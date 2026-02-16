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Описание тура

Несложная программа с дневными прогулками по двум горным районам Осетии - Цей и Дигория!

Отлично подойдёт для тех, кто не хочет целыми днями трястись в машинах, а хочет насладиться величественностью гор и прочувствовать их мощь. При этом оставаясь в комфорте, так как ночевать будем в отелях в удобных номерах (душ и туалет в каждом номере).

Группа не более 8 человек!

Мы отправимся в небольшие однодневные прогулки по горным ущельям. Устроим настоящие обеды на природе с невероятными видами. Попробуем воду из горных ручьёв.

Ну и конечно же, на всех маршрутах нас будет сопровождать прекрасный проводник - аляскинский маламут Зара!