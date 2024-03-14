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Авторский тур
3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
«Нас ждёт Шоанинский храм 10 века»
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
26 655₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Познакомиться с самобытной культурой и топовыми местами Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
«Посмотрим на комплекс высотных зданий «Грозный-Сити», включающий семь небоскрёбов, и парадную мечеть «Сердце Чечни» в классическом османском стиле, декорированную белым мрамором»
16 июня в 12:30
22 сен в 12:30
73 300₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Подняться к языческому храму на высоту 2560 м, увидеть пейзажи «Игры престолов» и Цей-Лоам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Дойдём до языческого храма, куда приходили местные просить у Бога плодородия дождь, древнего христианского святилища, сторожевых и жилых башен»
15 сен в 11:00
6 окт в 11:00
58 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина14 марта 2024О, мое путешествие прошло великолепно!) Конечно как и в любом путешествии есть свои шероховатости, но это все сглаживается за счёт общего
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Святые места»
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