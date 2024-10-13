2 день

Конная база. Обучение верховой езде - подбор лошади. Конная прогулка по ущелью реки Мара

После вкусного завтрака отправляемся знакомиться с лошадьми.

Обучение верховой езде как изучение нового искусства требует сосредоточенности и терпения.

Сегодня для каждого из вас будет подобрана своя лошадь которая будет закреплена за вами на протяжении всей недели.

Каждая из них обладает своим уникальным характером и особенностями, поэтому важно найти идеальное слияние с вашими личными качествами.

После вы научитесь как правильно нужно за ней ухаживать, вычищать шерсть.

Узнаете, как верно нужно подходить к лошади, надевать седло и садиться на лошадь.

Вас ожидает небольшая прогулка на манеже под руководством инструктора: вы будете улучшать ваше сидение в седле, исправлять недочеты и придавать грациозности каждому движению.

Небольшой перерыв на обед, а потом вас ждет грандиозное завершение дня — конная прогулка по ущелью реки Мара.

Тайминг дня:

9:00 завтрак;

10:00 выход на маршрут;

13:00 обед;

17:00 возвращение в гостиницу;

19:00 ужин.

Размещение: туристический комплекс Aydin El.

Питание: завтрак, обед и ужин в гостинице.