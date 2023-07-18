Восхождение на Эльбрус с юга

Групповой тур в Минеральных Водах
4.4
3 отзыва
Осуществите мечту! Покорите высшую точку России и Европы — 5 642 метра над уровнем моря! Восхождение без палаток и тяжелых рюкзаков.
Восхождение на Эльбрус с юга
Восхождение на Эльбрус с юга
Восхождение на Эльбрус с юга
Ближайшие даты:
25
июн

Что вас ожидает:

Профессиональные инструктора
Профессиональные инструктора
Будем путешествовать с сертифицированными инструкторами
Путешествие мечты
Путешествие мечты
Покорим прекрасный и величественный Эльбрус
Удивительный Кавказ
Удивительный Кавказ
Посетим водопад Девичьи косы, обсерваторию Пик Терскол и поляну Чегет

Программа тура по дням

1 день

Минеральные воды - Терскол - водопад Терскол - Терскол

Проживание: гостиница.

Автобус: 180 км.

Пешком: 10 км налегке, набор высоты 700 м.

Питание: -.

Встреча группы в городе Минеральные Воды в 10:00 по местному времени.

Садимся в комфортабельный микроавтобус и переезжаем в поселок Терскол (180 км).

В пути сделаем остановку в кафе.

Прибытие в поселок, размещение в гостинице.

Прогулка по ущелью Терскол к одноименному водопаду никого не оставит равнодушным.

Мы пройдем по сказочной горной долине и насладимся запахом цветущих горных трав.

А после подъема к мощному водопаду Терскол вернемся в поселок.

Вечером сходим в кафе, чтобы поужинать.

В гостевом доме нас ждут информационный брифинг и инструктаж.

Также гиды проверят снаряжение и экипировку, которую вы привезли с собой.

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2 день

Поселок Терскол - водопад Девичьи косы - обсерватория Терскол - поселок Терскол

Проживание: гостиница.

Пешком: 12 км, набор высоты 1000 м.

Питание: завтрак.

Встав пораньше и плотно позавтракав, мы отправимся в радиальный выход до обсерватории «Пик Терскол», которая находится на высоте 3 100 метров над уровнем моря.

Берем с собой маленький штурмовой рюкзак, куда можно положить термос, дождевик, фотоаппарат и теплую кофту.

По дороге мы посетим красивейший водопад Девичьи косы — растекающийся по скале и падающий с высоты 30 метров горный ручей.

Самые смелые могут принять контрастный высокогорный душ!

Возвращение в гостиницу.

Поселок Терскол - водопад Девичьи косы - обсерватория Терскол - поселок ТерсколПоселок Терскол - водопад Девичьи косы - обсерватория Терскол - поселок ТерсколПоселок Терскол - водопад Девичьи косы - обсерватория Терскол - поселок ТерсколПоселок Терскол - водопад Девичьи косы - обсерватория Терскол - поселок Терскол
3 день

Поселок Терскол - поляна Чегет - гора Чегет

Проживание: гостиница.

Пешком: 12 км налегке, набор высоты 1200 м.

Питание: завтрак.

Нас ждет следующий радиальный выход — на гору Чегет.

На этот раз мы поднимемся на высоту 3 400 метров над уровнем моря.

В пути потренируем технику хождения и дыхания в горах.

А также посетим знаменитое кафе "Ай" — первое высокогорное кафе Советского Союза, где часто любил гостить Юрий Визбор, где готовят самые вкусные хычины — лепешки с картошкой и сыром или мясом и подают облепиховый чай.

По дороге нам откроются живописные панорамы могучего Эльбруса и ледника "Семерка", названного так за характерную форму.

ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуем перед подъемом взять билеты на кресельную канатную дорогу, чтобы спуститься на ней.

Тем самым мы немного сэкономим время, силы и наши колени, которые нам еще обязательно пригодятся.

Стоимость билета 900 руб. (лето 2023).

Поселок Терскол - поляна Чегет - гора ЧегетПоселок Терскол - поляна Чегет - гора ЧегетПоселок Терскол - поляна Чегет - гора ЧегетПоселок Терскол - поляна Чегет - гора Чегет
4 день

Поляна Азау - станция Мир - скалы МЧС

Терскол — поляна Азау — станция “Мир” (на канатной дороге) — скалы МЧС — станция “Мир” — поляна Азау (на канатной дороге) — Терскол.

Проживание: гостиница.

Автобус: 9 км.

Пешком: 4 км налегке, набор высоты 900 м.

