2 день

Поселок Терскол - водопад Девичьи косы - обсерватория Терскол - поселок Терскол

Проживание: гостиница.

Пешком: 12 км, набор высоты 1000 м.

Питание: завтрак.

Встав пораньше и плотно позавтракав, мы отправимся в радиальный выход до обсерватории «Пик Терскол», которая находится на высоте 3 100 метров над уровнем моря.

Берем с собой маленький штурмовой рюкзак, куда можно положить термос, дождевик, фотоаппарат и теплую кофту.

По дороге мы посетим красивейший водопад Девичьи косы — растекающийся по скале и падающий с высоты 30 метров горный ручей.

Самые смелые могут принять контрастный высокогорный душ!

Возвращение в гостиницу.