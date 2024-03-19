1 день

Прибытие. Горячие источники «Гедуко», Баксанское ущелье

12:00-12:30 Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).

Отправляемся в Приэльбрусье, по пути с удовольствием заедем на термальные источники «Гедуко»!

Здесь, под открытым небом, находятся бассейны с горячей водой: купаться в них можно даже зимой.

Представьте: вокруг мороз, лежит снежок, а Вы плаваете в бассейне! Красота!

Вода в источниках «Гедуко» полна микроэлементами, которые всегда дарят туристам заряд бодрости.

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.

После посещения бассейнов, отправляемся в Баксанское ущелье (время в пути 2,5-3 часа).

К вечеру приедем в поселок Терскол и поселимся в уютной гостинице.