Подняться выше облаков, поплавать в ледниковых озёрах и увидеть 70-метровые водопады
Искупаемся в разноцветных чистейших водоёмах, полежим на альпийских лугах и прогуляемся по тропам через хвойные леса.
Увидим панораму с высоты более 3000 метров над уровнем моря, попробуем национальную кухню и местные продукты.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|62 400 ₽
Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Для похода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в треккинге в Домбай, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время тура при себе достаточно иметь оригинал паспорта.
Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами плохо развита.
Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Проживание. Домбай: в «Домбай Айс Черри» или гостинице аналогичного класса в 2-3-местных номерах с ванными комнатами и Wi-Fi. Выдают полотенца. Можно воспользоваться феном, общим холодильником, термопотом, посидеть в беседке с мангалом во дворе или собраться в уютном холле с камином.
Архыз: в гостинице «Сапра» или «Находка» в 2-3-местных номерах с удобствами. Предоставляются полотенца. Можно воспользоваться феном.
Питание. Включены завтраки в гостинице по комплексному меню со 2-го дня и походные обеды в виде пикников во время треккинга со 2-го дня. Дополнительно оплачиваются ужины и 3 обеда. В Домбае и Архызе множество ресторанов, где можно попробовать национальную кухню. Местные продают домашнее молоко, сыр, айран. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами плохо развита.
Дети. От 6 лет.
Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Но ежедневно будем набирать и сбрасывать высоту — от 300 до 890 метров. Это, примерно, как подъём на 100-340 этажей. Будьте готовы много ходить, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь. Берём новичков и активных детей от 6 лет, готовых к продолжительным треккингам.
Общий километраж — 76,8 км.
Связь и интернет. Мобильная связь по маршруту («МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле2» только в Архызе): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга связь зачастую отсутствует. В гостинице есть Wi-Fi.
Программа тура по дням
Шоанинский храм, озеро Кара-кёль, посёлок Домбай
Встречаемся в 11:00 на железнодорожном вокзале Минеральные Воды, а в 11:30 в аэропорту. Едем около 4-5 часов в посёлок Домбай.
По пути остановимся у древнего Шоанинского храма, построенного византийскими зодчими в период расцвета Аланского государства. Поднимемся и осмотрим на стенах остатки декоративной росписи. Заедем на «чёрное озеро» Кара-кёль, оно же самое тёплое в Тебердинском заповеднике. Здесь на берегу растут пихты, и возвышаются скальные пики горы Кёль-Баши. Пообедаем в кафе.
Вечером заселимся в гостиницу в посёлке среди белоснежных вершин. Инструктор проведёт обзорную экскурсию по Домбаю, покажет хорошие места для вашего ужина.
Ущелье Домбай-Ульген и Чучхурский водопад
Просыпаемся с видом на горы из окна, а для нас уже приготовлен сытный завтрак. Сегодня увидим одну из местных жемчужин — ущелье Домбай-Ульген с одноименным четырёхтысячником, самой высшей точкой Западного Кавказа.
Отправляемся к Чучхурскому водопаду через долину реки Домбай-Ульген, Русскую поляну, цветущие летом альпийские луга и лес с берёзами, рябинами и клёнами. Водопад берёт своё начало от ледника Малого и состоит из нескольких каскадов. Мы идём к самому верхнему, будем останавливаться по пути на смотровых площадках и любоваться открывающимися панорамами. Летом Чучхур наиболее полноводный, а осенью танцует в окружении пёстрых деревьев. Сделаем фотографии водопада с разных ракурсов и поднимемся ещё выше, чтобы восхититься видом на ущелье Домбай-Ульген и Алибек. Посмотрим на гору Золотушка и массив Джугутурлучат с вечными ледниками.
За 6-7 часов пройдём почти 14 км с остановками, наберём и сбросим около 500 м высоты. Организуем обед-привал с впечатляющим видом. К ужину вернёмся в посёлок Домбай.
Водопад Алибек
Сегодня нас ждёт в гости живописный водопад Алибек. По дороге посмотрим на оленей в вольере, пройдём просторную цветочную поляну, пестрящую разными красками в июле. Рядом нам улыбнётся белоснежный ледник Алибек. По лесной тропе выйдем к 25-метровому водопаду. Здесь остановимся на пикник, насладимся журчанием воды, сделаем эффектные фотографии.
За 6-7-часовую прогулку пройдём 17,4 км, поднимемся на высоту 1940 м. После ужина соберёмся в уютном холле или у костра в беседке, поделимся впечатлениями и пообщаемся.
Поднебесье Домбая
Устроим себе расслабленный день и поднимемся на канатной дороге к снежным вершинам гор на склон Муссы-Ачитары.
Погуляем на высоте более 3000 м над уровнем моря, увидим Главный Кавказский хребет, двуглавый Эльбрус и Белалакаю, символ Домбая. Здесь много кафе с панорамным видом, где можно отведать национальную кухню. Зайдём на сувенирный рынок, сделаем фотографии с медведем, яком, верблюдом и уже прославленной инопланетной гостиницей «Тарелка».
