Джигитовка для начинающих. Осенний конный тур

Джигитовка для начинающих
Тур для начинающих и уже опытных всадников, для тех, кто хочет сбежать от городской суеты, побыть наедине с собой и природой.

Программа соединяет в себе конные прогулки и экскурсионную поездку на известный горноклиматический курорт Домбай — один из самых красивых в мире. Нас ожидают ежедневные радиальные маршруты на лошадях, горный воздух и вкусная кавказская еда.
5
3 отзыва
Джигитовка для начинающих. Осенний конный тур
Джигитовка для начинающих. Осенний конный тур
Джигитовка для начинающих. Осенний конный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Эко-ферма

Мы встречаем вас в аэропорту или на ж/д вокзале и отправляемся в Карачаево-Черкесию.

По прибытии на экоферму вы заселяетесь в уютных номерах и сможете отдохнуть после дороги.

Тайминг дня:

  • встреча: в 12:00 — прибытие в туристический комплекс к 15:30-16:00;
  • встреча: в 18:00 — прибытие в туристический комплекс к 21:30-22:00.

Размещение: туристический комплекс Aydin El.

Питание: ужин.

Прибытие. Эко-фермаПрибытие. Эко-фермаПрибытие. Эко-фермаПрибытие. Эко-ферма
2 день

Конная база. Обучение верховой езде - подбор лошади. Конная прогулка по ущелью реки Мара

После вкусного завтрака отправляемся знакомиться с лошадьми.

Обучение верховой езде как изучение нового искусства требует сосредоточенности и терпения.

Сегодня для каждого из вас будет подобрана своя лошадь которая будет закреплена за вами на протяжении всей недели.

Каждая из них обладает своим уникальным характером и особенностями, поэтому важно найти идеальное слияние с вашими личными качествами.

После вы научитесь как правильно нужно за ней ухаживать, вычищать шерсть.

Узнаете, как верно нужно подходить к лошади, надевать седло и садиться на лошадь.

Вас ожидает небольшая прогулка на манеже под руководством инструктора: вы будете улучшать ваше сидение в седле, исправлять недочеты и придавать грациозности каждому движению.

Небольшой перерыв на обед, а потом вас ждет грандиозное завершение дня — конная прогулка по ущелью реки Мара.

Тайминг дня:

  • 9:00 завтрак;
  • 10:00 выход на маршрут;
  • 13:00 обед;
  • 17:00 возвращение в гостиницу;
  • 19:00 ужин.

Размещение: туристический комплекс Aydin El.

Питание: завтрак, обед и ужин в гостинице.

Конная база. Обучение верховой езде - подбор лошади. Конная прогулка по ущелью реки МараКонная база. Обучение верховой езде - подбор лошади. Конная прогулка по ущелью реки МараКонная база. Обучение верховой езде - подбор лошади. Конная прогулка по ущелью реки МараКонная база. Обучение верховой езде - подбор лошади. Конная прогулка по ущелью реки Мара
3 день

Обучение верховой езде. Конная прогулка вдоль ущелья реки до сырных пещер и водопада

Сегодня экскурсия преподнесет вам не только незабываемые впечатления, но и позволит закрепить ваше умение управлять лошадью.

В этой конной прогулке вдоль ущелья реки вы сможете насладиться великолепными видами природы и чудесными пейзажами, окружающими вас.

Конечной точкой нашего пути станут сырные пещеры и водопад, где у вас будет возможность оценить величие природы, насладиться красотами и сделать прекрасные фотографии.

По возвращении на базу вас ждет вкусный обед и заслуженный отдых в окружении новых друзей.

Тайминг дня:

  • 9:00 завтрак;
  • 10:00 выход на маршрут;
  • 13:00-14:00 обед;
  • 19:00 ужин.

Размещение: туристический комплекс Aydin El.

Питание: завтрак, обед и ужин в гостинице.

