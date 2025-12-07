1 день

Прибытие. Термальные источники Бирагзанг, монумент Уастырджи

Старт маршрута:

ж/д вокзал, аэропорт Минеральные Воды в 12:00–12:30;

Владикавказ ж/д вокзал, аэропорт Беслан в 15:30–16:30.

Первой остановкой на нашем пути станет оазис тепла среди зимнего холода — термальные источники Бирагзанг. После долгого пути из дома вы сможете расслабиться и насладиться атмосферой спокойствия и умиротворения.

Далее по пути будет знаменитый монумент Уастырджи — это памятник богатырю, восседающему на коне. Рожденный из сказочного эпоса, он обрел вполне реальные формы и словно вырастает из скалы на высоте 20 метров.

Уастырджи огромен и величествен — вес памятника составляет 13 тонн! Он воплощает в себе покровительство местному народу и является посредником между богом и людьми.

Получив благословение Святого на дальнейший путь, отправимся в гостиницу, где будем жить на протяжении всего тура.

Активная часть около 1 км пешком, 240 км на авто.

