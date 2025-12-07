Описание тура
Тур проходит на Кавказе, в Карачаево-Черкесии. Целую неделю проведем в знаменитом поселке Архыз! Мы очень любим этот курорт, ведь он относится к категории всесезонных: здесь можно отлично покататься на лыжах зимой, устроить великолепные походы летом и осенью.
На майские праздники курорт также очень популярен, поскольку многие маршруты уже открыты для весеннего треккинга. В это время просыпается природа, появляется первая зелень, цветы. В ущельях в мае уже вовсю шумят водопады, а на вершинах гор ещё лежит снег!
Программа тура по дням
Прибытие. Термальные источники «Жемчужина Кавказа»
11:30-12:00 Сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды.
После сбора группы выезжаем в поселок, в горы!
Отдых начинается с поездки на термальные источники «Жемчужина Кавказа».
Здесь с удовольствием отдохнем и искупаемся в нескольких бассейнах.
А затем продолжим наш путь.
После поселения в гостинице, погуляем по поселку и увидим местный сувенирный рынок.
Активная часть: 3 км пешком.
Ущелье реки Кизгыч, Казачий водопад, Спящее озеро
Тропа в ущелье Кызгыч идет по хвойному лесу, между высоких пихт и елей.
Здесь очень красивый лес, часто встречаются папоротники.
Выйдя из леса, окажемся на большой смотровой площадке, откуда открывается прекрасный вид на хребет Абишира-Ахуба.
Это самый большой и самый озерный горный хребет Архыза, его длина более 20 км.
Пройдем еще немного вперед, и увидим небольшой Казачий водопад.
Далее направляемся к Спящему озеру.
Оно расположено в долине реки Кизгыч и в далекие времена ничем не отличалось от прочих озер Архыза.
Но со временем горные ручьи, питающие озеро, стали пересыхать, и озеро постепенно обмелело.
Его возраст оценивается в 10-12 тысяч лет.
Ученые верят, что однажды Спящее озеро проснется и вновь порадует туристов своей первозданной красотой!
Активная часть прохождения по маршруту: 12,5 км, перепад высот 1470-1630 м, продолжительность маршрута 5-6 часов.
Тропа романтиков
Маршрут обязательно покажет вам самые лучшие смотровые площадки!
Поход начинается из поселка Романтик.
Дорога идет через сосново-пихтовый лес, в котором увидим лишайники и прочие реликтовые растения.
По пути будем делать привалы, наслаждаться видами и создавать отличные фото!
Конечная точка нашего маршрута — смотровая площадка, находящаяся около 2 200 м над уровнем моря.
Здесь же расположена канатная станция «Млечный путь».
Виды вокруг — глаз не оторвать!! Здесь можно увидеть один из наиболее знаменитых пиков — гору Пшиш (3790 м), а также гору София — известный в этих местах трехтысячник.
Любуемся отличными видами, обедаем, отдыхаем и отправляемся в обратный путь!
Постепенно спускаемся все ниже и ниже и в конце маршрута вернемся в поселок Романтик.
Активная часть: 10,8 км пешком, перепад 2250-1650 м, продолжительность 6-7 часов.
Водопад на реке Белой
К поляне Таулу немного подъедем на авто, а далее пойдем пешком!
С каждым изгибом дороги хребты вырастают у нас словно на глазах.
За очередным поворотом увидим главную гору этих мест — снежный Пшиш.
Дорога ровная, удобная для ходьбы, набор высоты минимальный, так что устать не получится.
В мае на полянках по пути обязательно увидим и сфотографируем первые цветы.
Белореченский водопад — один из наиболее полноводных потоков Архыза.
Его окружает вековой бор с разноцветными елями и высокими соснами.
Под ногами похрустывают ветви и шишки, шуршат плюшевые мхи, древние, как сам лес.
Картина очень напоминает сюжет волшебной сказки: невозможно отделаться от мысли, что из-за следующего ствола дерева выглянет избушка местной Бабы-Яги…
Активная часть: 18,1 км, перепад 1600-1670 м, продолжительность 6-7 часов.
Ледниковая ферма, Софийский ледник
Сегодня едем повыше!
На местном УАЗике отправляемся в долину реки София, к огромной поляне «Ледниковая ферма».
