июн
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Минеральные воды - Терскол - водопад Терскол - Терскол
Проживание: гостиница.
Автобус: 180 км.
Пешком: 10 км налегке, набор высоты 700 м.
Питание: -.
Встреча группы в городе Минеральные Воды в 10:00 по местному времени.
Садимся в комфортабельный микроавтобус и переезжаем в поселок Терскол (180 км).
В пути сделаем остановку в кафе.
Прибытие в поселок, размещение в гостинице.
Прогулка по ущелью Терскол к одноименному водопаду никого не оставит равнодушным.
Мы пройдем по сказочной горной долине и насладимся запахом цветущих горных трав.
А после подъема к мощному водопаду Терскол вернемся в поселок.
Вечером сходим в кафе, чтобы поужинать.
В гостевом доме нас ждут информационный брифинг и инструктаж.
Также гиды проверят снаряжение и экипировку, которую вы привезли с собой.
Поселок Терскол - водопад Девичьи косы - обсерватория Терскол - поселок Терскол
Проживание: гостиница.
Пешком: 12 км, набор высоты 1000 м.
Питание: завтрак.
Встав пораньше и плотно позавтракав, мы отправимся в радиальный выход до обсерватории «Пик Терскол», которая находится на высоте 3 100 метров над уровнем моря.
Берем с собой маленький штурмовой рюкзак, куда можно положить термос, дождевик, фотоаппарат и теплую кофту.
По дороге мы посетим красивейший водопад Девичьи косы — растекающийся по скале и падающий с высоты 30 метров горный ручей.
Самые смелые могут принять контрастный высокогорный душ!
Возвращение в гостиницу.
Поселок Терскол - поляна Чегет - гора Чегет
Проживание: гостиница.
Пешком: 12 км налегке, набор высоты 1200 м.
Питание: завтрак.
Нас ждет следующий радиальный выход — на гору Чегет.
На этот раз мы поднимемся на высоту 3 400 метров над уровнем моря.
В пути потренируем технику хождения и дыхания в горах.
А также посетим знаменитое кафе "Ай" — первое высокогорное кафе Советского Союза, где часто любил гостить Юрий Визбор, где готовят самые вкусные хычины — лепешки с картошкой и сыром или мясом и подают облепиховый чай.
По дороге нам откроются живописные панорамы могучего Эльбруса и ледника "Семерка", названного так за характерную форму.
ВНИМАНИЕ! Настоятельно рекомендуем перед подъемом взять билеты на кресельную канатную дорогу, чтобы спуститься на ней.
Тем самым мы немного сэкономим время, силы и наши колени, которые нам еще обязательно пригодятся.
Стоимость билета 900 руб. (лето 2023).
Поляна Азау - станция Мир - скалы МЧС
Терскол — поляна Азау — станция “Мир” (на канатной дороге) — скалы МЧС — станция “Мир” — поляна Азау (на канатной дороге) — Терскол.
Проживание: гостиница.
Автобус: 9 км.
Пешком: 4 км налегке, набор высоты 900 м.
Питание: завтрак.
Утром мы на автобусе доедем до поляны Азау и поднимемся по маятниковой канатной дороге до высоты 3 500 м, после чего совершим переход до скал МЧС — до высоты 4400 м.
Подниматься будем по склону Эльбруса, а за спиной откроется грандиозная панорама Большого Кавказского хребта.
Научимся правильно ходить и дышать на высоте.
К вечеру спустимся обратно на поляну Азау и вернемся в гостиницу.
Терскол - поляна Азау - станция «Гарабаши» - приют 11 - скалы Пастухова
Проживание: горный приют.
Автобус: 9 км.
Пешком: 10 км налегке, набор высоты 900 м.
Питание: завтрак, обед перекусом, ужин.
Уже со всем снаряжением поднимемся до самой высокой в Европе канатной станции — Гарабаши (3 850м).
Здесь мы погрузим наши вещи в ратрак, а сами налегке поднимемся пешком до нашего горного приюта на высоте 4 100 м.
Разместимся в горном приюте, перекусим, после чего нам предстоит контрольный акклиматизационный выход до высоты 4800-5000, в зависимости от состояния группы и погодных условий.
Вечером готовим ужин, ночевка на приюте.
День отдыха
Проживание: горный приют
Питание: завтрак, обед перекусом, ужин
День отдыха перед штурмом.
Мы проведем снежно-ледовую тренировку, на которой познакомимся ближе со снаряжением, потренируемся ходить в кошках и научимся правильно осуществлять самозадержание с помощью ледоруба.
Сегодня мы ляжем спать как можно раньше, потому что завтра — долгожданный штурм вершины.
Ближе к вечеру готовим поздний обед, ночевка на приюте.
Штурм вершины
Проживание: гостиница.
Пешком: 15 км налегке, набор высоты 1500 м.
