Днем гуляем по самым красивым ущельям Аксаута, вечером лениво валяемся в гамаке в лагере, а ночью утраиваем посиделки у костра в огромном шатре.
авг
Описание тура
Горный край Аксаут
Горный край Аксаут расположен на Кавказе, между живописными местами Домбая и Архыза. Природа здесь поистине удивительна: красивые озера и водопады создают уникальную атмосферу. Это тихие и спокойные уголки, которые пока еще не стали массовой целью для туристов. Если вы ищете возможность отдохнуть в тишине и насладиться красотой природы, этот тур — именно для вас!
Программа тура
В течение недели мы увидим:
- Лазурные озера реки Малая Марка;
- Полноводные водопады Ходюк;
- Горную вершину Кара-Кая;
- Эльбрус на горизонте;
- Озера в форме солнечных очков;
- Красивое озеро Колчад.
Также нас ждут лакомства — малина, черника и брусника. Однако стоит помнить, что маршруты к озерам могут быть достаточно длительными, поэтому данный тур рекомендуется для туристов с хорошей физической подготовкой.
День 1: Ущелье Аксаут и древнее городище
Сбор группы пройдет в 11:30-12:00 (московское время) на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральных Вод. Затем мы отправимся на микроавтобусе в станицу Кардоникскую, а после пересаживаемся в горный транспорт и едем в долину реки Аксаут. После размещения в домиках нас ждет небольшая прогулка к древнему городищу.
Активная часть маршрута: 4,7 км, перепад высот 1580-1620 м, продолжительность — 2 часа.
День 2: «Крыша Аксаута»
Сегодня мы поднимемся на горный хребет Мысты-баши. Пройдя мимо местной фермы и через хвойный лес, мы доберемся до смотровой площадки, откуда открывается великолепный вид на долину реки.
Активная часть маршрута: 17,1 км, перепад высот 1600-2450 м, продолжительность — 7-8 часов.
День 3: Водопады на реке Ходюк
Утром отправляемся к водопадам, наслаждаясь тишиной и красотой ущелья. Мы увидим два водопада и сможем подойти к одному из них, чтобы ощутить его мощь.
Активная часть маршрута: 23,1 км, перепад высот 1580-1810 м, продолжительность — 6-7 часов.
День 4: Поход на озеро Колчад
Сегодня мы направимся к одному из самых живописных озер Аксаута. Путь пройдет через хвойный лес и альпийские луга, где можно будет насладиться красотой природы и, возможно, даже искупаться в озере.
Активная часть маршрута: 15,3 км, перепад высот 1580-2620 м, продолжительность — 7-8 часов.
День 5: Поход на озера реки Малая Марка
Утром мы отправимся на новые озера, пройдя через лес и по деревянным мостикам. Озера, которые мы увидим, будут переливаться яркими изумрудными и голубыми оттенками.
Активная часть маршрута: 28,2 км, перепад высот 1600-2850 м, продолжительность — 9-10 часов.
День 6: Ущелье Аксаут и озера Кызыл-Ауш
Мы направимся к живописным озерам Кызыл-Ауш, наслаждаясь великолепными видами на ледники и горные вершины.
Активная часть маршрута: 11,8 км, перепад высот 1650-2850 м, продолжительность — 7-8 часов.
День 7: Долина реки Аксаут
В последний день мы покинем наш лагерь и отправимся обратно в станицу Кардоникскую, а затем в Минеральные Воды.
Проживание и питание
Мы будем жить в двухместных домиках на территории горного лагеря «Эдельвейс». В домиках есть все необходимое для комфортного проживания. Питание будет трехразовым, с комплексным меню, которое будет подготавливаться в лагере.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озера
- Ущелья Аксаута
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту г. Минеральные Воды - станица Кардоникская - г. Минеральные Воды.
- Услуги по бронированию проживания и питания на территории горного лагеря «Эдельвейс», трансфера на горном транспорте по маршруту.
- Услуги инструктора-проводника
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
- Проезд на горном транспорте (УАЗик, ГАЗ-66).
- Проживание на территории горного лагеря «Эдельвейс»: двухместные домики, в домике есть кровать, стол, вешалка. Оборудованный туалет и горячий душ находятся на территории лагеря. Электричество по вечерам, есть возможность бесплатно заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы
- Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) и ужины (день 1-6) подаются в лагере по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-7) - сухой паек в горах во время прогулок (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
- Стоимость указанных услуг с проживанием в домике - 24800 руб., с проживанием в кемпинговой палатке - 22800 руб., оплачивается наличными в день заезда в объект размещения.
- Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
- Обед во время трансфера в 1-й день.
- Баня.
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Район путешествия: Российская Федерация, Карачаево-Черкесия, пос. Архыз
- Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:30-12:00 МСК
- Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 16:00-17:00 МСК
- Общая информация по маршруту
- Тип отдыха: проживание в домиках, треккинг по ущельям налегке
- Проживание: домики
- Питание: трехразовое. Никаких дежурств: Для туристов подаются готовые завтрак и ужин в лагере, обед - сухой паек в горах
- Маршрут проходит на высоте: 1580-3055 м
- Протяженность маршрута: 100,2 км