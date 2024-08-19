Отдохнуть душой и телом в одном из самых красивых мест России - у подножия горы Эльбрус
Эти практики помогут избавиться от стресса и ограничивающих убеждений, которые порой так нам мешают жить той жизнью, о которой мы мечтаем.
Вы получите уникальные знания и инструменты, которые помогут самосовершенствоваться каждый день и сможете применять их в своей повседневности.
Вдохновившись красотой природы, будем рисовать горы на мастер-классе и слушать волшебные звуки поющих тибетских чаш, а по вечерам будем париться в бане на дровах в сосновом лесу и купаться в горном озере.
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|62 000 ₽
Описание
Организационные детали
ЧЕК-ЛИСТ ПО СБОРАМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
Все нижеперечисленные вещи обязательны для твоего комфорта в горах, так как погода в горах непредсказуема.
Всё остальное на твоё усмотрение. Помни, что в горах нужно одеваться не «красивенько и стильно», а удобно и практично. Если возникнет вопрос по вещам, напиши нам, мы поможем разобраться.
ОДЕЖДА
ОДЕЖДА ДЛЯ ЙОГИ В ЖАРКУЮ И ПРОХЛАДНУЮ ПОГОДУ
футболка с коротким или длинным рукавом / толстовка
легинсы / шаровары / спортивные штаны / шорты не выше середины бедра / велосипедки
ДЛЯ ТРЕКИНГА
шорты / легинсы / велосипедки
футболка – 2 шт для жаркой погоды (желательно синтетические влагоотводящие, если таких нет, ничего страшного, можно любые удобные не стесняющие движения)
брюки / штаны для прохладной погоды (желательно, но не обязательно на мембране)
мембранная куртка или софт-шел которая не продувается и не промокает под дождем (хорошо если закрывает ягодицы)
если есть, тёплое термо-бельё тоже бери
осенне-весенняя шапка и перчатки, и если есть тоненькая пуховка
флисовая кофта
2 пары термо-носков, влагоотводящих (одни на вас, вторые запасные)
ДЛЯ ВЫЕЗДОВ И ЭКСКУРСИЙ
любая комфортная одежда, в которой и в пещеру можно залезть, и на внедорожнике прокатиться, и в кафе посидеть (для жаркой и прохладной погоды)
ДЛЯ ДОМА, ОТЕЛЯ И ГЛЭМПИНГА
шорты / штаны / футболка / кофта – это одежда для дома
обычные носки 2 пары для дома, 1 пара тёплых носков
одежда для сна, лучше пижама подлиннее
3-4 комплекта нижнего белья
ДЛЯ БАНИ И КУПАНИЯ В ВОДОЕМАХ
купальник
В Дагестан лучше брать слитный (стринги, танго точно нет)
ЧТО ТОЧНО НЕ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЕ
джинсовые шорты, блузки, пиджаки, юбки
Помните, что вы едите в гости в республику к другому народу, где есть свои традиции и устои.
Это не значит что нужно надевать одежду в пол и покрывать голову платком. Но важно не оголять тело откровенно.
Просим относиться с пониманием и уважением, и тогда республика гостеприимно и тепло вас встретит!
Проживание. Будем жить в комфортном гостевом доме, 2-х и 3-х местные номера с односпальными кроватями. В доме есть горячая вода, душ и санузел. Предоставляется фен и полотенца. На территории работает Wi-fi.
Питание. В программу включено вегетарианское трехразовое питание и перекусы в горах. Также будет возможность познакомиться с национальной кухней.
Программа тура по дням
Знакомство
Мы встретим вас в аэропорту в 14 часов и вместе поедем в гостевой дом в горах. По дороге перекусим, затем заселимся и отправимся в небольшой треккинг к Нарзанным источникам. Вечером поужинаем и ещё раз познакомимся в тёплом дружеском кругу. Перед сном будет занятие по йоге и расслабляющая практика.
Гвоздетерапия и мастер-класс по рисованию
Начнём день с йоги, потом позавтракаем. У вас будет свободное время для самостоятельных прогулок, после чего проведём занятие по гвоздетерапии.
Пообедаем и позанимаемся творчеством — вас ждёт мастер-класс по рисованию. Затем поужинаем и расслабимся на занятии йогой перед сном.
Треккинг к водопаду
Утром будет занятие по йоге и завтрак, затем отправимся в небольшой пеший поход к водопаду Терскол. Устроим перекус на природе и позанимаемся йогой в красивом месте.
Во второй половине дня у вас будет свободное время, а потом ждём вас на ужин.
Чегемское ущелье
Встанем пораньше, позанимаемся йогой, позавтракаем и поедем в Чегемское ущелье. Там вы сможете выбрать активности на своё усмотрение: полетать на парапланах или покататься на лошадях. На ужин вернемся в гостиницу и отдохнём.
Подъем на Эльбрус
Традиционно начнём день с йоги, затем позавтракаем и поднимемся по канатной дороге на Эльбрус. Там у вас будет свободное время, чтобы вдоволь налюбоваться пейзажами. Спустимся на поляну Азау, пообедаем и пойдём по эко-тропе к гостевому дому. Там вас будет ждать занятие с тибетскими чашами и вкуснейший ужин.
Гвоздетерапия и рынок
Встанем, позанимаемся йогой и гвоздетерапией. Затем позавтракаем т отправимся на местный рынок за сувенирами.
Пообедаем, попаримся в бане, отдохнём и пойдём на ужин. Вечером устроим дружеские посиделки и пообщаемся.
Озеро Гижгит и отъезд
Начнём день с йоги и гвоздетерапии, потом позавтракаем, соберем и будем выезжать из гостиницы. По пути заедем на серебряный источник, где можно набрать воду с собой. Ещё будет остановка на озере Гижгит.
После такого насыщенного путешествия мы отвезем вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер на протяжении всего тура (в том числе и дорога из аэропорта и в аэропорт)
- Трехразовое вегетарианское питание и перекусы
- Полное сопровождение организаторами во время всего путешествия
- Практики: йога, гвоздетерапия, пранаяма, медитации
- Мастер-класс по акриловой живописи
- Приглашения мастера с поющими тибетскими чашами
- Горная баня в хвойном лесу
- Билеты на подъемник Эльбрус
- Аренда снаряжения: трекинговые палки, коврик для йоги, доска Садху
- Взнос за вход в заповедник
- Общая базовая аптечка на группу
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Минеральных Вод
- Ужин в последний день (в кафе ресторане по свободному меню, средний чек 800-1000 руб.)
- Дополнительные активности: полёт на параплане, прыжок с 50 метров, зиплайн
- Покупка сувениров и личные расходы