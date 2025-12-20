Мои заказы

Горнолыжный тур в Домбай и Архыз. Колорит Кавказа

Горнолыжный тур в Домбай и Архыз
Едем в самое сердце Кавказа – в Карачаево-Черкесскую республику. За один выезд мы покатаемся на двух горнолыжных курортах: на Домбае и на Архызе.

Днём мы будем оттачивать мастерство катания, а вечером
читать дальше

зависать в барах, дегустировать блюда местной кухни, общаться и веселиться. Домбай — это более 25 километров трасс, 5 подъёмников и горнолыжная школа. Архыз же знаменит своей первозданной природой, мягким климатом и обилием солнечных дней. Курорт расположен в красивой долине, на двух склонах проложено 27 км трасс разного уровня сложности.

Горнолыжный тур в Домбай и Архыз. Колорит КавказаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Горнолыжный тур в Домбай и Архыз. Колорит КавказаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Горнолыжный тур в Домбай и Архыз. Колорит КавказаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Минеральные Воды - Домбай

Утром встречаемся в Минеральных Водах.

Трансфер заберёт нас от аэропорта (ориентировочно в 12:00) и от ж/д вокзала и домчит прямо до отеля на Домбае.

Ехать около 3,5 часов, советуем взять в дорогу перекус и термос с чаем.

В отеле размещаемся в комнатах по 2-3 человека, знакомимся с группой и гидом, слушаем краткий план выезда и инструктаж по технике безопасности.

Завтра начнем полноценно кататься, поэтому сегодня нужно как следует отдохнуть с дороги!

Переезд порядка 3,5 часов.

Прибытие. Минеральные Воды - ДомбайПрибытие. Минеральные Воды - ДомбайПрибытие. Минеральные Воды - ДомбайПрибытие. Минеральные Воды - Домбай
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Склоны Домбая

Наш отель находится у подножья горы, поэтому много времени на дорогу тратить не придётся.

Утром завтракаем, собираемся и выходим в полной экипе.

Покупаем ски-пассы, разминаемся.

Вот мы уже мчим по белому снежочку.

Сегодня присмотримся друг к другу и изучим основные трассы курорта.

Вечером устроим посиделки в кафе, заглянем в один из баров или в караоке.

До подъемника не более 500 м.

Склоны ДомбаяСклоны ДомбаяСклоны ДомбаяСклоны Домбая
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Склоны Домбая

Изучаем все 25 км трасс.

Сегодня разделимся на мини-группы по уровню и интересам.

Катаемся целый день.

Изучаем все склоны, пробуем синие и красные трассы (их на Домбае целых 25 км), наслаждаемся видами кавказских гор.

По желанию можно «подтянуть» технику с местным инструктором.

Для самых опытных смельчаков на Домбае есть фрирайд-гиды, чтобы поехать к секретным горным кулуарам.

Напоминаем, что это все на свой страх и риск.

Фрирайд – это экстрим в квадрате, трезво оценивайте свои способности и умения!

Вечером поиграем в настолки или отправимся гулять по ночному курорту.

Склоны ДомбаяСклоны ДомбаяСклоны ДомбаяСклоны Домбая
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

День отдыха и переезд в Архыз

Сегодня отдохнём от покатушек.

Встанем попозже, неспешно позавтракаем, а дальше – занятия на выбор.

Можно весь день валяться блаженным тюленем с книжкой в руках или сходить в бассейн.

С желающими отдохнуть активнее, отправимся в несложный треккинг (доп. плата).

Неподалеку есть несколько интересных локаций: Русская поляна, гостиница Тарелка, ущелье Гоначхир и Туманное озеро, Джамагатское ущелье и Нарзаны.

Выберем в зависимости от погоды и пожеланий группы.

Вечером соберемся и переезжаем в Архыз, чтобы завтра проснуться уже рядом с новыми склонами!

Переезд составит не более 3 часов.

