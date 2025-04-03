Туры на микроавтобусе в Минеральных Водах с гидом по низким ценам

Найдено 3 тура в категории «На микроавтобусе» в Минеральных Водах, цены от 51 200 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Майские праздники в Архызе
Пешая
На микроавтобусе
7 дней
3 отзыва
Майские праздники в Архызе
Экскурсионный тур «Майские праздники в Архызе» на 7 дней
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
25 мая в 10:00
52 800 ₽ за человека
Адыгея для всей семьи: прогулки, экскурсии, мастер-классы и водные процедуры
На машине
На микроавтобусе
7 дней
Адыгея для всей семьи: прогулки, экскурсии, мастер-классы и водные процедуры
Погулять по каньонам и ущельям, научиться сыроварению и расслабиться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, в 13:00 на выходе из з...
«Обычно это минивэн или Mercedes Sprinter»
18 мая в 13:00
1 июн в 13:00
51 200 ₽ за человека
Комфортный треккинг в Приэльбрусье в мини-группе
На микроавтобусе
8 дней
Комфортный треккинг в Приэльбрусье в мини-группе
Налегке подняться на Эльбрус и Чегет, погулять по ущелью Ирик и пройтись по леднику Гарабаши
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 15:00. Если вы прибыва...
7 июн в 15:00
21 июн в 15:00
62 400 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Э
    Эльвира
    3 апреля 2025
    Майские праздники в Архызе
    Организаторам огромное спасибо! Всё было организовано на высшем уровне! Илье лично от меня (самого медленного участника группы) большое спасибо за терпение и поддержку!
    Организаторам огромное спасибо! Всё было организовано на высшем уровне! Илье лично от меня (самого медленного участникаОрганизаторам огромное спасибо! Всё было организовано на высшем уровне! Илье лично от меня (самого медленного участникаОрганизаторам огромное спасибо! Всё было организовано на высшем уровне! Илье лично от меня (самого медленного участникаОрганизаторам огромное спасибо! Всё было организовано на высшем уровне! Илье лично от меня (самого медленного участникаОрганизаторам огромное спасибо! Всё было организовано на высшем уровне! Илье лично от меня (самого медленного участникаОрганизаторам огромное спасибо! Всё было организовано на высшем уровне! Илье лично от меня (самого медленного участникаОрганизаторам огромное спасибо! Всё было организовано на высшем уровне! Илье лично от меня (самого медленного участникаОрганизаторам огромное спасибо! Всё было организовано на высшем уровне! Илье лично от меня (самого медленного участникаОрганизаторам огромное спасибо! Всё было организовано на высшем уровне! Илье лично от меня (самого медленного участника
  • А
    Алина
    30 марта 2025
    Майские праздники в Архызе
    Отлично!
  • М
    Марсель
    25 марта 2025
    Майские праздники в Архызе
    Отзыв об организаторе оставил в предыдущем поле. Могу еще раз повторить, что с точки зрения организации все было качественно.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Майские праздники в Архызе
  2. Адыгея для всей семьи: прогулки, экскурсии, мастер-классы и водные процедуры
  3. Комфортный треккинг в Приэльбрусье в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Чегемское ущелье
  5. Плато Бермамыт
  6. Чегемские водопады
  7. Машук
  8. Уллу-Тау
  9. Водопад Абай-Су
  10. Гижгит
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в апреле 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 тура от 51 200 до 62 400. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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