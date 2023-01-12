Рождественский мультиактив на Эльбрусе
Тур открывается знакомством с сердцем региона — городом Нальчиком, где вы исследуете его улочки, историю и культуру.
Большая часть тура посвящена знакомству с удивительной природой КБР, а также с удивительными народами, с древности живущими высокого в горах.
Перебравшись через знаменитую теснину, участники увидят Чегемские водопады и склепы древнего балкарского селения Эльтюбю. А чего стоит вид Голубого озера, посещением которого завершится один из маршрутов!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Минеральные Воды. Обзорная экскурсия по городу Нальчик
Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00-12:30.
12:30 Групповой трансфер в г. Нальчик из Минеральных Вод без гида.
Остановка на обед за дополнительную плату.
Обзорная экскурсия по городу Нальчик, основанному в 1818 году.
Вы пройдетесь по аллеям Атажукинского курортного парка, познакомитесь с богатой историей города, его культурными и природными памятниками.
После прогулки вы сможете насладиться видом на Нальчик с высоты: со смотровой площадки (доп. плата) открывается панорамный вид на столицу республики, в том числе — на расположенный неподалёку легендарный советский ресторан Сосруко.
В бювете вы также сможете выпить минеральных вод, которыми так славится Кавказ.
Подъём на смотровую площадку осуществляется в часы работы канатной дороги за дополнительную плату.
После экскурсии размещение в выбранном отеле.
Ужин — самостоятельно.
При наличии рейсов в г. Нальчик просим при бронировании уточнить о возможности замены города прибытия.
Джип-экскурсия через перевал Актопрак в селение Эль-тюбю и к Чегемским водопадам
Завтрак в гостинице.
Выезд на внедорожниках в Чегемское ущелье к уникальным карстовым водопадам.
Ущелье сформировалось под влиянием бегущей речной воды: она «прорезала» в массиве Скалистого хребта узкий и глубокий каньон.
Средняя ширина прохода в ущелье составляет всего лишь 20 метров; с обеих сторон над узкой тропинкой нависают древние горы, высота которых достигает 800 метров.
Обед с блюдами национальной кухни в кафе — самостоятельно.
Переезд через перевал Актопрак (2 200 м над у. м.) на джипах.
Во время поездки вы полюбуетесь величественными горами с высоты птичьего полёта.
Следующей остановкой станет одно из самых древних и загадочных мест Чегемского ущелья — древнее балкарское селение Эльтюбю (XIII-XVIII вв.).
Эльтюбю известно впечатляющими сооружениями: каменными наземными склепами средневековыми башнями.
Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
Экскурсия «Величественный Эльбрус». Посещение спа-комплекса
Завтрак в гостинице или сухой паек.
Встреча с гидом.
Трансфер в Приэльбрусье.
Прибытие на поляну Азау.
Подъем на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м на канатной дороге (доп. плата).
Начиная с высоты 3500 м, Эльбрус покрыт ледниками и снегом, так что у вас будет возможность поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе (доп. плата) до Приюта 11 (высота 4200 м).
Спуск на поляну Азау.
Обед в местном кафе (самостоятельно).
Посещение спа-комплекса термальных источников «Гедуко» или «Баксан».
Воды «Гедуко»обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами.
Они рекомендованы для наружного применения при заболеваниях сосудов, кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.
На территории расположено несколько видов бассейнов с термальной водой разной температуры, массажными столами и горками.
Для детей предусмотрена специальная безопасная зона.
Свободный день
Завтрак в гостинице.
Отдых в городе Нальчик или экскурсия за доп. плату.
- 09:00 Экскурсия “Таинственная Осетия”. Куртаинское ущелье, Наскальная крепость Дзивгис, Свято-Успенский мужской монастырь (доп. плата).
Выезд в Куртаинское ущелье с посещением по дороге исторических мест.
Ущелье считается одной из самых живописных достопримечательностей Северной Осетии.
Протяженность ущелья составляет около 50 километров.
На территории Куртатинского ущелья можно насладиться величественными природными ландшафтами и разнообразными рельефами: здесь есть хребты и равнины, горные урочища и долины горных рек, а также уникальные альпийские луга.
Экскурсия продолжится посещением селения Верхний Фиагдон и Свято-Успенского мужского монастыря — самого высокогорного храма в России.
Вы посетите Дзивгисскую скальную крепость, построенную в XIII-XVI веках.
Крепость почти сливается со скалой, и летом за деревьями ее можно не заметить.
Вы также побываете в теснине Кадаргаван, где река прорезала в горном хребте стометровую щель.
Обед в кафе национальной кухни за доп. плату.
Ужин — самостоятельно.
19:00 Ориентировочное время возвращения в отель.
При группе 6 человек. Бронировать при покупке тура.
Голубые озера и Верхняя Балкария. Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
Путешествие к сердцу Балкарии в ущелье реки Черек, где с XII века располагается 18 горских аулов.
На территории села и в его окрестностях находится множество археологических памятников.
Вас ждёт встреча с местным жителем, который расскажет о жизни, обычаях и обрядах горцев.
Вы увидите средневековые башни и древние аулы, которые привлекают внимание кинематографистов; в частности, фильм «Война» Балабанова был снят в этой местности.
