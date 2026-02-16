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Прогулки по Осетии (Цей и Дигория) в компании маламута

Однодневные прогулки налегке с проживанием в комфортных номерах. Малая группа до 8 человек
Прогулки по Осетии (Цей и Дигория) в компании маламутаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Прогулки по Осетии (Цей и Дигория) в компании маламутаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Прогулки по Осетии (Цей и Дигория) в компании маламутаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Несложная программа с дневными прогулками по двум горным районам Осетии - Цей и Дигория!

Отлично подойдёт для тех, кто не хочет целыми днями трястись в машинах, а хочет насладиться величественностью гор и прочувствовать их мощь. При этом оставаясь в комфорте, так как ночевать будем в отелях в удобных номерах (душ и туалет в каждом номере).

Группа не более 8 человек!

Мы отправимся в небольшие однодневные прогулки по горным ущельям. Устроим настоящие обеды на природе с невероятными видами. Попробуем воду из горных ручьёв.

Ну и конечно же, на всех маршрутах нас будет сопровождать прекрасный проводник - аляскинский маламут Зара!

  • отдохнём от городской суеты
  • наполнимся спокойствием и величественностью гор
  • познакомимся с единомышленниками
  • и вероятно захотим приехать в горы ещё)

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Цеем

Встречаемся в Минеральных водах в аэропорту в 14.00. А так же можем подхватить по пути под Пятигорском или Нальчиком.

Сегодня нас ждёт длинный переезд к нашему месту базирования прямо в горах. Дорога займёт около 4х часов, едем неспешно с остановками и отдыхом.

К вечеру мы приедем в горы! Нас ждёт заселение и первый ужин в горах и знакомство)

Знакомство с ЦеемЗнакомство с Цеем
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Цейский ледник

Позавтракав, мы выходим на нашу первую ознакомительную прогулку.

Сегодня мы отправимся по горному ущелью к настоящему Леднику!

Цейский ледник располагается в верховьях ущелья на высоте 2300 метров н. у. м., путь до которого проходит по тропе и занимает около 5 км в одну сторону с набором высоты около 400 метров.

По пути делаем остановки для фото и отдыха, спешить нам некуда, ведь все приехали отдыхать)

Обязательно делаем привал для обеда, ведь главное в горах - это хорошенько покушать)

Обратный путь по той же тропе.

Цейский ледникЦейский ледникЦейский ледник
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Канатная дорога Цей, Сказский ледник

После дня активных прогулок нас ждёт умеренный по нагрузкам день. Мы отправимся к горнолыжному канатному подъёмнику, который летом работает как туристический и поднимет нас выше к шикарным видам на ущелье и Сказский ледник!

На этом мы конечно не остановимся, а отправимся ещё выше по тропе!

В зависимости от погоды обратно можем спуститься пешком по тропе, чтобы максимально насладиться видами.

Как всегда нас ждёт вкусный обед в горах с непревзойдёнными видами.

Канатная дорога Цей, Сказский ледникКанатная дорога Цей, Сказский ледникКанатная дорога Цей, Сказский ледник
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Поездка через перевал в Дигорию

Сегодня нас ждёт обзорный день!

Мы отправимся в новый район - Дигорию. Однако, поедем не скучной дорогой, а по грунтовой дороге через настоящий горный перевал, откуда в хорошую погоду открываются неописуемые виды на горы вокруг!

Нас ждут древние поселения Галиат и Верхний Згид. Увидим не только древние постройки, но и печальные виды практически заброшенных поселений советской эпохи, некогда процветающих горнодобывающих предприятий…

К вечеру заселимся к коттедж на бузе отдыха Порог Неба в Дигорском ущелье, где нас ждёт прогулка по огромной территории базы.

Поездка через перевал в ДигориюПоездка через перевал в ДигориюПоездка через перевал в Дигорию
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Гора Кубус

После завтрака мы отправимся в пешее путешествие вокруг и на вершину горы Кубус!

Это будет пожалуй самый насыщенный день программы!

Мы увидим водопады, горные вершины с ледниками, море зелени и ручьёв и даже наш дом с вершины горы)

На вершине сделаем обед и насладимся панорамными видами.

Маршрут сегодня кольцевой, поэтому даже на пути обратно нас ждёт новая тропа)

Гора КубусГора КубусГора Кубус
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Водопад Галдоридон, долина реки Урух

Это наш заключительный пешеходный день.

Мы отправимся в достаточно длинный, но более лёгкий (чем вчера) путь.

Отправляемся по ущелью в сторону перевала Штулу (через который можно попасть в Кабардино-Балкарию). До самого перевала мы конечно не дойдём, но по пути нас ждут прекрасные виды на гору Кубус и водопад Галдоридон.

Уже традиционно нас будут ждать обед на природе и невероятные виды окружающих нас гор!

Водопад Галдоридон, долина реки УрухВодопад Галдоридон, долина реки УрухВодопад Галдоридон, долина реки Урух
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Отъезд

Утром, позавтракав и спокойно собравшись, отправляемся обратно в Минеральные воды.

Приезд в аэропорт запланирован около 14.00-15.00.

Однако, рекомендую не спешить домой, я задержаться здесь ещё на пару деньков и погулять по Пятигорску, Железноводску и другим городам.

ОтъездОтъездОтъезд
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезд из Минеральных вод и обратно
  • Локальные переезды к точкам начала маршрута
  • Проживание в комфортных номерах по 2-3 человека (с санузлом)
  • Завтраки
  • Дневные перекусы/обеды на маршруте (кроме дней заезда/отъезда)
  • Входные билеты в нацпарк
  • Сопровождение инструктором проводником все дни
  • Страхование от несчастного случая на время программы
  • Канатная дорога Цей
Что не входит в цену
  • Ужины
  • Дополнительные развлечения (баня, лошади и тд)
  • Одноместное размещение
О чём нужно знать до поездки

Специальная подготовка не требуется. Человек в нормальной физической форме способен пройти маршрут без подготовки.

Пожелания к путешественнику

Программа подразумевает проживание в номерах по 2-3 человека. Если вы едете в одиночку, то по возможности найдём вам пару, чтобы не пришлось доплачивать за одноместное размещение. Стараемся размещать в номерах с разбивкой по половому признаку, однако, гарантировать это не можем, так как группы небольшие! Кровати во всех номерах раздельные!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
В 2015 году побывав на Кавказе влюбился в горы. С тех пор забросил городскую жизнь и большинство времени провожу в горах. Сейчас постоянно проживаю в Приэльбрусье, поэтому знаю эти места не
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только в рамках программ. Закончил школу инструкторов пешеходного туризма, имею дипломы инструктора-проводника по горному туризму и альпинизму, а так же пешеходному туризму и треккингу. Второй разряд по альпинизму, сертификат о прохождении курсов первой помощи…. Побывал на Камчатке, Байкале зимой и летом, Алтае, Хибинах, Киргизии, Норвегии и тд. Однако, больше всего полюбился Кавказ, где и провожу большинство времени) Сводил более 20 групп на Эльбрус. Важнейшим в турах считаю безопасность и комфорт. Поэтому решил специализироваться на турах комфорт класса, которые будут под силу большинству людей. Работаю официально, имею компанию, официально зарегистрированную в реестре туроператоров. В команду беру только проверенных ребят, которые не просто приезжают чтобы отвести программу, но и сами проживают в этих же местах и знают не только маршрут программы, но и о жизни в горах более подробно)

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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