Питание: завтрак, обед перекусом.
Ночной подъем ориентировочно в 00:00 по местному времени.
Сегодня самый важный день — день штурма вершины.
Мы долго ждали и готовились к этому, и вот он наступил.
Как можно плотнее подкрепившись и проверив снаряжение, стартуем.
При свете фонаря мы медленно, но верно начинаем подъем.
Наблюдая рассвет на высоте почти 5 000 м понимаешь, что это непередаваемо, по новому испытываешь вкус к жизни, заряжаешься эмоциями и силами, которые сегодня понадобятся как никогда в твоей жизни.
И вот, долгожданная вершина!
Сделав памятные снимки, незамедлительно спускаемся вниз, потому что погода в горах очень непредсказуема.
Забрав вещи из приюта и немного перекусив, на ратраке спустимся до канатной дороги и отправимся в гостиницу.
Вечером устроим праздничный ужин в кафе с наградами и сувенирами.
Запасной день
Проживание: горный приют / гостиница.
Питание: завтрак, обед, ужин / завтрак в гостинице.
Запасной день на случай непогоды.
В случае, если запасной день нам не понадобится, можно будет прогуляться до горного озера Донгуз Орун и / или до поляны нарзанов.
Отъезд
Проживание: -.
Автобус: 180 км.
Пешком: -.
Питание: завтрак.
Прощание с Эльбрусом и участниками, которые стали как родные.
Отъезд в г. Минеральные воды.
Проживание
Тур предусматривает проживание в горных приютах и гостевых домах.
Варианты проживания
Гостиница на поляне Чегет
Проживание в гостинице “Легенда” на поляне Чегет или аналогичной (размещение в 2- и 3-местных номерах с удобствами).
Горный приют
В горном приюте 6-10 местные комнаты с деревянными двухуровневыми настилами вместимостью до 5 человек на уровне. На настилах матрасы с подушками без белья. Комнаты не отапливаются. Общее пространство для приготовление и приема пищи отапливается по вечерам. Есть возможность зарядки гаджетов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер г. Минеральные воды - с. Терскол - г. Минеральные воды на комфортабельном микроавтобусе
- Проживание в гостинице «Легенда» на поляне Чегет или аналогичной (размещение в 2 - и 3-местных номерах с удобствами)
- Проживание в горном приюте
- Завтраки в гостинице
- Питание во время проживания в горном приюте (завтраки, обеды перекусом, ужины)
- Подъем и спуск на канатной дороге «Эльбрус» 2 раза
- Заброска вещей на ратраке до приюта
- Спуск на ратраке от приюта до станции канатной дороги после восхождения
- Взносы и разрешения в национальном парке Приэльбрусье
- Регистрация группы в МЧС
- 1 попытка восхождения (попыткой считается ночной выход группы из лагеря)
- Ежедневный мониторинг уровня кислорода в крови (пульсоксиметр)
- Сопровождение гидами (на штурм 1 гид на 3-5 человек)
- Групповое снаряжение (котлы, газовое оборудование и баллоны)
- Групповая аптечка
- Средства связи и навигации
- Сертификат о восхождении на вершину Эльбруса
- Фирменный бафф
- Консультация по покупке билетов, оформлению страховки (по запросу)
- Консультация инструктора по покупке и прокату снаряжения, физической подготовке (по запросу)
- Предоставление программы подготовки к восхождению с нуля на 8 недель от мирового рекордсмена по скоростному восхождению на Эльбрус - Евгения Маркова (по запросу)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Обеды и ужины во время проживания в гостинице (примерно 600 руб. за прием пищи)
- Канатка на спуск с радиального подъема на гору Чегет (по желанию) - 900 руб
- Прокат альпинистского снаряжения (кошки, ледоруб, обвязка, усы самостраховки)
- Комплект снаряжения (можете взять у нас)
- Альпинистская страховка от н/с
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- рюкзак 80-100 л (либо большой баул, огромная сумка или гигантский чемодан, при условии заброски вещей до приюта на ратраке);
- рюкзак 30 л с системой крепления палок или ледового инструмента (для радиальных выходов и на штурм);
- накидка на рюкзак от дождя;
- спальный мешок (температура комфорта 0-+5);
- усы самостраховки+2 карабина с муфтой (можно взять у нас в прокат);
- альпинистские кошки (можно взять у нас в прокат);
- ледоруб (можно взять у нас в прокат);
- страховочная система (можно взять у нас в прокат);
- треккинговые палки (можно взять у нас в прокат);
- хоба (пенозад, сидушка туристическая).
