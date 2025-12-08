Мои заказы

Свобода Кавказа. Осенний конный тур

Тур для начинающих и уже опытных всадников — не просто путешествие, а погружение в жизнь Кавказа: от конных прогулок по древним тропам до вкусных домашних блюд.

Представьте: прозрачный горный воздух, золотые осенние склоны, мягкий ритм верховой езды и ощущение настоящей свободы.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Приветственный ужин

Встреча в аэропорту Минеральных Вод.

Трансфер в объект размещения.

Размещение, отдых, приветственный ужин, знакомство с местом, где природа и традиции живут в гармонии.

Прибытие. Приветственный ужин
2 день

Обучение верховой езде. Первая конная прогулка

Завтрак.

Обучение верховой езде в тёплой и заботливой атмосфере.

Первая конная прогулка к памятнику Мара — символу истории и силы Кавказа.

Обучение верховой езде. Первая конная прогулка
3 день

Конное путешествие к Сырным пещерам. Встреча заката на перевале Гум-Баши

Завтрак.

Конное путешествие к Сырным пещерам, водопаду и нарзанному источнику.

Вечером — встреча заката на перевале Гум-Баши: панорама, где небо касается гор.

Конное путешествие к Сырным пещерам. Встреча заката на перевале Гум-Баши
4 день

Конная прогулка на смотровую Чат

Завтрак.

Конная прогулка на смотровую Чат — место, где открывается потрясающий вид на горные просторы.

Конная прогулка на смотровую Чат
5 день

Конная прогулка в Березовую рощу

Завтрак.

Конная прогулка в Березовую рощу — тихое и умиротворяющее место.

Вечером — баня по-кавказски: очищение, восстановление и гармония.

Конная прогулка в Березовую рощу
6 день

Отъезд

Завтрак.

Трансфер в аэропорт Минеральных Вод в 12:00.

Обратные билеты рекомендуется брать после 17:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание на экоферме Aydin El в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека — 47 900 руб.

Доплата за 1-местное размещение — 12 500 руб. /весь период тура.

Варианты проживания

Aydin El

5 ночей

Отель постарался создать максимально комфортные условия отдыха для тех, кто ориентирован на семейные ценности и здоровый образ жизни.

В отеле светлые незаграможденные интерьеры и потрясающие виды, здесь ко всему подошли с душой, продумали дизайн и наполнение номеров до мелочей.

Есть собственный ресторан с панорамным окнами, террасой и зоной барбекю, где наши повара с любовью готовят блюда кавказской кухни.

Aydin El
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер: аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Проживание в 2-, 3-местных номерах со всеми удобствами
  • Приветственный ужин
  • Питание: завтраки, питание на маршрутах
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Прокат лошадей
  • Услуги инструктора-проводника по конному туризму
  • Конные походы по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Питание, не указанное в программе
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Доплата за 1-местное размещение - 12 500 руб./весь период тура
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Залог успешного и приятного прохождения маршрутов программы — это правильно подобранная обувь и одежда:

  • брюки свободные, хлопчатобумажные, без внутренних швов (джинсы неудобны и растирают кожу);
  • ветрозащитная непромокаемая куртка с капюшоном (не очень яркую, не шуршащую);
  • емкость для воды;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личная аптечка и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • обувь с рифленой подошвой для удобства передвижения на лошади и по грунту;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • спортивный костюм;
  • теплая куртка;
  • треккинговый рюкзак 25-30 литров и «сидушка»;
  • эластичный бинт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал.

Трансфер: встреча в 13:00.

Место и время завершения тура: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал.

Трансфер: отъезд в 12:00.

Есть ли ограничения по весу участника для конной прогулки?

Да, допустим вес до 110 кг (если ваш вес больше, то все индивидуально обсуждается с организатором тура).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

