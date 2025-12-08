Отель постарался создать максимально комфортные условия отдыха для тех, кто ориентирован на семейные ценности и здоровый образ жизни.

В отеле светлые незаграможденные интерьеры и потрясающие виды, здесь ко всему подошли с душой, продумали дизайн и наполнение номеров до мелочей.

Есть собственный ресторан с панорамным окнами, террасой и зоной барбекю, где наши повара с любовью готовят блюда кавказской кухни.