Чем выше поднимаемся в горы, тем сильнее будет виден интереснейший переход природы из зимы в лето.
На ваших глазах ковер из зеленой травы будет плавно переходить в снег на склонах.
Ледниковая ферма — одна из популярнейших локаций: именно отсюда видна гора София и могучий Софийский ледник.
Вместе с инструктором совершим подъем по хребту Чегет-Чат, чтобы насладиться видами и поближе рассмотреть Софийский ледник.
Активная часть прохождения по маршруту: 7,5 км, перепад 2000-2560 м, продолжительность похода 6-7 часов.
Данное ущелье посещаем, если погодные условия позволяют в него заехать. Если посетить это ущелье нет возможности — инструктор заменит его на другой маршрут.
Поездка на перевал Пхия. Смотровая площадка Карча-Тебе
Туры в Архыз в мае — это не только пешие походы, но и увлекательные прогулки на внедорожниках!
Перевал Пхия — место, где романтично настроенные путешественники обожают встречать рассветы и провожать закаты.
Перевал Пхия расположен около 2 160 м над уровнем моря.
Он разделяет две реки, чуть ниже впадает в реку Большая Лаба.
Весной и летом у перевала можно встретить шумные отары овец и табуны резвых лошадей.
Заехав на перевал, с вершины полюбуемся на соседнюю долину реки Пхия и огромные хребты Дукка и Абишира-Ахуба.
Еще одна отличная смотровая площадка в вашу копилочку!
Также на перевале увидим памятники защитникам перевалов Кавказа.
Продолжим посещением интересной достопримечательности — смотровой площадки Карча-Тебе.
На этой горе-кругозоре когда-то возвышалась башня великого предка карачаевского народа.
Сейчас от башни остались лишь невысокие руины.
Зато с самого выступа горы открывается прекрасный вид на поселок, виднеется река Большой Зеленчук и хребет Морх-Сырты, на котором находится озеро Любви.
Активная часть: 13,5, перепад 2160-2370 м (Пхия), 1470-1640 м (Карча-Тебе), продолжительность 6-7 часов.
Отъезд
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
12:30-13:30 Прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт Минеральные Воды, отъезд домой.
Проживание
Проживание в пос. Архыз в гостинице «Незабудка».
Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы — 15 000 руб. /весь период отдыха.
Варианты проживания
Незабудка
Двух-, трехместные номера. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают. Фен можно попросить у администратора.
Гостиница «Незабудка» построена в 2016 г. Во всех номерах современная мебель, качественная сантехника. В гостинице есть сушилка для обуви, стиральная машинка.
На первом этаже находится большая кухня, на которой туристы могут самостоятельно заниматься приготовлением пищи. На кухне имеется холодильник, плита, чайник, микроволновая печь, мультиварка.
Кухня, а также уютный холл — это места, где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок.
Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин.
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проезды по маршруту на горном транспорте (УАЗик)
- Проживание в пос. Архыз в гостинице «Незабудка»: 2-, 3-местные номера
- 2-разовое питание: готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное) обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Катание на лошадях
- Входные билеты в Аланское городище
- Экологические сборы в Тебердинском национальном парке
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Минеральные Воды и обратно
- Питание: обед во время переезда в первый день, ужины
- Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы - 15 000 руб. /весь период отдыха
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.
- шапка, перчатки;
- куртка. Температура воздуха рано утром и вечером +6… +8С, днём +10… +15С.;
- флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна - для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице.
- футболка;
- термобелье;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор или шарф;
- теплые ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно.
При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат.
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- термос (объем 0,75-1 л);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, термос и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- подпопник;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- наличные деньги;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Есть ли в туре скидка для детей?
Где начинается и заканчивается маршрут?
Район путешествия: Российская Федерация, Карачаево-Черкесия, пос. Архыз.
Старт: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:30-12:00 МСК.
Финиш: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:30-13:30 МСК.
В городе Минеральные Воды остановиться на ночлег можно в мини-гостинице «Теплый стан» или гостинице «Кавказ» (4 минуты ходьбы от ж/д вокзала).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли программа быть изменена?
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут может быть изменен.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.