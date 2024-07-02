Йога-тур, в котором вы переключитесь от всех дел и по-настоящему отдохнете. Каждый день будут практики: гвоздетерапия, пранаяма, медитации. А еще будем много гулять среди гор, озёр и водопадов, устраивать треккинги, а вечером расслабляться в бане. Вы увидите живописное Плато Буруш Сырты, заглянете в Сентинский и Шаонинский храмы и подниметесь на гору Мусса-Ачитара. Это неделя заботы о себе в приятной и теплой компании с уютными посиделками и разговорами у костра за чашкой горячего ароматного глинтвейна.

Описание

Организационные детали

ЧЕК-ЛИСТ ПО СБОРАМ В ПУТЕШЕСТВИЕ

Все нижеперечисленные вещи обязательны для твоего комфорта в горах, так как погода в горах непредсказуема.

Всё остальное на твоё усмотрение. Помни, что в горах нужно одеваться не «красивенько и стильно», а удобно и практично. Если возникнет вопрос по вещам, напиши нам, мы поможем разобраться.

ОДЕЖДА

ОДЕЖДА ДЛЯ ЙОГИ В ЖАРКУЮ И ПРОХЛАДНУЮ ПОГОДУ

футболка с коротким или длинным рукавом / толстовка

легинсы / шаровары / спортивные штаны / шорты не выше середины бедра / велосипедки

ДЛЯ ТРЕКИНГА

шорты / легинсы / велосипедки

футболка – 2 шт для жаркой погоды (желательно синтетические влагоотводящие, если таких нет, ничего страшного, можно любые удобные не стесняющие движения)

брюки / штаны для прохладной погоды (желательно, но не обязательно на мембране)

мембранная куртка или софт-шел которая не продувается и не промокает под дождем (хорошо если закрывает ягодицы)

если есть, тёплое термо-бельё тоже бери

осенне-весенняя шапка и перчатки, и если есть тоненькая пуховка

флисовая кофта

2 пары термо-носков, влагоотводящих (одни на вас, вторые запасные)

ДЛЯ ВЫЕЗДОВ И ЭКСКУРСИЙ

любая комфортная одежда, в которой и в пещеру можно залезть, и на внедорожнике прокатиться, и в кафе посидеть (для жаркой и прохладной погоды)

ДЛЯ ДОМА, ОТЕЛЯ И ГЛЭМПИНГА

шорты / штаны / футболка / кофта – это одежда для дома

обычные носки 2 пары для дома, 1 пара тёплых носков

одежда для сна, лучше пижама подлиннее

3-4 комплекта нижнего белья

ДЛЯ БАНИ И КУПАНИЯ В ВОДОЕМАХ

купальник

В Дагестан лучше брать слитный (стринги, танго точно нет)

ЧТО ТОЧНО НЕ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЕ

джинсовые шорты, блузки, пиджаки, юбки

Помните, что вы едите в гости в республику к другому народу, где есть свои традиции и устои.

Это не значит что нужно надевать одежду в пол и покрывать голову платком. Но важно не оголять тело откровенно.

Просим относиться с пониманием и уважением, и тогда республика гостеприимно и тепло вас встретит