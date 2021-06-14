Горная Дигория – это уникальный, не охваченный массовым туризмом, уголок Северной Осетии, в котором можно насладиться первозданностью дикой природы. Программа тура проходит по территории национального парка «Алания». Тишина, чистый воздух, реликтовые леса, ледники и множество водопадов ждут туристов на многочисленных маршрутах. Дигория может похвастаться не только природными ландшафтами, но и большим количеством археологических памятников разных периодов. Средневековые замки, боевые башни и святилища поведают вам древнюю историю этих мест, а встречи с местными жителями расскажут о самобытном осетинском народе.

Программа тура по дням

1 день Трансфер в Дигорское ущелье, каньон Ахсинта и водопад Байради

Прибытие утром в аэропорт (на ж/д вокзал) г. Минеральные Воды. Сбор группы, встреча с гидом. В 11:30 групповой трансфер в Дигорское ущелье республики Северная Осетия-Алания. Обед в национальном кафе селения Чикола (самостоятельно). По дороге вас ждёт экскурсионная программа и знакомство с главными воротам горной Дигории – каньоном Ахсинта – скалы в этом месте практически смыкаются и с так называемого «Чертова моста» видно, как на семидесятиметровой глубине в зияющей пропасти беснуется река Урух. Прибытие в отель «Тана парк», который уютно расположился в самом живописном уголке Дигорского ущелья в окружении водопада Метеласка, горы Кубус, отрогов Лабоды и Суганского хребта. В тёплое время года за дополнительную плату вы можете посетить бассейн под открытым небом. Прогулка на водопад Байради, который находится в живописном ущелье неподалёку от отеля. Вечером группа собирается в ресторане отеля для более близкого знакомства, обсуждения программы тура и инструктажа. Ужин самостоятельно в ресторане отеля.

2 день Поход в Караугомское ущелье

Завтрак в отеле. Встреча с гидом, выезд на внедорожнике на авто-пеший маршрут в Караугомское ущелье. За селением Дзинага вы оформите пропуск в пограничную зону и отправитесь в сторону ледника (для иностранных граждан, в том числе из стран СНГ, проход в погранзону возможен при оформлении пропуска за 45 дней). Тропа идёт вдоль реки Караугом-дон среди лиственных и хвойных лесов, в которых много земляники, черники и малины. Когда-то Караугомский ледник был единственным на Кавказе ледником, глубоко врезающимся в зону леса, но льды его отошли и подходить к нему близко теперь опасно из-за камнепадов. Маршрут заканчивается у переправы через реку Караугом-дон, с которой открывается великолепный вид на ледник и живописные горные вершины. Длина Караугомского ледника сейчас чуть более 13 километров, он имеет два великолепных ледопада и считается одним из крупнейших на Северном Кавказе. Обед в пути (сух паек). Возвращение в отель, отдых. Ужин самостоятельно в ресторане отеля. Протяжённость пешей прогулки в оба конца 10-13 км.

3 день Трекинг в верховья реки Харес

Завтрак в отеле. Не зря Дигорию часто называют «долиной тысячи водопадов и радуг». Водопадов здесь действительно великое множество. Сегодня под руководством гида вы отправитесь в поход по ущелью реки Харес. Во время прогулки вы увидите глубокий и узкий каньон реки Харес, множество водопадов и скалистые вершины Суганского хребта. Обед (сух паек) состоится у скалы, которую туристы называют «Голова Льва» – эта природная скульптура стала одной из главных достопримечательностей ущелья. Возвращение в отель. Вечером можно посетить баню (предварительный заказ, доплата). Ужин самостоятельно в ресторане отеля. Протяженность пешей прогулки в оба конца 11-12 км.

4 день Экскурсия в селения Ханаз и Задалеск, прогулка в дзуар ДигориИзад, обед в осетинской семье

Завтрак в отеле. Сегодня вы отправитесь в путешествие по средневековым осетинским селениям и познакомитесь с бытом, культурой и архитектурными традициями средневековой Осетии. Поднявшись на внедорожнике в селение Ханаз, вы увидите уникальные памятники средневекового зодчества – замок «Фрегат», похожий на корабль, осетинские цирты и склепы, башню Седановых, расположенную на непреступной скале. Далее вы отправитесь к селению Задалеск, где посетите музей матери–спасительницы аланских детей – Задалески Нана. Рядом с селением находится главное действующее святилище этих мест дзуар ДигориИзад (Ангел Дигории), которое почитается дигорцами с незапамятных времён. ДигориИзад представляет собой большую пещеру, в которой стоят столы для священных трапез, потолок сложен из рогов оленей, а стены украшают черепа жертвенных животных. Обед пройдёт в Уаллагкомском ущелье, в гостеприимной осетинской семье, где вас угостят домашними осетинскими пирогами и чаем на травах, собранных в горах. Во время встречи вы узнаете об образе жизни и обычаях современных местных жителей. Покидая гостеприимных горцев, вы подниметесь к боевой башне Абисаловых, расположенной в селении Махческ. Башня построена на горном уступе и как будто парит над ущельем. Возвращение в отель. Ужин самостоятельно в ресторане отеля.

5 день Поход к ледникам Тана-Цете

Завтрак в отеле. Выход на маршрут. Сегодня вам предстоит поход по ущелью Тана-Дона к ледникам Тана-Цете. Во время прогулки вы очутитесь в плену уникальной замысловатой растительности: можжевельника, карликовых многолетних лиственных деревьев. Горная тропа приведет вас в амфитеатр гор: Таймази Западная, Чашура, Цители, пик Дигория, вершины Западной и Главной Лабоды. На склонах этих вершин лежат ледники, среди которых самым крупным является ледник Тана-Цете. Обед в пути (сух паёк). Возвращение в отель. Желающие могут заказать конную прогулку по окрестностям (доплата). Ужин самостоятельно в ресторане отеля. Протяжённость маршрута в оба конца 10-12 км.

6 день Подъем на гору Кубус и прогулка к Таймазинским водопадам

Завтрак в отеле. Сегодня вас ожидает подъем на вершину горы Кубус. Эта невысокая гора овеяна легендами и преданиями. Восхождение порадует прекрасными панорамами и девственными лесами, покрывающими склоны Кубуса. Спустившись с горы, вы продолжите прогулку вокруг её подножия к Таймазинским водопадам, которые особенно зрелищно выглядят издалека. Три белоснежных потока падают на расстоянии 150-200 метров друг от друга. Водопады берут начало на леднике Таймази и живописно срываются с отвесных скал. На берегу кристально чистой реки Тана-дон вас ждёт обед (сух паек) и чай на травах. Возвращение в гостиницу, отдых. Вечером состоится праздничный ужин группы, во время которого вы будете делиться впечатлениями от знакомства с Дигорией.

7 день Прощание с Дигорией. Трансфер в Минеральные Воды