Этот вариант подойдет для тех,
Программа тура по дням
Прибытие. Выезд в Приэльбрусье
Самостоятельный трансфер в Пятигорск.
Встреча в офисе с 09:00 до 11:00, г. Пятигорск, отель «Интурист».
Проверка необходимого снаряжения, если чего-то не хватает, можно взять в прокате за дополнительную плату.
Обед за доп. плату.
Брифинг для всех участников группы. Трансфер в Приэльбрусье.
Размещение в палаточном кемпинге (по 2-4 человека), п. Терскол.
Кемпинг расположен в сосновом лесу, около горной речки.
Приготовление ужина самостоятельно (на приготовление пищи назначаются 2 дежурных в день).
Обратите внимание: Все необходимое оборудование выдается, продукты свои или можно купить пакет продуктов за доп. плату.
Акклиматизационный выход на г. Чегет
Приготовление завтрака.
В этот день начинается процесс акклиматизации.
Занятие по технике ходьбы и дыхания.
С горы открывается красивый вид на вершины Эльбруса.
Поднимаемся пешком, чтобы получить тренировку и акклиматизироваться, а спускаемся на канатной дороге, чтобы поберечь ноги и сохранить силы перед следующим днем.
Возвращение в лагерь.
Брифинг с гидом, обсуждение программы на следующий день.
В свободное время можно совершить прогулки по окрестностям.
Приготовление ужина.
Трекинг к водопаду Девичьи Косы
Сбор палаточного лагеря.
Уходим из цивилизации в горы, с рюкзаками.
Поднимаемся по грунтовой дороге до Обсерватории. По пути посещаем водопад Девичьи Косы.
Ставим палаточный лагерь.
Отдых.
Переход до Ледовой Базы
Сбор палаточного лагеря.
Небольшой переход до Ледовой Базы.
Занятие по технике самозадержания на снежном склоне при помощи ледоруба.
Размещение в палаточном лагере.
Отдых.
Переход к Приюту 11
Сбор палаточного лагеря.
Переход в связке через ледник к Приюту 11.
Размещение в палаточном лагере.
Отдых.
Акклиматизационный выход
Акклиматизация.
Налегке идем наверх, до высоты 5000 м, и возвращаемся в лагерь.
Перепад высот за день: 900 м.
День отдыха
День отдыха перед восхождением.
Подготовка к восхождению.
Небольшая прогулка для поддержания мышц и дыхательной системы в тонусе. Ранний отбой, чтобы успеть выспаться до восхождения.
Восхождение на Эльбрус
Восхождение на вершину Эльбруса.
Подъём в полночь. 1,5 часа на сборы.
От самого штурмового лагеря идем в кошках, с ледорубами и налобными фонарями.
К моменту восхождения вы уже будете хорошо акклиматизированы и будете уметь правильно идти и дышать, ходить в кошках, зарубаться ледорубом в случае срыва. На сложных участках маршрута вы будете идти в связке.
Восхождение на вершину длится 8-10 часов в зависимости от физических возможностей участников, погоды и состояния склона. Спуск занимает еще около 3-4 часов.
Вне зависимости от результата, с 13 часов дня движение всех участников группы осуществляется только вниз.
Во время восхождения – перекус (сух. паёк), термосы с чаем или горячим питьем самостоятельно.
Ночлег в палаточном лагере.
*если вы успеваете спуститься с вершины до закрытия канатных дорог до 16 часов, то можно уехать в Пятигорск в день спуска.
Спуск на поляну Азау. Возвращение в Пятигорск
Освобождение места в Приюте.
09:00-10:00 Спуск на канатной дороге на поляну Азау.
С 11:00-12:00 групповой трансфер в Пятигорск.
Тур на этом завершен.
В случае, если резервные дни будут не использованы, тур завершится на 1 или 2 дня раньше.
Резервный день
Резервный день на случай непогоды.
Резервный день
Резервный день на случай непогоды.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке (1 палатка на 2-4 участника).
