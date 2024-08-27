2 день

Акклиматизационный выход на г. Чегет

Приготовление завтрака.

В этот день начинается процесс акклиматизации.

Занятие по технике ходьбы и дыхания.

С горы открывается красивый вид на вершины Эльбруса.

Поднимаемся пешком, чтобы получить тренировку и акклиматизироваться, а спускаемся на канатной дороге, чтобы поберечь ноги и сохранить силы перед следующим днем.

Возвращение в лагерь.

Брифинг с гидом, обсуждение программы на следующий день.

В свободное время можно совершить прогулки по окрестностям.

Приготовление ужина.