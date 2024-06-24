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Авторский тур
3 дня
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
4 июля в 10:00
11 июля в 10:00
27 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке в Безенги с комфортом
Увидеть "ледовое сердце Кавказа" с дикими турами, цветами, кавказским "Языком Тролля" и водопадами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
21 июля в 11:00
11 авг в 11:00
56 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
4 города Кавказских Минеральных Вод и Домбай
Познакомиться с главными достопримечательностями, продегустировать местное вино, полюбоваться горами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
33 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Топовые места Кавказа: закат на Бермамыте, фантастические виды Джилы-Су и Чегемское ущелье
Наблюдать за звёздами, встречать рассвет в горах и ловить отражения в чистейших озёрах
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, рано утром Кисловодск, ...
5 июля в 10:00
19 июля в 10:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Гастрономическое приключение на Кавказе: шашлыки в горах и пикник на плато Бермамыт
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 12:00
10 июля в 08:00
18 июля в 10:00
59 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
Пожить в окружении гор, насладиться нетронутой природой и романтикой вечеров у костра
Начало: Минеральные Воды, аэропорт/Пятигорск, станция «Лер...
Сегодня в 08:00
5 июля в 08:00
27 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
4 июля в 10:00
11 июля в 10:00
3500031 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
12 июля в 07:00
19 июля в 07:00
26 655₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
10 июля в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
Завтра в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Верхом по Карачаево-Черкесии
Почувствовать себя джигитом и отдохнуть в окружении природы
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, 13:...
5 июля в 13:00
12 июля в 13:00
34 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
Побывать в Приэльбрусье, Архызе, Домбае и Адыгее и подняться на несколько вершин
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
21 июля в 12:30
4 авг в 12:30
68 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
3400030 600₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
45 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
7 июля в 11:00
11 авг в 11:00
31 400₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
3150028 350₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
Гулять по живописным горным тропинкам, пить нарзан и любоваться звездным небом
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
11 июля в 08:00
21 июля в 08:00
21 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ожерелье Северного Кавказа
Начало: Ставропольский край, Минераловодский городской окр...
48 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Поход к Имеретинским озёрам в Кавказском заповеднике
Увидеть 5 чистейших горных водоёмов, 2 водопада и полежать на альпийских лугах
Начало: Г. Минеральные Воды, вокзал или аэропорт, до 12:00
6 авг в 11:00
29 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Автотур: вокруг Эльбруса по бездорожью
Проехать там, где нет асфальта, подняться на станцию «Мир» и выпить кофе у водопада
Начало: Аэропорт в Минеральных Водах/автовокзал Пятигорска...
Сегодня в 08:00
3 июля в 08:00
21 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Искупаться в переливающихся оттенками водоёмах, подняться повыше и уйти подальше
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
25 авг в 11:00
47 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
25 июля в 12:10
15 авг в 12:10
42 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Проснуться среди гор вдали от цивилизации и подняться к ледникам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
28 июля в 11:00
18 авг в 11:00
52 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Джипинг по ущельям Северного Кавказа
Подняться на кавказский Язык тролля, побывать в «замке людоеда» и увидеть Эльбрус
Начало: Встреча группы в 12:10 в аэропорту города Минераль...
26 дек в 12:00
43 100₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
Поймать дзен в уединённых местах, побывать на Эльбрусе и полетать на параплане
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, время зависит от вре...
7 июля в 12:00
21 июля в 12:00
77 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
Увидеть Эльбрус, почувствовать себя героями фильма и подняться на высоту 3847 метров
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время ваших рейсов
10 июля в 08:00
24 июля в 08:00
71 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
3 июля в 08:00
10 июля в 08:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
Пожить вдали от цивилизации, прокатиться по бездорожью и искупаться в реках, озёрах и водопадах
Начало: Минеральные Воды (аэропорт) / Пятигорск (ст. «Лерм...