Питание: завтрак.

Утром мы на автобусе доедем до поляны Азау и поднимемся по маятниковой канатной дороге до высоты 3 500 м, после чего совершим переход до скал МЧС — до высоты 4400 м.

Подниматься будем по склону Эльбруса, а за спиной откроется грандиозная панорама Большого Кавказского хребта.

Научимся правильно ходить и дышать на высоте.

К вечеру спустимся обратно на поляну Азау и вернемся в гостиницу.

Поляна Азау - станция Мир - скалы МЧСПоляна Азау - станция Мир - скалы МЧСПоляна Азау - станция Мир - скалы МЧСПоляна Азау - станция Мир - скалы МЧС
5 день

Терскол - поляна Азау - станция «Гарабаши» - приют 11 - скалы Пастухова

Проживание: горный приют.

Автобус: 9 км.

Пешком: 10 км налегке, набор высоты 900 м.

Питание: завтрак, обед перекусом, ужин.

Уже со всем снаряжением поднимемся до самой высокой в Европе канатной станции — Гарабаши (3 850м).

Здесь мы погрузим наши вещи в ратрак, а сами налегке поднимемся пешком до нашего горного приюта на высоте 4 100 м.

Разместимся в горном приюте, перекусим, после чего нам предстоит контрольный акклиматизационный выход до высоты 4800-5000, в зависимости от состояния группы и погодных условий.

Вечером готовим ужин, ночевка на приюте.

Терскол - поляна Азау - станция «Гарабаши» - приют 11 - скалы ПастуховаТерскол - поляна Азау - станция «Гарабаши» - приют 11 - скалы ПастуховаТерскол - поляна Азау - станция «Гарабаши» - приют 11 - скалы ПастуховаТерскол - поляна Азау - станция «Гарабаши» - приют 11 - скалы Пастухова
6 день

День отдыха

Проживание: горный приют

Питание: завтрак, обед перекусом, ужин

День отдыха перед штурмом.

Мы проведем снежно-ледовую тренировку, на которой познакомимся ближе со снаряжением, потренируемся ходить в кошках и научимся правильно осуществлять самозадержание с помощью ледоруба.

Сегодня мы ляжем спать как можно раньше, потому что завтра — долгожданный штурм вершины.

Ближе к вечеру готовим поздний обед, ночевка на приюте.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
7 день

Штурм вершины

Проживание: гостиница.

Пешком: 15 км налегке, набор высоты 1500 м.

Питание: завтрак, обед перекусом.

Ночной подъем ориентировочно в 00:00 по местному времени.

Сегодня самый важный день — день штурма вершины.

Мы долго ждали и готовились к этому, и вот он наступил.

Как можно плотнее подкрепившись и проверив снаряжение, стартуем.

При свете фонаря мы медленно, но верно начинаем подъем.

Наблюдая рассвет на высоте почти 5 000 м понимаешь, что это непередаваемо, по новому испытываешь вкус к жизни, заряжаешься эмоциями и силами, которые сегодня понадобятся как никогда в твоей жизни.

И вот, долгожданная вершина!

Сделав памятные снимки, незамедлительно спускаемся вниз, потому что погода в горах очень непредсказуема.

Забрав вещи из приюта и немного перекусив, на ратраке спустимся до канатной дороги и отправимся в гостиницу.

Вечером устроим праздничный ужин в кафе с наградами и сувенирами.

Штурм вершиныШтурм вершиныШтурм вершиныШтурм вершины
8 день

Запасной день

Проживание: горный приют / гостиница.

Питание: завтрак, обед, ужин / завтрак в гостинице.

Запасной день на случай непогоды.

В случае, если запасной день нам не понадобится, можно будет прогуляться до горного озера Донгуз Орун и / или до поляны нарзанов.

Запасной деньЗапасной деньЗапасной деньЗапасной день
9 день

Отъезд

Проживание: -.

Автобус: 180 км.

Пешком: -.

Питание: завтрак.

Прощание с Эльбрусом и участниками, которые стали как родные.

Отъезд в г. Минеральные воды.

Проживание

Тур предусматривает проживание в горных приютах и гостевых домах.

Варианты проживания

Гостиница на поляне Чегет

4 ночи

Проживание в гостинице “Легенда” на поляне Чегет или аналогичной (размещение в 2- и 3-местных номерах с удобствами).

