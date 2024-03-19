Горнолыжный тур в Приэльбрусье

Групповой тур в Минеральных Водах
5
3 отзыва
Место нашего отдыха — снежное Приэльбрусье! Это настоящий центр горнолыжного туризма на Северном Кавказе. Зимой Приэльбрусье привлекает туристов обилием снега и отличными трассами. Здесь находятся две горы – Чегет и Эльбрус – на которых происходит зимнее катание. Разнообразие трасс порадует и новичков, и профессиональных лыжников.
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Горнолыжный тур в Приэльбрусье
Ближайшие даты:
8
дек
19
янв
2
фев
9
мар
16
мар

Что вас ожидает:

Разнообразие трасс
Разнообразие трасс
Курорт предлагает своим туристам как самые простые, зеленые, синие трассы, так и сложные трассы с черной маркировкой
Термальные источники
Термальные источники
Искупаемся в горячих источниках в окружении зимнего мороза и снега
Зимний треккинг
Зимний треккинг
Чтобы сделать наш отдых еще более насыщенным, отправимся на одну из самых популярных зимних прогулок

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Горячие источники «Гедуко», Баксанское ущелье

12:00-12:30 Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).

Отправляемся в Приэльбрусье, по пути с удовольствием заедем на термальные источники «Гедуко»!

Здесь, под открытым небом, находятся бассейны с горячей водой: купаться в них можно даже зимой.

Представьте: вокруг мороз, лежит снежок, а Вы плаваете в бассейне! Красота!

Вода в источниках «Гедуко» полна микроэлементами, которые всегда дарят туристам заряд бодрости.

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.

После посещения бассейнов, отправляемся в Баксанское ущелье (время в пути 2,5-3 часа).

К вечеру приедем в поселок Терскол и поселимся в уютной гостинице.

Прибытие. Горячие источники «Гедуко», Баксанское ущельеПрибытие. Горячие источники «Гедуко», Баксанское ущельеПрибытие. Горячие источники «Гедуко», Баксанское ущельеПрибытие. Горячие источники «Гедуко», Баксанское ущелье
2 день

Горнолыжный курорт Эльбрус

Наша гостиница расположена в поселке Терскол, между горами Чегет и Эльбрус.

Каждое утро, около 08:30-09:00 мы будем ездить на автобусе на одну из этих гор, расстояние — всего 3-4 км.

Несомненно, самая любимая гора туристов в этих местах — это Эльбрус — великолепный снежный исполин, высота которого достигает 5642 м.

Канатные дороги плавно поднимают туристов на станцию Кругозор, Мир и Гара-Баши.

В итоге, мы поднимемся на 3850 м!

Для новичков самая комфортная зона катания — это трассы, которые начинаются со станций Мир и Гара-Баши.

А для опытных лыжников и бордеров доступна вся гора!

Покатавшись полдня, соберемся все вместе в кафе и поделимся впечатлениями.

А затем вновь продолжим катание.

Катание на горе продолжается до 16:00-16:30, затем на автобусе возвращаемся в гостиницу.

Очень удобно, что между горами Эльбрус и Чегет каждый год накатывают лыжную трассу по прекрасному сосновому и березовому лесу.

По этой экотропе можно с горы Эльбрус переехать на гору Чегет или в любое время доехать на лыжах до нашей гостиницы.

Горнолыжный курорт ЭльбрусГорнолыжный курорт ЭльбрусГорнолыжный курорт ЭльбрусГорнолыжный курорт Эльбрус
3 день

Горнолыжный курорт Эльбрус

Каждое утро, около 08:30-09:00 мы будем ездить на автобусе на одну из этих гор, расстояние — всего 3-4 км.

Для новичков самая комфортная зона катания — это трассы, которые начинаются со станций Мир и Гара-Баши.

А для опытных лыжников и бордеров доступна вся гора!

Покатавшись полдня, соберемся все вместе в кафе и поделимся впечатлениями.

А затем вновь продолжим катание.

Катание на горе продолжается до 16:00-16:30, затем на автобусе возвращаемся в гостиницу.

Очень удобно, что между горами Эльбрус и Чегет каждый год накатывают лыжную трассу по прекрасному сосновому и березовому лесу.

