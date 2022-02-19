В Архызе под горнолыжные трассы обустроены 2 склона: хребет Габулу и хребет Абишира-Ахуба. В народе их называют Северный и Южный склон. Зона катания расположена на высоте 1650-2500 м. Здесь очень приятно кататься как по открытым горным участкам, так и по пихтовому лесу. Курорт украшают десятки кафе, вокруг звучит музыка. Одним словом, курорт Архыз – это сейчас один из самых комфортных мест отдыха на Кавказе!
Преимущества этого путешествия:
До 11:30 сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды.
Переезд на микроавтобусе в пос. Архыз (около 3,5 часов).
Термальные источники «Жемчужина Кавказа».
Поездка в термальный комплекс в начале туре – это прекрасный способ расслабиться и снять стресс!
В «Жемчужине Кавказа» бассейны наполняются минеральной водой прямо из подземных источников.
Бассейны находятся как в помещении, так и прямо под открытым небом, температура воды в них колеблется от 27 до 43С.
Вода теплая, поэтому в термальных источниках приятно купаться даже зимой.
В состав воды входят йод, цинк, калий, кальций, натрий.
Она очищает организм человека, омолаживает и дарит заряд энергии!
Купальные принадлежности (купальник, полотенце, шлепки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.
Далее едем в поселок Архыз.
После поселения в гостинице, совершим обзорную прогулку по поселку.
Активная часть тура: 3 км пешком.
Наша группа будет жить в поселке Архыз, который расположен на расстоянии 10 км от горнолыжного комплекса «Романтик».
Утром трансфер отвозит нас на курорт, а вечером привозит обратно в гостиницу.
Сегодня наш первый день на горе!
Вместе с инструктором изучаем горнолыжный курорт, схему подъемников.
Инструктор обязательно подскажет Вам, с каких трасс следует начать свое катание.
Если Вам необходим прокат инвентаря – взять в прокат горные лыжи или сноуборд сможете в поселке Архыз или на курорте «Романтик».
Днём все вместе соберемся в кафе и за вкусным обедом обсудим катание.
Немного отдохнем – и снова пойдем кататься до самого вечера!
Продолжаем кататься на лыжах и сноубордах на курорте Архыз!
Осваиваем новые трассы, оттачиваем свое мастерство и просто получаем удовольствие от катания.
Чтобы наши ноги немного отдохнуть от катания, сегодня идем на пешую прогулку по пихтовым лесам Архыза.
Тех туристов, кто и сегодня хочет покататься, трансфер отвезет на снежные склоны горнолыжного курорта.
Скала Карча-Тёбе, смотровая площадка, Аланская башня.
Покинув пределы поселка Архыз, направляемся в сторону хребта Абишира-Ахуба.
Снежная тропинка выведет нас на вершину скалы, где сохранились старинные руины.
Говорят, что некогда здесь стоял храм или крепость.
На скале Карча-Тёбе находится потрясающая смотровая площадка, которая даёт возможность познакомиться с круговой панорамой Архыза!
Внизу бежит река Большой Зеленчук, прямо перед нами пихтовый хребет Морх-Сырты, гора Красная и вдалеке виден наш поселок Архыз.
Активная часть тура: 8,4 км, перепад высот 1470-1640 м, продолжительность маршрута 3-4 часа.
Соскучились по катанию?
Снова берем наши лыжи и сноуборды и едем на гору!
На горе катаемся и обязательно устраиваем фотосессии.
Если у вас есть цветные костюмы белок, енотов или драконов – берите их с собой в тур!
Очень многие туристы катаются в таких ярких костюмах.
По традиции, на обед соберемся в одном из местных кафе!
В Архызе готовят очень вкусные хичины, лагман, шорпу, шашлык, чай из трав и глинтвейн.
Всем этим сможете побаловать себя на курорте во время обеда.
Продолжаем кататься на лыжах и сноубордах на курорте Архыз!
Осваиваем новые трассы, оттачиваем свое мастерство и просто получаем удовольствие от катания.
Друзьям и близким людям всегда хочется привезти из тура приятные сувениры!
Сегодня будет время не торопясь походить по сувенирному рынку Архыза и подобрать подарки на свой вкус.
На рынке можно приобрести календари, магнитики, чаи из трав, сувенирные кружки, варенье из черники, малины, шишек…
А также разноцветные шали и шерстяные носки!
До 12:00 выселение из гостиницы.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
15:00-16:00 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
Горнолыжный тур в Архыз завершен.
Обратные билеты следует приобретать на транспорт, который отправляется из г. Минеральные Воды после 17:00 (поезда) и после 18:00 (самолеты).
Тур предусматривает проживание в гостинице в пос. Архыз.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Район путешествия: РФ, Карачаево-Черкесская республика, пос. Архыз.
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК.
Часовой пояс: московское время.
Денежная единица: российский рубль.
Общая информация по маршруту.
Тип отдыха: горнолыжный тур.
Проживание: гостиница.
Питание: двухразовое (завтрак и ужин).
Маршрут проходит на высоте: 1470-2500 м.
Ограничение по возрасту: без ограничений.
Мобильная связь: постоянно.
Инфраструктура. В поселках Архыз есть небольшие продуктовые магазины, местные жители продают домашнее молоко, сыр, айран. На территории поселка много кафе, есть отделение почты, аптека, банкомат Сбербанка.
Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.
Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».
Видео скидка – 5%.
Умеете делать интересные и динамичные ролики? Смонтируйте красивый ролик после похода продолжительностью 5-7 минут – получите скидку! Скидка обсуждается с менеджером до начала тура, для примера турист предоставляет свои видеоролики.
Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!