День отдыха и переезд в АрхызДень отдыха и переезд в АрхызДень отдыха и переезд в АрхызДень отдыха и переезд в Архыз
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Катаемся и изучаем склоны Архыза

В Архызе два склона, северный и южный.

И у нас есть целых два дня чтобы изучить оба.

Не устаем фотографировать виды, ведь горы всюду разные и неизменно прекрасны!

Здесь также можно нанять фрирайд-гида и прокатиться по нетронутой снежной целине.

Вечером нас ждёт традиционный совместный ужин, уютные посиделки с глинтвейном или горячим чаем, задушевные беседы и морозное небо над горами.

Катаемся и изучаем склоны АрхызаКатаемся и изучаем склоны АрхызаКатаемся и изучаем склоны АрхызаКатаемся и изучаем склоны Архыза
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Свободный день

Сегодня можно продолжать кататься, а можно заняться чем-нибудь ещё.

В Архызе много развлечений кроме лыж: к нашим услугам ватрушки, коньки, снегоходы и, даже, лошадки.

Недалеко от курорта есть интересные локации: астрофизическая обсерватория РАН, с одним из самых больших в мире оптических телескопов, самый большой в мире радиотелескоп РАТАН-600, Нижне-Архызское городище, на территории которого ведутся раскопки аланского поселения Х–ХII веков.

Вечером отогреемся в теплой баньке, а за ужином подведём итоги поездки, обменяемся планами и помечтаем о будущих выездах.

Активности на выбор, баня при желании.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Отъезд

День отъезда, но с утра ещё можно успеть покататься и накупить сувениров.

Обедаем в Архызе, а потом загружаемся в трансфер до Минеральных Вод.

По возможности, организуем 2 машины, чтобы вылетающие рейсами на Москву и Петербург не ждали друг друга.

Переезд не более 4 часов.

Сборы, выезд в обед.

Этот выезд обычно можно совместить с выездом на Эльбрус (доп. плата).

Проживание

Тур предусматривает 2-, 3-местное проживание в гостинице или гостевом доме.

Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Шаудан

3 ночи

Гостевой дом «Гостевой дом Шаудан» находится в Архызе. Этот гостевой дом располагается в 6 км от центра города. Рядом с гостевым домом можно прогуляться. Неподалёку: Горнолыжный курорт Архыз, Софийские озёра и Софийские водопады.

Для любителей кофе и перекусов открыто кафе. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Специально для автопутешественников организована бесплатная парковка. Специально для автопутешественников организована парковка.

Также для гостей в гостевом доме: массажный кабинет, сауна, паровая баня и баня. Среди развлечений на территории — площадка для барбекю. Для простоты передвижения возможна организация трансфера. А ещё в распоряжении гостей прачечная и гладильные услуги.

ШауданШауданШауданШауданШауданШаудан
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Шато Леопард

3 ночи

Гостиница «Шато Леопард» предлагает гостям Домбая размещение в уютных корпусах при въезде в поселок. На территории есть бильярд и сауна, где туристам будет приятно провести часы отдыха. Желающим насладиться свежим воздухом Домбая непременно понравятся зона отдыха с качелями.

Просторные и светлые номера отвечают всем запросам гостей, которые хотят хорошо отдохнуть. В каждом имеется удобная мебель, вся необходимая техника, а также спутниковое телевидение.

В горнолыжный сезон гостям предлагают завтрак, который уже входит в стоимость номера. Кроме того, в отеле есть кафе-бар.

Расстояние от отеля «Шато Леопард» до канатной дороги составляет 216 м, а до лыжной трассы — 3,1 км.

Шато ЛеопардШато ЛеопардШато ЛеопардШато ЛеопардШато ЛеопардШато Леопард
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Снежная королева

3 ночи

Гостиница со сказочным названием «Снежная королева» расположилась в Домбае. Здесь Вы можете взять напрокат горнолыжный инвентарь, поиграть в настольный теннис или бильярд, посетить сауну или бассейн. А также есть возможность заказать экскурсии на стойке регистрации.

