Горнолыжный тур проходит на Западном Кавказе, в поселке Архыз. Курорт «Романтик» в Архызе – самый свежий, молодой и современный курорт на Кавказе Здесь новые, комфортные подъемники, ухоженные ратраками трассы. Гондольные и кресельные подъемники быстро поднимают туристов на вершины склонов. Все кресельные канатки закрыты защитными стеклами от ветра и снега, что добавляет комфорта отдыхающим.

В Архызе под горнолыжные трассы обустроены 2 склона: хребет Габулу и хребет Абишира-Ахуба. В народе их называют Северный и Южный склон. Зона катания расположена на высоте 1650-2500 м. Здесь очень приятно кататься как по открытым горным участкам, так и по пихтовому лесу. Курорт украшают десятки кафе, вокруг звучит музыка. Одним словом, курорт Архыз – это сейчас один из самых комфортных мест отдыха на Кавказе!

Программа тура по дням

1 день Встреча, термальные источники «Жемчужина Кавказа», пос. Архыз

До 11:30 сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды. Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3,5 часов). Термальные источники «Жемчужина Кавказа». Поездка в термальный комплекс в начале туре – это прекрасный способ расслабиться и снять стресс! В «Жемчужине Кавказа» бассейны наполняются минеральной водой прямо из подземных источников. Бассейны находятся как в помещении, так и прямо под открытым небом, температура воды в них колеблется от 27 до 43С. Вода теплая, поэтому в термальных источниках приятно купаться даже зимой. В состав воды входят йод, цинк, калий, кальций, натрий. Она очищает организм человека, омолаживает и дарит заряд энергии! Купальные принадлежности (купальник, полотенце, шлепки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус. Далее едем в поселок Архыз. После поселения в гостинице, совершим обзорную прогулку по поселку. Активная часть тура: 3 км пешком.

2 день Катание на курорте «Романтик»

Наша группа будет жить в поселке Архыз, который расположен на расстоянии 10 км от горнолыжного комплекса «Романтик». Утром трансфер отвозит нас на курорт, а вечером привозит обратно в гостиницу. Сегодня наш первый день на горе! Вместе с инструктором изучаем горнолыжный курорт, схему подъемников. Инструктор обязательно подскажет Вам, с каких трасс следует начать свое катание. Если Вам необходим прокат инвентаря – взять в прокат горные лыжи или сноуборд сможете в поселке Архыз или на курорте «Романтик». Днём все вместе соберемся в кафе и за вкусным обедом обсудим катание. Немного отдохнем – и снова пойдем кататься до самого вечера!

3 день Катание на курорте «Романтик»

Продолжаем кататься на лыжах и сноубордах на курорте Архыз! Осваиваем новые трассы, оттачиваем свое мастерство и просто получаем удовольствие от катания.

4 день Треккинг на смотровую площадку Карча-Тебе

Чтобы наши ноги немного отдохнуть от катания, сегодня идем на пешую прогулку по пихтовым лесам Архыза. Тех туристов, кто и сегодня хочет покататься, трансфер отвезет на снежные склоны горнолыжного курорта. Скала Карча-Тёбе, смотровая площадка, Аланская башня. Покинув пределы поселка Архыз, направляемся в сторону хребта Абишира-Ахуба. Снежная тропинка выведет нас на вершину скалы, где сохранились старинные руины. Говорят, что некогда здесь стоял храм или крепость. На скале Карча-Тёбе находится потрясающая смотровая площадка, которая даёт возможность познакомиться с круговой панорамой Архыза! Внизу бежит река Большой Зеленчук, прямо перед нами пихтовый хребет Морх-Сырты, гора Красная и вдалеке виден наш поселок Архыз. Активная часть тура: 8,4 км, перепад высот 1470-1640 м, продолжительность маршрута 3-4 часа.

5 день Катание на курорте «Романтик»

Соскучились по катанию? Снова берем наши лыжи и сноуборды и едем на гору! На горе катаемся и обязательно устраиваем фотосессии. Если у вас есть цветные костюмы белок, енотов или драконов – берите их с собой в тур! Очень многие туристы катаются в таких ярких костюмах. По традиции, на обед соберемся в одном из местных кафе! В Архызе готовят очень вкусные хичины, лагман, шорпу, шашлык, чай из трав и глинтвейн. Всем этим сможете побаловать себя на курорте во время обеда.

6 день Катание на курорте «Романтик»

Продолжаем кататься на лыжах и сноубордах на курорте Архыз! Осваиваем новые трассы, оттачиваем свое мастерство и просто получаем удовольствие от катания.

7 день Сувенирные магазины, отъезд