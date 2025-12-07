Программа тура по дням
Прибытие. Термальные источники Бирагзанг, монумент Уастырджи
Старт маршрута:
- ж/д вокзал, аэропорт Минеральные Воды в 12:00–12:30;
- Владикавказ ж/д вокзал, аэропорт Беслан в 15:30–16:30.
Первой остановкой на нашем пути станет оазис тепла среди зимнего холода — термальные источники Бирагзанг. После долгого пути из дома вы сможете расслабиться и насладиться атмосферой спокойствия и умиротворения.
Далее по пути будет знаменитый монумент Уастырджи — это памятник богатырю, восседающему на коне. Рожденный из сказочного эпоса, он обрел вполне реальные формы и словно вырастает из скалы на высоте 20 метров.
Уастырджи огромен и величествен — вес памятника составляет 13 тонн! Он воплощает в себе покровительство местному народу и является посредником между богом и людьми.
Получив благословение Святого на дальнейший путь, отправимся в гостиницу, где будем жить на протяжении всего тура.
Активная часть около 1 км пешком, 240 км на авто.
Катание на горнолыжном курорте Цей
Цей — один из старейших горнолыжных курортов Северного Кавказа — он существует еще с еще 1960-х годов.
Здешняя зима необычайно дружелюбна по отношению к людям и любителям катания на лыжах! Небольшой мягкий мороз обычно сопровождается солнечными днями.
Здесь вы будете в окружении первозданной красоты, где склоны сливаются с небом, где растворяешься в блаженстве и забываешь о ежедневной жизненной суете!
Горнолыжный курорт Цей имеет трассы длиной до 3 км длиной и разной сложности: от зеленых до черных. Также есть специальный учебный склон для начинающих горнолыжников.
Первую половину дня проведем на склонах гор, а на обед соберемся вместе и разделим восторженные впечатления! Немного отдыха после вкуснейшего обеда — и продолжим катание
Вечером отдыхаем после насыщенного дня.
Горнолыжные трассы находятся в пешей доступности от места проживания.
Катание на курорте Мамисон
Сегодня нам предстоит увидеть ультрасовременный и удивительно красивый горнолыжный курорт. Он расположен в Мамисонском ущелье рядом с селом Камсхо.
«Мамисон» происходит от названия протекающей в ущелье реки Мамихдон и санскритского слова sanu, в переводе означает реку, текущую по горному хребту.
Зима здесь необыкновенно красивая! Высокое расположение курорта обеспечивает отличное снежное покрытие на протяжении всего горнолыжного сезона, а еще преобладание солнечных дней.
На курорте представлено 10 км трасс различной сложности: от зеленых для новичков до черных для мастеров горнолыжки.
На высоту в 2950 м вы сможете добраться двумя канатными дорогами: в уютных гондолках и открытых креселках. В будущем есть планы поднять его выше — до 4000 м.
Активная часть 80 км на авто.
Оттачиваем навыки в Цее
Оттачиваем уже имеющиеся навыки и учимся новым. Теперь уже есть возможность посмотреть по сторонам. И уж поверьте, тут есть чем полюбоваться!
Сегодня катаемся на горнолыжном склоне, тренируемся, наслаждаемся, сливаемся с природой Северной Осетии и впитываем энергию гор!
Обедаем блюдами вкуснейшей местной кухни и делимся впечатлениями с людьми, которые с нами на одной волне.
Горнолыжные трассы находятся в пешей доступности от места проживания.
Свободное катание в Мамисоне
В этот день тура вы увидите больше, проедете больше и получите больше наслаждения!
На курорте ежедневно работают ратраки, которые ухаживают за горнолыжными трассами. Самые ранние «туристические пташки» могут прокатиться по вельвету.
Согласитесь, приятно скользить по снежной глади спуска, на которую еще не ступала нога человека после заботливой и бережной подготовки профессиональной командой курорта.
Трассы Мамисона довольно просторные: средняя ширина — до 40 м, а значит, вы сможете вволю насладиться свободным катанием. Особая привлекательность Мамисона — сравнительно небольшое количество туристов по сравнению с другими известными курортами Кавказа.
Активная часть 80 км на авто.
Сложные трассы в Мамисоне
Есть вероятность, что сегодня вы захотите попробовать себя на более высоких и сложных трассах, ведь там еще красивее и гораздо острее чувствуется вкус жизни и зимних приключений!
По уже сложившейся традиции, на обед группа соберется вместе в кафе курорта.
Вы будете впитывать мягкое зимнее солнце, чувствовать тепло горячего чая, разливающееся по телу, и осознавать безграничные возможности вашей жизни!
А после обеда — снова в путь, на спуски Мамисона, к лыжам, чтобы успеть насладиться этим быстротечным счастьем!
Активная часть 80 км на авто.
Отъезд
Вот и пришло время собираться домой. Горнолыжные курорты Кавказа будут с нетерпением ждать вас в следующем сезоне!
- 10:00–11:00 Прибытие во Владикавказ (аэропорт, железнодорожный вокзал).
- 12:30–13:30 Прибытие в Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал).
Активная часть 240 км на авто.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах с удобствами.
Варианты проживания
Вертикаль
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортные переезды по маршруту
- Групповой трансфер (день 3, 5, 6) утром из Цейского ущелья на горнолыжный курорт Мамисон и вечером обратно, расстояние 40 км
- Проживание в Цейском ущелье в гостинице Вертикаль или гостинице аналогичного класса
- Питание: завтраки (день 2-7) по комплексному не индивидуальному меню
- Посещение термальных источников
- Инструктаж по катанию на горных лыжах
- Сопровождение группы гидом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод/Владикавказа и обратно
- Абонемент для катания на канатной дороге, однодневный ски-пасс на канатную дорогу - 2 400 руб., детям скидки
- При необходимости прокат горнолыжного снаряжения - от 1200 руб. /сутки
- Услуги профессиональных инструкторов дополнительно - от 2500 руб. /час
- Обеды, ужины в кафе - от 600 руб
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 25 400 руб
- Горнолыжная страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- лыжи, ботинки, палки / сноуборд;
- горнолыжный шлем;
- солнцезащитная маска для катания;
- шапка, шарф, перчатки (2-3 пары);
- куртка с капюшоном;
- флиска, рекомендуем брать 2 флиски: одна — для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- термобелье;
- лыжные штаны;
- спортивные штаны для гостиницы;
- пижама для сна;
- нижнее белье и носки;
- шлепки (для ходьбы в гостинице) и купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа, солнцезащитные очки;
- термос (объем 0,75-1 л);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, нож, влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак (объем 20-25 литров);
- сидушка туристическая хоба;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка, обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь: постоянно. МТС, Мегафон. Билайн иногда ловит. Связь Теле 2 работает при переключении на местного оператора мобильной связи.
Инфраструктура: есть небольшие магазины.
Может ли программа быть изменена?
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов маршрут тура может быть изменен.