По этой экотропе можно с горы Эльбрус переехать на гору Чегет или в любое время доехать на лыжах до нашей гостиницы.

Горнолыжный курорт ЭльбрусГорнолыжный курорт ЭльбрусГорнолыжный курорт ЭльбрусГорнолыжный курорт Эльбрус
4 день

Треккинг на Поляну нарзанов

Кроме катания, в Приэльбрусье можно с удовольствием погулять пешком по ущельям, увидеть замерзшие водопады, покататься на лошадях, снегоходах и даже взять в аренду снегоступы и походить по самому свежему снегу!

Чтобы сделать наш горнолыжный отдых еще более насыщенным, сегодня отправимся на одну из самых популярных зимних прогулок — на поляну Нарзанов.

Тропа по ущелью большую часть идет по хвойному лесу, некоторое время пройдем вдоль красивой зимней реки Баксан.

Вдоль тропы порой будут попадаться места отдыха в виде деревянных беседок.

В конце маршрута выйдем на огромную поляну, где бьет несколько источников нарзана.

Попробуем эту необычную и целебную воду!

Нарзан всегда насыщен самыми разными микроэлементами.

Например, местный нарзан очень богат железом.

Отдохнем на поляне нарзанов и отправимся в обратный путь.

Активная часть: 18 км пешком, перепад высоты в пределах 230 м, продолжительность 6-7 часов.

Треккинг на Поляну нарзановТреккинг на Поляну нарзановТреккинг на Поляну нарзановТреккинг на Поляну нарзанов
5 день

Катание на горе Эльбрус

Продолжаем кататься на любимой горе Эльбрус!

Собираясь в горы, обязательно берите с собой яркие куртки и штаны.

На фоне синего неба и ослепительно белого снега, в них получаются отличные фото!

Если у Вас имеются забавные костюмы зверушек — тигры, панды, дракона или енота — непременно берите их в поездку!

Катание на горе ЭльбрусКатание на горе ЭльбрусКатание на горе ЭльбрусКатание на горе Эльбрус
6 день

Курорт Эльбрус

Катание на горнолыжном курорте Эльбрус хорошо тем, что есть возможность взять абонемент на полдня.

Если к концу отдыха уже немного хочется отдохнуть, то стоит воспользоваться такой удобной возможностью!

Покатавшись с утра на горе, по традиции все вместе соберемся в кафе на обед.

В Приэльбрусье пекут отличные хичины с сыром, мясом, картошкой.

А какая здесь форель в фольге и шашлык!

Из местных блюд также можно с удовольствием попробовать лагман, шорпу и манты.

Поели и поехали дальше!

В Приэльбрусье каждый год выпадает более 3 метров снега, поэтому трассы здесь всегда изумительные!

К вечеру уставшие и довольные вновь возвращаемся в гостиницу.

Курорт ЭльбрусКурорт ЭльбрусКурорт ЭльбрусКурорт Эльбрус
7 день

Сувенирный рынок. Отъезд

Сегодня будет время погулять по сувенирному рынку, купить магнитики, горный чай или кружку с надписью «Эльбрус».

А еще можно будет приобрести местные вкусняшки: перетертую облепиху или барбарис.

Также на рынке сможете приобрести варенье из черники, малины, сосновых шишек, целебный балхам, красивые шали и теплые носки.

Затем нас ждет переезд на микроавтобусе из Приэльбрусья в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).

15:00-16:00 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

Сувенирный рынок. ОтъездСувенирный рынок. ОтъездСувенирный рынок. ОтъездСувенирный рынок. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Доплата за одноместное размещение — 13 000 руб.

Ниже указан возможный вариант размещения.

Варианты проживания

Гостиница «Седьмой регион»

6 ночей

Гостиница находится на территории национального парка Приэльбрусье, всего в 2 км от горы Эльбрус и склонов Поляна Чегет и Поляна Азау.

Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi.

В гостинице имеется прачечная, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату). Кухни для туристов нет.

До города Нальчик в 127 км можно доехать по автостраде A158.

