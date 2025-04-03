Майские праздники в Архызе
Экскурсионный тур «Майские праздники в Архызе» на 7 дней
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
25 мая в 10:00
52 800 ₽ за человека
Адыгея для всей семьи: прогулки, экскурсии, мастер-классы и водные процедуры
Погулять по каньонам и ущельям, научиться сыроварению и расслабиться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, в 13:00 на выходе из з...
«Обычно это минивэн или Mercedes Sprinter»
18 мая в 13:00
1 июн в 13:00
51 200 ₽ за человека
Комфортный треккинг в Приэльбрусье в мини-группе
Налегке подняться на Эльбрус и Чегет, погулять по ущелью Ирик и пройтись по леднику Гарабаши
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 15:00. Если вы прибыва...
7 июн в 15:00
21 июн в 15:00
62 400 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЭЭльвира3 апреля 2025Организаторам огромное спасибо! Всё было организовано на высшем уровне! Илье лично от меня (самого медленного участника группы) большое спасибо за терпение и поддержку!
- ААлина30 марта 2025Отлично!
- ММарсель25 марта 2025Отзыв об организаторе оставил в предыдущем поле. Могу еще раз повторить, что с точки зрения организации все было качественно.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На микроавтобусе»
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Сколько стоит тур в Минеральных Водах в апреле 2025
Сейчас в Минеральных Водах в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 тура от 51 200 до 62 400. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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