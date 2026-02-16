Описание тура
Несложная программа с дневными прогулками по двум горным районам Осетии - Цей и Дигория!
Отлично подойдёт для тех, кто не хочет целыми днями трястись в машинах, а хочет насладиться величественностью гор и прочувствовать их мощь. При этом оставаясь в комфорте, так как ночевать будем в отелях в удобных номерах (душ и туалет в каждом номере).
Группа не более 8 человек!
Мы отправимся в небольшие однодневные прогулки по горным ущельям. Устроим настоящие обеды на природе с невероятными видами. Попробуем воду из горных ручьёв.
Ну и конечно же, на всех маршрутах нас будет сопровождать прекрасный проводник - аляскинский маламут Зара!
- отдохнём от городской суеты
- наполнимся спокойствием и величественностью гор
- познакомимся с единомышленниками
- и вероятно захотим приехать в горы ещё)
Программа тура по дням
Знакомство с Цеем
Встречаемся в Минеральных водах в аэропорту в 14.00. А так же можем подхватить по пути под Пятигорском или Нальчиком.
Сегодня нас ждёт длинный переезд к нашему месту базирования прямо в горах. Дорога займёт около 4х часов, едем неспешно с остановками и отдыхом.
К вечеру мы приедем в горы! Нас ждёт заселение и первый ужин в горах и знакомство)
Цейский ледник
Позавтракав, мы выходим на нашу первую ознакомительную прогулку.
Сегодня мы отправимся по горному ущелью к настоящему Леднику!
Цейский ледник располагается в верховьях ущелья на высоте 2300 метров н. у. м., путь до которого проходит по тропе и занимает около 5 км в одну сторону с набором высоты около 400 метров.
По пути делаем остановки для фото и отдыха, спешить нам некуда, ведь все приехали отдыхать)
Обязательно делаем привал для обеда, ведь главное в горах - это хорошенько покушать)
Обратный путь по той же тропе.
Канатная дорога Цей, Сказский ледник
После дня активных прогулок нас ждёт умеренный по нагрузкам день. Мы отправимся к горнолыжному канатному подъёмнику, который летом работает как туристический и поднимет нас выше к шикарным видам на ущелье и Сказский ледник!
На этом мы конечно не остановимся, а отправимся ещё выше по тропе!
В зависимости от погоды обратно можем спуститься пешком по тропе, чтобы максимально насладиться видами.
Как всегда нас ждёт вкусный обед в горах с непревзойдёнными видами.
Поездка через перевал в Дигорию
Сегодня нас ждёт обзорный день!
Мы отправимся в новый район - Дигорию. Однако, поедем не скучной дорогой, а по грунтовой дороге через настоящий горный перевал, откуда в хорошую погоду открываются неописуемые виды на горы вокруг!
Нас ждут древние поселения Галиат и Верхний Згид. Увидим не только древние постройки, но и печальные виды практически заброшенных поселений советской эпохи, некогда процветающих горнодобывающих предприятий…
К вечеру заселимся к коттедж на бузе отдыха Порог Неба в Дигорском ущелье, где нас ждёт прогулка по огромной территории базы.
Гора Кубус
После завтрака мы отправимся в пешее путешествие вокруг и на вершину горы Кубус!
Это будет пожалуй самый насыщенный день программы!
Мы увидим водопады, горные вершины с ледниками, море зелени и ручьёв и даже наш дом с вершины горы)
На вершине сделаем обед и насладимся панорамными видами.
Маршрут сегодня кольцевой, поэтому даже на пути обратно нас ждёт новая тропа)
Водопад Галдоридон, долина реки Урух
Это наш заключительный пешеходный день.
Мы отправимся в достаточно длинный, но более лёгкий (чем вчера) путь.
Отправляемся по ущелью в сторону перевала Штулу (через который можно попасть в Кабардино-Балкарию). До самого перевала мы конечно не дойдём, но по пути нас ждут прекрасные виды на гору Кубус и водопад Галдоридон.
Уже традиционно нас будут ждать обед на природе и невероятные виды окружающих нас гор!
Отъезд
Утром, позавтракав и спокойно собравшись, отправляемся обратно в Минеральные воды.
Приезд в аэропорт запланирован около 14.00-15.00.
Однако, рекомендую не спешить домой, я задержаться здесь ещё на пару деньков и погулять по Пятигорску, Железноводску и другим городам.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд из Минеральных вод и обратно
- Локальные переезды к точкам начала маршрута
- Проживание в комфортных номерах по 2-3 человека (с санузлом)
- Завтраки
- Дневные перекусы/обеды на маршруте (кроме дней заезда/отъезда)
- Входные билеты в нацпарк
- Сопровождение инструктором проводником все дни
- Страхование от несчастного случая на время программы
- Канатная дорога Цей
Что не входит в цену
- Ужины
- Дополнительные развлечения (баня, лошади и тд)
- Одноместное размещение
О чём нужно знать до поездки
Специальная подготовка не требуется. Человек в нормальной физической форме способен пройти маршрут без подготовки.
Пожелания к путешественнику
Программа подразумевает проживание в номерах по 2-3 человека. Если вы едете в одиночку, то по возможности найдём вам пару, чтобы не пришлось доплачивать за одноместное размещение. Стараемся размещать в номерах с разбивкой по половому признаку, однако, гарантировать это не можем, так как группы небольшие! Кровати во всех номерах раздельные!