Номерной фонд представляет большое количество категорий, которые направлены на то, чтобы Вам было не только максимально комфортно, но и по-домашнему уютно. Для Вас есть стандартные номера, а также более высокого класса — люксы. Все они имеют качественную мебель и современную технику.

Есть возможность покушать в близлежащих ресторанах или пожарить самостоятельно мясо с овощами на мангале.

Поблизости находятся интересные места для всей семьи, а на такси Вы доберетесь до любого места, которое будет необходимо Вам в этом поселке и не только.

Снежная королеваСнежная королеваСнежная королеваСнежная королеваСнежная королеваСнежная королева
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер от аэропорта или ж/д вокзала и обратно
  • Проживание в отеле или гостевом доме по 2-3 человека (6 суток суммарно на обоих курортах)
  • Переезды до курорта Домбай и Архыз и обратно
  • Питание: завтраки
  • Жаркая сауна или баня
  • Обеспечение групповым снаряжением (рациями, аптечкой, ремнабором)
  • Консультация по билетам и снаряжению
  • Предоставление полезной информации по выезду
  • Сопровождение на склоне и решение всех организационных вопросов в поездке
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание: обеды/перекусы и ужины
  • Оплата подъемников/ski-pass
  • Прокат спортивного инвентаря
  • Культурная программа: экскурсии, мастер-классы, посещение музеев, кафе, бары, клубы и пр
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

При покупке билетов на самолет учитывайте, что в стоимость должен быть включен спортивный инвентарь (чехол с комплектом сноуборда или горных лыж, куда можно добавить часть личных вещей). Очень часто у авиакомпаний провоз спортивного инвентаря уже включен в стоимость провоза багажа, вся информация написана на сайте конкретной авиакомпании. Проверяйте всю информацию, чтобы в аэропорту вам не пришлось оплачивать дополнительный багаж.

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • каска;
  • горнолыжная маска/очки;
  • комплект горных лыж/ сноуборда;
  • комплект защиты.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • термоноски теплые;
  • термофутболка;
  • лёгкая кофта (тельник, термо);
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • пуховик (теплая куртка);
  • шапка теплая;
  • балаклава;
  • зимняя обувь;
  • тапочки.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • страховка;
  • деньги;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • телефон;
  • медицинский полис;
  • банное.

Рекомендуем добавить:

  • термос (1 л.);
  • фотоаппарат;
  • пуховый жилет.

Что подготовить по снаряжению на выезд?

  • горнолыжная куртка и штаны;
  • зимние ботинки (лучше 2 пары — на смену);
  • термобелье (лучше 2 комплекта: тонкое и толстое);
  • флисовая кофта/шерстяной свитер;
  • одежда для дома;
  • тапочки/шлепки (в душ и по дому);
  • банные принадлежности и плавательный костюм;
  • личная аптечка с таблетками от хронических заболеваний, аллергий, но будет и групповая аптека;
  • шапка, перчатки (2 пары);
  • маска/очки для катания;
  • горные лыжи и ботинки/ сноуборд и ботинки (можем помочь с прокатом);
  • паспорт, деньги, страховка (можно взять ОМС, а лучше сделать страховку для занятий активными видами спорта и от НС);
  • фотоаппарат — по желанию;
  • настольные игры на вечер — по желанию и напишите, если берете;
  • одежда в клуб/бар;
  • защита: обязательно шлем.

Всем (новичкам в особенности) рекомендуем защиту на колени, локти, запястья, копчик.

Берите термос и контейнеры для бутербродов.

Где лучше всего брать в прокат снаряжение?

Самый бюджетный и проверенный вариант — это брать в Питере/Москве (где конкретно, мы подскажем). С учетом дней переезда на поезде все равно выйдет дешевле, чем брать прокат на месте.

