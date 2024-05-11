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к интенсивным нагрузкам днем, а вечером хочет отдохнуть в комфортных гостиничных условиях. В туре предусмотрена интенсивная физическая нагрузка на ноги, и к этому следует быть готовым, если хотите увидеть все красоты, обозначенные в программе, и даже больше)). Очень рекомендую брать специальную треккинговую обувь и палки: они существенно облегчают физическую нагрузку. Маршрут грамотно выстроен по степени нарастания нагрузки и включает в себя неописуемые красоты Кавказа! Объекты размещения ("Айс черри" в Домбае и "Фаворит" в Архызе) очень достойные! В номерах есть все необходимое, кормят очень вкусно. Обед на маршруте простой (походный), но сытный.