Одежда и обувь:
- ботинки горные (можно взять в прокат на месте) или ботинки для жесткого треккинга высокие с фиксацией голеностопа;
- гамаши ("фонарики");
- сандалии спортивные;
- куртка штормовка (непродуваемая, она же и влагозащитной, лучше мембрана, как минимум 10000/10000);
- штаны ветрозащитные/влагозащитные (мембрана);
- пуховик (теплая куртка), куртка очень теплая, но занимающая мало места и веса;
- кофта флисовая;
- термобельё;
- футболка либо рубашка с длинным рукавом;
- 1-2 футболки;
- штаны ходовые легкие (как спортивные штаны), можно ещё шорты;
- варежки теплые - непродуваемые (верхонки с утеплителем). Таким образом, чтобы они не продувались и могли одеваться на перчатки;
- перчатки флисовые;
- балаклава + маска ветрозащитная;
- панама, шапка флисовая, перчатки х/б;
- носки треккинговые 2 пары, теплые носки, обычные носки4
- нижнее бельё.
Что ещё взять:
- посуда (тарелка, кружка, ложка, нож);
- средства личной гигиены. Зубная паста и щётка, маленькое мыло, шампунь в разовых пакетиках, маленький дезодорант, туалетная бумага, средства гигиены для женщин, бритвенный станок, мочалка, влажные салфетки.);
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний + 1 эластичный бинт, 2 стерильных бинта, перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
- очки солнцезащитные не пропускающие ультрафиолет (минимум 3 кат.);
- маска горнолыжная с темной линзой;
- хороший фонарь налобный + комплект запасных батареек;
- крем от загара (SPF начиная от 50-60);
- помада гигиеническая с SPF;
- термос 0,7 -1 л.;
- индивидуальная бутылка для воды 1 л или гидратор.
Документы:
- паспорт;
- медицинский полис;
- деньги на дополнительные расходы (кафе, сувениры и пр.).
Дополнительно:
- полиэтиленовые или другие плотные непромокаемые мешки для сохранения вещей в сухости.
Можно взять:
- фотоаппарат, видеокамера;
- зарядные устройства.
Необходимая физическая форма
Маршрут на Эльбрус с юга имеет категорию трудности 1Б по альпинистской классификации, но с опытным инструктором он проходим для людей, не имеющих альпинистского опыта и проблем со здоровьем.
Чем лучше ваша физическая форма, тем вам будет легче в походе, и вы будете идти и наслаждаться видами гор.
Поэтому начинать физически готовиться нужно минимум за два месяца до поездок, в идеале за полгода.
Да, можно взойти на пятитысячник, не имея за спиной годы тренировок, НО если вы хотите не просто взойти, а насладиться походом, запечатлеть в памяти невероятные пейзажи гор, а не погибать от усталости и "горняшки", то нужно тренироваться. Как говорится, в горах физической подготовки слишком много не бывает.
Иногда можно услышать истории о том, что человек не тренируется и спокойно ходит на высотные восхождения лучше спортсменов. Что же, легенды можно пересказывать и пересказывать. Для успешного восхождения важна, прежде всего, выносливость, готовность сердца, легких и мышц к длительной работе. Как готовиться?
- Бегай - так ты разовьешь дыхательную систему – это очень важно на подъемах, где неподготовленному организму часто не хватает кислорода. Бегай не спеша, но много. Старайся выбираться в лес и бегать по пересеченной местности, это очень сильно продвинет тебя в подготовке к походу.
- Не любишь бегать, ходи много и долго, в гору и желательно с рюкзаком (перед Казбеком можно сходить в треккинг, например на Иремель (14 км в одну сторону)
- Приседай - мышцы ног испытывают наибольшую нагрузку при подъёме в гору.
- Закаляйся - так ты укрепишь свой организм и будешь устойчив к температурным нагрузкам.
- Откажись от лифта - ходи по лестнице пешком вверх-вниз, это будет имитацией подъема и спуска.
- Не забывай про рюкзак, к нему ты должен привыкать уже сейчас.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Почему нужно идти с группой или гидом?
Соло-восхождения участь мастеров либо суицидников. Если вы начинаете свое погружение в мир альпинизма – доверьте это дело профессионалам.
В случае любой чрезвычайной ситуации вам будет нужна помощь людей. Зачем нужен гид? Если вы хотите делать свои первые шаги в альпинизме осмысленно и правильно, а также с должным уровнем безопасности, то гид вам, несомненно нужен. И очень важно, чтобы это был хороший гид, который сможет не просто затащить вас на веревке на вершину, но и привить правильное отношение к горам и альпинизму, научить правильной технике и подсказать дальнейшие пути спортивного совершенствования.
Что произойдет, если кто-то не сможет идти дальше на восхождении?
На штурм всегда идут несколько гидов, если кто-то не сможет или не захочет продолжить восхождение второй гид будет спускать его, а оставшиеся продолжат подъём.
Когда лучше идти?
Сезон начинается с апреля и заканчивается в октябре. Но самые благоприятные месяцы, когда держится хорошая погода и высокое давление – с июня по август.