Решайте сами, какой прокат вам больше подходит: или побольше заплатить, но не везти, или сэкономить и привезти все снаряжение с собой! Мы вас поддержим в любом случае.

Для проката онлайн надо знать свой размер ноги, свой вес и свой рост.

Как обеспечивается безопасность на выезде?

Все делятся на мини-группки по уровню катания и интересам, у каждой мини-группы есть рация для связи с инструкторами (то есть старшими группы) и друг другом.

Мы везем групповую аптечку, которая всегда с вами на склоне в рюкзаке инструктора/старшего группы.

На территории РФ действует ОМС (берите с собой), все мед. услуги предоставляются бесплатно! Можно также сделать отдельную страховку себе от несчастных случаев и для занятий активными видами спорта.

Накануне инструкторы узнают сводки по погоде, обсуждается план на будущий день с группой на вечернем брифинге.

Катаемся на подготовленных склонах, а фрирайд и бэккантри — это зона вашей личной ответственности за вашу жизнь и здоровье! Мы не рекомендуем без знания местности, особенностей рельефа, лавинной опасности куда-либо так ехать! Самый доступный вариант — это оплатить день катания с местным фрирайд-гидом, контакты готовы предоставить.

Мы без проблем проконсультируем вас по снаряжению до поездки, расскажем про технику безопасности на склоне и предоставим максимальную информацию о курортах, чтобы избежать неприятных случаев и ущерба вашему здоровью, но мы не несем ответственность за вашу безопасность на горнолыжных курортах и, тем более, за их пределами! Это надо понимать.

В связи с этим, в первый день катания старший группы повторит правила безопасности на склоне, и мы подписываем с вами документ о зонах ответственности.

Как будет организовано питание?

Завтраками нас будут кормить в кафе. В обеды и ужины мы сами выбираем, куда пойти перекусить, как возле склона, так и в самом поселке.

С какого возраста можно в тур?

Минимальный возраст с 16 лет, но только в сопровождении взрослых. Возможно взять ребенка с 14 лет по согласованию с организаторами.

Где начинается и заканчивается тур?

Встреча участников происходит в первый день в аэропорту г. Минеральные Воды.

Место и время встречи (ориентировочно, возможно раньше в случае раннего прибытия всех участников): аэропорт Минеральные Воды в первый день выезда в 12:00, также встречаем на ж/д вокзале Минеральных Вод.

Обратно приедем к аэропорту Минеральных вод к 17:00 (после довезем до ж/д вокзала), вылет планируйте не раньше 19:00 в этот день.

Покупку билетов необходимо согласовывать с консультантом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие туры из Минеральных Вод

Весь Кавказ за 4 дня в мини-группе: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
На машине
4 дня
-
10%
57 отзывов
Весь Кавказ за 4 дня в мини-группе: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Увидеть вершины Эльбруса, прогуляться по заповедным тропам и отдохнуть в термальных источниках
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или Кисловодск, желатель...
25 дек в 10:00
8 янв в 10:00
38 700 ₽43 000 ₽ за человека
Самые большие курорты Кавказа за 3 дня: Эльбрус, Домбай и Архыз (в мини-группе)
На машине
3 дня
-
10%
36 отзывов
Самые большие курорты Кавказа за 3 дня: Эльбрус, Домбай и Архыз (в мини-группе)
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или Кисловодск, время за...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 600 ₽34 000 ₽ за человека
Активный отдых в окружении гор: новогодний тур в Домбай и Архыз в мини-группе
На машине
Конные прогулки
На квадроциклах
5 дней
-
10%
1 отзыв
Активный отдых в окружении гор: новогодний тур в Домбай и Архыз в мини-группе
Подняться на вершину Мусса-Ачитара, покататься на конях и квадроциклах и посетить Белый водопад
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:30 (возможно по догов...
4 янв в 12:30
60 291 ₽66 990 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод