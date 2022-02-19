Архыз. Горнолыжный тур

Горнолыжный тур проходит на Западном Кавказе, в поселке Архыз

5
3 отзыва
Горнолыжный тур проходит на Западном Кавказе, в поселке Архыз.

Курорт «Романтик» в Архызе – самый свежий, молодой и современный курорт на Кавказе Здесь новые, комфортные подъемники, ухоженные ратраками трассы. Гондольные и кресельные подъемники быстро поднимают туристов на вершины склонов.

Все кресельные канатки закрыты защитными стеклами от ветра и снега, что добавляет комфорта отдыхающим.
Архыз. Горнолыжный тур
Архыз. Горнолыжный тур
Архыз. Горнолыжный тур
Архыз. Горнолыжный тур
Архыз. Горнолыжный тур
Архыз. Горнолыжный тур
Архыз. Горнолыжный тур
Архыз. Горнолыжный тур
Архыз. Горнолыжный тур
Архыз. Горнолыжный тур
Архыз. Горнолыжный тур
Архыз. Горнолыжный тур
Архыз. Горнолыжный тур
Архыз. Горнолыжный тур
Архыз. Горнолыжный тур
Архыз. Горнолыжный тур
Ближайшие даты:
12
фев
19
фев

Описание

В Архызе под горнолыжные трассы обустроены 2 склона: хребет Габулу и хребет Абишира-Ахуба. В народе их называют Северный и Южный склон. Зона катания расположена на высоте 1650-2500 м. Здесь очень приятно кататься как по открытым горным участкам, так и по пихтовому лесу. Курорт украшают десятки кафе, вокруг звучит музыка. Одним словом, курорт Архыз – это сейчас один из самых комфортных мест отдыха на Кавказе!

Преимущества этого путешествия:

  • разнообразие трасс – здесь имеются отличные зеленые трассы для начинающих, для любителей приятной езды – целая сеть синих трасс, также есть красные и черные трассы, которые ждут своих профессионалов;
  • термальные источники «Жемчужина Кавказа» – расслабимся и снимем стресс в теплых минеральных водах;
  • день отдыха – чтобы немного отдохнуть от катания, совершим пешую прогулку на смотровую площадку Карча-Тебе.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, термальные источники «Жемчужина Кавказа», пос. Архыз

До 11:30 сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды. 

Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3,5 часов).

Термальные источники «Жемчужина Кавказа».

Поездка в термальный комплекс в начале туре – это прекрасный способ расслабиться и снять стресс!

В «Жемчужине Кавказа» бассейны наполняются минеральной водой прямо из подземных источников.

Бассейны находятся как в помещении, так и прямо под открытым небом, температура воды в них колеблется от 27 до 43С.

Вода теплая, поэтому в термальных источниках приятно купаться даже зимой.

В состав воды входят йод, цинк, калий, кальций, натрий.

Она очищает организм человека, омолаживает и дарит заряд энергии!

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, шлепки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.

Далее едем в поселок Архыз.

После поселения в гостинице, совершим обзорную прогулку по поселку.

Активная часть тура: 3 км пешком.

Встреча, термальные источники «Жемчужина Кавказа», пос. АрхызВстреча, термальные источники «Жемчужина Кавказа», пос. АрхызВстреча, термальные источники «Жемчужина Кавказа», пос. АрхызВстреча, термальные источники «Жемчужина Кавказа», пос. Архыз
2 день
Катание на курорте «Романтик»

Наша группа будет жить в поселке Архыз, который расположен на расстоянии 10 км от горнолыжного комплекса «Романтик».

Утром трансфер отвозит нас на курорт, а вечером привозит обратно в гостиницу.

Сегодня наш первый день на горе!

Вместе с инструктором изучаем горнолыжный курорт, схему подъемников.

Инструктор обязательно подскажет Вам, с каких трасс следует начать свое катание.

Если Вам необходим прокат инвентаря – взять в прокат горные лыжи или сноуборд сможете в поселке Архыз или на курорте «Романтик».

Днём все вместе соберемся в кафе и за вкусным обедом обсудим катание.

Немного отдохнем – и снова пойдем кататься до самого вечера!

Катание на курорте «Романтик»Катание на курорте «Романтик»Катание на курорте «Романтик»Катание на курорте «Романтик»
3 день
Катание на курорте «Романтик»

Продолжаем кататься на лыжах и сноубордах на курорте Архыз!

Осваиваем новые трассы, оттачиваем свое мастерство и просто получаем удовольствие от катания.

Катание на курорте «Романтик»Катание на курорте «Романтик»Катание на курорте «Романтик»Катание на курорте «Романтик»
4 день
Треккинг на смотровую площадку Карча-Тебе

Чтобы наши ноги немного отдохнуть от катания, сегодня идем на пешую прогулку по пихтовым лесам Архыза.

Тех туристов, кто и сегодня хочет покататься, трансфер отвезет на снежные склоны горнолыжного курорта.

Скала Карча-Тёбе, смотровая площадка, Аланская башня.

Покинув пределы поселка Архыз, направляемся в сторону хребта Абишира-Ахуба.

Снежная тропинка выведет нас на вершину скалы, где сохранились старинные руины.

Говорят, что некогда здесь стоял храм или крепость.

На скале Карча-Тёбе находится потрясающая смотровая площадка, которая даёт возможность познакомиться с круговой панорамой Архыза!

Внизу бежит река Большой Зеленчук, прямо перед нами пихтовый хребет Морх-Сырты, гора Красная и вдалеке виден наш поселок Архыз.

Активная часть тура: 8,4 км, перепад высот 1470-1640 м, продолжительность маршрута 3-4 часа.

