописной тропе к березовой роще, во время которой вы ощутите невероятное чувство свободы и гармонии с окружающим миром.
Время здесь останавливается, позволяя насладиться моментом, сделать прекрасные фотографии и пообедать.
Тайминг дня:
- 9:00 завтрак;
- 10:00 выход на маршрут;
- 13:00-14:00 обед;
- 17:00 возвращение в гостиницу;
- 19:00 ужин.
Размещение: туристический комплекс Aydin El.
Питание: завтрак, и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Домбай, подъем на гору / Архыз, обсерватория
Экскурсия в Домбай — это уникальное путешествие в сердце кавказских гор, где встречаются величественная природа и захватывающие пейзажи.
Вы поднимаетесь на канатной дороге (доп. плата) на смотровую площадку горы Мусса Ачитара при хорошей погоде открывается прекрасный вид на горные пейзажи Домбая.
- Или поедем в Архыз где находится обсерватория САО РАН.
Это научно-исследовательский центр, специализирующийся в области астрономии и космической науки.
Здесь можно познакомиться с работой астрономов и увидеть уникальные телескопы, используемые для изучения Вселенной.
Также в Архызе вы посетите Нижне-Архызское городище — археологический памятник, представляющий собой остатки древнего поселения, возраст которого оценивается примерно в 1000 лет.
Здесь можно узнать больше о жизни этого региона в старые времена и посмотреть сохранившиеся артефакты.
Тайминг дня:
- 9:00 завтрак.
- 10:00 выход на маршрут.
- 13:00-14:00 обед (доп. плата).
- 17:00 возвращение в гостиницу;
- 19:00 ужин.
Размещение: туристический комплекс Aydin El.
Питание: завтрак и ужин в гостинице.
Отъезд
Трансфер отвезет вас в Минеральные воды.
Питание: завтрак в гостинице.
Информация по трансферу:
- Выезд в 12:00: прибытие в Минеральные Воды к 16:00.
- Выезд в 16:00: прибытие в Минеральные Воды к 20:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на экоферме Aydin El в 2-,3-местных номерах.
Доплата за одноместное размещение – 12 500 руб. /весь период тура.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Варианты проживания
Aydin El
Туристический комплекс Aydin El — это место восстановления душевных сил. Отель постарался создать максимально комфортные условия отдыха для тех, кто ориентирован на семейные ценности и здоровый образ жизни.
В отеле светлые незаграможденные интерьеры и потрясающие виды, здесь ко всему подошли с душой, продумали дизайн и наполнение номеров до мелочей.
Есть собственный ресторан с панорамным окнами, террасой и зоной барбекю, где наши повара с любовью готовят блюда кавказской кухни.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-,3-местных номерах со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
- Услуги инструктора-проводника по конному туризму
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
- Питание: завтраки, питание на маршрутах, ужины
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Подъемы на канатной дороге
- Питание: обед в 7й день
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Питание, не указанное в программе
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Одноместное размещение - 12 500 руб./весь период тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда:
- брюки свободные, хлопчатобумажные, без внутренних швов (джинсы неудобны и растирают кожу);
- ветрозащитная непромокаемая куртка с капюшоном (не очень яркую, не шуршащую);
- емкость для воды;
- купальники и наряды для фотосессий;
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- обувь с рифленой подошвой для удобства передвижения на лошади и по грунту;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- спортивный костюм;
- теплая куртка;
- треккинговый рюкзак 25-30 литров и «сидушка»;
- эластичный бинт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где происходит начало и окончание тура?
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, воскресенье, встреча в 12:00 и в 18:00, трансфер: эко-ферма ущелье реки Мара (ориентировочно 3 часа).
Место и время завершения тура:эко-ферма ущелье реки Мара, воскресенье, в 12:00 и в 16:00, трансфер на ж/д вокзал и в аэропорт г. Минеральные Воды.
Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?
Да, допустим вес до 110 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).