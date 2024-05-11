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Авторский тур
10 дней
Мульти-актив от Домбая до Эльбруса
Начало: г. Минеральные Воды
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 77 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Каникулы в Приэльбрусье
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
18 июня в 10:00
16 июля в 10:00
от 67 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Мультиактив от Архыза до Домбая
Начало: г. Минеральные Воды
15 июля в 10:00
16 сен в 10:00
от 83 500₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Восхождение на Эльбрус с южной стороны. Стандарт
Начало: г. Минеральные Воды
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 61 200₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Каникулы на Домбае. Пеший тур
Начало: г. Минеральные Воды
19 июня в 10:00
10 июля в 10:00
от 76 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
18 июля в 10:00
15 авг в 10:00
61 800₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Эльбрус. Восхождение с Юга
Начало: Г. Минеральные Воды
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Подняться выше облаков, поплавать в ледниковых озёрах и увидеть 70-метровые водопады
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
1 сен в 11:00
29 сен в 11:00
62 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССергей11 мая 2024Были в конце апреля на трекинге по Приэльбрусью, всё суппер, очень рекомендую!
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
- ААлана5 февраля 2024Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
- ААнна/14 января 2024Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,
- ДДудкин26 декабря 2023Впечатления о туре положительные. Тур оказался интересным и увлекательным! Единственным минусом было размещение-уж сильно экономная гостиница.
- ЕЕлена7 ноября 2023На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!
- ААлексей4 октября 2023Отличный тур, отличные гиды-проводники, да и вообще классное место. Всем рекомендую.
- ААнна3 сентября 2023Активный и насыщенный треккинговый тур "МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга" (13-22 августа 2023). Программа отлично подойдет тем, кто готов
- ООлег3 сентября 2023Восхождение на Эльбрус на Новый годВ целом, в рамках заявленного. Условия соблюдены и неплохой уровень комфорта. Водители отработали на хорошем уровне. Чистые машины. В некоторых был неплохо кондиционер, что очень приятно.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Туры на 10 дней»
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