Треккинг на смотровую площадку Карча-ТебеТреккинг на смотровую площадку Карча-ТебеТреккинг на смотровую площадку Карча-ТебеТреккинг на смотровую площадку Карча-Тебе
5 день
Катание на курорте «Романтик»

Соскучились по катанию?

Снова берем наши лыжи и сноуборды и едем на гору!

На горе катаемся и обязательно устраиваем фотосессии.

Если у вас есть цветные костюмы белок, енотов или драконов – берите их с собой в тур!

Очень многие туристы катаются в таких ярких костюмах.

По традиции, на обед соберемся в одном из местных кафе!

В Архызе готовят очень вкусные хичины, лагман, шорпу, шашлык, чай из трав и глинтвейн.

Всем этим сможете побаловать себя на курорте во время обеда.

Катание на курорте «Романтик»Катание на курорте «Романтик»Катание на курорте «Романтик»Катание на курорте «Романтик»
6 день
Катание на курорте «Романтик»

Продолжаем кататься на лыжах и сноубордах на курорте Архыз!

Осваиваем новые трассы, оттачиваем свое мастерство и просто получаем удовольствие от катания.

Катание на курорте «Романтик»Катание на курорте «Романтик»Катание на курорте «Романтик»Катание на курорте «Романтик»
7 день
Сувенирные магазины, отъезд

Друзьям и близким людям всегда хочется привезти из тура приятные сувениры! 

Сегодня будет время не торопясь походить по сувенирному рынку Архыза и подобрать подарки на свой вкус.

На рынке можно приобрести календари, магнитики, чаи из трав, сувенирные кружки, варенье из черники, малины, шишек…

А также разноцветные шали и шерстяные носки!

До 12:00 выселение из гостиницы.

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

15:00-16:00 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

Горнолыжный тур в Архыз завершен.

Обратные билеты следует приобретать на транспорт, который отправляется из г. Минеральные Воды после 17:00 (поезда) и после 18:00 (самолеты).

Сувенирные магазины, отъездСувенирные магазины, отъездСувенирные магазины, отъездСувенирные магазины, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в пос. Архыз.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные переезды по маршруту г. Минеральные Воды – пос. Архыз – г. Минеральные Воды
  • Групповой трансфер (день 2 – день 6) утром из пос. Архыз на горнолыжный курорт «Романтик» и вечером обратно. Время в пути 15 минут
  • Проживание в пос. Архыз, гостиница "Незабудка"
  • Питание: завтрак в кафе (меню комплексное, не индивидуальное)
  • Посещение термальных источников
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Сопровождение группы гидом
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Абонемент для катания на канатной дороге. Однодневный ски-пасс на канатную дорогу – 2200 руб. Детям от 6 до 14 лет скидки
  • При необходимости, прокат горнолыжного снаряжения – 600-1000 руб. /сутки
  • Для закрепления и усовершенствования навыков катания можно воспользоваться услугами профессиональных инструкторов. Стоимость услуги – от 2000 руб. /час
  • Обеды, ужины. Стоимость питания в кафе: хичины 200-250 руб. плов, лагман, шурпа, суп куриный – 200-300 руб., шашлык – 400-600 руб., глинтвейн – 150-200 руб., чай – 30-50 руб. Рекомендуем на обед на гору брать чай в термосе, бутерброды с салом, колбасой, сыром + сладости
  • Горнолыжная страховка
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Лыжи, ботинки, палки / сноуборд
  • Горнолыжный шлем
  • Солнцезащитная маска для катания.
  • Шапка, шарф, перчатки (2-3 пары)
  • Куртка с капюшоном
  • Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна - для катания (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице.
  • Футболка
  • Термобелье
  • Лыжные штаны
  • Спортивные штаны для гостиницы
  • Пижама для сна
  • Нижнее белье
  • Носки
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице)
  • Купальник
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное.
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
  • Расческа
  • Солнцезащитные очки
  • Термос (объем 0,75-1 л)
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
  • Кружка, ложка, нож
  • Влажные салфетки
  • Нитка, иголка
  • Рюкзак (объем 20-25 литров).
  • Подпопник
  • Сушилки для обуви
  • Рации
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Сведения о месте отдыха

Район путешествия: РФ, Карачаево-Черкесская республика, пос. Архыз.
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК.
Часовой пояс: московское время.
Денежная единица: российский рубль.

Общая информация по маршруту.
Тип отдыха: горнолыжный тур.
Проживание: гостиница.
Питание: двухразовое (завтрак и ужин).
Маршрут проходит на высоте: 1470-2500 м.
Ограничение по возрасту: без ограничений.
Мобильная связь: постоянно.
Инфраструктура. В поселках Архыз есть небольшие продуктовые магазины, местные жители продают домашнее молоко, сыр, айран. На территории поселка много кафе, есть отделение почты, аптека, банкомат Сбербанка.

Предусмотрены ли скидки в туре?

Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.

Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».

Видео скидка – 5%.
Умеете делать интересные и динамичные ролики? Смонтируйте красивый ролик после похода продолжительностью 5-7 минут получите скидку! Скидка обсуждается с менеджером до начала тура, для примера турист предоставляет свои видеоролики.

Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
19 фев 2022
Поездка прошла прекрасно, спасибо!
Л
19 июня 2022
Заказывала через Большую Страну (не в первый раз). Везде хорошее сопровождение, не оставляют наедине с вопросами, если они возникают, вся необходимая информация предоставляется
М
6 июня 2022
Спасибо принимающей стороне и отдельное спасибо Андрею Семибратову за отличный тур.

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