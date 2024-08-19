Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Авторский тур в Минеральных Водах

Отдохнуть душой и телом в одном из самых красивых мест России - у подножия горы Эльбрус

Мы собрали самые шикарные природные достояния Приэльбрусья и подобрали практики, которые подойдут человеку, не занимающемуся йогой.

Эти практики помогут избавиться от стресса и ограничивающих убеждений, которые порой так нам мешают жить той жизнью, о которой мы мечтаем.

Вы получите уникальные знания и инструменты, которые помогут самосовершенствоваться каждый день и сможете применять их в своей повседневности.

Вдохновившись красотой природы, будем рисовать горы на мастер-классе и слушать волшебные звуки поющих тибетских чаш, а по вечерам будем париться в бане на дровах в сосновом лесу и купаться в горном озере.
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Гвоздетерапия, йога и медитации в Приэльбрусье
Ближайшие даты:
19
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет62 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

ЧЕК-ЛИСТ ПО СБОРАМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
Все нижеперечисленные вещи обязательны для твоего комфорта в горах, так как погода в горах непредсказуема.

Всё остальное на твоё усмотрение. Помни, что в горах нужно одеваться не «красивенько и стильно», а удобно и практично. Если возникнет вопрос по вещам, напиши нам, мы поможем разобраться.

ОДЕЖДА

ОДЕЖДА ДЛЯ ЙОГИ В ЖАРКУЮ И ПРОХЛАДНУЮ ПОГОДУ
футболка с коротким или длинным рукавом / толстовка
легинсы / шаровары / спортивные штаны / шорты не выше середины бедра / велосипедки

ДЛЯ ТРЕКИНГА
шорты / легинсы / велосипедки
футболка – 2 шт для жаркой погоды (желательно синтетические влагоотводящие, если таких нет, ничего страшного, можно любые удобные не стесняющие движения)
брюки / штаны для прохладной погоды (желательно, но не обязательно на мембране)
мембранная куртка или софт-шел которая не продувается и не промокает под дождем (хорошо если закрывает ягодицы)
если есть, тёплое термо-бельё тоже бери
осенне-весенняя шапка и перчатки, и если есть тоненькая пуховка
флисовая кофта
2 пары термо-носков, влагоотводящих (одни на вас, вторые запасные)

ДЛЯ ВЫЕЗДОВ И ЭКСКУРСИЙ
любая комфортная одежда, в которой и в пещеру можно залезть, и на внедорожнике прокатиться, и в кафе посидеть (для жаркой и прохладной погоды)

ДЛЯ ДОМА, ОТЕЛЯ И ГЛЭМПИНГА
шорты / штаны / футболка / кофта – это одежда для дома
обычные носки 2 пары для дома, 1 пара тёплых носков
одежда для сна, лучше пижама подлиннее
3-4 комплекта нижнего белья

ДЛЯ БАНИ И КУПАНИЯ В ВОДОЕМАХ
купальник
В Дагестан лучше брать слитный (стринги, танго точно нет)

ЧТО ТОЧНО НЕ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЕ
джинсовые шорты, блузки, пиджаки, юбки
Помните, что вы едите в гости в республику к другому народу, где есть свои традиции и устои.
Это не значит что нужно надевать одежду в пол и покрывать голову платком. Но важно не оголять тело откровенно.
Просим относиться с пониманием и уважением, и тогда республика гостеприимно и тепло вас встретит!

Проживание. Будем жить в комфортном гостевом доме, 2-х и 3-х местные номера с односпальными кроватями. В доме есть горячая вода, душ и санузел. Предоставляется фен и полотенца. На территории работает Wi-fi.

Питание. В программу включено вегетарианское трехразовое питание и перекусы в горах. Также будет возможность познакомиться с национальной кухней.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство

Мы встретим вас в аэропорту в 14 часов и вместе поедем в гостевой дом в горах. По дороге перекусим, затем заселимся и отправимся в небольшой треккинг к Нарзанным источникам. Вечером поужинаем и ещё раз познакомимся в тёплом дружеском кругу. Перед сном будет занятие по йоге и расслабляющая практика.

