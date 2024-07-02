Релакс, йога и медитации в горах Домбая
Авторский тур в Минеральных Водах

Расслабиться и перезагрузиться среди живописной природы Карачаево-Черкессии

Йога-тур, в котором вы переключитесь от всех дел и по-настоящему отдохнете. Каждый день будут практики: гвоздетерапия, пранаяма, медитации.

А еще будем много гулять среди гор, озёр и водопадов, устраивать треккинги, а вечером расслабляться в бане.

Вы увидите живописное Плато Буруш Сырты, заглянете в Сентинский и Шаонинский храмы и подниметесь на гору Мусса-Ачитара.

Это неделя заботы о себе в приятной и теплой компании с уютными посиделками и разговорами у костра за чашкой горячего ароматного глинтвейна.
Релакс, йога и медитации в горах Домбая
Релакс, йога и медитации в горах Домбая
Релакс, йога и медитации в горах Домбая
Ближайшие даты:
2
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет58 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

ЧЕК-ЛИСТ ПО СБОРАМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
Все нижеперечисленные вещи обязательны для твоего комфорта в горах, так как погода в горах непредсказуема.

Всё остальное на твоё усмотрение. Помни, что в горах нужно одеваться не «красивенько и стильно», а удобно и практично. Если возникнет вопрос по вещам, напиши нам, мы поможем разобраться.

ОДЕЖДА

ОДЕЖДА ДЛЯ ЙОГИ В ЖАРКУЮ И ПРОХЛАДНУЮ ПОГОДУ
футболка с коротким или длинным рукавом / толстовка
легинсы / шаровары / спортивные штаны / шорты не выше середины бедра / велосипедки

ДЛЯ ТРЕКИНГА
шорты / легинсы / велосипедки
футболка – 2 шт для жаркой погоды (желательно синтетические влагоотводящие, если таких нет, ничего страшного, можно любые удобные не стесняющие движения)
брюки / штаны для прохладной погоды (желательно, но не обязательно на мембране)
мембранная куртка или софт-шел которая не продувается и не промокает под дождем (хорошо если закрывает ягодицы)
если есть, тёплое термо-бельё тоже бери
осенне-весенняя шапка и перчатки, и если есть тоненькая пуховка
флисовая кофта
2 пары термо-носков, влагоотводящих (одни на вас, вторые запасные)

ДЛЯ ВЫЕЗДОВ И ЭКСКУРСИЙ
любая комфортная одежда, в которой и в пещеру можно залезть, и на внедорожнике прокатиться, и в кафе посидеть (для жаркой и прохладной погоды)

ДЛЯ ДОМА, ОТЕЛЯ И ГЛЭМПИНГА
шорты / штаны / футболка / кофта – это одежда для дома
обычные носки 2 пары для дома, 1 пара тёплых носков
одежда для сна, лучше пижама подлиннее
3-4 комплекта нижнего белья

ДЛЯ БАНИ И КУПАНИЯ В ВОДОЕМАХ
купальник
В Дагестан лучше брать слитный (стринги, танго точно нет)

ЧТО ТОЧНО НЕ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЕ
джинсовые шорты, блузки, пиджаки, юбки
Помните, что вы едите в гости в республику к другому народу, где есть свои традиции и устои.
Это не значит что нужно надевать одежду в пол и покрывать голову платком. Но важно не оголять тело откровенно.
Просим относиться с пониманием и уважением, и тогда республика гостеприимно и тепло вас встретит

Проживание. Будем жить в комфортном доме с видом на горы, 2-х и 3-х местные номера с односпальными кроватями. В доме есть горячая вода, душ и санузел. Предоставляется фен и полотенца. На территории работает Wi-fi.

Питание. Вкуснейшее вегетарианское сбалансированное питание, а ещё знакомство с национальной кухней

Уровень сложности. Специальная подготовка для пратик не нужна. Подходит для новичков и продолжающих. Все практики очень благотворно влияют на человека.

Дети. Участникам должно быть больше 18 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча

Мы встретим вас в аэропорту в 14 часов и вместе поедем в гостевой дом в горах. По дороге перекусим, затем заселимся и отправимся в небольшой треккинг к Нарзанным источникам. Вечером поужинаем и ещё раз познакомимся в тёплом дружеском кругу. Перед сном будет занятие по йоге и расслабляющая практика.

ВстречаВстречаВстречаВстреча
2 день

Треккинг к водопаду Шумка

Завтракаем и отправляемся на прогулку к водопаду Шумка. После этого пообедаем и проведём занятие по гвоздетерапии. Это телесная практика, нацеленная на проработку ограничивающих убеждений, подразумевает безопасное стояние стопами на доске Садху, в сопровождении проводника.

Вечером поужинаем и позанимаемся йогой.

Треккинг к водопаду ШумкаТреккинг к водопаду ШумкаТреккинг к водопаду ШумкаТреккинг к водопаду Шумка
3 день

Треккинг на Бадукские озера

После йоги и завтрака вас ждёт трекинг на Бадукские озера. Там устроим перекус в красивом месте, а вечером поужинаем и завершим день занятием по йоге.

Треккинг на Бадукские озераТреккинг на Бадукские озераТреккинг на Бадукские озераТреккинг на Бадукские озера
4 день

Подъём на Мусса-Ачитара

Начнем день с гвоздетерапии, затем позавтракаем и поднимемся по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара. Там устроим перекус и полюбуемся видами. Вечером вернёмся на базу, поужинаем и займёмся йогой.

Подъём на Мусса-АчитараПодъём на Мусса-АчитараПодъём на Мусса-АчитараПодъём на Мусса-Ачитара
5 день

Плато Буруш Сырты, озёра и храмы

Сегодня вас ждёт насыщенная программа! Встанем пораньше и отправимся на внедорожниках на плато Буруш Сырты. По дороге позавтракаем и остановимся возле Сентинского и Шаонинского храмов. Ещё осмотри Мухинское ущелье, озеро Шобайдак и Маркинское озеро.
Вечером поужинаем и расслабимся на практике по йоге.

Плато Буруш Сырты, озёра и храмыПлато Буруш Сырты, озёра и храмыПлато Буруш Сырты, озёра и храмыПлато Буруш Сырты, озёра и храмы
6 день

Релакс

Сегодня день отдыха! Начнём с занятия по йоге, неспешно позавтракаем, сходим в баню. Неспешные прогулки, поход на местный рынок за сувенирами и подарками, а вечером тёплые посиделки возле костра.

РелаксРелаксРелаксРелакс
7 день

Сырные пещеры и отъезд

Утром проведём занятие по йоге и гвоздетерапии, затем позавтракаем и поедем в аэропорт. По дороге заглянем в Сырные пещеры и сделаем там потрясающие фотографии. До новых встреч!

Сырные пещеры и отъездСырные пещеры и отъездСырные пещеры и отъездСырные пещеры и отъездСырные пещеры и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер на протяжении всего тура (в том числе и дорога из аэропорта и в аэропорт)
  • Трехразовое вегетарианское питание и перекусы
  • Полное сопровождение организаторами во время всего путешествия
  • Практики: йога, гвоздетерапия, пранаяма, медитации
  • Баня
  • Билеты на подъемник
  • Аренда снаряжения: трекинговые палки, коврик для йоги, доска Садху
  • Взнос за вход в заповедник
  • Общая базовая аптечка на группу
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до Минеральных Вод
  • Покупка сувениров и личные расходы
Место начала и завершения?
Аэропорт Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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