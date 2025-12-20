Днём мы будем оттачивать мастерство катания, а вечером
Программа тура по дням
Прибытие. Минеральные Воды - Домбай
Утром встречаемся в Минеральных Водах.
Трансфер заберёт нас от аэропорта (ориентировочно в 12:00) и от ж/д вокзала и домчит прямо до отеля на Домбае.
Ехать около 3,5 часов, советуем взять в дорогу перекус и термос с чаем.
В отеле размещаемся в комнатах по 2-3 человека, знакомимся с группой и гидом, слушаем краткий план выезда и инструктаж по технике безопасности.
Завтра начнем полноценно кататься, поэтому сегодня нужно как следует отдохнуть с дороги!
Переезд порядка 3,5 часов.
Склоны Домбая
Наш отель находится у подножья горы, поэтому много времени на дорогу тратить не придётся.
Утром завтракаем, собираемся и выходим в полной экипе.
Покупаем ски-пассы, разминаемся.
Вот мы уже мчим по белому снежочку.
Сегодня присмотримся друг к другу и изучим основные трассы курорта.
Вечером устроим посиделки в кафе, заглянем в один из баров или в караоке.
До подъемника не более 500 м.
Склоны Домбая
Изучаем все 25 км трасс.
Сегодня разделимся на мини-группы по уровню и интересам.
Катаемся целый день.
Изучаем все склоны, пробуем синие и красные трассы (их на Домбае целых 25 км), наслаждаемся видами кавказских гор.
По желанию можно «подтянуть» технику с местным инструктором.
Для самых опытных смельчаков на Домбае есть фрирайд-гиды, чтобы поехать к секретным горным кулуарам.
Напоминаем, что это все на свой страх и риск.
Фрирайд – это экстрим в квадрате, трезво оценивайте свои способности и умения!
Вечером поиграем в настолки или отправимся гулять по ночному курорту.
День отдыха и переезд в Архыз
Сегодня отдохнём от покатушек.
Встанем попозже, неспешно позавтракаем, а дальше – занятия на выбор.
Можно весь день валяться блаженным тюленем с книжкой в руках или сходить в бассейн.
С желающими отдохнуть активнее, отправимся в несложный треккинг (доп. плата).
Неподалеку есть несколько интересных локаций: Русская поляна, гостиница Тарелка, ущелье Гоначхир и Туманное озеро, Джамагатское ущелье и Нарзаны.
Выберем в зависимости от погоды и пожеланий группы.
Вечером соберемся и переезжаем в Архыз, чтобы завтра проснуться уже рядом с новыми склонами!
Переезд составит не более 3 часов.
Катаемся и изучаем склоны Архыза
В Архызе два склона, северный и южный.
И у нас есть целых два дня чтобы изучить оба.
Не устаем фотографировать виды, ведь горы всюду разные и неизменно прекрасны!
Здесь также можно нанять фрирайд-гида и прокатиться по нетронутой снежной целине.
Вечером нас ждёт традиционный совместный ужин, уютные посиделки с глинтвейном или горячим чаем, задушевные беседы и морозное небо над горами.
Свободный день
Сегодня можно продолжать кататься, а можно заняться чем-нибудь ещё.
В Архызе много развлечений кроме лыж: к нашим услугам ватрушки, коньки, снегоходы и, даже, лошадки.
Недалеко от курорта есть интересные локации: астрофизическая обсерватория РАН, с одним из самых больших в мире оптических телескопов, самый большой в мире радиотелескоп РАТАН-600, Нижне-Архызское городище, на территории которого ведутся раскопки аланского поселения Х–ХII веков.
Вечером отогреемся в теплой баньке, а за ужином подведём итоги поездки, обменяемся планами и помечтаем о будущих выездах.
Активности на выбор, баня при желании.
Отъезд
День отъезда, но с утра ещё можно успеть покататься и накупить сувениров.
Обедаем в Архызе, а потом загружаемся в трансфер до Минеральных Вод.
По возможности, организуем 2 машины, чтобы вылетающие рейсами на Москву и Петербург не ждали друг друга.