Варианты проживания
Туристическая палатка
Предусмотрена 1 палатка на 2-4 участника.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессиональных инструкторов альпинизма
- Групповой трансфер поляна Азау-Пятигорск
- Оплата за вход в национальный парк
- Оплата палаточного кемпинга в Терсколе с 1 по 3 день программы
- Все трансферы по программе
- Все общественное снаряжение: веревки, газ, кухня и т. д
- Все средства и меры безопасности: спутниковый телефон, рации, спутниковый навигатор, аптечка, регистрация в МЧС и т. д
- Альпинистское кислородное оборудование для помощи в случае горной болезни
- Пульсоксиметр и ежедневный контроль сатурации кислорода
- Связь с врачом по сотовой связи
- Сертификат об успешном восхождении на Эльбрус, подписанный нашей компанией и Эльбрусским ПСО МЧС
- Прокат палатки на все время мероприятия (1 палатка на 2-4 участника)
- Камера хранения для ваших вещей на время похода
- Спуски на канатке с Чегета и Эльбруса по программе
- Официальная Книжка Альпиниста и запись в ней информации о совершенном восхождении (в случае успешного восхождения)
- Официальный значок «За восхождение на Эльбрус» (в случае успешного восхождения)
- Дополнительные гиды на день восхождения (1 гид на 4 человек)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральных Вод и обратно
- Трансфер аэропорт, ж/д Минеральные Воды - Пятигорск
- Проживание в г. Пятигорск до начала тура и после его завершения
- Питание (необходимо иметь свой пакет продуктов или приобрести его у нас, стоимость - 9700 руб.)
- Прокат личного альпинистского снаряжения
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Услуги ратрака (снегоуплотнительной машины с кузовом для перевозки) на акклиматизационные выходы и в ночь восхождения от 10000 рублей с человека
- Поднос багажа при подъеме и спуске на канатной дороге
- Любые изменения по программе, ведущие к дополнительным расходам
- Сауна, конные прогулки, вертолетные экскурсии, дополнительные экскурсии, не входящие в программу
- Индивидуальные трансферы
- Услуги индивидуальных и горнолыжных гидов
- Профессиональная фото и видео съемка
- Страховка от несчастного случая
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Возможно взять в аренду:
- альпинистские кошки;
- ледоруб;
- рюкзак 90-100 л;
- каска альпинистская;
- обвязка + 3 карабина + усы;
- налобный фонарь + 6 батареек;
- спальник синтетический или пуховый с температурой комфорта от -5;
- трекинговые палки;
- горные очки;
- горнолыжная маска;
- гамаши;
- бахилы;
- термос 1.2 л;
- дождевой чехол для рюкзака;
- Альпинистские ботинки для восхождений на высоту более 5000 м над уровнем моря
- пуховая куртка для альпинизма;
- пуховые рукавицы;
- куртка мембранная;
- штаны софтшелл или мембрана;
- компрессионный мешок;
- каремат.
Необходимо иметь личное, возможно купить по приезду:
- термобелье тонкое;
- термобелье толстое;
- кофта Polartec 200;
- легкие штаны или шорты;
- флисовая шапка-подшлемник;
- трекинговые носки 2-3 пары;
- перчатки поларовые;
- накидка от дождя;
- кепка;
- балаклава (тонкая);
- синтетическая майка;
- предметы личной гигиены;
- кружка, ложка, миска, нож;
- крем от загара 50 ед.;
- герметичная упаковка для документов;
- индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?
Встреча: Встречаемся в офисе с 09:00 до 11:00 по адресу: площадь Ленина, 13, 1 этаж гостиницы «Интурист». За неделю до начала тура наш менеджер свяжется с нами для уточнения деталей.
Проводы: После тура вас привозят к гостинице «Интурист» и после сдачи снаряжения, награждения сертификатом, значком «За восхождение на Эльбрус» и книжкой альпиниста, в случае успешного восхождения, тур считается законченным. Тур может закончиться на 1 или 2 два дня раньше в зависимости от использования или неиспользования резервных дней.
Сколько стоит прокат снаряжения?
|Наименование / Detail
|Цена (рублей в день)
|Ботинки двойные альпинистские / Climbing boots
|1100
|Кошки/Crampons
|250
|Ледоруб/ Ice axe
|200
|Телескопические палки/ Telescopic poles
|250
|Спальный мешок/ Sleeping Bag
|300
|Пуховая куртка/ Down jacket
|700
|Брюки/ Pant Goretex
|500
|Ветровка/ Jacket Goretex
|500
|Самостраховка/ Selfbelay
|50
|Горнолыжная маска/ Ski goggles
|250
|Рукавицы/ Mitten Thinsulate
|250
|Беседка альпинистская/ Harness
|150
|Карабины/ Karabiner
|50
|Налобный фонарь/ Head torch
|150
|Рюкзак/ Rucksacks
|250
|Термос/ Thermos
|100
|Очки солнцезащитные/ Glasses
|250
|Гамаши/Gaiters
|150
|Каска/ Helmet
|150
|Баул
|400
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Нам реально повезло с ним!
Из пожеланий на будущее - можно было бы разнообразить меню сухих пайков
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Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!