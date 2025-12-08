Представьте: прозрачный горный воздух, золотые осенние склоны, мягкий ритм верховой езды и ощущение настоящей свободы.
Программа тура по дням
Прибытие. Приветственный ужин
Встреча в аэропорту Минеральных Вод.
Трансфер в объект размещения.
Размещение, отдых, приветственный ужин, знакомство с местом, где природа и традиции живут в гармонии.
Обучение верховой езде. Первая конная прогулка
Завтрак.
Обучение верховой езде в тёплой и заботливой атмосфере.
Первая конная прогулка к памятнику Мара — символу истории и силы Кавказа.
Конное путешествие к Сырным пещерам. Встреча заката на перевале Гум-Баши
Завтрак.
Конное путешествие к Сырным пещерам, водопаду и нарзанному источнику.
Вечером — встреча заката на перевале Гум-Баши: панорама, где небо касается гор.
Конная прогулка на смотровую Чат
Завтрак.
Конная прогулка на смотровую Чат — место, где открывается потрясающий вид на горные просторы.
Конная прогулка в Березовую рощу
Завтрак.
Конная прогулка в Березовую рощу — тихое и умиротворяющее место.
Вечером — баня по-кавказски: очищение, восстановление и гармония.
Отъезд
Завтрак.
Трансфер в аэропорт Минеральных Вод в 12:00.
Обратные билеты рекомендуется брать после 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на экоферме Aydin El в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека — 47 900 руб.
Доплата за 1-местное размещение — 12 500 руб. /весь период тура.
Варианты проживания
Aydin El
Отель постарался создать максимально комфортные условия отдыха для тех, кто ориентирован на семейные ценности и здоровый образ жизни.
В отеле светлые незаграможденные интерьеры и потрясающие виды, здесь ко всему подошли с душой, продумали дизайн и наполнение номеров до мелочей.
Есть собственный ресторан с панорамным окнами, террасой и зоной барбекю, где наши повара с любовью готовят блюда кавказской кухни.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
- Проживание в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
- Приветственный ужин
- Питание: завтраки, питание на маршрутах
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Прокат лошадей
- Услуги инструктора-проводника по конному туризму
- Конные походы по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Питание, не указанное в программе
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Доплата за 1-местное размещение - 12 500 руб./весь период тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда:
- брюки свободные, хлопчатобумажные, без внутренних швов (джинсы неудобны и растирают кожу);
- ветрозащитная непромокаемая куртка с капюшоном (не очень яркую, не шуршащую);
- емкость для воды;
- купальники и наряды для фотосессий;
- личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- обувь с рифленой подошвой для удобства передвижения на лошади и по грунту;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- спортивный костюм;
- теплая куртка;
- треккинговый рюкзак 25-30 литров и «сидушка»;
- эластичный бинт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где происходит начало и окончание тура?
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал.
Трансфер: встреча в 13:00.
Место и время завершения тура: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал.
Трансфер: отъезд в 12:00.
Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?
Да, допустим вес до 110 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).