Переезд не более 4 часов.
Сборы, выезд в обед.
Этот выезд обычно можно совместить с выездом на Эльбрус (доп. плата).
Проживание
Тур предусматривает 2-, 3-местное проживание в гостинице или гостевом доме.
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Шаудан
Гостевой дом «Гостевой дом Шаудан» находится в Архызе. Этот гостевой дом располагается в 6 км от центра города. Рядом с гостевым домом можно прогуляться. Неподалёку: Горнолыжный курорт Архыз, Софийские озёра и Софийские водопады.
Для любителей кофе и перекусов открыто кафе. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Специально для автопутешественников организована бесплатная парковка. Специально для автопутешественников организована парковка.
Также для гостей в гостевом доме: массажный кабинет, сауна, паровая баня и баня. Среди развлечений на территории — площадка для барбекю. Для простоты передвижения возможна организация трансфера. А ещё в распоряжении гостей прачечная и гладильные услуги.
Шато Леопард
Гостиница «Шато Леопард» предлагает гостям Домбая размещение в уютных корпусах при въезде в поселок. На территории есть бильярд и сауна, где туристам будет приятно провести часы отдыха. Желающим насладиться свежим воздухом Домбая непременно понравятся зона отдыха с качелями.
Просторные и светлые номера отвечают всем запросам гостей, которые хотят хорошо отдохнуть. В каждом имеется удобная мебель, вся необходимая техника, а также спутниковое телевидение.
В горнолыжный сезон гостям предлагают завтрак, который уже входит в стоимость номера. Кроме того, в отеле есть кафе-бар.
Расстояние от отеля «Шато Леопард» до канатной дороги составляет 216 м, а до лыжной трассы — 3,1 км.
Снежная королева
Гостиница со сказочным названием «Снежная королева» расположилась в Домбае. Здесь Вы можете взять напрокат горнолыжный инвентарь, поиграть в настольный теннис или бильярд, посетить сауну или бассейн. А также есть возможность заказать экскурсии на стойке регистрации.
Номерной фонд представляет большое количество категорий, которые направлены на то, чтобы Вам было не только максимально комфортно, но и по-домашнему уютно. Для Вас есть стандартные номера, а также более высокого класса — люксы. Все они имеют качественную мебель и современную технику.
Есть возможность покушать в близлежащих ресторанах или пожарить самостоятельно мясо с овощами на мангале.
Поблизости находятся интересные места для всей семьи, а на такси Вы доберетесь до любого места, которое будет необходимо Вам в этом поселке и не только.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер от аэропорта или ж/д вокзала и обратно
- Проживание в отеле или гостевом доме по 2-3 человека (6 суток суммарно на обоих курортах)
- Переезды до курорта Домбай и Архыз и обратно
- Питание: завтраки
- Жаркая сауна или баня
- Обеспечение групповым снаряжением (рациями, аптечкой, ремнабором)
- Консультация по билетам и снаряжению
- Предоставление полезной информации по выезду
- Сопровождение на склоне и решение всех организационных вопросов в поездке
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание: обеды/перекусы и ужины
- Оплата подъемников/ski-pass
- Прокат спортивного инвентаря
- Культурная программа: экскурсии, мастер-классы, посещение музеев, кафе, бары, клубы и пр
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
При покупке билетов на самолет учитывайте, что в стоимость должен быть включен спортивный инвентарь (чехол с комплектом сноуборда или горных лыж, куда можно добавить часть личных вещей). Очень часто у авиакомпаний провоз спортивного инвентаря уже включен в стоимость провоза багажа, вся информация написана на сайте конкретной авиакомпании. Проверяйте всю информацию, чтобы в аэропорту вам не пришлось оплачивать дополнительный багаж.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- каска;
- горнолыжная маска/очки;
- комплект горных лыж/ сноуборда;
- комплект защиты.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- термоноски теплые;
- термофутболка;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- пуховик (теплая куртка);
- шапка теплая;
- балаклава;
- зимняя обувь;
- тапочки.
Личные вещи:
- паспорт;
- страховка;
- деньги;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- медицинский полис;
- банное.
