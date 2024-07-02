Расслабиться и перезагрузиться среди живописной природы Карачаево-Черкессии
А еще будем много гулять среди гор, озёр и водопадов, устраивать треккинги, а вечером расслабляться в бане.
Вы увидите живописное Плато Буруш Сырты, заглянете в Сентинский и Шаонинский храмы и подниметесь на гору Мусса-Ачитара.
Это неделя заботы о себе в приятной и теплой компании с уютными посиделками и разговорами у костра за чашкой горячего ароматного глинтвейна.
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|58 500 ₽
Описание
Организационные детали
ЧЕК-ЛИСТ ПО СБОРАМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
Все нижеперечисленные вещи обязательны для твоего комфорта в горах, так как погода в горах непредсказуема.
Всё остальное на твоё усмотрение. Помни, что в горах нужно одеваться не «красивенько и стильно», а удобно и практично. Если возникнет вопрос по вещам, напиши нам, мы поможем разобраться.
ОДЕЖДА
ОДЕЖДА ДЛЯ ЙОГИ В ЖАРКУЮ И ПРОХЛАДНУЮ ПОГОДУ
футболка с коротким или длинным рукавом / толстовка
легинсы / шаровары / спортивные штаны / шорты не выше середины бедра / велосипедки
ДЛЯ ТРЕКИНГА
шорты / легинсы / велосипедки
футболка – 2 шт для жаркой погоды (желательно синтетические влагоотводящие, если таких нет, ничего страшного, можно любые удобные не стесняющие движения)
брюки / штаны для прохладной погоды (желательно, но не обязательно на мембране)
мембранная куртка или софт-шел которая не продувается и не промокает под дождем (хорошо если закрывает ягодицы)
если есть, тёплое термо-бельё тоже бери
осенне-весенняя шапка и перчатки, и если есть тоненькая пуховка
флисовая кофта
2 пары термо-носков, влагоотводящих (одни на вас, вторые запасные)
ДЛЯ ВЫЕЗДОВ И ЭКСКУРСИЙ
любая комфортная одежда, в которой и в пещеру можно залезть, и на внедорожнике прокатиться, и в кафе посидеть (для жаркой и прохладной погоды)
ДЛЯ ДОМА, ОТЕЛЯ И ГЛЭМПИНГА
шорты / штаны / футболка / кофта – это одежда для дома
обычные носки 2 пары для дома, 1 пара тёплых носков
одежда для сна, лучше пижама подлиннее
3-4 комплекта нижнего белья
ДЛЯ БАНИ И КУПАНИЯ В ВОДОЕМАХ
купальник
В Дагестан лучше брать слитный (стринги, танго точно нет)
ЧТО ТОЧНО НЕ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЕ
джинсовые шорты, блузки, пиджаки, юбки
Помните, что вы едите в гости в республику к другому народу, где есть свои традиции и устои.
Это не значит что нужно надевать одежду в пол и покрывать голову платком. Но важно не оголять тело откровенно.
Просим относиться с пониманием и уважением, и тогда республика гостеприимно и тепло вас встретит
Проживание. Будем жить в комфортном доме с видом на горы, 2-х и 3-х местные номера с односпальными кроватями. В доме есть горячая вода, душ и санузел. Предоставляется фен и полотенца. На территории работает Wi-fi.
Питание. Вкуснейшее вегетарианское сбалансированное питание, а ещё знакомство с национальной кухней
Уровень сложности. Специальная подготовка для пратик не нужна. Подходит для новичков и продолжающих. Все практики очень благотворно влияют на человека.
Дети. Участникам должно быть больше 18 лет.
Программа тура по дням
Встреча
Мы встретим вас в аэропорту в 14 часов и вместе поедем в гостевой дом в горах. По дороге перекусим, затем заселимся и отправимся в небольшой треккинг к Нарзанным источникам. Вечером поужинаем и ещё раз познакомимся в тёплом дружеском кругу. Перед сном будет занятие по йоге и расслабляющая практика.
Треккинг к водопаду Шумка
Завтракаем и отправляемся на прогулку к водопаду Шумка. После этого пообедаем и проведём занятие по гвоздетерапии. Это телесная практика, нацеленная на проработку ограничивающих убеждений, подразумевает безопасное стояние стопами на доске Садху, в сопровождении проводника.
Вечером поужинаем и позанимаемся йогой.
Треккинг на Бадукские озера
После йоги и завтрака вас ждёт трекинг на Бадукские озера. Там устроим перекус в красивом месте, а вечером поужинаем и завершим день занятием по йоге.
Подъём на Мусса-Ачитара
Начнем день с гвоздетерапии, затем позавтракаем и поднимемся по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара. Там устроим перекус и полюбуемся видами. Вечером вернёмся на базу, поужинаем и займёмся йогой.
Плато Буруш Сырты, озёра и храмы
Сегодня вас ждёт насыщенная программа! Встанем пораньше и отправимся на внедорожниках на плато Буруш Сырты. По дороге позавтракаем и остановимся возле Сентинского и Шаонинского храмов. Ещё осмотри Мухинское ущелье, озеро Шобайдак и Маркинское озеро.
Вечером поужинаем и расслабимся на практике по йоге.
Релакс
Сегодня день отдыха! Начнём с занятия по йоге, неспешно позавтракаем, сходим в баню. Неспешные прогулки, поход на местный рынок за сувенирами и подарками, а вечером тёплые посиделки возле костра.
Сырные пещеры и отъезд
Утром проведём занятие по йоге и гвоздетерапии, затем позавтракаем и поедем в аэропорт. По дороге заглянем в Сырные пещеры и сделаем там потрясающие фотографии. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер на протяжении всего тура (в том числе и дорога из аэропорта и в аэропорт)
- Трехразовое вегетарианское питание и перекусы
- Полное сопровождение организаторами во время всего путешествия
- Практики: йога, гвоздетерапия, пранаяма, медитации
- Баня
- Билеты на подъемник
- Аренда снаряжения: трекинговые палки, коврик для йоги, доска Садху
- Взнос за вход в заповедник
- Общая базовая аптечка на группу
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Минеральных Вод
- Покупка сувениров и личные расходы