Вы увидите горы Главного Кавказского хребта, голубые, изумрудные и зеленые озера, полноводные Софийские водопады высотой 70 метров! Вас ждет купание в горных озерах, бодрящий рафтинг по горной реке, прогулка на лошадках и местная кухня: хичины, лагман, айран и другие вкусности!

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Описание тура

Даты поездок на 2025 год

Предлагаем вам уникальную возможность отправиться в незабываемое путешествие! Вот расписание поездок на 2025 год:

Июнь: 01 июня - 07 июня 08 июня - 14 июня 15 июня - 21 июня 22 июня - 28 июня 29 июня - 05 июля

Июль: 06 июля - 12 июля 13 июля - 19 июля 20 июля - 26 июля 27 июля - 02 августа

Август: 03 августа - 09 августа 10 августа - 16 августа 17 августа - 23 августа 24 августа - 30 августа 31 августа - 06 сентября

Сентябрь: 07 сентября - 13 сентября 14 сентября - 20 сентября 21 сентября - 27 сентября 28 сентября - 04 октября

Октябрь: 05 октября - 11 октября 12 октября - 18 октября 19 октября - 25 октября 26 октября - 01 ноября



Программа путешествия

День 1: Экскурсия в Аланское городище

Начнем наше путешествие с увлекательной экскурсии в Аланское городище. Сбор группы пройдет в 11:00-11:30 на железнодорожном вокзале и в аэропорту Минеральных Вод. Переезд на микроавтобусе займет около 3-3,5 часов.

Во время экскурсии вы сможете увидеть древние менгиры, византийские храмы и попробовать воду из Святого источника. Также мы посетим наскальный образ Лика Христа, расположенный в небольшом гроте.

Продолжительность экскурсии составит 3 часа. Вечером мы поселимся в гостинице и проведем обзорную экскурсию по поселку Архыз.

День 2: Софийские водопады

Сегодня нас ждет захватывающее путешествие к Софийским водопадам. Часть маршрута мы преодолеем на горном транспорте, а затем продолжим пешком через живописные леса и поляны.

Высота водопадов составляет 70 метров, и они создают невероятное зрелище, когда вода падает на скалы. Активная часть маршрута составит 5,5 км, а продолжительность — 5-6 часов.

День 3: Малые Дуккинские озера

В этот день мы отправимся к трем высокогорным озерам. Первое озеро встретит нас своим темно-зеленым цветом, а следующее будет изумрудно-синим. Путь к озерам легкий и доступный для всех.

Продолжительность маршрута составит 8-9 часов, и вы сможете насладиться потрясающими видами!

День 4: Аланская башня и Казачий водопад

Мы продолжим исследовать окрестности Архыза, поднимемся к руинам Аланской башни и насладимся панорамным видом на горные хребты и долину реки Большой Зеленчук.

Также посетим Казачий водопад и Спящее озеро, что подарит вам незабываемые впечатления.

День 5: Софийские озера

Сегодня мы посетим знаменитые Софийские озера. Подъем на перевал Иркиз подарит нам захватывающие виды на разноцветные озера, где вы сможете отдохнуть и насладиться природой.

Обратите внимание, что экскурсии на Софийские озера начинаются с 5-7 июля, так как до этого времени они могут быть подо льдом.

День 6: Рафтинг и прогулка на лошадях

Этот день будет полон приключений! Мы отправимся на рафтинг по реке Большой Зеленчук, где опытные инструкторы научат нас управлять рафтом.

Также нас ждут прогулки на лошадях по живописным лесным тропам, что подарит вам множество положительных эмоций.

День 7: Возвращение в Минеральные Воды

Утром мы покинем Архыз и отправимся обратно в Минеральные Воды. Прибытие на вокзал и в аэропорт запланировано на 12:30-13:30.

Организационные моменты

Обратите внимание, что в зависимости от погодных условий и состояния участников маршрут может быть изменен.

Проживание

Вы будете проживать в гостинице «Незабудка», которая была построена в 2016 году. В номерах вас ждет современная мебель и качественная сантехника. Также имеется кухня, где туристы могут готовить самостоятельно.