Обед в горской семье с блюдами национальной кухни или в местном кафе.
Остановка у Голубого озера, которое по праву считается жемчужиной Кабардино-Балкарии.
Глубина озера составляет 278 метров, что делает его третьим по глубине в России.
Трансфер в аэропорт «Минеральные Воды» к рейсам, вылетающим после 20:00.
При наличии рейсов в г. Нальчик просим при бронировании уточнить о возможности замены города вылета.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель/размещение
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
Дополнительное место
ребенок или взрослый
Спа отель Синдика 4*
Стандарт эконом, twin
Номера на категорию 2*+ (сантехника)
40000
-
-
Бизнес отель Нальчик 4*
Стандарт, dbl
43000
55000
-
Спа отель Синдика 4*
Стандарт комфорт, twin/dbl
47500
нет
37000 под запрос
Спа отель Синдика 4*
Стандарт первой категории twin/dbl
48500
63000
нет
|Отель «Азимут» 4*, супериор twin/dbl
53000
58000 стандарт
43000
Варианты проживания
AZIMUT Нальчик
Отель "AZIMUT Нальчик" с рестораном, фитнес-центром, баром и общим лаунджем находится в Нальчике. К услугам гостей этого 4-звездочного отеля сад и номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi и собственной ванной комнатой. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер и камера хранения багажа.
В номерах отеля установлен шкаф для одежды. Номера отеля AZIMUT Nicpank оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном.
Для гостей сервируется завтрак «шведский стол» или халяльный завтрак.
К услугам гостей 4-звездочные номера «AZIMUT Нальчик» с крытым бассейном и террасой.
Расстояние до ближайшего аэропорта Нальчик составляет 11 км. За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.
«Синдика» 4
Спа-отель «СИНДИКА» с крытым бассейном и оздоровительным спа-центром находится в Нальчике. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Все элегантно оформленные номера располагают телевизором с кабельными каналами, холодильником и балконом с видом на горы. В собственной ванной комнате предоставляется фен.
К услугам гостей ресторан и бар.
Гости спа-отеля «СИНДИКА» могут заняться спортом и отдохнуть в оздоровительном спа-центре. В распоряжении гостей помещения для совещаний.
На территории обустроена бесплатная парковка.
«Нальчик» 4
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
- Размещение на 4 ночи в отеле на выбор c завтраком
- Транспортные услуги внедорожников
- Услуги местных гидов
- Поездка на термальный комплекс Гедуко/Баксан
- Питание по программе тура: завтраки в отеле, 1 обед национальной кухни
- Обзорные экскурсии с местным гидом: Нальчик, Приэльбрусье, Верхняя Балкария, перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады
- Экосборы
- Для гостей отеля «Азимут» пользование бассейном в течении дня
- Для гостей отеля «Синдика» пользование бассейном 40 минут, расписание уточнять в отеле
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральные Воды и обратно
- Индивидуальные трансферы
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Дополнительные экскурсия «Таинственная Осетия» - 3 500 руб. /чел
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Входные билеты в комплекс Гедуко/Баксан - от 350 руб
- Подъем по канатной дороге Эльбрус - 1 600 руб
- Подъем по канатной дороге Нальчик - 350 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветрозащитная (мембранная) куртка;
- трекинговые брюки из синтетической ткани;
- горные трекинговые ботинки;
- желательно иметь термобелье, флисовую кофту;
- перчатки, шапка, кепка;
- сменное белье, купальник, носки;
- умывальные принадлежности;
- накидка от дождя (дождевик);
- солнцезащитные очки и крем от загара;
- обычная летняя одежда для экскурсионной части тура футболки, легкие брюки и шорты, легкая обувь (сандали), одежда для выхода в кафе и рестораны.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как осуществляются встреча и проводы туристов?
Встреча.
Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) рекомендуемого города прибытия осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту туристов встречает гид с табличкой с названием тура «3 ущелья КБР» на выходе из зала прилёта.
Для туристов, приезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.
Проводы.
Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал рекомендуемого города отправления, к рейсам после 20:00 часов местного времени.
Для туристов, уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Немыслимое очарование подарили мне виды горных хребтов, скал, ущелий, теснин и гротов, рек и озёр!!!
А величие Эльбруса и замёрзшие водопады Чегемскского ущелья покорили с первого взгляда!!!
Кабардино-Балкария располагает к себе своим разнообразием и гостеприимством местных жителей, что приятно даёт почувствовать себя гостем)
В эту живописную республику желаешь вернуться снова и снова, когда начинаешь с ней прощаться, возвращаясь обратно домой.
До скорых новых встреч!!!
Больше всего запомнился подъём по канатной дороге к Эльбрусу, катание на снегоходах на высоту 4400 м.
Впервые побывала на термальном источнике, прокатилась на зиплайне. Увидела красоту Голубого озера, замёрзшие водопады Чегемского ущелья, аутентичное балкарское селение Эльтюбю.
Особенное удовольствие доставило чаепитие с видами на Скалистый хребет.
Благодарю жителя села Тау Эль за гостеприимство и вкусный обед, приготовленный с большой любовью
С удовольствием вернусь сюда вновь за яркими впечатлениями!