ЗнакомствоЗнакомствоЗнакомствоЗнакомство
2 день

Гвоздетерапия и мастер-класс по рисованию

Начнём день с йоги, потом позавтракаем. У вас будет свободное время для самостоятельных прогулок, после чего проведём занятие по гвоздетерапии.

Пообедаем и позанимаемся творчеством — вас ждёт мастер-класс по рисованию. Затем поужинаем и расслабимся на занятии йогой перед сном.

Гвоздетерапия и мастер-класс по рисованиюГвоздетерапия и мастер-класс по рисованиюГвоздетерапия и мастер-класс по рисованиюГвоздетерапия и мастер-класс по рисованию
3 день

Треккинг к водопаду

Утром будет занятие по йоге и завтрак, затем отправимся в небольшой пеший поход к водопаду Терскол. Устроим перекус на природе и позанимаемся йогой в красивом месте.

Во второй половине дня у вас будет свободное время, а потом ждём вас на ужин.

Треккинг к водопадуТреккинг к водопадуТреккинг к водопадуТреккинг к водопаду
4 день

Чегемское ущелье

Встанем пораньше, позанимаемся йогой, позавтракаем и поедем в Чегемское ущелье. Там вы сможете выбрать активности на своё усмотрение: полетать на парапланах или покататься на лошадях. На ужин вернемся в гостиницу и отдохнём.

Чегемское ущельеЧегемское ущельеЧегемское ущельеЧегемское ущельеЧегемское ущелье
5 день

Подъем на Эльбрус

Традиционно начнём день с йоги, затем позавтракаем и поднимемся по канатной дороге на Эльбрус. Там у вас будет свободное время, чтобы вдоволь налюбоваться пейзажами. Спустимся на поляну Азау, пообедаем и пойдём по эко-тропе к гостевому дому. Там вас будет ждать занятие с тибетскими чашами и вкуснейший ужин.

Подъем на ЭльбрусПодъем на ЭльбрусПодъем на ЭльбрусПодъем на ЭльбрусПодъем на Эльбрус
6 день

Гвоздетерапия и рынок

Встанем, позанимаемся йогой и гвоздетерапией. Затем позавтракаем т отправимся на местный рынок за сувенирами.

Пообедаем, попаримся в бане, отдохнём и пойдём на ужин. Вечером устроим дружеские посиделки и пообщаемся.

Гвоздетерапия и рынокГвоздетерапия и рынокГвоздетерапия и рынокГвоздетерапия и рынок
7 день

Озеро Гижгит и отъезд

Начнём день с йоги и гвоздетерапии, потом позавтракаем, соберем и будем выезжать из гостиницы. По пути заедем на серебряный источник, где можно набрать воду с собой. Ещё будет остановка на озере Гижгит.

После такого насыщенного путешествия мы отвезем вас в аэропорт. До новых встреч!

Озеро Гижгит и отъездОзеро Гижгит и отъездОзеро Гижгит и отъездОзеро Гижгит и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер на протяжении всего тура (в том числе и дорога из аэропорта и в аэропорт)
  • Трехразовое вегетарианское питание и перекусы
  • Полное сопровождение организаторами во время всего путешествия
  • Практики: йога, гвоздетерапия, пранаяма, медитации
  • Мастер-класс по акриловой живописи
  • Приглашения мастера с поющими тибетскими чашами
  • Горная баня в хвойном лесу
  • Билеты на подъемник Эльбрус
  • Аренда снаряжения: трекинговые палки, коврик для йоги, доска Садху
  • Взнос за вход в заповедник
  • Общая базовая аптечка на группу
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до Минеральных Вод
  • Ужин в последний день (в кафе ресторане по свободному меню, средний чек 800-1000 руб.)
  • Дополнительные активности: полёт на параплане, прыжок с 50 метров, зиплайн
  • Покупка сувениров и личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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