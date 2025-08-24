Горный лагерь Аксаут на 7 дней

На маршруте Вас ждут озера лазурного цвета! Ооооочень много озер! Снежные вершины гор, спелая малина, черника и брусника.

Днем гуляем по самым красивым ущельям Аксаута, вечером лениво валяемся в гамаке в лагере, а ночью утраиваем посиделки у костра в огромном шатре.
Горный лагерь Аксаут на 7 дней
Горный лагерь Аксаут на 7 дней
Горный лагерь Аксаут на 7 дней
Ближайшие даты:
24
авг
Время начала: 11:30

Описание тура

Горный край Аксаут

Горный край Аксаут расположен на Кавказе, между живописными местами Домбая и Архыза. Природа здесь поистине удивительна: красивые озера и водопады создают уникальную атмосферу. Это тихие и спокойные уголки, которые пока еще не стали массовой целью для туристов. Если вы ищете возможность отдохнуть в тишине и насладиться красотой природы, этот тур — именно для вас!

Программа тура

В течение недели мы увидим:

  • Лазурные озера реки Малая Марка;
  • Полноводные водопады Ходюк;
  • Горную вершину Кара-Кая;
  • Эльбрус на горизонте;
  • Озера в форме солнечных очков;
  • Красивое озеро Колчад.

Также нас ждут лакомства — малина, черника и брусника. Однако стоит помнить, что маршруты к озерам могут быть достаточно длительными, поэтому данный тур рекомендуется для туристов с хорошей физической подготовкой.

День 1: Ущелье Аксаут и древнее городище

Сбор группы пройдет в 11:30-12:00 (московское время) на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральных Вод. Затем мы отправимся на микроавтобусе в станицу Кардоникскую, а после пересаживаемся в горный транспорт и едем в долину реки Аксаут. После размещения в домиках нас ждет небольшая прогулка к древнему городищу.

Активная часть маршрута: 4,7 км, перепад высот 1580-1620 м, продолжительность — 2 часа.

День 2: «Крыша Аксаута»

Сегодня мы поднимемся на горный хребет Мысты-баши. Пройдя мимо местной фермы и через хвойный лес, мы доберемся до смотровой площадки, откуда открывается великолепный вид на долину реки.

Активная часть маршрута: 17,1 км, перепад высот 1600-2450 м, продолжительность — 7-8 часов.

День 3: Водопады на реке Ходюк

Утром отправляемся к водопадам, наслаждаясь тишиной и красотой ущелья. Мы увидим два водопада и сможем подойти к одному из них, чтобы ощутить его мощь.

Активная часть маршрута: 23,1 км, перепад высот 1580-1810 м, продолжительность — 6-7 часов.

День 4: Поход на озеро Колчад

Сегодня мы направимся к одному из самых живописных озер Аксаута. Путь пройдет через хвойный лес и альпийские луга, где можно будет насладиться красотой природы и, возможно, даже искупаться в озере.

Активная часть маршрута: 15,3 км, перепад высот 1580-2620 м, продолжительность — 7-8 часов.

День 5: Поход на озера реки Малая Марка

Утром мы отправимся на новые озера, пройдя через лес и по деревянным мостикам. Озера, которые мы увидим, будут переливаться яркими изумрудными и голубыми оттенками.

Активная часть маршрута: 28,2 км, перепад высот 1600-2850 м, продолжительность — 9-10 часов.

День 6: Ущелье Аксаут и озера Кызыл-Ауш

Мы направимся к живописным озерам Кызыл-Ауш, наслаждаясь великолепными видами на ледники и горные вершины.

Активная часть маршрута: 11,8 км, перепад высот 1650-2850 м, продолжительность — 7-8 часов.

День 7: Долина реки Аксаут

В последний день мы покинем наш лагерь и отправимся обратно в станицу Кардоникскую, а затем в Минеральные Воды.

Проживание и питание

Мы будем жить в двухместных домиках на территории горного лагеря «Эдельвейс». В домиках есть все необходимое для комфортного проживания. Питание будет трехразовым, с комплексным меню, которое будет подготавливаться в лагере.

Согласно расписанию

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озера
  • Ущелья Аксаута
Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту г. Минеральные Воды - станица Кардоникская - г. Минеральные Воды.
  • Услуги по бронированию проживания и питания на территории горного лагеря «Эдельвейс», трансфера на горном транспорте по маршруту.
  • Услуги инструктора-проводника
  • Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
  • Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
  • Проезд на горном транспорте (УАЗик, ГАЗ-66).
  • Проживание на территории горного лагеря «Эдельвейс»: двухместные домики, в домике есть кровать, стол, вешалка. Оборудованный туалет и горячий душ находятся на территории лагеря. Электричество по вечерам, есть возможность бесплатно заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы
  • Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) и ужины (день 1-6) подаются в лагере по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-7) - сухой паек в горах во время прогулок (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
  • Стоимость указанных услуг с проживанием в домике - 24800 руб., с проживанием в кемпинговой палатке - 22800 руб., оплачивается наличными в день заезда в объект размещения.
  • Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
  • Обед во время трансфера в 1-й день.
  • Баня.
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Район путешествия: Российская Федерация, Карачаево-Черкесия, пос. Архыз
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:30-12:00 МСК
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 16:00-17:00 МСК
  • Общая информация по маршруту
  • Тип отдыха: проживание в домиках, треккинг по ущельям налегке
  • Проживание: домики
  • Питание: трехразовое. Никаких дежурств: Для туристов подаются готовые завтрак и ужин в лагере, обед - сухой паек в горах
  • Маршрут проходит на высоте: 1580-3055 м
  • Протяженность маршрута: 100,2 км
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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