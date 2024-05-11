Экскурсионные туры на 10 дней по Минеральным Водам

Найдено 8 туров в категории «Туры на 10 дней» в Минеральных Водах, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мульти-актив от Домбая до Эльбруса
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Мульти-актив от Домбая до Эльбруса
Начало: г. Минеральные Воды
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 77 000 за человека
Каникулы в Приэльбрусье
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Каникулы в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
18 июня в 10:00
16 июля в 10:00
от 67 000 за человека
Мультиактив от Архыза до Домбая
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Мультиактив от Архыза до Домбая
Начало: г. Минеральные Воды
15 июля в 10:00
16 сен в 10:00
от 83 500 за человека
Восхождение на Эльбрус с южной стороны. Стандарт
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Восхождение на Эльбрус с южной стороны. Стандарт
Начало: г. Минеральные Воды
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 61 200 за человека
Каникулы на Домбае. Пеший тур
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Каникулы на Домбае. Пеший тур
Начало: г. Минеральные Воды
19 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 76 000 за человека
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
18 июля в 10:00
15 авг в 10:00
61 800 за человека
Эльбрус. Восхождение с Юга
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Эльбрус. Восхождение с Юга
Начало: Г. Минеральные Воды
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 000 за человека
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Подняться выше облаков, поплавать в ледниковых озёрах и увидеть 70-метровые водопады
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
1 сен в 11:00
29 сен в 11:00
62 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Эльбрус. Восхождение с Юга
    Были в конце апреля на трекинге по Приэльбрусью, всё суппер, очень рекомендую!
    Были в конце апреля на трекинге по Приэльбрусью, всё суппер, очень рекомендую!
  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
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    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
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    гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

  • А
    Алана
    5 февраля 2024
    Каникулы в Приэльбрусье
    Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
  • А
    Анна/
    14 января 2024
    Каникулы в Приэльбрусье
    Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,
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    водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки). Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.

    Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
  • Д
    Дудкин
    26 декабря 2023
    Эльбрус. Восхождение с Юга
    Впечатления о туре положительные. Тур оказался интересным и увлекательным! Единственным минусом было размещение-уж сильно экономная гостиница.
  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Мультиактив от Архыза до Домбая
    На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!
    На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!
  • А
    Алексей
    4 октября 2023
    Каникулы в Приэльбрусье
    Отличный тур, отличные гиды-проводники, да и вообще классное место. Всем рекомендую.
  • А
    Анна
    3 сентября 2023
    МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
    Активный и насыщенный треккинговый тур "МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга" (13-22 августа 2023). Программа отлично подойдет тем, кто готов
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    к интенсивным нагрузкам днем, а вечером хочет отдохнуть в комфортных гостиничных условиях. В туре предусмотрена интенсивная физическая нагрузка на ноги, и к этому следует быть готовым, если хотите увидеть все красоты, обозначенные в программе, и даже больше)). Очень рекомендую брать специальную треккинговую обувь и палки: они существенно облегчают физическую нагрузку. Маршрут грамотно выстроен по степени нарастания нагрузки и включает в себя неописуемые красоты Кавказа! Объекты размещения ("Айс черри" в Домбае и "Фаворит" в Архызе) очень достойные! В номерах есть все необходимое, кормят очень вкусно. Обед на маршруте простой (походный), но сытный.

  • О
    Олег
    3 сентября 2023
    Восхождение на Эльбрус на Новый год
    В целом, в рамках заявленного. Условия соблюдены и неплохой уровень комфорта. Водители отработали на хорошем уровне. Чистые машины. В некоторых был неплохо кондиционер, что очень приятно.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Туры на 10 дней»

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  4. Восхождение на Эльбрус с южной стороны. Стандарт
  5. Каникулы на Домбае. Пеший тур
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Туры на 10 дней" можно забронировать 8 авторских туров от 14 000 до 83 500. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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