Обучение верховой езде. Конная прогулка вдоль ущелья реки до сырных пещер и водопадаОбучение верховой езде. Конная прогулка вдоль ущелья реки до сырных пещер и водопадаОбучение верховой езде. Конная прогулка вдоль ущелья реки до сырных пещер и водопадаОбучение верховой езде. Конная прогулка вдоль ущелья реки до сырных пещер и водопада
4 день

Конный поход в урочище Арба-Къо

Сразу после завтрака вы выходите на следующий конный маршрут, который будет пролегать по удивительным тропам в окружении первозданной природы к урочищу правого притока реки Мары — Арба-Къол, что в переводе с карачаевского означает «балка, куда можно въехать на арбе».

Пообедав на маршруте взятыми с собой припасами и вдоволь налюбовавшись великолепием окружающих нас гор, и конечно же, сделав множество фотографий, мы возвращаемся обратно в туристический комплекс.

Тайминг дня:

  • 9:00 завтрак;
  • 10:00 выход на маршрут;
  • 13:00-14:00 обед;
  • 17:00 возвращение в гостиницу;
  • 19:00 ужин.

Размещение: туристический комплекс Aydin El.

Питание: завтрак, и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Конный поход в урочище Арба-КъоКонный поход в урочище Арба-КъоКонный поход в урочище Арба-КъоКонный поход в урочище Арба-Къо
5 день

Выезд на смотровую площадку

Позавтракав и набравшись сил, мы выходим на маршрут на смотровую площадку к «Одинокой сосне».

Добравшись до места назначения перед вами открывается завораживающий вид.

В этом месте, на высотах, вихрь волнений и тревог остается далеко позади, а душа окутывается благоговением перед величественной красотой мира.

Пообедав и насладившись прекрасными видами, мы возвращаемся обратно в гостиницу.

Здесь у вас будет время чтобы отдохнуть перед ужином.

Тайминг дня:

  • 9:00 завтрак;
  • 10:00 выход на маршрут;
  • 13:00-14:00 обед;
  • 17:00 возвращение в гостиницу;
  • 19:00 ужин.

Размещение: туристический комплекс Aydin El.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Выезд на смотровую площадкуВыезд на смотровую площадкуВыезд на смотровую площадкуВыезд на смотровую площадку
6 день

Верховой поход в березовую рощу

В этом верховом походе ваш путь лежит по живописной тропе к березовой роще, во время которой вы ощутите невероятное чувство свободы и гармонии с окружающим миром.

Время здесь останавливается, позволяя насладиться моментом, сделать прекрасные фотографии и пообедать.

Тайминг дня:

  • 9:00 завтрак;
  • 10:00 выход на маршрут;
  • 13:00-14:00 обед;
  • 17:00 возвращение в гостиницу;
  • 19:00 ужин.

Размещение: туристический комплекс Aydin El.

Питание: завтрак, и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Верховой поход в березовую рощуВерховой поход в березовую рощуВерховой поход в березовую рощуВерховой поход в березовую рощу
7 день

Домбай, подъем на гору / Архыз, обсерватория

Экскурсия в Домбай — это уникальное путешествие в сердце кавказских гор, где встречаются величественная природа и захватывающие пейзажи.

Вы поднимаетесь на канатной дороге (доп. плата) на смотровую площадку горы Мусса Ачитара при хорошей погоде открывается прекрасный вид на горные пейзажи Домбая.

  • Или поедем в Архыз где находится обсерватория САО РАН.

Это научно-исследовательский центр, специализирующийся в области астрономии и космической науки.

Здесь можно познакомиться с работой астрономов и увидеть уникальные телескопы, используемые для изучения Вселенной.

Также в Архызе вы посетите Нижне-Архызское городище — археологический памятник, представляющий собой остатки древнего поселения, возраст которого оценивается примерно в 1000 лет.

Здесь можно узнать больше о жизни этого региона в старые времена и посмотреть сохранившиеся артефакты.

Тайминг дня:

  • 9:00 завтрак.
  • 10:00 выход на маршрут.
  • 13:00-14:00 обед (доп. плата).
  • 17:00 возвращение в гостиницу;
  • 19:00 ужин.

Размещение: туристический комплекс Aydin El.

Питание: завтрак и ужин в гостинице.

Домбай, подъем на гору / Архыз, обсерваторияДомбай, подъем на гору / Архыз, обсерваторияДомбай, подъем на гору / Архыз, обсерваторияДомбай, подъем на гору / Архыз, обсерватория
8 день

Отъезд

Трансфер отвезет вас в Минеральные воды.