Рекомендуем добавить:
- термос (1 л.);
- фотоаппарат;
- пуховый жилет.
Что подготовить по снаряжению на выезд?
- горнолыжная куртка и штаны;
- зимние ботинки (лучше 2 пары — на смену);
- термобелье (лучше 2 комплекта: тонкое и толстое);
- флисовая кофта/шерстяной свитер;
- одежда для дома;
- тапочки/шлепки (в душ и по дому);
- банные принадлежности и плавательный костюм;
- личная аптечка с таблетками от хронических заболеваний, аллергий, но будет и групповая аптека;
- шапка, перчатки (2 пары);
- маска/очки для катания;
- горные лыжи и ботинки/ сноуборд и ботинки (можем помочь с прокатом);
- паспорт, деньги, страховка (можно взять ОМС, а лучше сделать страховку для занятий активными видами спорта и от НС);
- фотоаппарат — по желанию;
- настольные игры на вечер — по желанию и напишите, если берете;
- одежда в клуб/бар;
- защита: обязательно шлем.
Всем (новичкам в особенности) рекомендуем защиту на колени, локти, запястья, копчик.
Берите термос и контейнеры для бутербродов.
Где лучше всего брать в прокат снаряжение?
Самый бюджетный и проверенный вариант — это брать в Питере/Москве (где конкретно, мы подскажем). С учетом дней переезда на поезде все равно выйдет дешевле, чем брать прокат на месте.
Решайте сами, какой прокат вам больше подходит: или побольше заплатить, но не везти, или сэкономить и привезти все снаряжение с собой! Мы вас поддержим в любом случае.
Для проката онлайн надо знать свой размер ноги, свой вес и свой рост.
Как обеспечивается безопасность на выезде?
Все делятся на мини-группки по уровню катания и интересам, у каждой мини-группы есть рация для связи с инструкторами (то есть старшими группы) и друг другом.
Мы везем групповую аптечку, которая всегда с вами на склоне в рюкзаке инструктора/старшего группы.
На территории РФ действует ОМС (берите с собой), все мед. услуги предоставляются бесплатно! Можно также сделать отдельную страховку себе от несчастных случаев и для занятий активными видами спорта.
Накануне инструкторы узнают сводки по погоде, обсуждается план на будущий день с группой на вечернем брифинге.
Катаемся на подготовленных склонах, а фрирайд и бэккантри — это зона вашей личной ответственности за вашу жизнь и здоровье! Мы не рекомендуем без знания местности, особенностей рельефа, лавинной опасности куда-либо так ехать! Самый доступный вариант — это оплатить день катания с местным фрирайд-гидом, контакты готовы предоставить.
Мы без проблем проконсультируем вас по снаряжению до поездки, расскажем про технику безопасности на склоне и предоставим максимальную информацию о курортах, чтобы избежать неприятных случаев и ущерба вашему здоровью, но мы не несем ответственность за вашу безопасность на горнолыжных курортах и, тем более, за их пределами! Это надо понимать.
В связи с этим, в первый день катания старший группы повторит правила безопасности на склоне, и мы подписываем с вами документ о зонах ответственности.
Как будет организовано питание?
Завтраками нас будут кормить в кафе. В обеды и ужины мы сами выбираем, куда пойти перекусить, как возле склона, так и в самом поселке.
С какого возраста можно в тур?
Минимальный возраст с 16 лет, но только в сопровождении взрослых. Возможно взять ребенка с 14 лет по согласованию с организаторами.
Где начинается и заканчивается тур?
Встреча участников происходит в первый день в аэропорту г. Минеральные Воды.
Место и время встречи (ориентировочно, возможно раньше в случае раннего прибытия всех участников): аэропорт Минеральные Воды в первый день выезда в 12:00, также встречаем на ж/д вокзале Минеральных Вод.
Обратно приедем к аэропорту Минеральных вод к 17:00 (после довезем до ж/д вокзала), вылет планируйте не раньше 19:00 в этот день.
Покупку билетов необходимо согласовывать с консультантом.