Гостиница «Седьмой регион»Гостиница «Седьмой регион»Гостиница «Седьмой регион»Гостиница «Седьмой регион»Гостиница «Седьмой регион»Гостиница «Седьмой регион»Гостиница «Седьмой регион»Гостиница «Седьмой регион»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту г. Минеральные Воды - пос. Терскол - г. Минеральные Воды
  • Трансфер из поселка Терскол на курорт Эльбрус (день 2, 3, 5, 6)
  • Проживание: п. Терскол, гостиница «Седьмой регион» или гостиница аналогичного класса. 2, 3-местные номера стандарт, удобства в номере
  • Питание: завтрак (день 2-7), меню комплексное, не индивидуальное
  • Входные билеты на термальные источники
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Сопровождение группы гидом
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Дневной абонемент для катания на канатных дорогах Эльбрус и Чегет
  • При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения - 900-1400 руб. /сутки
  • Услуги профессиональных инструкторов курорта - от 2 500 руб
  • Питание: обеды, ужины. Стоимость питания в кафе - 500-800 руб
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 13 000 руб. /весь период отдыха
  • Горнолыжная страховка
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Лыжи, ботинки, палки / сноуборд;
  • горнолыжный шлем;
  • солнцезащитная маска для катания;
  • шапка, шарф, перчатки (2-3 пары);
  • куртка с капюшоном;
  • флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна — для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице;
  • футболка;
  • термобелье;
  • лыжные штаны;
  • спортивные штаны для гостиницы;
  • пижама для сна;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • термос (объем 0,75-1 л);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • кружка, ложка, нож;
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак (объем 20-25 литров);
  • подпопник;
  • сушилки для обуви;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где начинается и заканчивается тур?

Район путешествия: РФ, Кабардино-Балкарская Республика, пос. Терскол.

Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:30 МСК.

Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
19 мар 2024
Отличный тур для лыжников и сноубордистов путешествующих в одиночку, отличный вариант завести новые знакомства. Собралась хорошая и теплая компания, отлично проводили совместно время. Поход в баню после катания, кафе и просто прогулки по поселку "Трескол". Сбалансированный по времени тур, 4 дня полноценного катания вполне хватило оторваться от души на склонах Эльбруса и Чегета. Один день посветили прогулке по ущелью с классными видами и остановками для приятного созерцания на ледники и водопады, с кружечкой чая. Понравилось проживание в отеле "Седьмой регион", все чисто, тепло и довольно комфортно. В номере не хватило ночников или каких либо прикроватных светильников. Проживание по 3 человека, когда выключают свет, а один не спит, не хватает освещения рядом с кроватью, но есть розетки. Можно собой брать походный светильник. В общем ЦЕНА = КАЧЕСТВО.
Л
5 фев 2024
Были в Приэльбрусье с 21 по 27 января 2024. Всё очень здорово! Отдельное спасибо нашему гиду Алексею! Компания подобралась отличная, погода шикарная и конечно ГОРЫ!!!
Были в Приэльбрусье с 21 по 27 января 2024. Всё очень здорово! Отдельное спасибо нашему гидуБыли в Приэльбрусье с 21 по 27 января 2024. Всё очень здорово! Отдельное спасибо нашему гидуБыли в Приэльбрусье с 21 по 27 января 2024. Всё очень здорово! Отдельное спасибо нашему гиду
М
30 янв 2024
К сожалению, как миг пролетела неделя в туре с просто невероятным человеком и гидом Евполовым Алексеем. С Алексеем не возможно скучать, он обязательно найдет общий язык с каждым туристам своей группы, обязательно поможет в трудной ситуации. А вечером он обязательно не позволит ни кому скучать, обязательно организует очень веселый досуг, после очень интересного маршрута. Спасибо, тебе Леша, за просто фантастический отдых.
От Марка и Александра

Спасибо тебе, Леша!)

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ПешеходныеМожно с детьмиТермальные источникиПрирода и пейзажиВсе туры7-дневные турыГорнолыжные турыВыездные

Похожие туры из Минеральных Вод

Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
г. Минеральные Воды
18 мая
25 мая
1 июня
8 июня
73 200 за человека
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
от 45 000 за человека
Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказские выходные. Экскурсионный тур осенью
Минеральные Воды
12 сен
17 окт
14 ноя
19 дек
20 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод
All Airlines
ХорошоТам