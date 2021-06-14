Преимущества этого путешествия:
Прибытие утром в аэропорт (на ж/д вокзал) г. Минеральные Воды.
Сбор группы, встреча с гидом.
В 11:30 групповой трансфер в Дигорское ущелье республики Северная Осетия-Алания.
Обед в национальном кафе селения Чикола (самостоятельно).
По дороге вас ждёт экскурсионная программа и знакомство с главными воротам горной Дигории – каньоном Ахсинта – скалы в этом месте практически смыкаются и с так называемого «Чертова моста» видно, как на семидесятиметровой глубине в зияющей пропасти беснуется река Урух.
Прибытие в отель «Тана парк», который уютно расположился в самом живописном уголке Дигорского ущелья в окружении водопада Метеласка, горы Кубус, отрогов Лабоды и Суганского хребта.
В тёплое время года за дополнительную плату вы можете посетить бассейн под открытым небом.
Прогулка на водопад Байради, который находится в живописном ущелье неподалёку от отеля.
Вечером группа собирается в ресторане отеля для более близкого знакомства, обсуждения программы тура и инструктажа.
Ужин самостоятельно в ресторане отеля.
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом, выезд на внедорожнике на авто-пеший маршрут в Караугомское ущелье.
За селением Дзинага вы оформите пропуск в пограничную зону и отправитесь в сторону ледника (для иностранных граждан, в том числе из стран СНГ, проход в погранзону возможен при оформлении пропуска за 45 дней).
Тропа идёт вдоль реки Караугом-дон среди лиственных и хвойных лесов, в которых много земляники, черники и малины.
Когда-то Караугомский ледник был единственным на Кавказе ледником, глубоко врезающимся в зону леса, но льды его отошли и подходить к нему близко теперь опасно из-за камнепадов.
Маршрут заканчивается у переправы через реку Караугом-дон, с которой открывается великолепный вид на ледник и живописные горные вершины.
Длина Караугомского ледника сейчас чуть более 13 километров, он имеет два великолепных ледопада и считается одним из крупнейших на Северном Кавказе.
Обед в пути (сух паек).
Возвращение в отель, отдых.
Ужин самостоятельно в ресторане отеля.
Протяжённость пешей прогулки в оба конца 10-13 км.
Завтрак в отеле.
Не зря Дигорию часто называют «долиной тысячи водопадов и радуг».
Водопадов здесь действительно великое множество.
Сегодня под руководством гида вы отправитесь в поход по ущелью реки Харес.
Во время прогулки вы увидите глубокий и узкий каньон реки Харес, множество водопадов и скалистые вершины Суганского хребта.
Обед (сух паек) состоится у скалы, которую туристы называют «Голова Льва» – эта природная скульптура стала одной из главных достопримечательностей ущелья.
Возвращение в отель.
Вечером можно посетить баню (предварительный заказ, доплата).
Ужин самостоятельно в ресторане отеля.
Протяженность пешей прогулки в оба конца 11-12 км.
Завтрак в отеле.
Сегодня вы отправитесь в путешествие по средневековым осетинским селениям и познакомитесь с бытом, культурой и архитектурными традициями средневековой Осетии.
Поднявшись на внедорожнике в селение Ханаз, вы увидите уникальные памятники средневекового зодчества – замок «Фрегат», похожий на корабль, осетинские цирты и склепы, башню Седановых, расположенную на непреступной скале.
Далее вы отправитесь к селению Задалеск, где посетите музей матери–спасительницы аланских детей – Задалески Нана.
Рядом с селением находится главное действующее святилище этих мест дзуар ДигориИзад (Ангел Дигории), которое почитается дигорцами с незапамятных времён.
ДигориИзад представляет собой большую пещеру, в которой стоят столы для священных трапез, потолок сложен из рогов оленей, а стены украшают черепа жертвенных животных.
Обед пройдёт в Уаллагкомском ущелье, в гостеприимной осетинской семье, где вас угостят домашними осетинскими пирогами и чаем на травах, собранных в горах.
Во время встречи вы узнаете об образе жизни и обычаях современных местных жителей.
Покидая гостеприимных горцев, вы подниметесь к боевой башне Абисаловых, расположенной в селении Махческ.
Башня построена на горном уступе и как будто парит над ущельем.
Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно в ресторане отеля.
Завтрак в отеле.
Выход на маршрут.
Сегодня вам предстоит поход по ущелью Тана-Дона к ледникам Тана-Цете.
Во время прогулки вы очутитесь в плену уникальной замысловатой растительности: можжевельника, карликовых многолетних лиственных деревьев.
Горная тропа приведет вас в амфитеатр гор: Таймази Западная, Чашура, Цители, пик Дигория, вершины Западной и Главной Лабоды.
На склонах этих вершин лежат ледники, среди которых самым крупным является ледник Тана-Цете.
Обед в пути (сух паёк).
Возвращение в отель.
Желающие могут заказать конную прогулку по окрестностям (доплата).
Ужин самостоятельно в ресторане отеля.
Протяжённость маршрута в оба конца 10-12 км.
Завтрак в отеле.
Сегодня вас ожидает подъем на вершину горы Кубус.
Эта невысокая гора овеяна легендами и преданиями.
Восхождение порадует прекрасными панорамами и девственными лесами, покрывающими склоны Кубуса.
Спустившись с горы, вы продолжите прогулку вокруг её подножия к Таймазинским водопадам, которые особенно зрелищно выглядят издалека.
Три белоснежных потока падают на расстоянии 150-200 метров друг от друга.
Водопады берут начало на леднике Таймази и живописно срываются с отвесных скал.
На берегу кристально чистой реки Тана-дон вас ждёт обед (сух паек) и чай на травах.
Возвращение в гостиницу, отдых.
Вечером состоится праздничный ужин группы, во время которого вы будете делиться впечатлениями от знакомства с Дигорией.
Завтрак в отеле.
Выселение из отеля до 12.00.
Свободное время на курорте.
По желанию вы можете совершить экскурсию в селение Галиат (доплата).
Селение Галиат находится в Уаллагкомском ущелье.
Это уникальный средневековый архитектурный комплекс.
Дома здесь раньше строились ярусами.
Крыша одного дома служила двором для другого, поэтому галиатцы могли спокойно ходить друг к другу в гости, не покидая своего собственного двора.
Сохранились в Галиате и типичные осетинские башни, состоящие из четырёх этажей.
Обед самостоятельно.
В 13:30 выезд из ущелья в аэропорт Минеральные Воды (в пути 5 часов) к вечерним рейсам после 19:00 часов.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Доплата за одноместное размещение – под запрос
Стоимость на дополнительном месте для ребёнка 12 – 16 лет – 39 500 рублей.
Скидка для детей 12-14 лет на основном месте – 5%.
Маршрут программы проходит в приграничной территории. Поэтому для законного нахождения там необходимо оформить пропуск. Если вы не гражданин России, то пропуск необходимо оформлять за 45 дней до даты прибытия на курорт. Вы направляете нам следующие данные: копию своего паспорта, российской визы, адрес прописки/проживания, место работы, адрес работы и должность, а также номер телефона – рабочего и личного.
Для граждан России пропуск оформляется на месте.
Во время тура туристы обеспечиваются питанием – в соответствии с программой. Завтраки в отеле включены в стоимость. В дни активного трекинга на обед выдаются ланч-пакеты. В программу не включены ужины – для того, чтобы у туристов был свободный выбор для ознакомления с меню ресторана. В стоимость тура включен торжественный заключительный ужин.
Алкогольные напитки не входят в стоимость. Мы также учитываем по возможности пожелания людей, соблюдающих диету, вегетарианцев. Для этого Вам необходимо заполнить анкету, указав Ваши пожелания, и заблаговременно отправить ее нам. В случае если вы не указали особые пожелания к питанию, вам будет предоставлено стандартное европейское питание с элементами блюд национальной кухни.
На протяжении всего маршрута вода достаточно чистая, и перед употреблением не нуждается в специальной очистке.
Встреча. Групповой трансфер из аэропорта г. Минеральные Воды осуществляется не позднее 11:30 утра. В аэропорту туристов встречает гид с табличкой с названием тура «Легенды горной Дигории» на выходе из зала прилёта. С ж/д вокзала г. Минеральные Воды наш транспорт забирает не позднее 11.00 утра. Контактный телефон встречающего будет отправлен вам за 5 дней до начала тура.
Проводы. Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к рейсам, отправляющимся после 19:00 часов местного времени. Для туристов приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату в размере 7000 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Климат на территории Северной Осетии складывается в зависимости от ее рельефа, расположения по отношению к бассейнам Черного и Каспийского морей, широты местности и других факторов. Климат в горах более влажный и прохладный, чем в равнинной части. Летом в горах преобладают горно-долинные ветры (днем ветер дует вверх по ущелью, ночью - наоборот). До высоты 2000 м над уровнем моря (хребты Лесистый, Пастбищный и частично Скалистый) климат умеренно континентальный. Средняя температура июля плюс 15-17°С. Лето прохладное. Осадков выпадает до 1000 мм в год. В горных долинах выпадает 350-400 мм осадков в год - вдвое меньше, чем в равнинной части республики.
