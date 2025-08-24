На маршруте Вас ждут озера лазурного цвета! Ооооочень много озер! Снежные вершины гор, спелая малина, черника и брусника. Днем гуляем по самым красивым ущельям Аксаута, вечером лениво валяемся в гамаке в лагере, а ночью утраиваем посиделки у костра в огромном шатре.

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Описание тура

Горный край Аксаут

Горный край Аксаут расположен на Кавказе, между живописными местами Домбая и Архыза. Природа здесь поистине удивительна: красивые озера и водопады создают уникальную атмосферу. Это тихие и спокойные уголки, которые пока еще не стали массовой целью для туристов. Если вы ищете возможность отдохнуть в тишине и насладиться красотой природы, этот тур — именно для вас!

Программа тура

В течение недели мы увидим:

Лазурные озера реки Малая Марка;

Полноводные водопады Ходюк;

Горную вершину Кара-Кая;

Эльбрус на горизонте;

Озера в форме солнечных очков;

Красивое озеро Колчад.

Также нас ждут лакомства — малина, черника и брусника. Однако стоит помнить, что маршруты к озерам могут быть достаточно длительными, поэтому данный тур рекомендуется для туристов с хорошей физической подготовкой.

День 1: Ущелье Аксаут и древнее городище

Сбор группы пройдет в 11:30-12:00 (московское время) на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральных Вод. Затем мы отправимся на микроавтобусе в станицу Кардоникскую, а после пересаживаемся в горный транспорт и едем в долину реки Аксаут. После размещения в домиках нас ждет небольшая прогулка к древнему городищу.

Активная часть маршрута: 4,7 км, перепад высот 1580-1620 м, продолжительность — 2 часа.

День 2: «Крыша Аксаута»

Сегодня мы поднимемся на горный хребет Мысты-баши. Пройдя мимо местной фермы и через хвойный лес, мы доберемся до смотровой площадки, откуда открывается великолепный вид на долину реки.

Активная часть маршрута: 17,1 км, перепад высот 1600-2450 м, продолжительность — 7-8 часов.

День 3: Водопады на реке Ходюк

Утром отправляемся к водопадам, наслаждаясь тишиной и красотой ущелья. Мы увидим два водопада и сможем подойти к одному из них, чтобы ощутить его мощь.

Активная часть маршрута: 23,1 км, перепад высот 1580-1810 м, продолжительность — 6-7 часов.

День 4: Поход на озеро Колчад

Сегодня мы направимся к одному из самых живописных озер Аксаута. Путь пройдет через хвойный лес и альпийские луга, где можно будет насладиться красотой природы и, возможно, даже искупаться в озере.

Активная часть маршрута: 15,3 км, перепад высот 1580-2620 м, продолжительность — 7-8 часов.

День 5: Поход на озера реки Малая Марка

Утром мы отправимся на новые озера, пройдя через лес и по деревянным мостикам. Озера, которые мы увидим, будут переливаться яркими изумрудными и голубыми оттенками.

Активная часть маршрута: 28,2 км, перепад высот 1600-2850 м, продолжительность — 9-10 часов.

День 6: Ущелье Аксаут и озера Кызыл-Ауш

Мы направимся к живописным озерам Кызыл-Ауш, наслаждаясь великолепными видами на ледники и горные вершины.

Активная часть маршрута: 11,8 км, перепад высот 1650-2850 м, продолжительность — 7-8 часов.

День 7: Долина реки Аксаут

В последний день мы покинем наш лагерь и отправимся обратно в станицу Кардоникскую, а затем в Минеральные Воды.

Проживание и питание

Мы будем жить в двухместных домиках на территории горного лагеря «Эдельвейс». В домиках есть все необходимое для комфортного проживания. Питание будет трехразовым, с комплексным меню, которое будет подготавливаться в лагере.