Пройдём 2-3 км. Вечером останется свободное время.
Изумрудные Бадукские озёра
Сегодня окажемся в сказочном хвойном лесу посреди пихт, елей и зарослей папоротника. Увидим по дороге слияние двух рек — Хаджибей и Бадук. Пихтовый лес сменится берёзками. Идти будем в комфортном темпе с остановками, сделаем много фотографий на мосту, с цветочками и снежными шапками гор. Тропинка выведет нас к невероятным, словно нарисованным озёрам изумрудного цвета. Прозрачная вода поманит купаться. Устроим пикник и насладимся хорошим днём на Бадукских озёрах.
Пройдём за 5-6 часов 8,7 км. Перепад высоты не более 580 м. Вернёмся в гостиницу ближе к вечеру.
Переезд в Архыз, древняя Алания, лик Христа
После завтрака переедем в посёлок Архыз. В пути около 3 часов.
В дороге осмотрим Аланское городище с тремя древними храмами, солнечным календарём, каменным воином и ликом Христа. Для последнего поднимемся на склон хребта Мацешта по лестнице из 527 ступеней. Узнаем историю мест и зайдём на сувенирный рынок, где можно приобрести местное варенье из черники, брусники и малины, шали, горные чаи, браслеты, магнитики. Цивилизация постепенно останется позади, перед нами откроется Софийский хребет, высокие пихты, бурная река Псыш.
Заселимся в гостиницу и отправимся на обзорную прогулку. Поужинаем в кафе.
Три высокогорных Дуккинских озера
После завтрака нас ждут Дуккинские озёра. Отправимся в треккинг на 11,8 км с набором не более 700 м высоты.
Будем идти вдоль реки Малая Дукка. В июле увидим рододендроны, розовые горцы, фиолетовые колокольчики, герань и нежно-голубые незабудки. Август порадует спелыми черникой и брусникой. Уже через пару часов окажемся у тёмно-зелёного озера. Оно зарядит нас энергией и азартом на продолжение пути. Поднимемся по каменной морене, где перед нами откроется изумрудно-синий водоём с искрящимся на солнце снегом в окрестностях. Устроим пикник в самом красивом месте, которое нам понравится. После ещё немного прогуляемся до группы небольших озер, одно из которых похоже сверху на ящерицу.
Вечером вернёмся в лагерь.
Софийские озёра - визитная карточка Архыза
Сегодня увидим знаменитый Софийские озёра. Данная прогулка самая продолжительная и высокогорная, проводится только с 5-7 июля. В турах ранее мы посещаем озеро Айматлы или Нижняя Запятая.
Отправимся в треккинг на 12,3 км на 8-9 часов. Перепад высот — 2000-2890-1890 м. Для этого встанем пораньше. После завтрака горный транспорт довезёт нас в долину Ак-Айры, откуда начнём подниматься пешком с остановками у реки. Выйдем на поляны рододендронов и можжевельника. Полюбуемся скатывающимися со стен ущелья потоками водопадов. С перевала Иркиз, высота которого 2880 м, откроется захватывающий дух вид на озёра Архыза. Поднявшись сюда, мы убедимся, что все усилия стоили того.
Рассмотрим льдинки на поверхности Софийских озёр, яркие оттенки, искупаемся в чистейшей воде и смоем с себя усталость. Почувствуем расслабление в ногах, полежим на поляне, вдохнём глубоко запахи кавказского разнотравья. Пообедаем и ещё немного пройдём до «озера с изрезанными берегами». Так переводится название Айматлы-Джагалы-кёль.
К вечеру вернёмся в лагерь.
70-метровые Софийские водопады
Сегодня отправимся в лёгкий треккинг к впечатляющим Софийским водопадам. Пройдём за день 5,5 км с набором высоты всего 300 м. До старта пешей части доедем на горном транспорте.
Наш путь лежит через хвойный лес и березовые рощи, местами увидим снежники. Подышим горным воздухом, насладимся видами на долину реки София. Скоро дойдём до горы София с могучим Софийским ледником, превращающимся летом в водопады. Их высота достигает 70 м. Здесь устроим обед-пикник, послушаем приятно шумящие потоки воды, звуки природы и сделаем эффектные фотографии.
К вечеру вернёмся в лагерь.
Возвращение в Минеральные Воды
Завтракаем, собираем вещи и выезжаем на микроавтобусе в Минеральные Воды. К 12:30 прибудем в аэропорт, а к 13:30 — на железнодорожный вокзал.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по маршруту
- Проживание в 2-3-местных номерах
- 2-разовое питание
- Аренда УАЗика в горах
- Оформление пропуска в пограничную зону Домбай
- Экологические сборы в Тебердинском национальном парке
- Входные билеты в Аланское городище и на канатную дорогу
- Прокат группового снаряжения: котлов, газовых горелок (для приготовления чая на обедах в горах в период с июня по август), групповая аптечка
- Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- 1-местное размещение - доплата 13 000 рублей за весь период
- 3 обеда и все ужины - 350-500 рублей за 1 приём пищи
- Страховка (не обязательно)
- Сувениры и личные расходы