Горный приют

4 ночи

В горном приюте 6-10 местные комнаты с деревянными двухуровневыми настилами вместимостью до 5 человек на уровне. На настилах матрасы с подушками без белья. Комнаты не отапливаются. Общее пространство для приготовление и приема пищи отапливается по вечерам. Есть возможность зарядки гаджетов.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер г. Минеральные воды - с. Терскол - г. Минеральные воды на комфортабельном микроавтобусе
  • Проживание в гостинице «Легенда» на поляне Чегет или аналогичной (размещение в 2 - и 3-местных номерах с удобствами)
  • Проживание в горном приюте
  • Завтраки в гостинице
  • Питание во время проживания в горном приюте (завтраки, обеды перекусом, ужины)
  • Подъем и спуск на канатной дороге «Эльбрус» 2 раза
  • Заброска вещей на ратраке до приюта
  • Спуск на ратраке от приюта до станции канатной дороги после восхождения
  • Взносы и разрешения в национальном парке Приэльбрусье
  • Регистрация группы в МЧС
  • 1 попытка восхождения (попыткой считается ночной выход группы из лагеря)
  • Ежедневный мониторинг уровня кислорода в крови (пульсоксиметр)
  • Сопровождение гидами (на штурм 1 гид на 3-5 человек)
  • Групповое снаряжение (котлы, газовое оборудование и баллоны)
  • Групповая аптечка
  • Средства связи и навигации
  • Сертификат о восхождении на вершину Эльбруса
  • Фирменный бафф
  • Консультация по покупке билетов, оформлению страховки (по запросу)
  • Консультация инструктора по покупке и прокату снаряжения, физической подготовке (по запросу)
  • Предоставление программы подготовки к восхождению с нуля на 8 недель от мирового рекордсмена по скоростному восхождению на Эльбрус - Евгения Маркова (по запросу)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Обеды и ужины во время проживания в гостинице (примерно 600 руб. за прием пищи)
  • Канатка на спуск с радиального подъема на гору Чегет (по желанию) - 900 руб
  • Прокат альпинистского снаряжения (кошки, ледоруб, обвязка, усы самостраховки)
  • Комплект снаряжения (можете взять у нас)
  • Альпинистская страховка от н/с
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • рюкзак 80-100 л (либо большой баул, огромная сумка или гигантский чемодан, при условии заброски вещей до приюта на ратраке);
  • рюкзак 30 л с системой крепления палок или ледового инструмента (для радиальных выходов и на штурм);
  • накидка на рюкзак от дождя;
  • спальный мешок (температура комфорта 0-+5);
  • усы самостраховки+2 карабина с муфтой (можно взять у нас в прокат);
  • альпинистские кошки (можно взять у нас в прокат);
  • ледоруб (можно взять у нас в прокат);
  • страховочная система (можно взять у нас в прокат);
  • треккинговые палки (можно взять у нас в прокат);
  • хоба (пенозад, сидушка туристическая).

Одежда и обувь:

  • ботинки горные (можно взять в прокат на месте) или ботинки для жесткого треккинга высокие с фиксацией голеностопа;
  • гамаши ("фонарики");
  • сандалии спортивные;
  • куртка штормовка (непродуваемая, она же и влагозащитной, лучше мембрана, как минимум 10000/10000);
  • штаны ветрозащитные/влагозащитные (мембрана);
  • пуховик (теплая куртка), куртка очень теплая, но занимающая мало места и веса;
  • кофта флисовая;
  • термобельё;
  • футболка либо рубашка с длинным рукавом;
  • 1-2 футболки;
  • штаны ходовые легкие (как спортивные штаны), можно ещё шорты;
  • варежки теплые - непродуваемые (верхонки с утеплителем). Таким образом, чтобы они не продувались и могли одеваться на перчатки;
  • перчатки флисовые;
  • балаклава + маска ветрозащитная;
  • панама, шапка флисовая, перчатки х/б;
  • носки треккинговые 2 пары, теплые носки, обычные носки4
  • нижнее бельё.

Что ещё взять:

  • посуда (тарелка, кружка, ложка, нож);
  • средства личной гигиены. Зубная паста и щётка, маленькое мыло, шампунь в разовых пакетиках, маленький дезодорант, туалетная бумага, средства гигиены для женщин, бритвенный станок, мочалка, влажные салфетки.);
  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний + 1 эластичный бинт, 2 стерильных бинта, перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
  • очки солнцезащитные не пропускающие ультрафиолет (минимум 3 кат.);
  • маска горнолыжная с темной линзой;
  • хороший фонарь налобный + комплект запасных батареек;
  • крем от загара (SPF начиная от 50-60);
  • помада гигиеническая с SPF;
  • термос 0,7 -1 л.;
  • индивидуальная бутылка для воды 1 л или гидратор.