Питание: завтрак в гостинице.

Информация по трансферу:

  • Выезд в 12:00: прибытие в Минеральные Воды к 16:00.
  • Выезд в 16:00: прибытие в Минеральные Воды к 20:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание на экоферме Aydin El в 2-,3-местных номерах.

Доплата за одноместное размещение – 12 500 руб. /весь период тура.

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

Варианты проживания

Aydin El

7 ночей

Туристический комплекс Aydin El — это место восстановления душевных сил. Отель постарался создать максимально комфортные условия отдыха для тех, кто ориентирован на семейные ценности и здоровый образ жизни.

В отеле светлые незаграможденные интерьеры и потрясающие виды, здесь ко всему подошли с душой, продумали дизайн и наполнение номеров до мелочей.

Есть собственный ресторан с панорамным окнами, террасой и зоной барбекю, где наши повара с любовью готовят блюда кавказской кухни.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-,3-местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Услуги инструктора-проводника по конному туризму
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Питание: завтраки, питание на маршрутах, ужины
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Подъемы на канатной дороге
  • Питание: обед в 7й день
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Питание, не указанное в программе
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение - 12 500 руб./весь период тура
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда:

  • брюки свободные, хлопчатобумажные, без внутренних швов (джинсы неудобны и растирают кожу);
  • ветрозащитная непромокаемая куртка с капюшоном (не очень яркую, не шуршащую);
  • емкость для воды;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • обувь с рифленой подошвой для удобства передвижения на лошади и по грунту;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • спортивный костюм;
  • теплая куртка;
  • треккинговый рюкзак 25-30 литров и «сидушка»;
  • эластичный бинт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал, воскресенье, встреча в 12:00 и в 18:00, трансфер: эко-ферма ущелье реки Мара (ориентировочно 3 часа).

Место и время завершения тура:эко-ферма ущелье реки Мара, воскресенье, в 12:00 и в 16:00, трансфер на ж/д вокзал и в аэропорт г. Минеральные Воды.

Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?

Да, допустим вес до 110 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
13 окт 2024
Очень крутое место, прекрасная хозяйка сделала мой тур самым комфортным и очень душевным! Гостиница располагается в супер красивом месте, очень вкусная еда, из окна номера вид на поляну, на которой
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пасуться лошади, как в сказке! Очень интересные конные прогулки на целый день, брала дополнительные экскурсии, и везде нас с заботой возили и все рассказывали, люди здесь невероятно открытые и добрые! Отпуск прошёл отлично, ни разу не пожалела! Туроператор был все время на связи 24/7, ни на секунду не чувствовала себя брошенной, спасибо за все!

Очень крутое место, прекрасная хозяйка сделала мой тур самым комфортным и очень душевным! Гостиница располагается вОчень крутое место, прекрасная хозяйка сделала мой тур самым комфортным и очень душевным! Гостиница располагается вОчень крутое место, прекрасная хозяйка сделала мой тур самым комфортным и очень душевным! Гостиница располагается вОчень крутое место, прекрасная хозяйка сделала мой тур самым комфортным и очень душевным! Гостиница располагается вОчень крутое место, прекрасная хозяйка сделала мой тур самым комфортным и очень душевным! Гостиница располагается вОчень крутое место, прекрасная хозяйка сделала мой тур самым комфортным и очень душевным! Гостиница располагается вОчень крутое место, прекрасная хозяйка сделала мой тур самым комфортным и очень душевным! Гостиница располагается вОчень крутое место, прекрасная хозяйка сделала мой тур самым комфортным и очень душевным! Гостиница располагается вОчень крутое место, прекрасная хозяйка сделала мой тур самым комфортным и очень душевным! Гостиница располагается в
И
23 окт 2024
Большое спасибо организаторам тура, всё четко, ясно и понятно. Любые вопросы решаются быстро.
Т
21 окт 2024
С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты, но всегда в итоге, оказывается, что еду с Большой Страной)) И всегда встречающая компания оказывается самой лучшей, и отдых комфортным)
С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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