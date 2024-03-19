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Программа тура по дням
Прибытие. Горячие источники «Гедуко», Баксанское ущелье
12:00-12:30 Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).
Отправляемся в Приэльбрусье, по пути с удовольствием заедем на термальные источники «Гедуко»!
Здесь, под открытым небом, находятся бассейны с горячей водой: купаться в них можно даже зимой.
Представьте: вокруг мороз, лежит снежок, а Вы плаваете в бассейне! Красота!
Вода в источниках «Гедуко» полна микроэлементами, которые всегда дарят туристам заряд бодрости.
Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.
После посещения бассейнов, отправляемся в Баксанское ущелье (время в пути 2,5-3 часа).
К вечеру приедем в поселок Терскол и поселимся в уютной гостинице.
Горнолыжный курорт Эльбрус
Наша гостиница расположена в поселке Терскол, между горами Чегет и Эльбрус.
Каждое утро, около 08:30-09:00 мы будем ездить на автобусе на одну из этих гор, расстояние — всего 3-4 км.
Несомненно, самая любимая гора туристов в этих местах — это Эльбрус — великолепный снежный исполин, высота которого достигает 5642 м.
Канатные дороги плавно поднимают туристов на станцию Кругозор, Мир и Гара-Баши.
В итоге, мы поднимемся на 3850 м!
Для новичков самая комфортная зона катания — это трассы, которые начинаются со станций Мир и Гара-Баши.
А для опытных лыжников и бордеров доступна вся гора!
Покатавшись полдня, соберемся все вместе в кафе и поделимся впечатлениями.
А затем вновь продолжим катание.
Катание на горе продолжается до 16:00-16:30, затем на автобусе возвращаемся в гостиницу.
Очень удобно, что между горами Эльбрус и Чегет каждый год накатывают лыжную трассу по прекрасному сосновому и березовому лесу.
По этой экотропе можно с горы Эльбрус переехать на гору Чегет или в любое время доехать на лыжах до нашей гостиницы.
Горнолыжный курорт Эльбрус
Каждое утро, около 08:30-09:00 мы будем ездить на автобусе на одну из этих гор, расстояние — всего 3-4 км.
Для новичков самая комфортная зона катания — это трассы, которые начинаются со станций Мир и Гара-Баши.
А для опытных лыжников и бордеров доступна вся гора!
Покатавшись полдня, соберемся все вместе в кафе и поделимся впечатлениями.
А затем вновь продолжим катание.
Катание на горе продолжается до 16:00-16:30, затем на автобусе возвращаемся в гостиницу.
Очень удобно, что между горами Эльбрус и Чегет каждый год накатывают лыжную трассу по прекрасному сосновому и березовому лесу.
По этой экотропе можно с горы Эльбрус переехать на гору Чегет или в любое время доехать на лыжах до нашей гостиницы.
Треккинг на Поляну нарзанов
Кроме катания, в Приэльбрусье можно с удовольствием погулять пешком по ущельям, увидеть замерзшие водопады, покататься на лошадях, снегоходах и даже взять в аренду снегоступы и походить по самому свежему снегу!
Чтобы сделать наш горнолыжный отдых еще более насыщенным, сегодня отправимся на одну из самых популярных зимних прогулок — на поляну Нарзанов.
Тропа по ущелью большую часть идет по хвойному лесу, некоторое время пройдем вдоль красивой зимней реки Баксан.
Вдоль тропы порой будут попадаться места отдыха в виде деревянных беседок.
В конце маршрута выйдем на огромную поляну, где бьет несколько источников нарзана.
Попробуем эту необычную и целебную воду!
Нарзан всегда насыщен самыми разными микроэлементами.
Например, местный нарзан очень богат железом.
Отдохнем на поляне нарзанов и отправимся в обратный путь.
Активная часть: 18 км пешком, перепад высоты в пределах 230 м, продолжительность 6-7 часов.
Катание на горе Эльбрус
Продолжаем кататься на любимой горе Эльбрус!
Собираясь в горы, обязательно берите с собой яркие куртки и штаны.
На фоне синего неба и ослепительно белого снега, в них получаются отличные фото!
Если у Вас имеются забавные костюмы зверушек — тигры, панды, дракона или енота — непременно берите их в поездку!
Курорт Эльбрус
Катание на горнолыжном курорте Эльбрус хорошо тем, что есть возможность взять абонемент на полдня.
Если к концу отдыха уже немного хочется отдохнуть, то стоит воспользоваться такой удобной возможностью!
Покатавшись с утра на горе, по традиции все вместе соберемся в кафе на обед.
В Приэльбрусье пекут отличные хичины с сыром, мясом, картошкой.
А какая здесь форель в фольге и шашлык!
Из местных блюд также можно с удовольствием попробовать лагман, шорпу и манты.
Поели и поехали дальше!
В Приэльбрусье каждый год выпадает более 3 метров снега, поэтому трассы здесь всегда изумительные!
К вечеру уставшие и довольные вновь возвращаемся в гостиницу.
Сувенирный рынок. Отъезд
Сегодня будет время погулять по сувенирному рынку, купить магнитики, горный чай или кружку с надписью «Эльбрус».
А еще можно будет приобрести местные вкусняшки: перетертую облепиху или барбарис.
Также на рынке сможете приобрести варенье из черники, малины, сосновых шишек, целебный балхам, красивые шали и теплые носки.
Затем нас ждет переезд на микроавтобусе из Приэльбрусья в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).
15:00-16:00 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Доплата за одноместное размещение — 13 000 руб.
Ниже указан возможный вариант размещения.
Варианты проживания
Гостиница «Седьмой регион»
Гостиница находится на территории национального парка Приэльбрусье, всего в 2 км от горы Эльбрус и склонов Поляна Чегет и Поляна Азау.
Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi.
В гостинице имеется прачечная, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату). Кухни для туристов нет.
До города Нальчик в 127 км можно доехать по автостраде A158.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту г. Минеральные Воды - пос. Терскол - г. Минеральные Воды
- Трансфер из поселка Терскол на курорт Эльбрус (день 2, 3, 5, 6)
- Проживание: п. Терскол, гостиница «Седьмой регион» или гостиница аналогичного класса. 2, 3-местные номера стандарт, удобства в номере
- Питание: завтрак (день 2-7), меню комплексное, не индивидуальное
- Входные билеты на термальные источники
- Инструктаж по катанию на горных лыжах
- Сопровождение группы гидом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Дневной абонемент для катания на канатных дорогах Эльбрус и Чегет
- При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения - 900-1400 руб. /сутки
- Услуги профессиональных инструкторов курорта - от 2 500 руб
- Питание: обеды, ужины. Стоимость питания в кафе - 500-800 руб
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 13 000 руб. /весь период отдыха
- Горнолыжная страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Лыжи, ботинки, палки / сноуборд;
- горнолыжный шлем;
- солнцезащитная маска для катания;
- шапка, шарф, перчатки (2-3 пары);
- куртка с капюшоном;
- флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- термобелье;
- лыжные штаны;
- спортивные штаны для гостиницы;
- пижама для сна;
- нижнее белье;
- носки;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- термос (объем 0,75-1 л);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, нож;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак (объем 20-25 литров);
- подпопник;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где начинается и заканчивается тур?
Район путешествия: РФ, Кабардино-Балкарская Республика, пос. Терскол.
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
От Марка и Александра
Спасибо тебе, Леша!)