Документы:

  • паспорт;
  • медицинский полис;
  • деньги на дополнительные расходы (кафе, сувениры и пр.).

Дополнительно:

  • полиэтиленовые или другие плотные непромокаемые мешки для сохранения вещей в сухости.

Можно взять:

  • фотоаппарат, видеокамера;
  • зарядные устройства.
Необходимая физическая форма

Маршрут на Эльбрус с юга имеет категорию трудности 1Б по альпинистской классификации, но с опытным инструктором он проходим для людей, не имеющих альпинистского опыта и проблем со здоровьем.

Чем лучше ваша физическая форма, тем вам будет легче в походе, и вы будете идти и наслаждаться видами гор.
Поэтому начинать физически готовиться нужно минимум за два месяца до поездок, в идеале за полгода.

Да, можно взойти на пятитысячник, не имея за спиной годы тренировок, НО если вы хотите не просто взойти, а насладиться походом, запечатлеть в памяти невероятные пейзажи гор, а не погибать от усталости и "горняшки", то нужно тренироваться. Как говорится, в горах физической подготовки слишком много не бывает.

Иногда можно услышать истории о том, что человек не тренируется и спокойно ходит на высотные восхождения лучше спортсменов. Что же, легенды можно пересказывать и пересказывать. Для успешного восхождения важна, прежде всего, выносливость, готовность сердца, легких и мышц к длительной работе. Как готовиться?

  • Бегай - так ты разовьешь дыхательную систему – это очень важно на подъемах, где неподготовленному организму часто не хватает кислорода. Бегай не спеша, но много. Старайся выбираться в лес и бегать по пересеченной местности, это очень сильно продвинет тебя в подготовке к походу.
  • Не любишь бегать, ходи много и долго, в гору и желательно с рюкзаком (перед Казбеком можно сходить в треккинг, например на Иремель (14 км в одну сторону)
  • Приседай - мышцы ног испытывают наибольшую нагрузку при подъёме в гору.
  • Закаляйся - так ты укрепишь свой организм и будешь устойчив к температурным нагрузкам.
  • Откажись от лифта - ходи по лестнице пешком вверх-вниз, это будет имитацией подъема и спуска.
  • Не забывай про рюкзак, к нему ты должен привыкать уже сейчас.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Почему нужно идти с группой или гидом?

Соло-восхождения участь мастеров либо суицидников. Если вы начинаете свое погружение в мир альпинизма – доверьте это дело профессионалам.

В случае любой чрезвычайной ситуации вам будет нужна помощь людей. Зачем нужен гид? Если вы хотите делать свои первые шаги в альпинизме осмысленно и правильно, а также с должным уровнем безопасности, то гид вам, несомненно нужен. И очень важно, чтобы это был хороший гид, который сможет не просто затащить вас на веревке на вершину, но и привить правильное отношение к горам и альпинизму, научить правильной технике и подсказать дальнейшие пути спортивного совершенствования.

Что произойдет, если кто-то не сможет идти дальше на восхождении?

На штурм всегда идут несколько гидов, если кто-то не сможет или не захочет продолжить восхождение второй гид будет спускать его, а оставшиеся продолжат подъём.

Когда лучше идти?

Сезон начинается с апреля и заканчивается в октябре. Но самые благоприятные месяцы, когда держится хорошая погода и высокое давление – с июня по август.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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М
18 июля 2023
Это было классное приключение в окружении интересных людей
М
20 сен 2021
Только приятные воспоминания! Понравилась хорошая организация тура. Программа акклиматизации безупречна, на мой взгляд. Грамотная работа гидов. Отличные условия проживания. Все возникающие проблемы решались оперативно. Грамотные и своевременные советы от гидов, доброжелательная атмосфера. Огромная благодарность гидам за предоставленный шанс восхождения в резервный день, во время сложных погодных условий - полагаю, решение рождалось не просто… Я доволен всем: гидами; составом группы; состоявшимся восхождением. Думаю, могу порекомендовать вас знакомым в качестве организатора туров. Благодарю за осуществление своей мечты побывать на вершине Эльбруса.
С
3 авг 2021
Сам тур мне понравился, программа было хорошо рассчитана, насыщенная и интересная.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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