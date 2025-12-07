2 день

Ущелье реки Кизгыч, Казачий водопад, Спящее озеро

Тропа в ущелье Кызгыч идет по хвойному лесу, между высоких пихт и елей.

Здесь очень красивый лес, часто встречаются папоротники.

Выйдя из леса, окажемся на большой смотровой площадке, откуда открывается прекрасный вид на хребет Абишира-Ахуба.

Это самый большой и самый озерный горный хребет Архыза, его длина более 20 км.

Пройдем еще немного вперед, и увидим небольшой Казачий водопад.

Далее направляемся к Спящему озеру.

Оно расположено в долине реки Кизгыч и в далекие времена ничем не отличалось от прочих озер Архыза.

Но со временем горные ручьи, питающие озеро, стали пересыхать, и озеро постепенно обмелело.

Его возраст оценивается в 10-12 тысяч лет.

Ученые верят, что однажды Спящее озеро проснется и вновь порадует туристов своей первозданной красотой!

Активная часть прохождения по маршруту: 12,5 км, перепад высот 1470-1630 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160