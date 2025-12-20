1 день

Прибытие. Минеральные Воды - Домбай

Утром встречаемся в Минеральных Водах.

Трансфер заберёт нас от аэропорта (ориентировочно в 12:00) и от ж/д вокзала и домчит прямо до отеля на Домбае.

Ехать около 3,5 часов, советуем взять в дорогу перекус и термос с чаем.

В отеле размещаемся в комнатах по 2-3 человека, знакомимся с группой и гидом, слушаем краткий план выезда и инструктаж по технике безопасности.

Завтра начнем полноценно кататься, поэтому сегодня нужно как следует отдохнуть с дороги!

Переезд порядка 3,5 часов.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160