4 июля в 08:00
8 июля в 08:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Комфортный Архыз: по горам налегке
Жить в уютном гостевом доме и каждый день совершать треккинги к захватывающим видовым точкам
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
14 июля в 12:30
21 июля в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Посетить места силы, подняться на 3380 метров, зарядиться энергией и искупаться в нарзанных ваннах
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
31 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
Начало: Г. Минеральные Воды - жд вокзал, аэропорт
Расписание: Согласно расписанию
28 июля в 11:00
4 авг в 11:00
29 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Поиграть в снежки на Эльбрусе, выпить горный чай у водопада и увидеть, где живут облака
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод, до 12...
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Прогулки по Приэльбрусью
Гулять по горам и ущельям и наслаждаться природой, не пренебрегая комфортом
Начало: Аэропорт города Минеральные Воды (MRV) в 13:00. Пр...
14 июля в 08:00
21 июля в 08:00
50 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Загадать желания в местах силы, зарядиться энергией у Живого озера и искупаться в серебряной воде
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
32 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Прогулки по Домбаю: ущелья, горы и озёра
Пройти по заповедным местам, увидеть знаменитые достопримечательности и укромные уголки
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
14 июля в 08:00
21 июля в 12:30
44 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Подняться на высоту более 3000 метров, попробовать нарзан и погулять по плато
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 10:30
19 июля в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Семейный треккинг в Дигории с комфортом
Увидеть ледники, прокатиться на внедорожниках к башням и поплавать в бассейне среди гор
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
8 сен в 11:00
29 сен в 11:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Подняться выше облаков, поплавать в ледниковых озёрах и увидеть 70-метровые водопады
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
1 сен в 11:00
29 сен в 11:00
61 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Я гуляю по Домбаю. 4 дня в горах
Прокатиться по канатной дороге, побывать в заповедных местах и увидеть «летающую тарелку»
Начало: В аэропорту г. Минеральные Воды в 12:30. Прилететь...
1 ноя в 12:30
28 100₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Подняться к языческому храму на высоту 2560 м, увидеть пейзажи «Игры престолов» и Цей-Лоам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
15 сен в 11:00
6 окт в 11:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка в Безенги с проживанием в палатках: треккинг к ледникам, водопадам и диким турам
Полежать на альпийских лугах, выпить чай рядом со снежниками и налюбоваться звёздным небом
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:30 и ж. - д. вокза...
28 июля в 11:00
11 авг в 11:00
30 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
Проехать по живописным горным локациям, увидеть Эльбрус и полюбоваться зеркалом озёр
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, в течение дня
22 авг в 08:00
28 авг в 08:00
51 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛилия24 июня 2024Такой вид отдыха выбрали впервые, поэтому были сомнения и переживания) Но в итоге получили столько положительных эмоций что словами не
- ААнастасия17 июня 2024Были в поездке с 11 по 15 июня. Все очень понравилось! Маршурт составлен очень грамотно, получаешь представление обо всем регионе.
- ЕЕлена10 июня 2024Наша компания друзей посетила города КМВ и Архыз с 29 мая по 02 июня. Было всё отлично и незабываемо. Организатор
- ССветлана3 июня 2024Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность)) Однозначно рекомендую данный тур, он очень
- ддиана20 мая 2024Спасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всем необходимым 🌞 шикарные виды и воздух
- ССергей19 мая 2024Все прошло хорошо, спасибо гиду Вячеславу. Все четко по времени, машина хороша. Организация маршрута на хорошем уровне. Единственно, я бы первый день поменял вместо Архыза свозил бы туристов на какой-нибудь природный маршрут, например Джиил-су, плато Канжоол или Бермамыт.
- ССтас14 мая 2024познавательно динамично вкусно подобраны классные отели спасибо
- ГГалина12 мая 2024Я была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У нас был гид Мурат. Огромная
- ЮЮлия6 мая 2024Добрый день хочу выразить благодарность Радмиру за теплый приём, за интересные рассказы во время поездок. За ту заботу которую он
- ААлександра27 апреля 2024Интересная и насыщенная программа тура организована отлично. Размещение, трансфер, питание - все продумано до мелочей так, что без суеты всего
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Из аэропорта»
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