Местное население общается на русском языке, но в разговорах между собой часто используют осетинскую речь. Участники тура должны относиться с уважением к культурно-историческим ценностям, традициям и обычаям коренного и местного населения региона. Необходимо уважать местные обычаи и законы, вести себя достойно и доброжелательно.
Помните, что на Кавказе не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях (нежные прикосновения, поцелуи).
Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице.
В рамках программы мы будем находиться на высоте 1500- 2300 метров над уровнем моря. Проживание по программе – на высоте от 1900 метров над уровнем моря. На данных высотах организм не испытывает заметного кислородного голодания, но в первые дни во время активных физических нагрузок может возникать одышка. В связи с этим в программе тура исключены большие физические нагрузки в первые дни.
Возрастное ограничение для участников тура - не моложе 12 лет и не старше 65 лет. Если возраст туриста превышает 65 лет, то решение о его участии в программе тура принимается на основании анкеты. При бронировании тура просим максимально точно отразить в анкете сведения о своем здоровье и физической подготовке.
От участников требуется хорошая физическая форма и отсутствие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам (сердечно-сосудистые заболевания и пр). Турист несет полную ответственность за намеренно скрытую от организаторов информацию о заболеваниях, которые могут привести к необратимым последствиям. Мы не имеем права контролировать состояние Вашего здоровья. Поэтому мы не несем ответственности за происшествия, наступившие вследствие реакции Вашего организма на физические нагрузки и перепад высот.
Каждый турист перед началом тура в обязательном порядке проходит инструктаж по технике безопасности и расписывается об этом.
Основные заболевания, при которых не рекомендуется ездить в горы:
Аптечка для оказания первой помощи находится у гида, в любое время и в любом месте гид имеет возможность связаться со спасателями МЧС. В городах и поселках доступны аптеки. Аптечкой обеспечены также транспортные средства. При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства. Рекомендуем взять с собой необходимый набор лекарственных средств: средства, используемые при проблемах желудочно-кишечного тракта, средства, применяемые при простудных заболеваниях, средства от головной боли, тошноты. Если вы в индивидуальном порядке принимаете какие-либо лекарственные средства, не забудьте взять их с собой в необходимом количестве.
Ближайший фельдшерско-акушерский пункт находится в селении Стур – Дигора. Режим работы: c 09:00 до 17:00 перерыв с 13:00 до 14:00 Выходные: Суббота, Воскресенье. Телефоны: +7 (988) 836-58-50.
Фельдшерско-акушерский пункт в селении Дзинага. Режим работы: с 9 до 12.15 без перерыва. Выходной воскресенье. Телефон: +7 (988) 831-93-05.
Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонок для абонента бесплатный, даже если на его счёте отрицательный баланс. С городского / сотового телефона пожарная служба и спасатели 01/101, полиция 02/102, скорая помощь 03/103.
Республика Северная Осетия: «Единый телефон доверия» ГУ МЧС России - 8 (8672) 25-84-32. Главное управление МЧС по Республике Северная Осетия-Алания: 8 (8672) 70-00-01, +7 (8672) 758432, ул. Международная, 1.
Денежная единица - российский рубль. На маршруте, в кафе и в ресторанах можно расплачиваться только наличными. Запастись наличными лучше заранее в аэропорту Минеральные воды, так как в Дигорском ущелье банкоматов нет.
Путешествия организуется на минивенах, микроавтобусах, джипах, УАЗ, в зависимости от количества человек в группе и качества дорог. В каждом транспортном средстве имеется аптечка. Во время следования предполагаются остановки, отдых, прогулки, пикники. Не допускаются: курение в автобусах, остановки в запрещенных местах, заповедных зонах.
В случае нарушения Правил проезда в транспорте, представитель фирмы (шофер) вправе высадить нарушителя на ближайшем посту ГИБДД. Компенсация стоимости путевки и транспорта в этом случае не производится.
На протяжении всего тура вас будут сопровождать высококвалифицированные гиды, имеющие многолетний опыт работы в регионе. Мы считаем, что благодаря нашим гидам тур стал таким насыщенным и богатым на открытия. Их профессионализм, открытость и дружелюбие помогут Вам почувствовать древнее дыхание этой земли.
Говорят, что без гида любой, даже короткий переезд - всего лишь преодоление расстояний, с гидом — это уже путешествие.
Турист должен знать, что гид имеет право: принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, вплоть до изменения маршрута или досрочного завершения программы в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а также, в случае необходимости, оказания помощи пострадавшему. Производить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из реального наличия сил и средств, конкретной обстановки и максимальной вероятности выполнения задач по ликвидации аварии.
Вы приобрели путевку и знаете, что горы являются местом повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, сильные ветра, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки. На человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.
Пребывание в условиях дикой природы всегда связано с рядом потенциальных опасностей.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.